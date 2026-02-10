Un bommelding falso, a paralisa operacion na Aeropuerto por completo

Aruba Airport Authority N.V. (AAA) a confirma cu operacionnan di aeropuerto a wordo para temporalmente como medida di precaucion despues di un situacion relaciona cu seguridad cu ta envolvi un avion.

Di acuerdo cu protocolnan di seguridad y seguridad establece, e situacion ta wordo maneha p’e autoridadnan apropia. Aki tabata trata d un avion di Jet Blue for di Boston cu destinacion Aruba, unda a descubri un carta cu ta bisa cu tin un bom abordo.

Capitan di Jet Blue a baha e avion sin novedad y asina laga e autoridadnan haci nan trabao, mientras cu di parti di husticia, nan tambe lo kier saca afo ta kende a laga e carta di menasa ey. Te n’e momento cu nos ta redactando e noticia, no tin indicacion di ningun menasa inmediato pa seguridad publico y tur accion tuma ta parti di proceduranan standard pa garantisa e seguridad di pasaheronan, personal y partnernan di aeropuerto.

E acceso di e pasaheronan n’e terminal a wordo suspendi temporalmente, mientras cu e asunto ta wordo atendi. AAA ta trahando estrechamente cu tur stakeholder relevante pa sostene e situacion y facilita un regreso sigur y ordena na operacionnan normal mas pronto posibel.

Autoridad di Aeropuerto di Aruba ta enfatisa cu seguridad ta keda su prioridad mas halto y ta aprecia e cooperacion y profesionalismo di tur partido envolvi. Mas actualisacion lo wordo comunica atraves di canalnan oficial na su debido momento.

E situacion aki a pone cu varios compania di aviacion a haya nan mes ta desvia nan buelo pa Corsou y Bonaire. E chansa aki ta costa hopi placa, pesey si haya esun culpable, por haye ta sinta castigo di prison na Aruba, ora e wordo descubri.

Ombusman a señala su preocupacion encuanto acesibilidad digital di ley, regulacion, y maneho

Ombudsman di Aruba, mr. señora Jurima Bryson ta señala cu hopi biaha ley, decision y maneho no ta online of ta dificil pa haya online. Ademas, tin biaha locual ta publica online no ta actualisa.

Esaki ta haci dificil p’e ciudadano sa kico su derechonan ta y cua obligacionnan e organonan administrativo y instancianan tin segun ley. Esaki ta resulta den limitacion huridico di un ciudadano.

Ombudsman ta un institucion di keho di segundo liña, esey ta nifica cu prome cu acerca Ombudsman mester a trata di resolve e keho cu e instancia mes prome. Si en caso e manera cu e keho aki mester wordo entrega ta den un ley of un maneho, y esaki no ta accesibel e ciudadano por wordo perhudica. Pa Ombudsman ta importante cu e ciudadano por haya di antemano e instancia (gubernamental) corecto caminda e por entrega un keho.

E problema aki tin consecuencia tanto p’e ciudadano como e organonan administrativo. Ciudadanonan no semper sa cua reglanan ta valido pa nan. Tambe, e ora por t’asina cu organonan administrativo no ta wordo bon controla si nan ta cumpli cu e reglanan.

Un estado di derecho cu ta funciona bon ta rekeri pa tur ley, regulacion y documentonan di maneho ta facil pa haya y mester por consulta esakinan sin costo.

Den cuadro di e situacion aki, Ombudsman a manda un carta di preocupacion (zorgenbrief) pa Minister di Asunto General, mr. Mike Eman dia 3 di februari 2026. Como un institucion independiente y imparcial, Ombudsman a presenta varios conseho pa haci ley, regulacion y documentonan di maneho mihor disponibel digitalmente. Esakinan mester ta completamente disponibel online, facil pa haya y mester wordo actualisa regularmente.

Esnan cu kier lesa e carta, por haya esaki n’e repositorio di publicacion na: www.bit.ly/ombudsaua

Eyden bo por haya mas informacion encuanto e tema aki ta describi den e zorgenbrief encuanto e accesibilidad digital di ley, regulacion y documentonan di maneho.

Caso ‘New York’ poni pa 22 di mei

Ayera e Regiezitting den apelacion a tuma lugar den e caso penal New York. Tin solamente un sospechoso, Nelson (Speed) Andrade, kende a sigui cu e apelacion. Su abogado no tabatin ningun peticion pa investigacion adicional.

Corte Comun di Husticia a pospone e caso te 22 di mei venidero, unda lo trata e caso den su contenido.

Aruba ta revisa pa libera preso cu cadena perpetua

Corte Comun di Husticia a dicidi ayera pa pospone revision di ehecucion di un castigo di prison di bida largo te 31 di augustus benidero. A keda palabra cu tanten Ministerio Publico lo percura pa tene Corte Comun di Husticia na haltura tocante e pasonan cu a tuma caba den cuadro di e revision y tocante e pasonan cu lo mester bay tuma ainda. Ayera tabata prome vez cu Corte a trat’e.

E persona sirbiendo e castigo di bida largo t’e homber Cornelio A. Hermanus, kende a wordo sentencia pa asesinato na aña 2006. Actualmente e t’e unico hende na Aruba cu ta cumpliendo cu un condena na cadena perpetuo.

E revision di ayera ta marca un momento historico: Ta prome biaha cu Corte Comun di Husticia mester tuma un decision asina den un caso Arubiano. Esta, si un persona condena na bida largo por wordo poni den libertad condicional, of no.

Na 2014 a introduci un regulacion nobo den Codico Penal, cu ta ensera cu ora un persona wordo condena pa cadena perpetuo, no ta nifica automaticamente cu e lo keda preso te na su morto. Ley ta bisa cu Huez mester evalua despues di 20 aña si continuacion di e castigo ta ainda necesario y proporcional. Si Huez dicidi cu si, anto e revision mester tuma lugar cada 5 aña despues di esey.

E regulacion aki a bin despues di varios dictamen critico di Hof Europeo pa Derechonan Humano. Hof Europeo a determina cu un castigo sin ningun perspectiva di bolbe den sociedad, por wordo considera inhumano. Pesey un castigo di prison pa bida largo mester wordo revisa periodicamente dor di Huez. Sin e revision aki, castiga di bida largo lo posibelmente bay en contra e Tratado Europeo pa Derechonan Humano.

E revision di castigo di bida largo ta un inovacion Caribeño di ley penal. Hasta na Hulanda e mecanismo aki no ta existi. Punto di salida di e legislador Arubiano ta cu continuacion di e castigo tin sentido solamente si e ta sirbi un obhetivo rasonabel.

Na mes momento, ta tene cuenta cu interesnan di comunidad y sigur tambe cu posicion di e victima y/of di famia. Den e caso di Cornelio A. Hermanus, Ministerio Publico a busca contacto cu famia di e victima pa scucha nan sentimentonan y nan puntonan di bista. Famia a wordo involucra na forma explicito.

Pa evalua e riesgo di recidiva, Corte Comun di Husticia a pidi conseho di expertonan di comportacion di hende, manera psicologo, psiquiatra y profesionalnan di Reclassering. Nan raportnan ta forma parti fundamental di e decision si e persona por bolbe den pueblo na un manera sigur.

N’e momento aki sinembargo, Corte Comun di Husticia no tin suficiente informacion pa por yega na un huicio definitivo, asina ta cu pesey lo sigui cu e tratamento di e revision na augustus awor.

Trabou di renobacion di pier ex-Brisas del Mar na Savaneta a cuminsa

Despues cu na september 2025, Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, Geoffrey Wever, a firma e Uitvoeringsovereenkomst cu e compania cu a gana e destaho pa renobacion y mantencion di e pier di ex-Brisas del Mar na Savaneta, ayera dialuna e trabounan a cuminsa oficialmente cu e acto di groundbreaking pa inicia e ehecucion di e proyecto.

E pier di ex-Brisas del Mar ta un infrastructura hopi importante pa comunidad di Savaneta y ta wordo uza intensamente pa diferente proposito, manera piscamento, landamento, pa bay y regresa for rif cu boto, y tambe pa actividadnan di diferente fundacion y gruponan comunitario. Pa motibo di e trabounan di renobacion, e pier lo ta temporalmente ‘out of

service’ pa algun siman.

Minister Wever lo informa oportunamente ora cu e pier lo habri bek pa uso publico. Mantencion y renobacion di piernan rond di Aruba ta forma parti di e prioridadnan di Gobierno pa fortifica y desaroya e sector di pesca. Pa duna contenido concreto n’e vision y maneho di Gobierno p’e sector di pesca, manera palabra den e Programa di Gobernacion AVP-FUTURO 2025-2028, Minister Wever a percura pa aloca un cantidad di Afl. 500.000 pa renobacion di piernan pa nos piscadornan.

E pier di ex-Brisas del Mar na Savaneta t’e prome proyecto den e trayectoria aki, y pronto lo sigui cu e pier den Colony na Rodgers Beach.

A instala comision pa mehora conectividad di transporte aereo entre Aruba, Boneiro y Corsou

Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia, a anuncia oficialmente e instalacion di un comision special estableci pa dedica nan mes na fortalecemento di conectividad di transporte aereo entre Aruba, Boneiro y Corsou.

Segun Minister Cicilia, transporte aereo interinsular ta un pilar fundamental pa economia, turismo, comercio y mobilidad di e Arubianonan y nos rumannan di Boneiro y Corsou. “Un conectividad eficiente, confiabel y pagabel entre e islanan ABC ta esencial pa continua fortalice nos cooperacion regional y crea mas oportunidad economico pa nos pueblo”, asina Minister Wendrick Cicilia a expresa.

E comision lo enfoca riba: Analisa e situacion actual di e buelonan interinsular: Identifica obstaculo operativo y regulatorio: Evalua structura tarifario y nivel di frecuencia: Presenta recomendacionnan concreto y implementabel pa corto y mediano plaso.

E comision ta consisti di e representantenan di: Directie Luchtvaart Aruba, Edwin Kelly – Directeur Directie Luchtvaart: Albert Boekhoudt – Medewerker Luchttransport. Aruba Tourism Authority: Ronella Croes – CEO: Tirso Tromp – Area Director. Aruba Airport Authority N.V.: Johnny Andersen – CEO: Jo-Anne Arends – Aviation Business Development Executive.

Pa Ministerio di Turismo, Transporte y Labor: Christiaan G. Dammers – Presidente di e comision: Sonaly A. Fernandez-Acosta – Miembro.

Minister Cicilia a expresa su plena confiansa den e profesionalismo y compromiso di e miembronan. El a enfatisa cu e obhetivo principal ta logra un sistema di transporte aereo interinsular cu ta sostenibel, competitivo y directamente na beneficio di nos pueblo y nos economia regional.

E comision lo cuminsa cu su trabounan dentro di poco tempo y lo presenta su prome informe conforme e planificacion estableci.

Aruba a haya enorme promocion durante Super Bowl na Los Angeles

Diadomingo ultimo tabatin e evento cu mas sintonia nacionalmente na Merca, pero cu tambe ta wordo sigui pa hopi Mericano cu ta biba den exterior. A pronostica cu 127.7 miyon televidente lo a sigui e show di Super Bowl LX. Esey ta hacie e evento cu e sintonia mas halto den historia di television Mericano.

Pa loke ta publico den e stadion mes, a raporta cu a bende 75 mil carchi di entrada. E cas di San Francisco 49ers ta anfitrion pa di dos biaha den su historia di casi 12 aña, teniendo e wega di campeonato di NFL pa prome biaha desde Super Bowl 50. Levi’s Stadium tipicamente ta carga 68.500 hende, pero por expande pa mas cu 75.000 pa eventonan grandi, incluyendo e Super Bowl.

E balor nominal di e carchinan mas caro di Super Bowl 2026 tabata di $8,500. Atrobe, e mercado secundario a causa cu e costo di e carchinan di Super Bowl mas caro a subi considerablemente. Te cu 5 di februari, e carchi mas caro riba StubHub tabata lista pa un cantidad di $40,530, segun CBS News.

Ta den e stadion ey y cu e sintonia grandi ey a haci propaganda pa Aruba uzando nos bandera. A haci mescos pa Boneiro, Corsou y Sint Eustatius y casi tur pais Latino Americano y di Caribe tambe. Ta bon pa bisa cu un propaganda di television di 30 seconde den Super Bowl 2026 a costa alrededor di $8 miyon. Y algun compania a paga mas cu $10 miyon pa nan spot!

Tur hende tin atencion p’e half-time show cu tin tur biahe. E aña aki e Grammy-Winning Mega-Star Bad Bunny a trece su isla natal di Puerto Rico den spot, dorna cu banderanan di e paisnan Sur Americanao y di Caribe. E show tabata completamente na Spaño, loke Presidente Donald Trump a califica cu show di mas malo cu el a mira den un Super Bowl.

MEP kier claridad riba tur cos cu Gobierno sa tocante gas den lama rond Aruba

MEP ta haya cu mester trece e informacion awor riba mesa: Parce cu tin dos potencial campo di gas y cu mester tuma decision corecto riba esaki. T’asina cu den fin di siman, fraccion MEP a haci un peticion formal na Presidente di Parlamento Marlon Sneek, pa convoca, cu caracter di urgencia, un reunion den Parlamento cu e compania estatal Compania Arubano di Petroleo (CAP). Motibo di e peticion t’e falta di informacion na Parlamento tocante deliberacionnan cu ta wordo sosteni cu e compania Armstrong riba posible actividadnan di explora gas offshore.

E peticion aki a bin despues di informacion reciente cu a wordo comparti durante un reunion cu San Nicolas Business Association dia 5 di februari 2026. Durante e reunion aki a indica cu tin dos campo potencial di gas cerca di Aruba, cu por wordo desaroya di forma rendabel den un periodo relativamente corto, pero cu e siguiente pasonan ta depende di decisionnan di Gobierno di Aruba.

“No ta bon cu Parlamento, y asina tambe e comunidad Arubano, no ta wordo informa na tempo y di manera completo tocante desaroyonan di e magnitud aki,” segun lider di fraccion mr. Evelyn Wever-Croes. “Transparencia no ta un fabor, sino un obligacion democratico. Especialmente ora ta trata di decisionnan estrategico cu por influencia e futuro economico di nos pais.”

Segun Eveline Wever-Croes, Aruba ta para na un crusada importante. Nos economia no por y no mester sigui ta basa casi exclusivamente riba turismo. “Precisamente den un tempo di inseguridad global, ta necesario pa investiga seriamente pilarnan economico nobo y durabel. Esaki ta rekeri transparencia y un debate serio, basa riba informacion actual y corecto.”

E peticion n’e Presidente di e Parlamento pa un “openbare bijeenkomst” tin como meta pa haya claridad tocante, entre otro, e naturalesa di e conbersacionnan cu Armstrong, e rol y hayasgonan di CAP, e maneho tocante energia offshore, y señalnan cu Aruba posiblemente lo ta ‘off the market’ p’e tipo di desaroyo aki. Si Aruba ta sigui manda e señal di ta “off the market” p’e desaroyo aki, nos lo perde tur oportunidad. Esaki no ta un decision cu un Gobierno cu un mayoria minimo por tuma nan so, nan mester delibera cu Parlamento riba esaki.

“Cualkier cu t’e direccion cu Aruba scoge, e decision ey mester ta haci di forma consciente, transparente y cu participacion di Parlamento,” Eveline Wever-Croes a enfatisa. “P’esey, un reunion liher cu CAP ta esencial. No mañan, sino awor.”

Minister di Husticia presente na entrega di certificadonan di capacitacion huridico

Siman pasa Diahuebs mainta, Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers, a asisti na John F. Kennedy Education Center, unda Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) a tene un ceremonia oficial pa entrega di certificadonan na 20 hurista den servicio di Gobierno di Aruba.

E ceremonia a marca e clausura di un curso intensivo di tres dia duna pa prof. mr. Martijn Scheltema, den cual e participantenan a profundisa nan conocemento riba e tema di Overheidsprivaatrecht. E curso ta parti di e esfuersonan continuo di DWJZ pa fortifica e base huridico y profesional di e participantenan.

Hunto cu Director di DWJZ, mr. George Croes, Minister Dowers a haci entrega di certificado na cada un di e cursistanan, y a expresa su aprecio p’e dedicacion y compromiso mustra durante e trayecto di capacitacion.

Cu iniciativanan manera esaki, Gobierno ta sigui inverti den desaroyo di capital humano, cu e meta di garantisa un servicio publico mas fuerte, profesional y bon prepara.

Funcionarionan cu yega edad di pensioen por sigui traha

Gobierno a actualisa su reglanan pa funcionarionan publico cu a yega e edad oficial di pensioen. Anteriormente, tur empleado di Gobierno mester bay cu pensioen automaticamente ora nan yega edad di pensioen, y nan acumulacion di pensioen lo stop.

Segun e regla nobo, firma dia 27 di januari ultimo, empleadonan cu a retira por sigui traha riba un base di contracto si nan experencia y habilidadnan pa comparti conocemento ta considera baloroso. Aplicacion pa prolongacion di un contracto despues di retiro mester ta presenta por escrito cu un splicacion duidelijk.

Normalmente e contractonan aki ta limita na edad di 70 aña, pero den casonan excepcional, un Minister por permiti trahadornan continua despues di e edad aki tambe.

Gobierno ta bisa cu e cambio di regla ta refleha cambionan den e mercado laboral local y ta diseña pa permiti empleadonan di mas edad contribui boluntariamente, dependiendo di nan capacidad y experencia. E regla anterior di 2016 ta retira oficialmente.

Minister Wendrick Cicilia lo acelera e proyecto di expansion na aeropuerto

Diasabra mainta, Minister Wendrick Cicilia conhuntamente cu e miembronan di Hunta di Supervision di Aruba Airport Authority, CEO di AAA Johnny Andersen, Parlamentario Jennifer Arends-Reyes y demas stakeholders tabatin un recorido na e proyecto di expansion Gateway 2030.

Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia a duna di conoce cu durante e mainta por a mira e progreso di e proyecto Gateway 2030. E proyecto aki ta hopi importante p’e facilidad di aeropuerto, nos economia y nos turismo. E proyecto Gateway 2030 ta di un magnitud sumamente grandi, cu ta consisti di un inversion di mas cu 500 miyon florin.

Gateway 2030 ta den cuadro di un vision di Aeropuerto di Aruba y Gobierno, p’asina por sigui provee un experiencia di calidad, eficiencia, seguridad y comodidad, cu ta elementonan cu un aeropuerto mester por brinda.

Durante e recorido di diasabra mainta, Minister Wendrick Cicilia por a mira un progreso impresionante. Na momento cu Minister Wendrick Cicilia a asumi responsabilidad como mandatario, el a encontra cu diferente reto manera falta di comunicacion entre e diferente partnernan cu mester guia e proyecto, cu t’e Hunta di Supervision, contratista, Royal Schiphol Group y Minister.

Tabatin un comunicacion cu no tabata bay di un manera eficiente, awor Minister Wendrick Cicilia conhuntamente cu e Hunta di Supervision nobo guia pa Marion Kan a restaura e comunicacion aki y e coordinacion, awor tin un energia positivo pa por caba cu e proyecto den e tempo stipula, prome cu aña 2030.

Minister Wendrick Cicilia a haya un proyecto cu tabatin retraso y cu hopi reto, pero a percura pa acelera e progreso di e proyecto. Ya caba a termina cu e “baggage handling system” y e “check in hall nobo”, actualmente e sistema nobo di atende cu maleta por procesa 2000 maleta den menos di 1 ora y ta conta cu tecnologia moderno.

Awor e proyecto ta den e parti cardinal di e construccion cu t’e parti di expansion, cu lo consisti di tres gate adicional, un bridge cu ta conecta e facilidadnan di aeropuerto cu e gates nobo. E fase 2 lo ta experiencia diario di aeropuerto. Te cu awor, tur cos ta indica cu e aña aki lo termina cu Fase 1B. “Manera cu e proyecto ta progresando, e lo ta cla prome cu aña 2030”, Minister Cicilia a expresa. Importante pa destaca tambe ta cu mas di 80% di e trahadornan ta local.

Minister Cicilia ta satisfecho di mira e experiencia y profesionalismo, cu ta garantisa cu e proyecto aki lo keda cla.

Nos a spera cu e mandatario a laga haci un investigacion di e tardanza cu a surgi, pasobra con cu bai bini, e tin nomber y fam. Y den esaki mester a cuestiona e maneho di Schiphol bao direccion di Joost Mijts, pesey el a wordo corri, manera el a core cu varios profesional pa cual awe e Proyecto Gate 2030 a cai atras.

San Nicolas lo haya un mural nobo pa honra Julio Bernardo Euson

Durante su bishita reciente na San Nicolas, Prome Minister Mike Eman a reuni cu representante di artistanan urbano Tito Bolívar, conoci pa su murals emblematico cu ta

duna color, historia y identidad n’e distrito. San Nicolas ta sigui capta mas y mas atencion, no solamente di turista, pero tambe di comunidad local, cu ta reconoce e balor cultural di e murals, cu ta honra figuranan prominente di Aruba.

Den e reunion, a comparti e idea pa crea un mural nobo, cu lo duna reconocemento na Julio Bernardo Euson, entre un di e gran musiconan cu Aruba a conoce. Recientemente, a haci un bishita na Julio Bernardo Euson na San Nicolas, un artista cu a logra reconocrmento internacional, incluyendo presentacionnan na Chile y participacion den festivalnan musical na Europa.

Apesar di su gran aporte cultural, su legado no semper a keda debidamente resalta den pasado. E mural nobo ta busca pa coregi esaki, duna honor mereci y reintroduci su figura na conciencia colectivo. E lugar elegi p’e mural ta Chocolate City, un establecimiento bon conoci na San Nicolas, cu su ubicacion y nificado cultural ta haci di dje un espacio adecua pa un reconocimento di e caliber aki.

Tito Bolívar a acepta e encargo cu entusiasmo, comprometiendo pa captura e escencia y rostro di Julio Bernardo Euson cu precision artistico y respet historico. Segun e plannan, e inauguracion di e mural ta proyecta pa 17 di maart, den marco di actividad grandi relaciona cu e conmemoracion di 40 aña di Status Aparte, pa duna asina un contexto aun mas profundo n’e acto di reconocimento cultural.

E proyecto aki ta forma parti di un vision mas amplio pa fortalece San Nicolas como capital di Street Art di Caribe. Cu mas di dies aña caba cu e murals ta forma parti di atraccion turistico, e distrito ta sigui transforma su espacio publico den un galeria habri, resaltando talento local y reafirmando cu artista Arubiano a alcansa un nivel profesional y aprecia no solamente na Aruba, pero tambe internacionalmente, ta locual Tito Bolivar a comparti.

Prome Minister Eman a expresa su aprecio p’e iniciativa y p’e colaboracion entre artista, comunidad y lider cultural, enfatisando cu arte y cultura ta pilar escencial den preservacion di identidad y desaroyo di ciudad.

Hoben autor Franklin Seute den dialogo cu Prome Minister Eman riba educacion y futuro di studiante

Siman pasa, e hoben autor Franklin Seute tabata den combersacion cu Prome Minister Mike Eman, unda e encuentro a refleha e interes creciente den aportacion di hobennan riba tema di desaroyo personal, educacion y futuro di sociedad Arubiano.

Franklin Seute ta autor di e buki Living Rich as a Student, un obra cu ta enfoca riba consciencia financiero y mentalidad responsabel entre studiante y hoben profesional. Atraves di su buki, Seute ta invita e hobennan pa pensa dos biaha con nan ta maneha recurso, oportunidad y decisionnan importante den nan trayecto educativo.

E encuentro cu Prome Minister tabata parte di un dialogo mas amplio riba e rol di educacion, inspiracion y liderazgo hoben den construccion di futuro di Aruba. E combersacion a subraya e importancia di stimula pensamento critico y responsabilidad desde edad hoben.

Recientemente, Franklin Seute tabata tambe presente n’e presentacion di e buki 40 Jaar Status Aparte: Tussen voortgaan en stilstaan di Lincoln D. Gomez, cu a tuma lugar na Universiteit di Aruba. Su presencia n’e evento a destaca e interes di hoben generacion riba historia politico, identidad nacional y reflexion riba futuro institucional di Aruba.

E participacion di Franklin Seute den diferente espacio di dialogo — tanto riba desaroyo personal como riba tema historico y nacional — ta mustra un movemento positivo, caminda hoben autor y pensado ta tuma un lugar activo den combersacion riba e rumbo di nos sociedad.

E encuentro cu Prome Minister Eman ta manda un señal cla, cu e bos di hubentud, cu iniciativa y pensamento constructivo, ta tum’e seriamente y stimula como parti di e dialogo nacional riba progreso, responsabilidad y oportunidad.

Mike Eman a entrega plakaat di agradecimento na NGOs pa nan aporte

Diabierna atardi, Prome Minister Mike Eman a tene un encuentro special na Cocolishi, caminda el a haci entrega oficial di plakaat di agradecimento na un grupo di NGO y organisacionnan cu, pa diferente motibo, no tabata presente durante e Common Good Conference y por lo tanto no a ricibi nan plakaat e momento ey.

Cu e gesto aki, Prome Minister Eman a reafirma cu reconocimento y aprecio pa trabou comunitario no ta limita na un solo momento, pero ta un compromiso continuo cu esnan cu ta contribui activamente n’e bon comun riba Aruba.

Durante e encuentro, e NGOs y organisacionnan cu a ricibi nan plakaat di agradecimento tabata: 1. Centro di Bario Playa Pabao; 2. Leerorkest; 3. Grupo Folklórico Venezuela; 4. Fundacion Rancho; 5. Funari; 6. Stichting Hunto; 7. FADA; 8. Rosea Cultural; 9. IBISA; 10. Plan di Bida; 11. Fundacion Smile Mobile; 12. UNESCO y 13. Centro di Bario Dakota.

E plakaatnan ta un simbolo di gratitud p’e dedicacion, perseverancia y impacto positivo cu e organisacionnan aki a tene den comunidad, hopi di nan durante añanan, y cu ta forma un pilar esencial di e base social di Aruba.

Prome Minister Eman a expresa su aprecio p’e trabou cu cada NGO ta haci riba diferente area, incluyendo bienestar social, cultura, educacion, salud, desaroyo comunitario y inclusion. Segun Premier Eman, e bon comun ta construi precisamente dor di e esfuersonan consistente di e tipo di organisacionnan aki, cu ta traha cerca di hende y bario.

E encuentro na Cocolishi a crea un ambiente di dialogo y reconocimiento mutuo, marcando un clausura simbolico y digno di e proceso di agradecimento inicia durante e Common Good Conference, y na mes momento un apertura pa sigui fortalice colaboracion entre Gobierno y sociedad civil.

Diasabra anochi pa 8’or Cuerpo Policial conhuntamente cu SMAC a duna inicio di e Lighting Parade 2026. E anochi aki tabatin un total di 8 grupo, un lastlap y mas o menos 3509 participante.

Cuerpo Policial a conta cu 175 personal. E.o. Polis Uniforma, ME, Departamento di Recherche, Motor Unit, K-9, Flex Team, Departamento di Trafico, Mobile Comando, OCC, Departamento di Planologie, personal administrativo y como tambe personal di CEA.

Pa 1’or di madruga, e cabez a yega ex-DOW y pa 02:55 di diadomingo madruga e parada a yega final. Un parada cu a cana SUPER SLOW, te cansa hende tanto e participantenan como esnan n abanda. Hopi mirones a dicidi di bai cas, despues cu e Agrupacion di Los Laga Bai a pasa, cu tabata grupo nr. 5.

No tabatin ningun hende pa dirigi e parada. Polis y ningun dirigente di SMAC a yuda. Mester haci algo n’esaki, de lo contrario e actividad di Lightin Parade lo caba na nada. E tardamento di mas aki, tambe tin su consecuencia.

E aña aki a conta cu 1 solo detencion. E detencion tabata pa posecion di arma blanco (un switchblade). Aña 2025 tabatin 8 detencion. e cifra di detencion a baha pa Lighting Parade y Polis ta satisfecho pa cu esey tambe, ya cu Cuerpo Policial ta contento con e comportacion tabata.

DESPUES DI PARADA

Diasabra anochi, Unidad Motorisa a tene control den trafico despues di Lighting Parade y a detene un total di 15 chauffeur cu a surpasa e limite permiti di alcohol. Na aña 2025 tabatin 7 detencion.