Un aña despues di Bolter e Cos

E luna aki, ta net un aña cu Gabinete AVP-Futuro a tuma mando, despues di varios luna di negociacion. Un negociacion cu no a bai facil y cu te awe tin su retornan. Nos kier cuminza cu e caso di Mike de Meza, un bon candidato, uno fuerte p’e posicion di Minister di Energia, kende te awe no por bira Minister, pasobra 2 ambtenaar a haye cu e no a pasa su screening, te cu el a bira un sospechoso penal, cu a haci dificil pa Mike de Meza bira Minister.

Pero te awe Ministerio Publico cu tin cu haci e investigacion, no a ni interroga Mike de Meza, kende ni sa pakico e ta un sospechoso. Su so, si su so, sin sosten di AVP, ta bringando su caso keto bai den Corte. Un partido AVP cu for di oposicion a laga sa cu mester haci un DOORLICHTING di henter e aparato di Ministerio Publico. Awe un aña despues nada no a tuma lugar y Mike de Meza ta sigui ta un victima.

Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers, kende ta ser mira como candidato pa futuro lider di AVP, por tuma rienda, pidi reunion cu Colegio di Procuradornan General na Hulanda, sin kier mete den casonan hudicial, pero si por demanda pa haya asistencia pa yuda Ministerio Publico di Aruba pa rond af tur denuncia cu tin di e.o. ex-Ministernan di MEP y tambe di caso di Mike de Meza, pero nada, pero nada a ser haci. Nos ta condena e forma di goberna di e actual Gabinete, cu ta palabra bunita so ta wordo papia, pero nada di ACCION.

Como cu Ministerio Publico a laga sa di no tin suficiente manpower, no por haci e investigacionnan cu tin pa haci? Un biahe mas, pidi yudanza na Hulanda anto, y no haci ningun doorlichting, pero pone man na obra. Situacion global ta yen di tension cu lo afecta nos pais tambe.

Otro caso tabata e nombramento di nos Minister Plenipotenciario, unda den prome instante a haya drs. Rene (Baba) Herde como mas apto. Nos ta kere esey tambe, pero p’e funcion cu e tin actual, drs. Rene Herde ta move manera un morocoi. E Gabinete aki, ta move masha lento, saca potret bunita, pero pa Bolter Cos, nada, pero nada a ser haci manera pueblo kier wak.

Aruba a logra haya e autonomia pa goberna su mes, nos a imagina nos un pais husto y prospero pa tur su ciudadanonan, sin ningun excepcion. Nos no a yega eynan ainda, pero ata keto bai ta na discusion e Ley di Consenso, HOFA. Un ley cu tempo tabata na mando tabata bon y awor den oposicion, no kier’e mas. Pa loke ta nos opinion, Ley di Consenso aki mester keda bari for di mesa.

Mester introduci mas liher posibel e tan anhela Begrotings Kamer, y asina nos mes controla nos mes. Posiblemente cu participacion di Hulanda, pero no por y no mag di bira cu Tweede Kamer mester dicidi pa nos aki banda. Maneho di Gobierno mester percura cu e crecemento economico di nos pais ta beneficia tur nos hendenan, den tur ramo di bida, den tur sector di nos comunidad y hende di tur edad. Tanten cu esaki no sosode y otro factor y interes bira prioridad di gobernacion, progreso y bienestar di henter nos pais ta keda atras.

Gobernacion di nos pais mester tin un solometa: Haci loke ta bon pa henter nos comunidad. E estado di nos pais awe, a y ta wordo describi den detaye den raportnan di instancianan di nos pais manera Banco Central, Raad van Advies, Algemene Rekenkamer, Oficina Central di Estadistica y den relatonan di e mas cu 100 organisacion priva y publico, di departamento y fundacion cu a wordo presenta durante di e proceso di formacion di Gobierno den lunanan di februari y maart di e aña aki. Pero mas cu tur, nan ta wordo describi cu luho di detaye den cas di famia tur rond di Aruba. E conclusion ta cu Aruba a conoce, desde su status aparte, progreso grandi, pero tin retonan grandi su dilanti ainda.

E modelo economico, incluso e modelo turistico mester ta uno cu ta na beneficio di e ciudadano. E meta final ta pa crea prosperidad y bienestar comparti pa tur hende na Aruba. Awor ta ser admiti cu tur Gobierno a bin ta hiba un maneho adhoc pa su turismo, pa cual awe ta grita cu mester coregi e maneho rokeloos di nos turismo. No tin ningun liña di mneho, pa cual awe Aruba tin un turismo sin ningun clase di planificacion. A crea un cantidad di RB&B, unda e stranhero a bin ta cumpra casi tur cas, pa construi nan RB&B sin ningun clase di planificacion. E RB&B-nan aki ta contribui den caha di Gobierno, ningun hende sa. Mester stop di un maneho a lo loco p’awe yora cu mester tuma accion, prome cu Aruba bira MAS sobrepobla.

Mester controla costo di bida, introduciendo un sistema integral pa mehora poder di compra; Reduci costo di haci negoshi, promove inversion di sector priva y stimula comercio pa crea mas y mihor cupo di trabou,; Implementa un structura di dialogo continuo cu sector priva y partnernan social; Crea un fondo di inversion; Negocia cu Hulanda pa converti e debe di 900 miyon den inversion pa Aruba, elimina asina ley di HOFA.

Y asina nos por sigui. Berdad den un aña di tempo, no por cumpli cu e programa di gobernacion, pero trabao tin di haci. Cumpli cu nan Bolter Cos, prome cu Pueblo dicidi di Bolter Bosonan. Awor Gabinete AVP-Futuro a cumpli un aña, falta 3 mas, pesey p’e añanan benidero, pueblo kier wak mas accion.

Un biahe mas, crisis na Colegio Arubano, ora a dicidi di manda e Rector cas

Un biahe mas tin problema na Colegio Arubano, unda Directiva di SMOA a dicidi di manda e Rector di dicho instituto cas, aparentemente no tin motibonan mucho cla. Tin masha speculacion ta tumando lugar, cu SMOA mester sali bin afo y bisa kico t’e motibonan pakico a manda sra. Rhyma Rincones cas, net na vispera di examennan final di aña escolar 2025-2026. Diahuebs ultimo tabatin un reunion general, cu te awe nos no a haya sa kico t’e conclusion ainda. Pero loke nos por bisa ta, cu mester stop cu e continuo crisis ora di haya un Rector nobo. SMOA no kier trece hende for di Hulanda, kendenan ta demanda hopi placa na salario, pero awor a keda demostra di no tin reconocimento pa yiunan di tera tampoco.

E ambiente laboral y educativo na Colegio Arubano un biahe mas a bolbe wordo sacudi pa un decision repentino di directiva di SMOA (Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba). Tabata Diabierne dia 20 di maart cu sra. Rhyma Rincones, kende tabata na cabes di e institucion durante e ultimo seis lunanan, a wordo manda cas formalmente.

Locual ta hala atencion den e caso aki t’e falta di transparencia. Segun fuentenan cerca di e situacion, e retiro temporal of suspension aki a bin mediante un carta firma pa Mariska Dañe. Te na e momentonan aki ta ser bisa cu: Falta di Motibo: No a duna un base solido of un hustificacion legal cu ta splica pakico a tuma e medida aki asina abruptamente. Incertidumbre den Scol: E movecion aki ta pone Colegio Arubano un biaha mas den e bista publico negativo, afectando e stabilidad di e maneho escolar.

Sra. Rytma Rincones, sin kier bai den detayes a duna di conoce cu e lo consulta cu su abogado kico lo bira e siguiente paso pa tuma. Meta ta pa evalua e legalidad di e carta ricibi y determina e pasonan cu lo mester wordo tuma pa defende su posicion y integridad profesional.

E desaroyo aki ta habri porta pa un disputa legal nobo den e fundacion cu ta maneha un di e scolnan secundario mas grandi di e isla, lagando mayor, alumno y docentenan cu hopi pregunta sin contesta. For di existencia di Colegio Arubano, despues di salida di Rector Dolf Hoevertsz, constantemente tin problema n’e instituto aki. Y e victimanan mayor, t’e alumnonan, cu manera menciona awor, ta para dilanti di nan examennan final. E co-Rectornan cu a keda, nan so no por guia e alumnonan aki pa nan mihor resultadonan, manera desea.

Guardacosta a haya cutternan nobo

Ministerio di Defensa y Damen Workboats a firma un contrato pa construcion di tres boto nobo di patruya di tamaño mediano pa Guardacosta di Caribe Hulandes. E contrato a keda establecé siguiendo un procedura di destaho. E cutternan nobo lo re-emplasa esnan actual den Caribe cu ta den uzo pa mas di 25 aña. Ta anticipá cu e cutternan nobo lo ta operacional na cuminsamentu di 2029.

E cutternan cu Ministerio di Defensa a cumpra pa Guardacosta lo ta responsabel pa entre otro vigilancia, detencion y asistencia marítimo riba laman den e parti di Caribe di Reino. Esaki ta incluí tareanan di polis, còntròl di frontera, patruya y operacionnan di búskeda y rescate riba laman.

Botonan mas grandi y moderno pa Guardacosta

E cutternan actual, Jaguar, Panter y Poema a drenta den servisio na fin di añanan 1990. E botonan akí di Damen di e marca Stan Patrol 4100 ta haciendo trabounan confiabel pa añas. Sinembargo debí na nan edad, mantencion y gastonan ta birando mucho halto. Pesey nan lo ser re-emplasa pa un generacion nobo di botonan di patruya. E cutternan nobo di e marka Stan Patrol 5009 ta aproximadamente 50 meter largo loke ta haci nan mas grandi cu esnan actual.

Esaki ta importante debí n’e condicionnan tin biaha extremo riba e laman di Caribe. E botonan nobo tambe lo ta equipá cu censornan moderno, manera radar avansá y cámaranan infracòrá. Esaki ta permití e tripulacion mantené un vigilancia efectivo hasta durante oranan di anochi òf na momento cu tin mal visibilidad. Esaki ta aumentá e efectividad operacional di Guardacosta actual ta fortalecé su habilidad pa ehecutá su tareanan.

Botonan cu ta interceptá mas grandi y mas liher

Banda di e cutternan, Damen ta suministrando tambe 4 boto pa interceptá. Cada cutter lo tin un di e interceptornan akí na bordo. Nan ta destiná pa interceptá botonan di contrabanda rápido, e asina yamá ‘go-fast’. E ‚go-fast‘ nan hopi biaha ta ser uza pa transporte di droga den Caribe. Tambe lo tin un boto pa interceptá èxtra disponibel pa rotacion di entrenamento y na momento di mantencion.

E botonan nobo akí lo ta mas grandi cu esnan actual y pesey nan lo mantené nan velocidad mucho mas mihor den olanan halto. Cu e yegada di e cutters y e botonan pa interceptá nobo Guardacosta ta adqueriendo equiponan moderno cu ta mihor adaptá na su tareanan.

Aruba y St. Maarten a firma LOI pa fortalece colaboracion di kadaster

Minister di Vivienda, Infrastructura, Servicio Interno y Telecomunicacion, drs. Rene (Baba) Herdé a ricibi e Director di Kadaster di St. Maarten, sr. Benjamin Ortega, durante un bishita oficial na Aruba. Durante e bishita aki, nan a firma un Carta di Intencion (Letter of Intent – LOI) entre Kadaster St. Maarten y DLV/Kadaster Aruba, cu e meta pa fortalece e colaboracion regional den maneho kadaastral y informacion geoespacial.

E acuerdo ta marca un paso importante pa stimula colaboracion mas estrecho entre institucionnan kadastral den region di Caribe. Alabes e ta forma parti di un iniciativa mas amplio pa crea un Caribbean Cadastre Association (CCA), un plataforma regional cu lo enfoca riba intercambio di conocemento, desaroyo profesional y colaboracion entre entidadnan kadastral.

Via e Carta di Intencion aki, Kadaster St. Maarten y DLV/Kadaster Aruba ta expresa nan deseo pa colabora den varios area, manera intercambio di conocemento tecnico y mihor practica den registro di tereno y maneho di informacion geoespacial. Tambe lo tin enfoke riba entrenamento y desaroyo profesional pa personal kadastral, dialogo tocante structura di gobernacion y marco legal pa institucionnan kadastral, y exploracion di tecnologia innovador manera desaroyo di GIS y cartografia cu uzo di drone.

E acuerdo tin un caracter no-obligatorio, loke ta permiti institucionnan participante colabora riba un base boluntario, mientras nan ta explora iniciativanan practico pa fortalece sistema kadaastral den region.

Durante e bishita tambe tabatin oportunidad pa papia riba posibel proyectonan pa futuro, manera mehoracion di servicio kadastral, maneho di dato di infrastructura y fortalece colaboracion den e red di kadaster di Caribe.

Gobierno di Aruba ta mira e colaboracion aki como un paso importante pa modernisa administracion di tereno, fortalece capacidad tecnico y promove colaboracion regional di sosten pa desaroyo duradero.

Gobierno a apunta ‘Conseho Investigativo pa Seguridad” pa inicia estudio riba desaparicion di piscadornan

Gobierno di Aruba a tuma iniciativa pa cuminsa estudio exploratorio riba e desaparicion di piscadornan riba lama, como parti di su plan pa fortalece prevencion y capacidad di respuesta den caso di emergencia riba lama. E estudio ta conduci p’e Conseho Investigativo pa Seguridad (Onderzoeksraad voor Veiligheid), riba peticion oficial di Gobierno.

E iniciativa aki ta forma parti di un esfuerso mas amplio di Gobierno pa identifica Riesgo potencial y preveni situacionnan similar den futuro, mientras cu tambe ta fortalice mecanismo di rescate si acaso un incidente asina tuma lugar. Den e marco aki, Prome Minister Mike Eman, hunto cu Minister di Turismo, Transporte y Labor, Wendrick Cicilia, a impulsa e proceso despues di encuentro, hunto cu Secretario General Robert Candelaria na fin di luna di september, na Hulanda.

Relaciona cu e enfoke riba seguridad riba lama, Minister Cicilia a enfatisa tambe iniciativanan preventivo manera implementacion di FAD (Fishing Aggregating Devices). “Den fin di siman e di dos FAD a bay den lama,” segun e minister. E structuranan aki ta instala pa atrae pisca, permitiendo piscadonan pisca mas serca di costa y dentro di awanan teritorial di Aruba. Esaki ta reduci necesidad pa bay distancianan leu of drenta awanan stranhero, cu consecuentemente ta disminui riesgo y contribui na practicanan di piscamento mas sigur.

E Conseho Investigativo lo evalua si ta posibel pa conduci un investigacion mas amplio riba riesgo structural di seguridad relaciona cu e desaparicionnan aki. Meta di un investigacion asina ta pa identifica patronnan, saca leccionnan y contribui na mehoracion di seguridad pa futuro.

Durante e fase exploratorio, lo sostene dialogo cu diferente organisacion y persona relevante na Aruba, incluyendo representante di sector di pesca y instancia cu ta participa den operacionnan di buskeda y rescate. Den e proceso aki, lo tin atencion special p’e impacto profundo cu e desaparicionnan tin riba famianan y comunidad.

Segun Presidente di e Conseho Investigativo, Chris van Dam: “Nos kier comprende bon kico a pasa, ki informacion ta disponibel y cual pregunta di seguridad ta mas relevante. P’esey nos ta cuminsa cu un estudio exploratorio como un factfinding mission. Basa riba e resultado, nos lo evalua si y con ta posibel pa sigui cu un investigacion mas amplio. Meta di e Conseho Investigativo ta pa siña. Asina nos kier contribui na mehora seguridad. Nos no ta investiga pa señala culpabel.”

Cu e inicio di e estudio aki, lo aplica e facultadnan di investigacion manera estableci den e ley di Reino p’e Conseho Investigativo, permitiendo conduci investigacion independiente dentro di Reino Hulandes. Despues di finalisa e fase exploratorio, e Conseho Investigativo lo comunica e conclusionnan y si lo sigui cu un investigacion mas amplio.

Royal Caribbean y Carnival Cruise Line lo limita nan escala pa Aruba

No por bisa kico e razon ta ainda, pero e companianan di crucero manera Royal Caribbean y Carnival Cruise Line a duna di conoce cu nan ta haciendo algun ahuste den Caribe. Ta ser bisa cu nan kier busca otro destinacion cu ta duna nan mas placa cu algun di e islanan den Caribe, unda e.o. ta ser menciona, cu lo baha nan itinerario pa Aruba, Corsou y Bonaire. Semper den pasado e dos companianan aki a yega di menciona, cu e islanan ABC ta keda mucho den zuid y ta haci nan operacion mas costoso, pero mirando cu tin hopi demanda pa Aruba, a pone e operadornan cambia di idea. Y awor de pronto ta haya cu nan no kier bai islanan sobre-pobla di turista.

Planificacion di e cruceronan pa 2027 a wordo ahusta significativamente, mientras Royal Caribbean y Carnival Cruise Line lo cambia nan itinerario, reduciendo escala na Bahamas y Aruba y enfocando mas riba destinacionnan priva.

Ya caba Royal Caribbean a cancela varios crucero corto pa Bahamas pa 2027, specialmente esnan di 4 dia cu tabata inclui Nassau y isla priva. Aunque e empresa no ta laga Bahamas completamente, nan ta reduci cantidad di salida y usa barco mas grandi cu ruta mas consistente.

Carnival Cruise Line practicamente no tabatin un off-season pa Aruba. Tur siman nan tabatin un of mas Crucero, pero awor a anuncia di haci cambionan den Caribe Sur, incluyendo itinerarionan cu tabata inclui Aruba.

Den algun caso, escala na Aruba a wordo haci mas cortico, cambia pa otro isla manera Corsou, Bonaire of Grand Cayman, of hasta elimina completamente. Kico ta causa di e cambionan aki?

E ahustenan no ta causa di un solo problema, pero di combinacion di factor: Demanda cambiante, costo di operacion mas halto y enfoke creciente riba destinacionnan priva. Pa crucero corto, companianan ta prefera destinacionnan cu nan mes controla, p’asina gana mas entrada y reduci dependencia di puerto externo. Pa ruta mas largo, manera Aruba, e distancia ta aumenta consumo di combustible y limita flexibilidad, loke ta haci nan menos atractivo.

Aruba ta sigui un destinacion importante, pero reduccion di algun escala ta indica un strategia pa optimisa uso di barco y costo, no un retiro completo.

Pa prome biaha Aruba ta anfitrion di evento C.A.C. Open Water Qualifier 2026

Minister di Deporte, sra. mr. Gerlien Croes, a expresa su satisfaccion y orguyo cu Aruba a fungi como anfitrion pa prome biaha di e C.A.C. Open Water Qualifier 2026, un logro significativo p’e desaroyo continuo di deporte den nos pais. E competencianan, a tuma lugar na Mangel Halto a reuni atletanan di 18 pais, incluyendo Aruba. E participacion amplio aki ta confirma e crecemento di Aruba como un plataforma confiabel pa evento deportivo di nivel internacional.

E iniciativa a wordo realisa danki na colaboracion estrecho entre Panam Aquatics y Aruba Aquatics Federation, un ehempel di con cooperacion internacional ta contribui na fortalecemento di structura deportivo local y regional. Minister Gerlien Croes a enfatisa cu e exito di e evento aki ta alinea cu e vision di su ministerio pa inverti den deporte como un instrumento esencial pa desaroyo social, oportunidad pa hobennan y posicionamento internacional di Aruba.

“Nos ta orguyoso cu a scoge Aruba como anfitrion pa un evento di e caliber aki. Esaki ta confirma cu nos ta riba e caminda corecto pa sigui desaroya deporte y crea oportunidadnan pa nos atletanan”, segun Minister Gerlien Croes.

Minister Gerlien Croes a felicita tur e atletanan cu a participa, y specialmente esnan cu a logra resultado sobresaliente cu calificacion pa C.A.C. (Weganan Centroamericano y di Caribe). Tambe a expresa gradicimento na Panam Aquatics y Aruba Aquatics Federation pa nan confianza den Aruba.

Minister Gerlien Croes a reafirma su compromiso pa sigui haci su esfuerso pa atrae y facilita eventonan internacional, fortaleciendo e eco-sistema deportivo y impulsando desaroyo di talento local di Aruba.

Aruba su kier fortalece su posicion financiero na nivel internacional, buscando un prestamo di 160 miyon dolar na Merca y Europa

Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, hunto cu dos empleado di Directie Financiën, a biaha pa New York, despues pa London y finalmente pa Amsterdam, unda nan a reuni cu varios banco y inversionista internacional. E bishita aki ta forma parti di un trayecto strategico pa fortalece posicion financiero di Aruba den mercado internacional.

Durante 2026, Aruba tin un obligacion importante di refinancia parti di su debe nacional, cu ta suma un total di aproximadamente 506 miyon florin. Di esaki, un cantidad di cerca di USD 160 miyon na banco exterior. Esaki tin como meta pa refinancia riba mercado internacional, prome cu e periodo di midterm elections, p’asina Aruba por cumpli cu su obligacionnan financiero na tempo.

Den e marco aki, Gobierno a dicidi pa diversifica su aceso na capital, no solamente den mercado Americano, pero tambe dor di amplia su presencia na Europa. E strategia aki ta enfoca riba mitigacion di riesgo y crea mas flexibilidad y opcion den mercado di capital internacional.

Tradicionalmente, Aruba a haci uso di mercado Americano, pero mirando e desarroyo global y oportunidadnan den Europa, Gobierno ta considera esensial pa construi y fortalice relacionnan cu inversionistanan Europeo. E meta di e bishita aki ta pa introduci Aruba como destino confiabel pa inversion, comparti informacion riba e pais, y crea confiansa cu potencial partnernan financiero.

Durante e bishita, delegacion di Aruba tabatin un agenda intensivo cu reunionnan “back-to-back” cu diferente inversionista y institucion financiero. Den e reunionnan, a pone enfasis riba posicion economico di Aruba, e progreso den maneho financiero, y e update positivo pa cu e evaluacion di Fitch Ratings na unda Aruba su ratings a upgrade, ademas di e proceso cu un segundo agencia di rating cu actualmente ta den desaroyo.

E dialogo aki ta crucial pa duna inversionistanan un bista claro di e stabilidad y potencial economico di Aruba, y pa fortalece e base pa participacion den mercado internacional. Gobierno tin como meta pa completa e transaccion internacional di USD 160 miyon pa fin di april, mientras cu aproximadamente 280 miyon florin lo wordo refinancia den mercado local. Pa logra esaki, e preparacionnan necesario ta wordo coordina hunto cu Directie Financien y Banco Central di Aruba (CBA), pa despues somete e trayecto pa aprobacion na Conseho di Minister di Reino conforme e statuut.

Cu e paso aki, Gobinete AVP-Futuro ta reafirma su compromiso pa un maneho financiero responsabel, transparente, diversifica nos economia y pa fortalece posicion economico di Aruba riba nivel internacional.

Diarazon awor lo tende sentencia den caso Caret

Corte den Prome Instancia a reanuda dia 16 di maart ultimo formalmente e tratamento di e caso penal conoci como Caret y a ser’e mes ora tambe. Di e manera aki, e investigacion cu Hues a haci di e caso den su contenido a keda completa. Hues a dicidi cu e lo dicta sentencia dia 2 di april 2026, esta diarazon proximo.

E caso Caret ta referi na un incidente den cual Ayden C. Lanoy a perde su bida pa motibo di un tiro policial. Dos polis, R.R.G.Dirksz y M.Violenus, a wordo persigui den Corte p’esaki.

Den anochi di 9 di februari 2025, despues di un persecucion, ambos a tira riba auto di e victima. E polisnan ta wordo sospecha di complicidad di homicidio. Huez dialuna mainta dia 16 di maart ultimo a confirma cu dia 2 di april proximo, e lo dicta sentencia den e caso penal Caret, contra e dos agentenanan policial Dirksz y Violenus.

A sinti cu e chauffeur lo kier a manda e auto riba e polis(nan), usando e auto como un arma. Aki ta segun e polis, unda cu el a los e prome tironan den direccion di e auto. E otro polis mientrastanto tambe a bisa cu el a mira e situacion y tambe a nota e auto bin den direccion di su colega, pa cual el a cuminsa los tiro riba e auto, pero di un otro angulo. Hunto, entre nan dos, nan a los 20 tiro, di cual 17 tabata di e polis pasahero (Dirksz) y e polis Violenus a los 3 tiro.

Despues a resulta cu, segun Hues a splica, investigacion ta sugeri cu di e 20 balanan cu a cay, 1 di nan a alcansa e chauffeur, mortalmente. Y segun e Hues a sigui bisa, e investigacion ta sugeri cu e bala a sali di e arma di e polis Dirksz. E bala cu a alcansa Ayden, a bora un arteria grandi di dje pa cual e victima a sangra bastante. Y ora cu a purba anime, ya tabata lat.

Loke por a nota, ta cu Hues a cuestiona e actuacion di e dos polisnan, primordialmente e hecho cu nan a resorta na usa nan arma reglamentario pa ‘defensa’, contra e chauffeur di e auto cu nan a caba persigio. “Pakico bo a dicidi di tira cu bo arma”, e Hues a puntra e prome polis Violenus. “Pakico no a opta pa hala un banda, ora cu bo a wak cu e auto lo tabata bin rib abo”. Aki Violenus a bisa Hues cu e momento ey, di e angulo unda cu e tabata, e tabata teme pa su bida, y a opta e momento ey pa tira.

Ora cu Hues a puntre, kico e tabata pensa e momento ey, el a admiti cu el a drenta un panico. Pasando p’e di dos polis, Hues a haci e mesun pregunta. Aki tambe e polis R. Dirksz a splica cu el a mira cu e auto tabata bin riba su colega. “E no por a bay ni links ni recht”. Ademas, e tiro a bin, despues cu e mes a tende un tiro. “Mi a tende un tiro, pero mi no tabata sa di unda e la bin”, el a sigura e Hues. Esaki siendo cu un rato prome e la bisa Hues cu el a mira su colega, den skina di su wowo. “Pero mi no por a wak si e tabatin arma saca of no”. Hues tabata cuestiona Dirksz tambe y aki tambe e la puntr’e kico el a sinti e momento ey. “Tur cos a bira scur mi dilanti”, Dirksz a bisa. E no por a bisa Huesz cuanto tiro el a los y unda su tironan a bay, contrario na su colega cu si a specifica unda su tironan a cay. “Mi no ta corda”. Hues a mustra e dos polisnan riba e seriedad di uso di arma, y cu esaki tin consecuencia.

Ora cu a usa e imagen di video pa mustra e parti visual, aki tambe e polisnan tabatin nan contesta. Hues ademas a cuestiona e hecho cu a opta pa tira riba e hood di e auto, siendo cu for di e video por mira cu e acto ey, lo no a para e auto di sigui core.

Loke a hala atencion den Corte ta ora cu e agente Violenus, a bisa Hues cu e loke a wordo mustra riba e video, no ta loke el a experencia. Sinembargo, ora cu Hues a puntr’e colega Dirksz, e si a bisa cu manera cu e video ta mustra e accion, asina e tambe a experencia e caso. Hues a cuestiona e uso di arma, y cu nan no a resorta na otro forma pa resolve e problema. Entre nan, cu por a laga e auto bay, y despues deal cu ne. Of ora cu segun nan, e auto tabata bin riba nan, nan por a hala un banda. Ambos polis a bisa cu eynan, no tabatin e posibilidad ey y cu nan tabata insisti cu pa nan, e auto tabata dirigi riba nan.

Hues a mustra cu segun su interpretacion sinembargo di e video, ningun momento e chauffeur a purba manda e auto riba nan, y mas bien, tabata purba di huy for di e lugar, unda cu riba video por mira e intento ey di e chauffeur. Ademas, e speed cu cual e auto tabata move, no tabata uno cu tabata menasante p’e polisnan.

Un discussion cu lo haya mas tratamento, t’e pregunta, ki ora a tira, y pakico. Esaki pasobra tin un discrepancia segun e video, cu e polisnan a tira riba e auto, ora cu e tabata bin riba nan, pero segun e video, ta mustra cu polisnan a cuminsa tira ora cu e auto tabata bay den reverse, despues cu e polisnan a blokia su caminda. Ademas, ta mustra segun e Hues, cu e polisnan a sali for di e auto, cu arma den man, cla pa tira. Ambos polis a para riba nan punto, cu contrario loke cu ta wordo bisa y cu lo por mira riba e video, ambos a sinti nan mes menasa y pesey a actua manera cu nan a actua.

Fiscal di Ministerio Publico a presenta su demanda contra e dos polisnan (12 luna condicional di prison), dia di prueba di 2 aña, mas 180 hora di trabao comunitario. Loke a ser cuestiona seriamente un castigo asina abao. E sentencia, manera menciona lo ta dia 2 di april proximo. Sea cual sea e veredicto, nos por bisa caba cu esaki lo keda apela.

Fraccion AVP ta reconoce e rol clave di Departamento di Integridad Financiero como pilar di bon gobernacion y stabilidad economico

Miembronan di Fraccion di Parlamento di AVP a tuma parti recientemente den e ceremonia conmemorativo marcando 30 aña di trabou di Departamento di Integridad Financiero (FIU), un institucion cu durante tres decada a dedica su esfuerzo na fortalece integridad financiero y stabilidad economico di nos pais.

Segun informacion presenta durante e celebracion, durante e ultimo 30 aña e departamento a desempeña un rol fundamental den e lucha pa mantene integridad financiero, preveni actividad ilegal y proteha e stabilidad di sistema economico di Aruba.

Fraccion di AVP ta considera e labor consistente y profesional di e departamento como un ehempel concreto di con institucionnan fuerte y competente ta contribui directamente na confianza den Gobierno, disciplina financiero y crecemento economico sostenibel. Miembronan di AVP ta balora institucionnan publico cu ta traha cu responsabilidad y transparencia, alabez gradici y duna palabranan di felicitacion na sr Angelo Brete y su team y tur professional cu a yuda desaroya MOT y FIU den locual e ta awe.

Den e vision di Gabinete AVP–Futuro, bon gobernacion no ta solamente un concepto teorico, sino un compromiso practico cu ta basa riba institucionnan solido, control financiero efectivo y respet pa regla y procedimentonan. Departamento di Integridad Financiero ta representa precisamente e tipo di institucion cu ta sostene e fundeshi di un estado moderno y confiabel.

Fraccion di AVP kier expresa su profundo aprecio pa tur empleado y profesional cu durante añanan a dedica nan conocemento y integridad personal pa mantene e reputacion financiero di Aruba fuerte, tanto local como internacionalmente. E trabou di e departamento ta contribui na crea un clima economico stabiel, cual ta esencial pa inversion, empleo y bienestar social di nos comunidad.

Ademas, fraccion di AVP ta enfatisa cu fortalecemento continuo di mecanismonan di control financiero y supervision responsabel ta un elemento central den su enfoke di gobernacion. Institucionnan manera e Departamento di Integridad Financiero ta mustra con claridad cu disciplina, transparencia y profesionalismo ta instrumento indispensabel pa proteha interes di pueblo y pa mantene stabilidad economico na largo plazo.

Finalmente, Fraccion di AVP ta reafirma su compromiso pa sigui apoya institucionnan cu ta traha pa integridad, responsabilidad y stabilidad economico. Den e cuadro di e vision di Gabinete AVP–Futuro, inversion den bon gobernacion y institucionnan fuerte ta keda un prioridad strategico pa garantisa un Aruba sigur, confiabel y prospero pa tur su ciudadano.

Aruba ta fortifica control di frontera cu cooperacion strategico

Recientemente, Minister di Husticia, Integracion, Transporte Publico y Energia, mr. drs. Arthur Dowers, a ricibi Commandante di Koninklijke Marechaussee, Luitenant Generaal Annelore Roelofs, hunto cu Commandant Landelijk Tactisch Commando Caribisch Gebied, Brigadegeneraal Jos Pieters, y Head of Operations na Aruba, Kapitein Tom van Vught. Durante e reunion, a sostene un dialogo strategico riba e cooperacion den control di frontera.

Cu capacidad adicional, conocemento specialisa y metodo moderno, Gobierno ta enfoka riba crea un sistema mas sigur, eficiente y resiliente. Cooperacion entre Koninklijke Marechaussee, Inmigracion, KPA, Kustwacht y otro instancianan local a resulta den mehoracion concreto den supervision di frontera.

E meta ta pa combati migracion iregular, enfrenta crimen cu ta transcende frontera y salvaguardia integridad di nos sistema. E enfoke aki ta basa riba responsabilidad propio, reforsa cu cooperacion internacional y intercambio di conocemento, resultando den control mas rapido, mas inteligente y mas eficaz, cu direccion firme den man di Aruba.

Na final di dia, Minister di Husticia Arthur Dowers ta responsabel p’e maneho migratorio stipula durante su encargo y ta conta riba cooperacion profesional di tur instancia pa eherce control eficiente y efectivo na frontera.

Comision Parlamentario di Husticia a reuni cu Minister pa trata temanan prioritario

Siman pasa a marca un serie di reunion importante den marco di e Comision Fiho di Asuntonan Husticial, Integracion y Peticionnan, unda tabatin diferente encuentro cu e Minister di Husticia y su respective departamentonan. E reunionnan tabatin como meta fortalece cooperacion institucional y garantisa un supervision efectivo di e trabounan di Ministerio.

Parlamentario di AVP y Presidente di e comision, John Hart, a enfatisa cu dialogo regular entre Parlamento y Ministerio di Husticia ta esencial p’e bon funcionamento di estado di derecho y p’e rol constitucional di control cu Parlamento tin.

“Como Presidente di e comision, mi ta kere cu ta sumamente importante p’e comision mantene un dialogo directo y continuo cu e Minister di Husticia y su departamentonan, p’asina nos, como miembronan di Parlamento, por eherce nos rol di control di forma responsabel y efectivo,” sr. John Hart a declara.

Na final di aña pasa, specificamente den december 2025, e comision a reuni pa identifica un serie di tema prioritario pa atende durante aña 2026. Un di e tema principal cu a sali na cla tabata seguridad di trafico, un asunto cu a keda centro di atencion despues di diferente incidente serio riba nos camindanan.

Aña 2026 a cuminsa cu un sesion di pregunta den Parlamento cu e Minister di Husticia. Den e marco di mehora seguridad vial, Parlamento di Aruba recientemente a aproba legislacion importante tocante conduccion irresponsabel (roekeloos rijden), un paso significativo pa fortalece proteccion di tur usuario di trafico y reduci riesgo riba caminda.

Un otro tema cu a resalta, despues di e asunto di seguridad di trafico, t’e necesidad pa un prison nobo. Den e contexto aki, Parlamento di Aruba a ricibi recientemente un presentacion di UNOPS, hunto cu e team di Ministerio di Husticia, durante un reunion publico a comparti informacion importante tocante e planificacion y e siguiente pasonan pa realisa e proyecto.

P’e motibo ey, John Hart a expresa su satisfaccion cu Minister di Husticia ta mustra disposicion pa mantene transparencia y cooperacion cu Parlamento. E tipo di cooperacion ta fundamental pa un gobernacion responsabel y pa garantisa cu decisionnan pa tuma lugar riba base di informacion corecto.

Durante simannan benidero, e Comision Fiho lo concentra riba diferente tema relevante p’e sector di husticia y gobernacion. Entre e puntonan principal riba agenda tin: Directie Casinowezen y su plannan pa futuro; Maneho general di Directie Voogdijraad; Criteria di Ministerio Publico tocante kiebro den cas y auto; Proyecto di DIMAS pa flexibilisa e proceso di permiso temporal; Dialogo cu DWJZ tocante e revision di procedimentonan legislativo y e manera con e comision por desempeña un rol mas proactivo den e proceso di creacion di ley.

Fraccion AVP ta reafirma su compromiso pa continua fortalece supervision parlamentario, promove seguridad publico y traha activamente pa garantisa un Sistema di husticia eficiente, transparente y responsabel pa tur ciudadano di Aruba.

Moneda di reconocemento di CEA

Recientemente, Director di Cuerpo Especial Arubano (CEA) Richard Kramers a haci un bishita cerca Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers y a haci entrega di un moneda special n’e mandatario di Husticia. E moneda aki ta un simbolo fuerte di identidad, orguyo y reconocemento interno. A crea e moneda cu e obhetivo pa boost e moral di e empleadonan, fortalece e sentido di pertenencia y reconoce e logronan di esnan cu diariamente a contribui na seguridad y orden den nos comunidad.

A entrega un monedo na cada empleado como muestra di aprecio pa nan dedicacion y compromiso den e Cuerpo. E iniciativa aki a forma parti di un acercamento strategico pa sigui construi un institucion moderno, uni y enfoca riba excelencia.