Minister Geoffrey Wever a reuni cu IMF pa sondea y explora re-emplaso di BBO cu BTW na Aruba

Minister di Finansas, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, a reuni cu expertonan tecnico di International Monetary Fund (IMF) riba sondeo y evaluacion pa explora e tema di re-emplaso di BBO cu BTW. E mision tecnico di IMF ta uno explorativo y tin como meta duna Aruba asistencia tecnico riba e posibilidad di introduccion di un sistema di belasting op toegevoegde waarde (BTW) na Aruba pa re-emplaza BBO.

P’e introduccion di BTW pa 1 di januari 2023, analisis di Departamento di Asunto Economico publica den su Economic Outlook 2021- 2023 den juni 2022 a mustra cu si introduci BTW den 2023, e introduccion aki lo a causa un inflacion di entre 10.7% y 15.3% den 2023. E nivel halto aki di inflacion proyecta ta resultado di un combinacion di inflacion ya halto caba como consequencia di entre otro e guera na Ucraina y retonan den cadena di suministro den 2022 y efecto di BTW.

E realidad economico marca pa un inflacion halto den 2022 cu efecto den 2023 no tabata ideal ni tampoco prudente p’e re-emplaso di BBO cu BTW. Den liña cu Programa di Gobernacion 2025- 2028 riba pagina 21 maneho fiscal lo enfoca riba amplia e base di impuesto dor di den un dialogo fiscal evalua e re-emplaso di BBO cu BTW pa, e.o., elimina e efecto acumulativo di BBO, sin aumenta e peso di belasting pa ciudadano y comercio. Pa duna contenido concreto n’esaki, Minister Geoffrey Wever durante su bishita na IMF den april 2025 a haci un peticion pa asistencio tecnico di IMF pa sondea y evalua e re-emplaso di BBO cu BTW, mirando e realidad economico di awor.

E mision tecnico di IMF ta uno di sondeo, intercambio di datonan di belasting y informacion relevante y evaluacion di esaki. P’e expertonan tecnico di IMF haya un mihor bista di e contexto economico local y actual y pa scucha y intercambio di expertisicio y conocimento di diferente stakeholders, lo reuni cu Departamento di Impuesto, Departamento di Aduana, y Centraal Bureau voor de Statistiek, Banco Central di Aruba, Aruba Tourism Authority, Kamer van Koophandel, Aruba Trade and Industry Association, Aruba Hotels and Tourism Association, Comerciantenan Uni di Aruba, Accountants y tax advisors.

Bishita di IMF ta un prome stap den e proceso pa explora y evalua un posibel re-emplaso di BBO cu BTW den un realidad economico diferente cu na 2022 y teneniendo na cuenta riesgonan actual di tensionnan geopolitico y e impacto di e guera na Medio Oriente riba economia mundial y di Aruba y bao di e condicion cu e re-emplaza di BBO cu BTW no mag aumenta e peso di belasting riba cuidadano y comercio. Resultado di e mision tecnico di IMF lo forma e base di e dialogo fiscal den cual hunto lo explora esaki segun Minister Geoffrey Wever.

Minister Geoffrey Wever ta gradici IMF p’e bon cooperacion riba tereno economico y fiscal. Hunto cu nos expertonan local, gremionan comercial y den un dialogo fiscal lo evalua un posibel re-emplaso di BBO cu BTW. Den cuadro di informacion, Gobierno a informa Parlamento riba e mision tecnico di IMF na Aruba.

Ministerio di Husticia ta presenta plan pa mehora sistema coreccional di Aruba

Durante un sesion publico den Parlamento, Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers a presenta un plan pa desaroya un facilidad coreccional nobo cu tin como obhetivo mehora condicionnan di detencion y modernisa e sistema coreccional di nos pais. E plan ta basa riba un estudio tecnico haci pa United Nations Office for Project Services (UNOPS), cual a identifica diferente reto institucional y operacional clave den e facilidad actual di Korrectie Instituut Aruba (KIA).

E estudio ta indica cu un facilidad coreccional nobo construi segun standardnan moderno lo por mehora calidad di detencion y reduce gastonan operacional (OPEX) pa cada detenido cu un promedio di 18% pa aña. E analisis a mustra cu, aunke KIA ta keda operacional, su infrastructura existente ta presenta limitacionnan cu ta dificulta implementacion di practicanan moderno di maneho di prison. E limitacionnan aki ta afecta clasificacion di detenidonan, implementacion di programanan di rehabilitacion, y maneho eficiente di servicio y recurso.

“Nos tin decadanan ta discuti construccion di un facilidad coreccional nobo. Den pasado mi a sirbi como Minister di Husticia y awor cu mi a bolbe despues di ocho aña, nos ta para n’e mesun punto. A yega momento pa bay mas leu cu discusion y tuma pasonan concreto pa construi un facilidad coreccional nobo,” Minister di Husticia Arthur Dowers a enfatisa durante un presentacion pa stakeholdernan e mesun mainta.

Lo diseña e facilidad proponi como un ehempel regional pa diseño y maneho coreccional progresivo. E concepto ta tene cuenta cu e necesidadnan specifico di diferente grupo di nos poblacion, incluyendo personanan den detencion preventivo, muher, hobennan adulto, y personanan cu problema di adiccion of salud mental, manera tambe otro gruponan vulnerabel.

Dor di inclui e necesidadnan aki cu infrastructura mehora y programanan specialisa, e plan tin como obhetivo crea maneranan mas significativo pa rehabilitacion y reintegracion social, mientras cu ta sigura condicionnan di detencion mas sigur y humano. Gobierno actualmente ta revisando e recomendacionnan y lo evalua e siguiente pasonan necesario pa avansa e plan, incluyendo e areglonan legal, institucional, presupuestario y tecnico necesario p’e posible desaroyo di un facilidad coreccional nobo. Como parti di e proceso aki, Ministro di Husticia lo continua dialoga cu stakeholdernan relevante pa yuda defini e modelo mas apropia y eficiente pa un facilidad coreccional nobo cu ta responde na necesidadnan actual y futuro di Aruba.

30 Aña di lucha contra crimen financiero: FIU Aruba ta para firme pa transparencia y seguridad financiero

Siman pasa, Diabierna mainta Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers a conmemora un momento historico: 30 Aña di existencia di Financial Intelligence Unit (FIU) como departamento clave den e lucha contra crimen financiero. Durante un conferencia special organisa p’e ocasion, Gobernador di Aruba Alfonso Boekhoudt, Minister di Finansas mr. Geoffrey Wever, Minister di Infrastructura drs. Rene Herdé y Minister di Salubridad Publico drs. Mervin Wyatt-Ras y varios stakeholders y entidad relevante a bin hunto pa reflexiona riba e rol strategico di FIU den proteha nos sistema financiero, integridad, transparencia y confiansa den nos economia.

Durante e conferencia, a enfatisa con Financial Intelligence Unit a evoluciona den e ultimo 30 aña pa bira un pilar indispensabel den e lucha contra labamento di placa y financiamento di terorismo. Dor di analisa transaccionnan sospechoso y comparti informacion cu instancianan relevante, FIU ta contribui activamente na proteccion di integridad di nos economia.

Na maart 1996, a establece Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), como parti di esfuerso di Aruba pa combati crimen financiero y proteha integridad di su Sistema economico. Cu e introduccion di obligacion pa reporta transaccionnan inusual, MOT a bira e punto central unda ta colecta y analisa informacion financiero importante.

Den e añanan cu a sigui, MOT a fortalece su rol dor di adopta standardnan internacional y ampliacion di su capacidad analitico. Tambe a integra rapidamente den cooperacion internacional, manera cu participacion den rednan global di intercambio di informacion manera Egmont Group.

Na 2021, MOT a evoluciona y cambia su nomber pa Financial Intelligence Unit Aruba (FIU), reflehando un rol mas amplio como centro di inteligencia financiero. Awe, e institucion ta un pilar strategico den e lucha contra labamento di placa y financiamento di terorismo, y ta contribui directamente na stabilidad, transparencia y confiansa den economia di Aruba.

E diferente oradonan presente a reconoce e trabao di e ekipo cu a dedica nan mes pa construi un institucion confiabel, moderno y eficaz. Tambe a enfatisa cu e lucha contra crimen financiero ta un responsabilidad comparti, unda cooperacion entre sector publico y priva ta esencial.

Financial Intelligence Unit lo sigui enfoca riba innovacion, fortalecemento di capacidad analitico y cooperacion internacional, cu e obhetivo pa anticipa riesgonan y mantene

Aruba na un posicion fuerte den e contexto global. E conmemoracion di 30 aña no ta solamente un momento di reflexion, pero tambe un yamada pa sigui avansa cu determinacion. Aruba ta mustra cu, cu vision y compromiso, nos por proteha nos sistema financiero y garantisa un futuro cu stabilidad y confianza pa tur ciudadano.

Asina cu habri frontera, Aruba Airlines lo reanuda su buelonan for di Aruba

Manera ta conoci, Aruba tin un compania di aviacion registra na Aruba, cu a cuminsa na duna servicio for di Aruba internacionalmente. E buelonan tabata origina for di varios ciudad Venezolano, e.o. for di Barquisimeto, Valencia y tambe for di Maracaibo, pasa via Aruba pa bai Miami. A trata di haci algun buelo interinsular, pero mirando e equipo grandi cu Aruba ta usa, e no ta nada rendabel p’e compania.

Covid a trece masha cambio, unda debi n’e epidemia aki, mester a cancela tur buelo internacional y consecuentemente Aruba Airlines no por a sigui bula. Despues di Covid a bin sierre di frontera cu te cu awe ainda ta sera.

E compania mester keda activo y practicamente a bira un compania pa haci buelonan charter e.o. Bula entre Cuba y Nicaragua, Haiti, French Guyana y awor hasta pa Peru, Chile y Sur di Brazil. Di acuerdo un publicacion di Aruba Airlines, debi na suspension di buelonan di Spirit Airlines, a surgi pa Aruba Airlines haci e buelonan aki.

Awor cu situacion a cambia na Venezuela, ta surgi e pregunta ki dia Aruba Airlines por cuminsa duna su servicio manera antes. Un vocerp di e compania a duna di conoce cu asina cu Aruba y Venezuela habri frontera, Aruba Airlines lo re-anuda su buelonan for di Venezuela pa Aruba, sigui pa Miami. No tin nada pa strobe Aruba Airlines, pasobra for di 2006 e compania ta estableci na Aruba y ta actua como un compania nacional di e isla.

Tin un demanda grandi pa Aruba Airlines habri e ruta aki atrobe, unda Aruba Airlines ta usa su Airbus A320 aircraft, cu tin un capacidad di 185 asiento. Si Aruba Airlines lo sigui opera e compania como un compania charter ta depende di e demanda, pero e ora ey nan tin cu busca mas equipo, pasobra usando manera awor un solo avion, esaki no ta nada rendabel. Na luna di mei/juni awor Gabinete AVP-Futuro lo tin cu tuma decision si ta habri frontera cu Venezuela, pa cual tur preparativo ta ser haci caba.

Encuentro cu coredonan di Drift Madness enfoca riba desaroyo di motorsport na Aruba

Prome Minister Mike Eman a ricibi recientemente na Bestuurskantoor un delegacion di piloto profesional di drifting, den un encuentro enfoca riba e desaroyo y futuro di motorsport na Aruba. Entre e presente tabatin piloto internacional manera Chris Jackson, Ryan Kaufman y Bill Stenger, hunto cu talento local Jason Fun. Tambe tabatin presente Vice-Prome Minister y Minister di Deporte, Gerlien Croes.

E encuentro a tuma lugar despues di e evento Monster Motor Madness, unda e deportenan di drift a logra atrae atencion tanto local como internacional. Durante e reunion, e partidonan a intercambia pensamento riba e potencial di Aruba pa sigui desaroya motorsport como un actividad structura y sigur.

Prome Minister Eman a subraya e importancia di crea oportunidadnan pa hoben cu interes den deporte tecnico manera drifting, pero semper den un marco di seguridad y organisacion profesional.

“Nos kier duna espacio pa talento local por crece den un ambiente sigur y responsabel, mientras cu nos ta mira tambe con nos por posiciona Aruba como un destino pa motorsport den region,” Mike Eman a expresa.

Durante e combersacion, tambe a menciona e necesidad pa infrastructura adecua pa drifting, mirando cu e deporte ta exigi espacio y facilidadnan specifico pa por practica na un nivel profesional.

E pilotonan internacional a comparti nan experiencia y a expresa nan entusiasmo riba e potencial cu Aruba tin pa sigui desaroya e deporte aki, tanto pa competicia como pa atraccion turistico.

Gobierno, hunto cu e sector deportivo, lo sigui explora posibilidadnan pa fortalece motorsport n’e isla, cu enfoke riba seguridad, desaroyo di talento y oportunidad economico.

Robert Candelaria a gradua cum laude cu maestria den Governance & Leadership

Secretario General di Ministerio di Asunto General, Robert Candelaria, a completa cu exito su programa di maestria den Governance & Leadership, obteniendo e titulo di Master of Arts na facultad di Arts and Science, cum laude.

E logro academico aki, celebra den presencia di Prome Minister Mike Eman, hunto cu famia, colega y otro invitadonan, kende a acompaña Candelaria durante defensa di su tesis y posteriormente a felicite cu su exito.

E maestria den Governance & Leadership ta enfoca riba fortalecemento di capacidad strategico y liderazgo den sector publico, algo cu ta fundamental pa desaroyo institucional y gobernacion eficaz.

Durante e ocasion, a resalta e dedicacion, disciplina y compromiso di Robert Candelaria cu su formacion profesional, combinando su rol den servicio publico cu studio academico di nivel superior.

Durante e ocasion, a resalta e dedicacion y perseverancia di Robert Candelaria, kende a logra completa su estudio na un nivel sobresaliente. E ceremonia a culmina den un ambiente di orguyo y reconocemento, unda tur presente a felicita Robert Candelaria pa su logro academico y compromiso cu su desaroyo personal y profesional.

Robert Candelaria a demostra cu nunca ta lat pa sigui studia y logra bo meta. Nos di Den Noticia tambe ta uni nos mes n’e cantidad di felicitacion cu Robert Candelaria a recibi p’e logro aki.

Riba fecha natalicio di prome Minister President di Aruba, a dedica un stampia conmemorativo na Jan Hendrik Albert ‘Henny’ Eman

Den ocasion di natalicio di Jan Hendrik Albert ‘Henny’Eman, Post Aruba NV a presenta diabierne mainta un stampia conmemorativo na su honor, resaltando su legado como e prome Minister President di Aruba y arkitecto di su desaroyo moderno.

Durante e conferencia di prensa, a destaca cu Henny Eman, como prome Prome Minister di Aruba, a guia e isla den un momento historico di transformacion na 1986, ora Aruba a bira un pais riba su mes dentro di Reino Hulandes. Su liderato tabata caracterisa pa calmo, cu determinacion y un vision firme pa futuro di e pais.

E transicion aki a tuma lugar den un periodo di gran reto economico, despues di ciere di refineria Lago. Sinembargo, Henny Eman a logra re-posesiona Aruba internacionalmente, cu enfoke riba turismo como motor principal di economia. Entre su logronan a destaca e introduccion di facilidad di pre-clearance cu Merca na 1989, convirtiendo Aruba den prome pais den Caribe cu e facilidad aki.

Ademas di desaroyo economico, Henny Eman a pone enfasis riba capital humano. Bou di su liderato, a amplia oportunidadnan educativo pa hoben, incluyendo fortalecemento di educacion superior y reapertura di universidad na Aruba. Su filosofia di gobernacion tabata basa riba igualdad y husticia social. E introduccion di cobertura medico general pa tur residente a marca un paso importante den garantia di cuido y dignidad pa tur ciudadano.

E liderazgo di Henny Eman tabata caracterisa pa confiansa, respet y empoderamento, convirtiendo su persona no solamente den un lider politico, sino tambe un ehempel moral den servicio publico.

E diseño di e stampia, crea pa artista Nigel Matthews, cu a incorpora un retrato central di Henny Eman y elemento simbolico manera e bandera di Aruba, representando continuidad, liderazgo y identidad nacional.

Durante su discurso, den presencia di invitado y coleganan, Minister Geoffrey Wever, Minister Rene Herde, Minister Mervin Wyatt-Ras, Minister Gerlien Croes como tambe miembronan di Parlamento y famia Eman, Prome Minister Mike Eman a comparti reflexionnan cu a duna un dimension personal profundo n’e ceremonia. Como ruman di Henny Eman, el a enfatisa cu tras di cada lider tin un historia humano y di famia.

Mike Eman a recorda con su ruman a asumi responsabilidad na un edad hoben, interrumpiendo su estudio pa yuda cu su famia despues di fayecimento di nan tata. Segun e Prome Minister, momentonan asina ta revela e caracter di un lider.

El a subraya cu Henny Eman no solamente a responde na un yamada familiar, sino tambe na un yamada historico, ora el a asumi liderazgo di un partido politico den crisis y posteriormente guia Aruba den un periodo decisivo di su historia.

“E momento di reconocemento ta duna nos forsa pa sigui cumpli cu e tarea cu nos tin dilanti,” Mike Eman a indica, enfatisando e importancia pa generacionnan nobo reflexional riba e sacrificio y contribucionnan di e lidernan cu a bin prome.

E ceremonia tin un dobel significado nacional, pa honra un lider historico, y personal, pa un famia cu a comparti su bida cu pueblo Arubano.

Aeropuerto di Aruba ta redefini control di frontera: Innovado, sigur y eficiente

Diahuebs merdia, Minister di Husticia mr. drs Arthur Dowers, hunto cu Inmigracion Aruba, a ricibi Minister di Husticia di Sint Maarten pa un presentacion strategico riba e sistema moderno cu na Aruba ta implementando na Aeropuerto. E encuentro aki ta confirma e posicion di Aruba como lider regional den innovacion, seguridad y eficiencia den proceso di entrada y salida di pasaheronan.

Durante e presentacion, a enfoca riba e sistema RADEX, cu ta opera n’e puntonan di control di Inmigracion y tambe na E-Gates. E sistema aki ta permiti un proceso rapido, sigur y confiabel, reduciendo tempo di espera y fortificando control di frontera di forma strategico.

Despues di e puntonan di control di entrada di Inmigracion, e delegacion a continua cu un bishita na area di US CBP pre-clearance. Aki nan a haya un splicacion di e Sistema integra cu ta procesa miles di pasahero cu destino Estados Unidos tur dia. E proceso aki ta inclui tecnologia manera APIS/ATS/TECS, Global Entry y sistemanan biometrico, cu ta acelera e fluho di pasahero, specialmente pa ciudadanonan Americano.

Un elemento importante den e presentacion tabata e recien inversionnan haci na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix como parti strategico di e plan Gateway 2030. Aruba a implementa un sistema central di maneho di ekipahe completamente automatisa, eliminando un paso importante den entre otro e proceso di pre-clearance y haciendo e proceso completo altamente eficiente. Pasaheronan cu destinacion Merca no tin cu recoge nan maletanan mas prome cu pasa CBP; e maletanan ta pasa pa control segun normanan di screening di CBP y ta bay directo pa almacenamento te ora di subi esakinan riba avion.

E integracion di e sistema di ekipahe cu e sistema di screening di pasahero a resulta den un mehoracion remarcabel den eficiencia. Den practica, rijnan den e area di pre-clearance a bira minimo, casi no existente, loke ta mehora experencia di biahe di forma significativo.

E presentacion a culmina cu un recorido den e facilidad nobo di maneho di ekipahe, cu ta inclui tecnologia di seguridad di ultimo generacion y dos fase adicional di screening cu ta cumpli cu normanan internacional.

Gobierno di Aruba ta sigui enfoca riba inversion strategico den infrastructura y tecnologia pa garantisa un frontera moderno, sigur y eficiente. E direccion aki no solamente ta fortalece control, pero tambe ta posiciona Aruba como un hub confiabel y competitivo den region.

Director General di Relacionnan di Reino a elogia cooperacion duradero cu Aruba durante bishita oficial

Durante un encuentro cu a tuma lugar diahuebs mainta, Director General di Relacionnan di Reino Hulandes, Barbara Wolfensberger, a expresa su aprecio p’e cooperacion duradero entre Aruba y Hulanda. Wolfensberger, kende ta na Aruba den cuadro di su prome bishita oficial, a reuni cu Prome Minister mr. Mike Eman, como tambe Vice-Premier mr. Gerlien Croes.

“Dat is ontzettend fijn om hier te zijn en dit gesprek te kunnen doen,” Wolfensberger a declara. El a indica cu anteriormente el a reuni cu e mesun representantenan di Gobierno den su rol anterior na Ministerio di Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Durante su estadia, el a participa tambe den actividadnan cultural relaciona cu Aruba, incluyendo celebracionnan cu bishita di Su Mahestad Rey Hulandes. El a describi e experiencia como un honor: “Ik vond het een eer om erbij te zijn en het heeft mij heel veel mooie kanten van het eiland laten zien.”

Segun Barbara Wolfensberger, e evento tabata bon organiza y a mustra e diversidad cultural di Aruba, cu presentacionnan di muchanan, discurso y manifestacionnan cultural. El a enfatisa cu e cooperacion entre Aruba y Hulanda tin un base historico fuerte y positivo, y cu e momento actual ta uno oportuno pa sigui fortalece e relacion: “Die samenwerking gaat al heel lang terug… en dit is weer een mooi moment om met respect en in samenwerking vooruit te kijken.”

E encuentro di awe ta forma parti di un serie di reunion durante su bishita di introduccion na Aruba, cu tin como meta profundisa e cooperacion dentro di Reino Hulandes.

Alarma of Emergencia, kico e ta porfin, causando un chaos innecesario

A keda demostra atrobe cu no tin un protocol debido entre personal di Tore di Control y e.o. Cuerpo di Polis Arubano. Awor ta resulta cu e chaos ocasiona, no tin mester y di acuerdo cu AAA N.V., ya cu ni un anuncio di alarma grandi tabatin, pero simplemente un aviso di stand-by pa un avion cu a constata un problema, pero no di e magnitud te cu el a bira un emergencia cu a causa un chaos atrobe na Aeropuerto.

Nos a dedica atencion n’e reciente caso, pa cual nos ta haya cu e situacion aki merece un evaluacion profundo, ora di emergencia na Aeropuerto pa no tin un maneho a lo loco. Recientemente Prome Minister Mike Eman a apela pa haya asistencia di un experto Hulandes den maneho di terrorismo. Un persona sigur capacita pa traha riba un protocol nobo pa den un situacion asina.

Ta di spera cu esaki tuma lugar tambe, pasobra no por t’asina cu ta sera Aeropuerto asina no mas, siendo e avion den problema pa basha tur su combestible afo, lo a dura sigur 2 ora prome di trata di baha bek na Aeropuerto. Anto pakico tene e camindanan sera?

AAA N.V. ta bisa cu Cuerpo Policial a mal interpreta e mensahe, y ta KPA a dicidi di sera tur caminda, causando un chaos, mientras cu AAA N.V. a keda den operacion, te cu varios buelo ainda a lanta buelo, prome cu e American Airlines a baha. Taxistanan a keha, cu nan no a ser permiti pa yega Aeropuerto pa baha nan pasaheronan, y mester a baha nan na un distancia leu, pa por cana, lastra nan maleta pa yega Aeropuerto. No por!! Sigur no ta un bon propaganda pa turismo di Aruba, como tal ta perdiendo reconocimento den su maneho.

Si tuma p.e. pakico mester laga sera tur negoshi na Linear Park, core cu clientenan, mientras otro negoshinan mas pega cu Aeropuerto, manera compania di seguro, banco, agencia di auto, ect., tur ta keda habri. E forma cu ta sera caminda, p.e. na Playa ya for di Rotonde Las Americas y na otro banda, na altura di Rotonde di WEB (Kibaima), tambe ta ridiculo. Ta di spera cu awor si lo haci un evaluacion di casonan asina y kende tin e autoridad maximo pa dirigi den caso asina. CMO ta reclama cu nan no ni a wordo envolvi, pero esaki ta nan competencia?

E avion di American Airlines a bati alarma pa un problema tecnico, pa mas despues a aterisa sano y salvo. Tabata algo despues di dos ora cu e buelo 870 di American Airlines a lanta rumbo pa Philadelphia, a bati alarma pa un tail-strike, cu ta motibo pa informa cu e ta bolbe Aruba. Ta trata di un avion Airbus A321, cu e aeroliña ta usa riba e rutanan aki. Mesora e avion a cuminsa e proceso di deshaci di e fuel, p’asina e ta mas light y evita cualkier problema si tin problema cu aterisahe.