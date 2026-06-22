Den Noticia

Siman di Juni 15 – Juni 22 · Subscribi gratis

E pregunta cu tur hende ta haci: Kende lo bira e proximo Prome Minister di Aruba

Mike Eman a declara cu e ta retira haciendo espacio pe generacion nobo. Esey no kier men cu su yiu politico lo bira e proximo Prome Minister, pasobra e no tin e experiencia pa un cargo asina importante. Lider di AVP, esey si por, esta si miembronan y Conseho di Partido bai di acuerdo.

E pregunta cu a sigui mesora y ta na discusion ainda ta: Kende lo por bira e proximo Prome Minister di Aruba. E persona cu mas experiencia actualmente y ta ser mira como bon candidato t’e actual Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers, y depende proceso di e situacion pa cu Mike de Meza, e por wordo proponi como proximo Minister di Energia y tumando algun cartera mas di Arthur Dowers.

Si Mike de Meza no keda cla prome cu fin di aña, posibel Minister di Husticia, etc, e candidato cu lo por surgi ta Robert Candelaria, actual Chief of Staff di actual Gabinete. E ora no tin move drs. Rene Herde tampoco, maske for di principio a bisa cu e ta temporalmente Minister, dunando espacio na Mike de Meza caba di regla e problema cu a surgi cu DIMP y OM.

Minister Arthur Dowers por keda ocupa e puesto di Prome Minister e resto di 2 añanan prome cu e proximo eleccion. E proposicion aki ta hayando basta sosten den seno di AVP mes, kende cu Vice Premier Gerlien Croes por guia e Gobierno aki y sigur por atende e asunto di HOFA hunto, mirando nan experiencia, sin mester di perhudica Aruba.

Formalmente, AVP lo tene su congreso di liderazgo dia 6 di september proximo. Pero den politica, loke ta formalmente posible y loke ta realmente probable no semper t’e mesun cos. Y ey, e cos ta bira interesante toch? Ta Mike Eman mes a declara anteriormente cu su preferencia personal tabata e actual number 1 riba e lista y actual Minister Wendrick Cicilia bira lider di AVP, despues di tabata lijsttrekker di AVP.

Mike de Meza a yega di bisa publicamente no mata e hoben prometedor aki politicamente. Dune e guia e por bira un mihor politico y sigur por ta un bon lider pa AVP, declaracion ey ta importante. No pasobra Cecilia ta determina e resultado automaticamente, pero pasobra den un partido cu un lider historico y fuerte, e opinion di e lider saliente tin peso.

Awor, e anuncio cu e proximo lider posiblemente tambe lo bira Prome Minister por cambia e dinamica completamente. Awor no ta trata solamente di lidera un partido, sino di lidera un pais. Pa algun candidato potencial, esey por representa un oportunidad. Pa otro, esey por representa un responsabilidad pa cual nan ainda no ta sinti nan mes cla pe. Por lo menos no asina liher. Y sigur no keda cla den ‘apenas’ tres pa seis luna di tempo.

Y tin sin duda, un parti di e decision cu tin di haber cu e deseo pa facilita un transicion generacional den AVP. Pero p’esey tambe por a planea un transicion mas logico. Loke si ta cla, ta cu Aruba awor a drenta den un periodo politico completamente nobo. Durante añanan, e pregunta principal tabata con Mike Eman lo lidera.

Awor, pa prome bez den hopi tempo, e pregunta principal ta ken lo lidera despues di Mike Eman. Y e contesta n’e pregunta ey probablemente lo defini gran parti di e futuro politico di Aruba durante e siguiente decada. Prome dicidi kende lo bira e proximo Prome Minister, AVP mester percura pa cambia su statuto, cu ta bisa cu e lider, kende na mes momento ta lijsttrekker di AVP, lo bira e proximo Prome Minister di Aruba, si dicho partido saca suficiente voto pa bira e partido na mando.

Mike Eman a sorprende tur hende cu su anuncio di lo retira como Prome Minister

E ta malo? Su señora Doina a bira malo atrobe? Kico por t’e motibo cu dialuna anochi na un reunion informativo pa prepara p’e proximo congreso di AVP, cu tin punto di agenda, eleccion di un lider nobo pa partido AVP, Mike Eman na final di dicho reunion a laga un bom rementa, ora el a anuncia cu entrante 1 di januari 2027, e lo baha como Prome Minister di Aruba, despues di a sirbi su pais pa 2 aña.

Mike Eman no a splica mucho cla, kico a pasa cu a conduci’e pa tuma tal decision. Si el a percura pa un cantidad di speculacion. Dia 1 di September awor Mike Eman lo cumpli 65 aña y lo e ta pensa cu ta un bunita edad pa bai goza di pensioen? Of tin otro retonan cu e kier cumpli cu nan? E no tin contesta riba e preguntanan aki, pero tambe tin e preguntanan, Mike a cumpli cu tur loke el a priminti di haci pa felicitad di e pueblo aki, siendo e tin 2 aña mas pa sigui na timon di e pais aki. Motibonan pa un decision asina drastico mester ta hopi serio.

Hecho ta cu Mike Eman cu su participacion aki a sorprende tur hende. Si tur hende, incluso su miembronan den Conseho di Minister y di Parlamento, pa no papia mes di su partner den actual coalision. Ki consecuencia tur esaki por tin?

E anuncio inespera cu Minister-President Mike Eman di lo entrega e mando di Aruba riba 1 di januari 2027 lo keda un topico di discusion den e dianan benidero. Cu Mike Eman lo retira como lider di AVP na september benidero tabata conoci caba for di comienso di aña, e anuncio cu e lo baha tambe como Prome Minister despues di 2 aña na mando, faltando pa cumpli cu full su termino cu falta di 2 aña, sigur a cay manera strena cu lamper riba un dia cla.

Mas sorprendente ainda tabata e reaccion inmediato di partner di coalicion FUTURO, cu publicamente a expresa cu nan no tabata informa di antemano, algo cu sigur tabata na su lugar pa haci, mirando cu bo a compromete bo mes pa 4 aña cu ne. Ainda Diabierne den Conseho di Minister, nada di esaki a keda menciona, pa bin tende ora cu Mike Eman a haci tal anuncio den un reunion informativo di AVP.

E situacion ta pone varios pregunta interesante riba mesa. Kico realmente tin tras di e decision? A bay eleccion y priminti yen di cos y awor ta laga e votadonan na caya? Tin retonan nobo, unda lider lo hay’e cu un mision nobo? Kico a pasa na Hulanda di tanto reunionnan cu Mike Eman tabatin pa awor bin anuncia su retiro como Prome Minister.

HOFA por ta motibo di su decision? Awor cu Raad van State y Raad van Advies a bin cu nan Conseho, te cu lider di fraccion di AVP, Jennifer Arends Reyes y sra. Evelyn Wever Croes ta riba mesun liña di pensamento, cu mester negocia e ley di HOFA aki di nobo. Y Mike Eman no ta sinti nada p’esaki, lagu’e p’e otronan.

Naturalmente, e anuncio a habri porta pa speculacion. Un di e teorianan mas fuerte cu a circula ta cu e decision anuncia, Eman lo kier evita e impacto politico di HOFA of pio bisa, e no kier ta responsabel p’e efectonan di HOFA. Si HOFA ta un proyecto cu Gobierno kier implementa, gran parti di e decisionnan importante mester wordo tuma durante e periodo cu Eman ainda ta na mando. Esey ta haci dificil pa argumenta cu e retiro ta un intento pa evita responsabilidad directo. Mas probablemente, HOFA ta un tema cu lo sigui domina e agenda politico, sea cu Mike Eman ta na cargo of no.

Na opinion di prensa Hulandes, decision di Mike Eman tin implicacion politico importante y cambio den panorama politico Arubiano

Diferente medio di Hulanda, incluyendo NOS, De Gooi- en Eemlander y De Volkskrant, a dedica amplio cobertura n’e anuncio inespera di Minister-President Mike Eman di Aruba, cu e lo entrega e cargo di Prome Minister riba 1 di januari 2027. Un tema comun den tur tres reportahe tabata e sorpresa general cu e decision a causa, tanto den pueblo como den circulonan politico.

E medionan Hulandes ta destaca cu Eman, cu a domina e escena politico di Aruba pa mas cu 25 aña, nunca a duna impresion cu e tabata pensando di retira. Al contrario, nan ta describi’e como un lider activo cu tabata presente constantemente na evento, apertura y bishitanan oficial.

Tanto NOS como De Gooi- en Eemlander a pone enfasis riba e reaccion di partido FUTURO. Vice Prome Minister Gerlien Croes a confirma publicamente cu su partido no tabata informa di antemano tocante e decision di Mike Eman, algo cu a alimenta especulacion riba posible impacto politico den coalicion.

Tur tres medio ta relata cu Mike Eman a argumenta cu e momento a yega pa pasa e liderazgo na un generacion nobo. E ta planea entrega liderazgo di AVP na September awor y posteriormente baha como Prome Minister na januari 2027. Den e cobertura Hulandes, nomber di Minister Wendrick Cicilia ta menciona regularmente como e candidato preferi di Mike Eman pa asumi liderazgo di partido y posiblemente tambe e puesto di Prome Minister.

NOS ta bay un paso mas leu den su analisis y ta señala cu e decision no ta solamente un despedida politico. Segun e medio, dor di anuncia su salida y expresa publicamente su preferencia pa Wendrick Cicilia, Mike Eman ta mantene un rol importante den direccion di e transicion di poder. NOS tambe ta cita analistanan politico cu ta apunta na posible tensionnan interno den AVP y cu no ta exclui cu circunstancianan personal, incluyendo salud di su esposa, por a influye den e decision.

De Volkskrant a describi e anuncio como un posible "aardverschuiving politica" (terremoto politico). Segun e corant, salida di un figura tan influyente como Mike Eman por cambia e dinamica politico completamente. E medio ta recorda cu n’e ultimo eleccion MEP a keda apenas cerca di 300 voto tras di AVP, algo cu por crea oportunidadnan nobo dependiendo di con e transicion politico ta desaroya.

De Gooi- en Eemlander tambe a destaca reaccion di Secretario di Estado pa Relacionnan di Reino, Erik van der Burg. E politico Hulandes a elogia Mike Eman como un lider cu tin corahe pa haci espacio pa un generacion nobo na un momento cu ainda e ta goza di gran respaldo politico.

E cobertura di prensa Hulandes ta presenta e retiro anuncia di Mike Eman como un evento historico pa Aruba. Aunque e razon oficial ta un cambio generacional planifica, medionan manera NOS y Volkskrant ta señala cu e decision tin implicacionnan politico importante y por marca e inicio di un periodo di reorganisacion y posible cambio den e panorama politico Arubiano.

Tur, pero tur hende a keda soprendi cu e anuncio di retiro di Mike Eman como Prome Minister

Tur pero tur hende a keda sorprendi cu e anuncio di retiro di Mike Eman como Prome Minister di Aruba, entrante 1 di januari 2027. Awe nos ta publica e opinionnan di 2 lider, kendenan ta mr. Evelyn WeverCroes di MEP y di Gerlien Croes di partido Futuro, partner actual di Gabinete AVP-Futuro. Hecho ta, cu e tabata un sorpresa y tur hende kier sa e motibonan cu tin tras di esaki. Tambe nos tin comentario di Secretario di Estado pa Asuntonan di Reino, Eric van der Burg.

Lider di MEP

Lider di MEP, mr. Evelyn Wever-Croes, su prome reaccion riba retiro di Mike Eman como Prome Minister di Aruba a duna di conoce, cu como ex-Minister President, e ta compronde e decision tuma pa Mike Eman. “Di experiencia mi sa kico e ta nifica pa carga e responsabilidad di lider nos pais, e sacrificionan personal y e peso di lidera nos pais, e sacrificionan personal y e peso di e funcion. Sigur e decision tuma, a soprende tur hende, hasta MEP.

Sinembargo ta dificil pa compronde un anuncio asina sin cu a anuncia e plan di transicion. Pasobra retiro di un Minister President no ta un asunto solamente di su partido, sino di henter nos pais. Un pais no ta para. Un Gobierno tin deber y responsabilidadnan cu tampoco ta para. Pesey un pais no por keda den e vacuum di liderazgo cu e anuncio aki a crea, segun Evelyn Wever Croes.

Pueblo di Aruba merece un Gobierno transparente y liderazgo cu ta prepara p’e desafionan grandi di nos pais. Aruba merece mihor, ex-Prome Minister Wever Croes a sigui splica. P’e motibo ey, MEP ta pidi cu Mike Eman presenta su plan di transicion y splica e siguiente pasonan den Parlamento, p’asina garantisa transparencia y stabilidad den e proceso politico cu ta desaroyando.

Lider di Futuro

Lider di partido Futuro, Gerlien Croes no a keda nada contento cu e anuncio inespera di Minister-President Mike Eman cu e lo entrega su cargo na 1 di januari 2027. Vice Minister-President y lider di partido FUTURO, Gerlien Croes, a confirma cu su partido a keda sorprendi cu e declaracion publica haci dor Mike Eman. Ainda Diabierne prome di a biahe pa Houston, den reunion di Conseho di Minister, nada a keda participa.

Unabes na Aruba diamars ultimo e prome reunion cu Gerlien Croes a pidi ta cu Mike Eman, unda el a expresa su desapunto y falta di respet di parti di un partner den Gobieerno aki. Mike Eman a reconoce esaki y a pidi Gerlien Croes su disculpa di no kier informa ningun, pero ningun hende prome.

Apesar di e sorpresa, Gerlien Croes a enfatisa cu e trabounan di Gobierno ta continua normalmente. Mientrastanto trabounan ta continua pa nos Aruba.

Secretario di Estado, Eric van der Burg

Secretario di Estado pa Relacionnan den Reino, Eric van der Burg a reacciona riba e anuncio cu Minister-President Mike Eman a haci cu e lo entrega e cargo di Prome Minister dia 1 di januari 2027. Segun Van der Burg, e anuncio a bin como un sorpresa p’e, apesar cu ya tabata conoci cu Mike Eman lo bay transferi liderato di su partido na september proximo.

“Tin masha poco lider cu n’e punto mas halto di nan carrera politico ta tuma un paso asina baliente pa traha espacio pa un generacion nobo,” van der Burg a expresa. E Secretario di Estado a destaca cu Aruba tin den Mike Eman un estadista di gran estatura, cu su nomber ta profundamente conecta cu historia politico di Aruba. El a describi e cooperacion cu Mike Eman como agradable y constructivo, y a bisa cu el a conoce e como un gobernante comprometi y un homber cu ta mantene su palabra.

Van der Burg a indica cu durante e lunanan cu ta bin ainda tin hopi trabou importante pa realiza hunto, incluyendo finalisa e proceso relaciona cu e Ley di Reino HOFA. Mi ta spera pa sigui traha hunto cu premier Eman pa yega na un conclusion di e Ley di Reino HOFA. Nos tin ainda hopi pa haci y mi ta confia cu lo nos haci esey cu e mesun dedicacion y entusiasmo cu semper a caracteriza premier Mike Eman, Eric van der Burg a conclui.

Kenneth Vrolijk a dicidi di bin sinta cu castigo y a entrega su mes na KIA

Diarazon mainta Kenneth Vrolijk a entrega su mes na KIA. Despues di a palabra cu Ministerio Publico, el a bin bek Aruba pa responsabilisa su mes di e castigo cu Corte di Husticia den Prome Instante a dun’e. E no tabata den Corte, dia cu su caso a keda trata, unda el a keda acusa di a malversa masha hopi placa for di Fundacion Subsidio pa Deporte (SSA). Hasta tabata papia di mas hende envolvi, pero el a tuma tur cos pe. Algun di esnan envolvi a haya djies castigo pa haci trabao pa comunidad, manera e.o. ex casa di ex-Minister Xiomara Maduro.

Kenneth Vrolijk a malversa placa di deporte cu biahe di dje y su casa. E ta yiu di casa di ex-Prome Minister Evelyn Wever Croes pero no ta carga su fam, pero di su mama.

Den e gobernacion di MEP e tabata e homber di confiansa di Endy Croes kende tabata Minister di Deporte. Huez a condone na un castigo di 12 luna di prizon, aunke el a paga e suma bek y hasta dimas. Ministerio Publico, ni Kenneth Vrolijk no a opta pa apela e veredicto di Huez.

El a opta pa bolbe Aruba despues di tratamento di e caso y e sentencia p’asina sinta e castigo. Keneth Vrolijk tabata biba den exterior, pero manera menciona a dicidi di bin sinta su castigo. Straño tabata cu ora el a drenta Aruba, autoridadnan di Inmigracion, tampoco Grens-Politie a detene. Riba su mes, acompaña pa su abogado, mr. Vito Carlo el a presenta na KIA.

Esaki tabata un caso serio di corupcion cu placa di deporte cu tabata directo den oficina di ex-Minister Endy Croes.

Corte Comun di Husticia por determina cu por cambia indicacion di sexo na Aruba tambe, maske no tin ley

Corte Comun di Husticia pa Caribe Hulandes (Hof) a determina cu un persona transgender na Aruba por cambia e indicacion di sexo den su acta di nacemento (geboortebewijs) di femenino pa masculino, apesar cu no tin un regulacion legal specifico riba e tema aki na Aruba. Segun e tres Hueznan di Hof, e derecho aki ta bin for di e Convenio Europeo pa Derechonan Humano.

Tabata e Director di Censo y Registro Civil cu a entama e caso aki den apelacion contra un decision anterior di Corte di Prome Instancia, cu a ordena pa adapta e acta di nacemento di un Arubiano naci na aña 2006 como un mucha muher, pero cu a cambia su sexo pa un hende homber. Hof a confirma e decision aki, aunke nan a yega n’e mesun resultado, pero si riba un otro base huridico.

Hof a huzga cu artículo 1:24 di nos Codigo Civil, cu ta trata coreccion di errornan den e Registro Civil, no ta ofrece base legal pa cambia e indicacion di sexo den caso di personanan transgender. Cu esaki Hof a corigi e razonamento di e prome Huez.

Sinembargo, Hof a indica cu e identidad di genero di un persona ta cay bou di proteccion di artículo 8 di e Convenio Europeo pa Derechonan Humano, cu ta garantisa e derecho riba un bida priva. Como cu Aruba ta parti di Reino Hulandes y ta cay bou di e convenio aki, den cierto circunstancia tin un obligacion pa reconoce e identidad di genero di personanan transgender legalmente.

Hof tambe a señala cu Aruba, diferente na Hulanda, ainda no a introducí un ley specifico pa permiti personanan transgender cambia nan registracion di sexo. P’e motibo ey, e Ley Hulandes pa Personanan Transgender no ta aplicabel automaticamente na Aruba. Segun Hof, te ora cu aproba un ley asina, e Hueznan lo mester keda evalua cada peticion individualmente pa determina si e ley actual di Europa ta keda aplicabel.

Den e caso specifico aki, Hof a considera suficientemente proba cu e persona encuestion a biba pa hopi aña caba den un identidad di genero masculino. Pa yega n’e conclucion aki, e tres Hueznan a tene cuenta cu declaracionnan di psicologonan, un pediatra y e guia di e ekipo di genero di e Centro Medico Universitario di Amsterdam, na Hulanda. Basa riba esaki, e cambio den e acta di nacemento for di femenino pa masculino ta keda vigente.

Fondo di Inversion a yega Parlamento y lo keda trata mañan

Minister mr. Geoffrey Wever a informa cu Gabinete AVP-FUTURO dia 23 di juni 2026 lo defende e “Landsverordening Algemeen Investerings- en Ontwikkelingsfonds” (“AIOF”) den Parlamento. Crea un fondo di inversion ta prioridad di maneho number 5 manera indica riba pagina 4 di Programa di Gobernacion AVP- FUTURO 2025- 2028. Desde cu Gabinete AVP-FUTURO a inaugural, Minister Geoffrey Wever a cuminsa traha riba e ley pa institui e fondo di inversion AIOF, cu awor a yega Parlamento pa wordo trata y asina ta cumpli cu e compromiso politico pa crea e fondo na bienestar di Aruba.

Como parti di e proceso legal prome cu tratamento di e ley den Parlamento, Gabinete AVP-FUTURO diamars 16 di juni a entrega su contestacion riba 229 preguntanan di Parlamento riba AIOF, e prome fondo di inversion di Pais Aruba. Presupuesto di Pais Aruba ta un instrumento esencial den proceso pa facilita y stimula Aruba su desaroyo.

Via e post “Kapitaalinvesteringen” Gobierno ta aloca sumanan publico pa inversionnan. Te cu awor, Aruba no ta dispone di un instrumento financiero mara na un Agenda di Inversion a largo plaso. Pesey Gabinete AVP-FUTURO tin como prioridad crea un fondo di inversion pa facilita inversionnan a largo plaso y riba areanan di maneho manera renobacion urbano, enseñanza y innovacion, transicion di energia, resiliencia climatico, E-goverment, vivienda duradero, infrastructura y crea sectornan economico nobo manera agricultura comercial, FINTECH, industria creativo y economia blauw.

Creacion di un fondo di inversion y agenda di inversion ta crea confianza cu fondonan publico ta wordo inverti na bienestar di Aruba segun Minister Geoffrey Wever. Gabinete AVP-FUTURO ta invita tur hende pa sigui e reunion publico den Parlamento dia 23 di juni 2026, esta mayan.

AVP kier urgente reunion tocante problema di aceso na Censo

Presidente di Comision Permanente di Husticia di Parlamento, Parlamentario John Hart, a anuncia cu e ta solicita un reunion cu caracter prioritario pa trata e preocupante situacion relaciona cu e dificultad cu ciudadanonan ta experimenta pa haya aceso na proceso di inscripcion na Departamento di Censo y Registro Civil.

E anuncio ta sigui e reciente carta di preocupacion publica dor di Ombudsman di Aruba, señora Jurima Bryson, den cual e ta alerta riba un problema cu segun su Oficina ta limita aceso di ciudadanonan na un servicio gubernamental esencial. Segun e Ombudsman, tin indicacion di un desbalansa structural entre e cantidad di peticionnan pa inscripcion y e capacidad disponibel pa procesa nan, loke ta resulta den period largo di espera y consecuencianan serio pa ciudadanonan.

John Hart a indica cu e tema aki no ta algo nobo pa AVP. “Como fraccion, nos ta sigui e desaroyo aki caba un tempo. Nos a ricibi diferente señal for di comunidad tocante dificultadnan pa haya cita y pa completa proceso di inscripcion. Awor cu Ombudsman, como institucion independiente, a confirma formalmente cu e situacion ta alarmante y a emiti un carta di preocupacion, mi ta considera cu e momento a yega pa un discusion formal y transparente,” John Hart a declara.

E Parlamentario a enfatisa cu e meta di e reunion no ta busca culpabel, sino haya claridad y identifica solucionnan concreto Ta papia di un servicio fundamental. E preocupacion principal mester t’e ciudadano cu ta keda atrapa den un sistema cu no ta responde den un termino razonabel. E informe di Ombudsman ta un señal serio cu no por ignora, John Hart a indica.

Aruba ta transformando su futuro energetico

Aruba ta yegando un momento historico den su proceso pa transicion di energia. E Programa Green Overseas (GO), un iniciativa di electrificacion di e flota di vehiculonan gubernamental, ta yega na su fase final despues di dies luna di trabou intenso. Bou di liderazgo di Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, Aruba tin un plan concreto pa realisa e vision pa promove e transicion di vehiculonan di combustibel pa vehiculonan electrico.

E proyecto, titula “Reduccion di Emisionnan di Carbono Relaciona cu Transporte y Costonan di Combustibel di e Flota di Vehiculonan di Gobierno”, a ser financia pa Union Europeo cu un subsidio di €190,000. Expertise France ta manehando e proyecto, y e empresa Aleman di sistema di energia Energynautics GmbH t’esnan cu ta implementando esaki.

Den e proceso aki, Minister Geoffrey Wever ta trahando hunto cu DEACI, DOW y ELMAR, p’asina sigura cu e cambio ta sostenibel, ta tuma lugar na un forma responsabel y cu beneficio concreto pa nos pais. E obhetivonan di e programa aki ta multi-dimensional y ta cuadra cu lo cual a keda acorda den e Programa di Gobernacion AVP-FUTURO 2025-2028: E transicion di energia sostenibel.

E proyecto ta busca reduci emisionnan di CO2 pa combati cambio climatico y proteha nos medio ambiente. Ademas, ta busca pa mehora salud publico dor di baha e emision di gasnan toxico manera nitrogen oxide y particula fini. Y no menos importante, ta busca reduci dependencia di Aruba riba combustibel fosil cu ta wordo importa, y asina proteha nos economia contra e volatilidad di prijs di petroleo internacional.

Gobierno ta consciente cu e tin un rol di ‘duna ehempel” dor di demostra tanto na nos ciudadanonan como na sector priva cu un transicion pa energia sostenibel ta factibel. E vision di e programa aki ta bay mas leu. Union Europeo ta uzando Aruba como un programa piloto pa sirbi como ehempel pa otro islanan chikito y teritorionan di ultramar riba henter mundo. Esaki ta un reconocemento internacional p’e dedicacion di Aruba na desaroyo sostenibel, y un refleccion directo di e ambicion di Gabinete AVP-FUTURO pa posiciona Aruba riba e mapa mundial como un lider den transicion di energia pa islanan.

Minister Gerlien Croes ta haya cu proyecto di reintegracion na KIA un exitoso

Openbaar Avond Beroepsonderwijs Aruba (OABA) y Dienst Gevangeniswezen Aruba (DGWA) a formalisa un cooperacion strategico pa medio di un Memorandum of Understanding (MOU) na maart 2026. E acuerdo aki ta stipula un marco di cooperacion pa ofrece enseñansa profesional intermedio (MBO) oficialmente reconoci y dirigi riba diploma dentro di Instituto Coreccional Nacional (KIA).

E obhetivo principal di e cooperacion aki ta pa organisa y ehecuta un programa di formacion piloto cu ta uza enseñansa profesional como un instrumento structural pa resocialisacion. Ambos partido ta reconoce cu enseñansa ta un instrumento esencial pa stimula participacion laboral y promove un reintegracion social sostenibel p’e detenidonan. Door di provee e participantenan cu habilidadnan profesional certifica, e iniciativa aki tin como meta pa desaroya nan capacidad profesional y brinda un instrumento structural pa rehabilitacion y reintegracion a largo plaso.

E iniciativa piloto ta andando desde april 2026 cu diferente curso tecnico specifico den e ambiente coreccional. Actualmente e participantenan ta trahando riba proyectonan concreto, manera fabrica hekwerknan pa scolnan. Esaki ta percura cu nan no ta solamente desaroya habilidadnan profesional, pero tambe ta contribui activamente na comunidad. E colaboracion aki ta unico y innovador, unda seguridad, calidad di educacion y impacto social ta bin hunto.

Na final di e programa piloto, lo compila un raport di evaluacion amplio p’asina e partidonan por dicidi riba continuacion, expansion, of un incorporacion structural di e programa.

Ban hunto celebra Dia di Dera Gay den nos barionan

Diarazon 24 di juni 2026, Gobierno bou Ministerio di Asunto General, Naturalesa, Medio Ambiente y Cultura, Comision Celebracion di Dianan Nacional (CCDN) y UNOCA lo uni nan esfuerso pa celebra Dia di San Juan y Dera Gay. Un iniciativa cultural cu lo trece e celebracionnan directamente cerca di nos hendenan.

Cu e lema “Ban celebra Dia di Dera Gay den bario” e actividad tin como meta pa promove y fortifica e herencia cultural di Aruba, treciendo e tradicion di San Juan p’e pueblo y creando oportunidad pa participacion directo di grandi y chikito durante e celebracion. Entre 4 or di atardi pa 8 or di anochi, un trailer cultural cu varios representante di Gobierno, CCDN y UNOCA, hunto cu varios musico, cantante, bailarin, lo bishita cuminsando na Bushiri Complex, Centro di Bario y Deporte Dakota y Mabon Kavel, culminando cu un gran final pariba di brug na Carnival Village den San Nicolas.

E iniciativa ta nace for di e conviccion cu cultura bo tin cu comparti cu otro. Dera Gay no ta solamente un celebracion, pero un simbolo importante di nos identidad nacional y un tradicion cu ta forma parti di Aruba pa varios generacion caba. Dor di trece e celebracion directamente den e bario, e organisadornan ta busca pa fortalece nos orguyo cultural, encurasha participacion di comunidad y mantene e tradicionnan cu ta identifica nos como un pueblo na bida.

E diferencia entre AVP y MEP

Un observacion di un di nos fiel lectornan di Den Noticia y ta bisa lo siguiente. Toko, si bo wak bon, y analisa bon y mira kico MinPres Mike Eman a haci, bo ta wak con humilde e homber aki ta.

Den partido AVP tin un codigo cu ta bisa cu lider di partido ta automaticamente e Ministro Presidente den un formacion di Gobierno. Tambe den partido AVP ta un comision di 5 ta traha lista y lider di partido por hisa un candidato cu 1 number of bahe cu 1 number.

Despues di un problema serio den trahamento di lista pa publica despues di 2or di marduga cu NO a logra baha un candidato di number 5 pa Wendrick Cicilia haya. Durante entregamento di lista la haci Wendrick Cicilia lijstrekker y Eman a bay nr. 29 como lider di partido. Sorpresa te hasta pa Wendrick Cicilia.

Dicon pasobra den partido bo ta firma sin number. Ora cu MinPres a bisa cu 1 September e ta haci 65 aña automaticamente lo e cobra su pensioen di biehez. Cu lo e baha como lider di partido. Automaticamente 1 di Januari e ta baha como MinPres p’e lider nobo asumi e MinPresschap.