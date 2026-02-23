Diabierne ultimo Corte a cuminsa trata e caso di e hoben Ayden Lannoy, kende a perde su bida ora cu dos polisnan M. Violenes y R. Dirksz a tira riba dje. E caso aki a tuma lugar na februari aña pasa y awor a yega Corte, practicamente despues di un aña. E caso, conoci como Caret, a inicia diabierna mainta cu hopi seguridad y control, primordialmente p’e famia di e polisnan, pa nan no topa cu e famia di e victima. Nos no kier bai den ripiticion di e caso aki cu a haya masha publicidad caba.
Huez a cuminsa cu su interogacion profundo dirigi n’e dos agentenan policial, y a finalisa e dia cu atencion p’e famia di e victima. A tuma lugar un persecucion basta largo, sin cu e chofer awe difunto kier a duna oido pa para. Es mas, segun e polisnan, e chofer a cuminsa core bay, pa cual e polisnan a informa central cu nan a inicia un persecucion cu e auto. E persecucion finalmente a hiba nan na Madiki Kavel. Y aki cos a bay robez.
Segun declaracion di e polisnan, nan a dicidi di aplica loke nan a siña como polis, esta di blokea e caminda cu nan auto p’e chofer no por sigui. E chofer notando esaki, a ripara cu e no por a sigui y a cuminsa reverse e auto. Y ta aki cos a bay completamente robez. Aki un di e polisnan a bisa cu el a drenta un panico y a sinti’e menasa, ya cu e auto lo tabata haci movecion pa bin riba dje. El a sinti cu e chofer lo kier a manda e auto riba nan, usando e auto como un arma.
Aki ta segun e polis, unda cu el a los e prome tiro den direccion di e auto. E otro polis mientrastanto tambe a bisa cu el a mira e situacion y tambe a nota e auto bin den direccion di su colega, pa cual el a cuminsa los tiro riba e auto, pero di un otro angulo. Hunto, entre nan dos, nan a los 20 tiro, di cual 17 tabata di e polis pasahero (Dirksz) y e otro polis Violenes a los 3 tiro. Despues a resulta cu, segun Huez a splica, investigacion ta sugeri cu di e 20 balanan cu a cay, 1 di nan a alcansa e chofer, mortalmente. Y segun e Huez a sigui bisa, e investigacion ta sugeri cu e bala a sali di e arma di e polis Dirksz. E bala cu a alcansa Ayden, a bora un arteria grandi di dje pa cual e victima a sangra bastante. Y ora cu a purba anime, ya tabata lat.
Loke por a nota ta cu Huez a cuestiona e actuacion di e dos polisnan severamente, primordialmente p’e hecho cu nan a resorta na usa nan arma reglamentario pa ‘defensa’, contra e chofer di e auto cu nan a caba persigui. “Pakico bo a dicidi di tira cu bo arma”, e Huez a cuestiona prome polis Violenes. “Pakico no a opta pa hala un banda, ora cu bo a wak cu e auto lo tabata bin riba bo”.
Aki Violenes a bisa Huez cu e momento ey, di e angulo unda cu e tabata, e tabata teme pa su bida, y a opta e momento ey pa tira. Ora cu Huez a puntre, kico e tabata pensa e momento ey, el a admiti cu el a drenta panico. Pasando p’e di dos polis, Huez a haci e mesun pregunta. Aki tambe e polis Dirksz a splica cu el a mira cu e auto tabata bin riba su colega. “E no por a bay ni links ni recht”. Ademas, e tiro a bin, despues cu e mes a tende un tiro.
“Mi a tende un tiro, pero mi no tabata sa di unda el a bin”, Dirksz la sigura Huez. Esaki siendo cu un rato prome el a bisa Huez cu el a mira su colega, den skina di su wowo. “Pero mi no por a wak si e tabatin arma saca of no”. Huez tabata cuestiona Dirksz tambe y aki tambe e la puntr’e kico e la sinti e momento ey. “Tur cos a bira scur mi dilanti”, Dirksz a bisa. E no por a bisa Huez cuanto tiro el a los y unda su tironan a bay, contrario na su colega cu si a specifica unda su tironan a cay. “Mi no ta corda”.
Huez a mustra e dos polisnan riba e seriedad di uso di arma, y cu esaki tin consecuencia. Ora cu a usa e imagen di video pa mustra e parti visual, aki tambe e polisnan tabatin nan contesta. Huez ademas a cuestiona e hecho cu a opta pa tira riba e hood di e auto, siendo cu for di e video por mira cu e acto ey, lo no a para e auto di sigui core.
Loke a hala atencion den Corte ta ora cu e agente Violenes, a bisa Huez cu e loke ta wordo mustra riba e video, no ta loke el a experencia. Sinembargo, ora cu Huez a puntra e colega Dirksz, e si a bisa cu manera cu e video ta mustra e accion, asina e tambe a experiencia e caso. Huez a cuestiona e uso di arma, y cu nan no a resorta na otro forma pa resolve e problema. Entre nan, cu por a laga e auto bay, y despues deal cu ne. Of ora cu segun nan, e auto tabata bin riba nan, nan por a hala un banda. Huez a mustra cu segun su interpretacion sinembargo di e video, ningun momento e chofer a purba manda e auto riba nan, y mas bien, tabata purba di huy for di e lugar, unda cu riba video por mira e intento ey di e chofer. Ademas, e speed cu cual e auto tabata move, no tabata uno cu tabata menasante p’e polisnan.
Un discussion cu lo haya mas tratamento awe dialuna, t’e pregunta, ki ora a tira, y pakico. Esaki pasobra tin un discrepancia segun e video, cu e polisnan a tira riba e auto, ora cu e tabata bin riba nan, pero segun e video, ta mustra cu polisnan a cuminsa tira ora cu e auto tabata bay den reverse, despues cu e polisnan a blokia su caminda.
Ademas, ta mustra segun Huez, cu e polisnan a sali for di e auto, cu arma den man, cla pa tira. Ambos polis a para riba nan punto, cu contrario loke cu ta wordo bisa y cu lo por mira riba e video, ambos a sinti nan mes menasa y pesey a actua manera cu nan a actua. Awe mainta e caso ta continua unda cu Fiscal lo presenta su demanda contra e dos polisnan y e abogadonan lo haya chens di defende nan clientenan.
Hecho ta si, cu e dos polisnan aki ta liber, ganando nan salario, pa cual e famia via di nan abogado lo bin cu un demanda pisa pa nan cumpli, maske cu esaki lo no trece Ayden Lannoy bek na bida. Diabierne por a sinti emocion tenso den sala di Corte, unda por conclui, ni kico e veredicto aki lo ta, ta laga su marcanan atras cu esnan envolvi hamas por lubida.
Den e ultimo dianan por a ripara cu tin varios accidente grave, caminda velocidad halto ta hunga un rol. No ta velocidad halto so, pero uso di cellular ora di stuur tambe ta un di e causanan. Mira p.e. e accidente grave diasabra mainta na Bloemond, unda un dama chofer a dal un pal’I luz, dal un otro auto, pasobra e dama chofer aki tabata core cu un velocidad halto. No solamente esey, tin tur indicacion cu den ora di mainta ey, esta 10’or e tabata bao di influencia di alcohol tambe, cu t’e causa di e accidente.
Cuerpo di Bombero a ser yama pa yuda corta e auto, pa por a saca e victima, kende a sufri multiple herida. A dura largo pa por a saca e dama chofer aki for di e auto, pa por a transporte pa hospital, unda el a keda interna den ICU.
Den un forma preventivo p’asina baha e cifra di accidentenan y garantisa seguridad den trafico, Cuerpo Policial Aruba a intensifica e controlnan rond di e isla. Diabierna anochi Unidad Motorisa a tene un control pa cu velocidad halto.
Esaki a tuma lugar na altura di Seroe Tijshi. E resultado di e control aki ta duna un bista preocupante di e comportacion di algun chofer den trafico. Un total di 44 chofer a haya boet pa maneha mas duro, esta mas di loke cu e velocidad maximo ta permiti.
E caso mas extremo tabata un persona cu a wordo gara coriendo na un velocidad di no menos cu 146 km pa ora. Polis kier manda un aviso cla y raspa cu e controlnan aki lo sigi den e temporada aki. Cuerpo Policial ta enfatisa cu e meta no ta djis pa duna boet, sino pa evita desgracia cu por costa bida.
Bo ta adverti! Tene bo mes n’e reglanan di trafico of prepara pa ricibi boet halto. Ban sea mas consciente den trafico. Corda cu yega bo destino safe tin mas balor cu yega liher of no yega mes. Corda bo tin bo famia ta wardabo. Un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur.
Siman pasa, un delegacion di Eerste y Tweede Kamer Hulandes cu ta na Aruba p’e Interparlamentair Koninkrijksoverleg (IPKO), riba invitacion di Minister di Husticia y Energia, mr. drs. Arthur Dowers, acompaña pa Director di RDA, ing. Robert Henriquez y Director Financiero di RDA, Frederick Nuboer, a haci un recorido extenso riba e tereno di refineria.
E anuncio recien di Prome Minister Hulandes Dick Schoof y Prome Minister Mike Eman tocante e futuro di e industria petrolero na Aruba, a haya atencion di e delegacion Hulandes. Durante e bishita, nan por a constata personalmente e estado actual di e facilidad: Un instalacion cu infrastructura di hero bieu frustia, tubonan cu a cay, structuranan cu a colaps pa falta di mantencion y areanan grandi cu ta contamina cu diferente residuo industrial manera pitch y azufro.
E condicion actual di e structuranan den e refineria t’asina deteriora cu ta haci cualkier trabao di inspeccion sumamente peligroso y ta rekeri trabaonan di desmantelacion di varios “towers y vessels” prome, cual RDA no por carga financieramente. Modernisa e refineria lo rekeri inversionnan extremadamente halto cu no ta economicamente ni ambientalmente hustificabel.
Ademas, e presencia di desperdicio residual, e fraccion mas pisa cu ta keda despues di refinacion di petroleo, y otro contaminacion industrial ta haci e area no apto pa uzo recreacional, hotelero of residencial. E prioridad actual ta pa sanea y despues decontamina e tereno principal di e refineria, un proceso tecnico compleho cu por dura mas cu 5 aña prome cu cualkier otro desaroyo por inicia.
Minister Arthur Dowers a enfatisa cu decisionnan pa cu e futuro di e refineria mester ta basa riba realismo economico, responsabilidad ambiental y obhetivonan sostenibel pa Aruba.
E era petrolero na Aruba ya ta pa pasado y awor mester crea oportunidadnan economico nobo y sostenibel pa futuro generacionnan. Gobierno ta comprometi cu un vision di transicion responsabel, enfoca riba sostenibilidad, energia mas limpi y reutilisacion strategico di e area industrial, sin compromete seguridad ambiental ni salud publico.
Transparencia, responsabilidad y sostenibilidad lo keda e base di tur decision relaciona cu e futuro di e tereno di refineria.
IVA ta constata defiencia grandi den casnan di cuido di nos grandinan cu merece solucion pronto
Tin mas denuncia cu Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) a bin ta haci, cu manera menciona den nos edicion di dialuna ultimo, cu Minister di Salubridad, drs. Mervin Wyatt Ras mester laga haci un investigacion di inmediato. Awe nos ta denuncia ee caso di un señora di 83 aña, kende a keda hospitalisa despues di 24 dia den un cas di cuido cu infeccion di sanger, inflamacion severo di speekselklier, sospecho di infeccion di tracto urinario y ulcera di presion necrotizante.
El a muri 10 dia despues apesar di tratamento intensivo. E investigacion a revela fayonan den evaluacion di admision, monitoreo di señalnan vital, prevencion di ulcera, maneho di remedi y sosten nutricional.
E raport tambe a subraya comunicacion deficiente cu famia y dokternan. E enfermero principal a tuma decisionnan medico independientemente, incluyendo maneho di dolor y cuido di herida, sin consulta un dokter y mas leu di su autoridad legal. IVA a conclui cu e residente a soporta dolor significante cu por a ser preveni cu cuido na tempo y apropia. E facilidad a ser poni bao di supervision intensivo y mester a reforsa fronteranan profesional y structuranan di comunicacion.
Un otro caso tabata trata di un residente di 71 aña, kende a fayece cuater dia despues di admision na hospital cu pulmonia bilateral. Na yegada n’e Departamento di Emergencia, e residente a ser describi manera severamente malnutri y fisicamente fragil. Investigadornan a identifica deficiencia den proceduranan di admision, divisionnan di rol no cla cu e dokter di cas, incumplimento cu protocolnan di prevencion di ulcera di presion, monitoreo inadecua di señalnan vital, y erornan den administracion di remedi.
Escasez di personal structural y liderazgo inefectivo a contribui na intervencion medico retrasa. IVA a impone un paro di admision y a intensifica supervision pendiente cumplimento completo cu medidanan corectivo.
E di 6 caso tabata concerni un cliente di 43 aña cu a keda interna den un estado sin reaccion cu keintura halto y kemaduranan visibel. Aunke e cas di cuido inicialmente a menciona sospecho di abuso, despues a retira e raport y no a entrega esaki formalmente. IVA sinembargo a inicia un investigacion y a clasifica e situacion como un presunto calamidad. E cliente a keda den e facilidad pa tres dia prome cu a tuma contacto cu un dokter riba insistencia di IVA.
Siguientemente el a ser admiti den cuido intensivo den un estado di coma y a ser diagnostica cu trastorno mental organico y sindroma maligno neuroleptico. Investigadornan a identifica fayonan den reconocemento tempran di deterioro, falta di personal califica, ausencia di protocolnan esencial, y mal transferencia di informacion. Factornan complicante a inclui e status di residencia iregular di e cliente, cu segun e informe a afecta acceso na cuido. E facilidad a ser poni bao di supervision intensivo y un prohibicion di admision, cu exigencianan di mehoracion amplio den gobernacion, personal, documentacion y seguridad di remedi.
Den su conclusion general, Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) ta declara cu e calidad y seguridad di cuido den varios cas residencial “ta cay seriamente cortico.” E patronchi di scarsedad di personal structural, experticio insuficiente y gobernacion debil ta trece riesgonan continuo pa un poblacion cu hopi biaha ta medica- y psicologicamente compleho. E raport ta señala cu ya caba na 2018 a lanta preocupacionnan similar y cu, apesar di algun mehoracion den facilidadnan individual, hopi deficiencia central ta keda mescos. Sobrepoblacion, infrastructura inadecua y personal sin suficiente training ta sigui mina dunamento di cuido sigur.
IVA ta adverti cu supervision y aplicacion so no ta suficiente pa resolve e retonan sistematico. E ta boga pa accion coordina entre autoridad gubernamental, asegurado, dunador di cuido, dokter di cas y organonan di supervision. Entre su recomendacionnan ta establece un cuadro legal cla pa financiamento y sigura cuido di hende grandi a largo plaso, desaroya un cuadro di politica nacional cu normanan di calidad defini, conecta licencianan di operacion cu cumplimento cu rekisitonan di personal y protocol, y incorpora legalmente normanan minimo di personal pa garantisa cu por lo menos un enfermero of dunador di cuido califica ta presente pa turno defini pa un cantidad di residente defini.
Recomendacionnan adicional ta inclui introduci un sistema di evaluacion di necesidadnan di cuido obligatorio pa garantisa un ponemento apropia di residentenan, formalisa acuerdonan di colaboracion cu dokternan di cas, rekeri auditorianan independiente anual di cumplimento cu protocol, inverti den training profesional continuo, y fortalece e poder y recursonan di aplicacion di IVA.
IVA ta enfatisa cu cada residente den cuido di largo plaso mester por depende di cuido cu ta sigur, efectivo, na tempo, centra riba cliente y entrega di acuerdo cu normanan profesional y legislacion. E ta conclui cu solamente pa medio di reformanan structural y cooperacion sosteni Aruba por construi un sistema di cuido a largo plaso cu ta prueba di futuro y cu ta brinda ciudadanonan di edad avansa e cuido digno cu nan merece.
HOH ta sigui inova uzando hololens pa operacion di celebro cu neuronabegacion
E cooperacion entre Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) y Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) ta sigui duna su fruto unda recientemente pa prome biaha na Aruba a haci uzo di un hololens durante operacion compleho di celebro uzando e sistema di neuronabegacion.
Dos aña pasa pa prome biaha den Caribe Hulandes a haci uzo di e sistema aki cu ta asisti e ciruhano ‘real life’ pa nabega un tumor, den p.e. e celebro, pa medio di grabacionnan diagnostico di e pashent. Y awor, hunto cu e uzo di un hololens ultramoderno e ciruhano por mira tur detaye den forma 3D. E operacion por bay mas eficiente, menos chens di complicacion y e recuperacion por bay mas rapido, cu ta mihor pe pashent.
Tres siman pasa a uza e tecnologia aki pa prome biaha den celebro di un pashent na Amsterdam, djey un siman despues na Utrecht y despues un siman a haci uzo di dje na HOH Aruba, pues un bunita primicia pa Aruba.
“Nos a haci un operacion na banda rechts di e celebro di un pashent cu tin epilepsia, pues un operacion mas compleho cu normal. Cu e hololens por mira ‘real-time’ detayenan anatomico individual di e pashent y hunto cu e ‘landmarks’ di e sistema di nabegacion ta haci cu di un forma hopi preciso por haya e tumor su localidad y su area cirurgico. Asina nos a logra kita e tumor completo y na un manera sigur ”, asina Neurociruhano di HOH, dr. Greg Laclé, ta conta di e operacion.
“Cu hopi orguyo a bira custumber cu mi ta menciona cu HOH a eherce un operacion nobo pa prome biaha”, asina Jacco Vroegop, Presidente di Hunta Directiva di HOH a inicia bisando. E colaboracion entre HOH y UMC Utrecht ta sigui genera un gran cantidad di beneficio pa Aruba y Caribe. Vroegop a indica di ta sumamente orguyoso cu HOH ta traha cu e hololens nobo cu ta un tipo di bril mixto di realidad virtual (VR Headset) cu kisas tur di nos a yega di uza.
E ta un bril unda cu imagennan den 2D ta converti pa 3D for di p.e. un CT scan y/of MRI scan. Esaki ta permiti e ciruhano pa mira exactamente den e caso aki, unda e ta den e celebro, kico ta sosodiendo y con e adernan di sanger ta core p.e. Y cu esey e por opera cu hopi precision, posiciona e instrumentonan corectamente y opera di un manera mas sigur, elimina e cosnan corecto manera un tumor y naturalmente laga tur otro cos na nan lugar.
Tristan van Doormaal, Neurociruhano di UMC Utrecht, a duna conoce cu nan colaboracion cu HOH ta uno tremendo. “Locual nos a caba di haci ta un neurocirugia compleho. Nos ta trece tecnologia moderno, pero akinan nos por conta cu tur material necesario cu normalmente tambe ta wordo uza na Utrecht pa por eherce operacion riba nivel halto. Team completo riba camber di operacion y tur ekipo presente ta riba un nivel halto, e mesun nivel cu mi ta practica na UMC Utrecht y ta p’e motibo ey nos ta sinti liber di uza inovacionnan manera hololens y imagennan 3D pa hisa calidad di cuido pa pashent na Aruba.
Ta di sumo lastima cu un pashent tin cu wordo manda Colombia cu ta sali Aruba hopi placa, mientras mescos na Europa y Merca por duna e cuido di calidad halto aki tambe perfectamente. Jacco Vroegop a expresa su orguyo y ta entusiasma cu awor HOH por ofrece e tecnologia aki p’e localnan. “Esaki no solamente ta haci HOH un lider den cuido medico, pero mas cu tur cos ta garantisa cu HOH ta brinda e mihor cuido posibel.
Aruba positivo den IPKO 2026: Stabilidad, desaroyo y cooperacion den Reino
Tabata un honor y un placer pa lider di fraccion di AVP, Jennifer Arends-Reyes, den su calidad di President di Comision di Asunto di Reino y Relacion Exterior, pa hiba palabra, contesta pregunta tocante desaroyonan na Aruba y na mesun tempo guia reunionnan di IPKO como pais anfitrion.
Den su presentacion, Arends-Reyes a pone enfasis riba progreso concreto cu Aruba ta logra riba tereno di enseñansa, seguridad social, maneho di mayornan, economia y oportunidad pa hubentud. Aruba ta sigui implementa un vision di desaroyo sostenibel y inclusivo, cu politica cla pa mehora calidad di bida di tur ciudadano.
Na 2025, Aruba a logra un surplus den presupuesto di mas di 135 miyon, cu reduccion di debe publico cu aproximadamente 61% di BBP. E base financiero fuerte aki ta sirbi como fundeshi pa inverti den hende, resilencia y crecemento sostenibel. Turismo ta sigui como e motor principal di nos economia. Pa medio di Aruba Tourism Authority, Aruba ta enfoca riba calidad y sostenibilidad, optando pa “high-value tourism” na lugar di turismo di masa. Nos patrimonio natural, incluyendo Arikok National Park, ta proteha como herencia pa generacionnan futuro.
Na mes momento, Aruba ta enfoca riba diversificacion den sector manera energia renobabel y innovacion berde, economia digital, servicio maritimo y logistico, y inversion den capital humano. “Turismo ta nos motor; diversificacion ta nos siguransa,” asina Arends-Reyes a enfatisa.
Riba tereno di enseñansa, Aruba ta mustra un tasa di alfabetismo di casi 98% bou di adulto y 99.5% bou di hoben entre 15 y 24 aña. Implementacion di PEN 2030 ta fortalece e conexion entre enseñansa y mercado laboral, cu colaboracionnan cu ROC Mondriaan, Colegio EPI y SGB MBO Bonaire.
Cu casi 18% di poblacion cu 65 aña of mas, Aruba tambe ta inverti den cuido di largo plaso, cuido na cas y sosten structural pa famianan cu tin yiu cu mester cuido special, garantizando un sistema social sostenibel y responsabel.
Pa hubentud, Aruba ta stimula mobilidad internacional, pero tambe ta traha riba perspectiva di regreso pa promove “brain gain”. Oportunidad laboral den sector di cuido, enseñansa, sostenibilidad y digitalisacion, tambe fomenta e empresariado local, ta parti integral di e strategia aki.
Den su capacidad como Presidente di Comision, Arends-Reyes a reafirma cu Aruba ta mira Reino como un alianza basa riba confiansa, responsabilidad y respet mutuo. “Un Reino moderno ta un red di fortalesa, unda tur pais ta contribui for di su propio forsa.”
Fraccion AVP ta reafirma su compromiso pa sigui traha pa un Aruba financieramente stabiel, socialmente husto y internacionalmente fuerte, hunto cu nos partnernan den Reino.
Aruba ta move dilanti cu optimismo y colaboracion
Durante su encuentro cu delegacion di Parlamentarionan Hulandes, Prome Minister mr. Mike Eman a describi e momento como un encuentro special, particularmente mirando cu Hulanda recientemente a forma un Gobierno nobo y cu tin miembro nobo den e Eerste y Tweede Kamer. Segun Premier Eman, e bishita tabata un oportunidad importante pa estrecha e lasonan cu tanto cara conoci como miembro nobo di Parlamento Hulandes.
“Tin un optimismo hopi grandi riba e direccion cu Aruba ta tumando,” el a expresa. Prome Minister a indica cu e delegacion a reconoce e enfoke di Gobierno riba un desaroyo mas ekilibra, crecemento economico hunto cu proteccion di naturalesa y un reparticion mas husto di e beneficionan di nos pais.
Segun Eman, Aruba ta percura pa no solamente crece, pero crece cu responsabilidad social y ambiental. Aruba como hub y living lab Minister Eman a destaca tambe e vision di Aruba dentro di Reino: Capitalisa oportunidadnan di win-win caminda Aruba por actua como hub, puente y living lab pa inovacion y desaroyo conhunto cu institutonan Hulandes.
El a menciona colaboracion cu institutonan manera TNO, Rotterdam School of Management y otro partner academico y tecnico, incluyendo proyecto inovador manera tecnologia di “happy flow” na Aeropuerto — un ehempel concreto di cooperacion practico.
Segun Premier Eman, Aruba tin caracteristicanan unico: Suficientemente desaroya pa lidera proyecto piloto: No demasiado grandi ni demasiado chikito: Strategicamente ubica den region. E vision ta amplia desde revitalisacion di area di refineria, pa inovacion industrial y agricola, te infrastructura y cooperacion regional.
Prome Minister a subraya cu progreso den Reino ta logra ora partnernan ta inverti den otro y mira oportunidadnan comparti. E tono general di e encuentro tabata positivo, cu un palabra central cu tambe Parlamentarionan a ripiti durante nan entrevista. Aruba, segun Prome Minister Mike Eman, ta move dilanti cu optimismo, colaboracion y un vision cla pa futuro.
Representantenan di Air France–KLM di bishita cerca Premier Eman
Siman pasa, Prome Minister Mike Eman y Minister di Turismo Wendrick Cicilia a ricibi na Bestuurskantoor un delegacion di Air France-KLM, como parti di un bishita di cortesia pa introduci e Regional Manager nobo pa region di Caribe.
E delegacion tabata encabesa pa Dirk Buitelaar, Regional Manager pa Aruba, Bonaire, Curaçao, Suriname, Guyana, Jamaica, Cayman Islands y Turks and Caicos Islands. E tabata acompaña pa Danilo de Freytas, Sales Manager pa mesun region menciona.
Durante e encuentro, a intercambia pensamento riba conectividad aereo, cooperacion regional y e importancia di Aruba como destinacion strategico dentro di red internacional di aviacion.
E reunion a tuma lugar den un ambiente cordial y constructivo, reafirmando e balor di colaboracion entre sector publico y priva, pa fortalece posicion di Aruba como hub di conectividad den Caribe.
Aruba ta depende di turista, pero no kier turista sin respet
Ultimo simannan riba social media por a mira un cantidad di turistanan cu Aruba no conoce anteriormente. Comportacion di generacion mas hoben, no ta di compara mes. Por a mira un turismo sin respet. Tur aña t'e mesun problema cu un gran cantidad di hoben ta bin Aruba como turista causando hopi problema den hotel, casino y na demas area turistico.
Si antes nan antepasadonan hasta ta wordo reconoci como Embahadornan di Aruba, awe dicho reconocimento no tin mas. Nan ta sin respet y hopi onbeschoft y masha bulgar mes, no ta cumpli regla y leynan aki na Aruba y ta tuma KPA hopi biaha di mofa.
Den casino, nan ta dolor di cabez, nan kier drenta, haci desordo, no kier presenta identificacion, pa sa si nan tin 18 aña pa drenta casino y ta cuminsa insulta security guardnan. Varios casino gerencia ta masha tolerante y ta permiti cosnan pasa cu no ta cuadra cu nan reglamento di operacion.
Riba caminda publico e gruponan aki ta causa desaster, burachi ta slenter y hopi bez trece trafico den peliger uzando electric steps nan coriendo roekeloos y cana subi caminda para trafico pa henter grupo manera cu ta nan mes ta autoridad. Hopi repeaters di masha hopi aña ta bisa cu nan no ta bolbe Aruba debi n'e situacion caotico aki y lo prefera di busca otro destinacion mas placentero pa nan relaha y disfruta di nan dianan di vacacion.
Nan ta sinti cu e " One Happy Island" cu nan a namora di dje pa hopi aña no ta existi mas y no ta sinti nan mes safe mas na Aruba. Un gran cantidad ta desapunta a invertinan sen na Aruba sea den Timeshare, Condominium of hasta a cumpra cas mes aki na Aruba, pero nan a cuminsa sinti cu nan lo mester busca otro alternativa.
Ta jammer cu Aruba a perde control di su producto turistico caminda turistanan ta bin haci y deshasi sin ningun represalia pa nan actonan. Mira kico a pasa riba un catamaran, unda e capitan mester a baha un grupo di hoben, pasobra nan no por a comporta nan mes. Y asina mes, nan a cuminsa ofende tur hende, incluso Polis cu tabatey, sin kier a haci nada pa demostra cu aki na Aruba nan mester siña respeta.
Proximamente un grupo grandi di turista hoben a haci nan reservacion caba, pa bin pasa nan Spring Break, y tur esnan cu conoce kico kier men bin pasa Spring Brake, sa kico esaki nifica. For di awor, ATA y AHATA mester manda nan advertencia cu tur turista ta welcome, pero hobennan mester sa di comporta nan mes. Autoridad tambe mester laga tur hende sinti cu Aruba tin respet y cu nos no ta tolera nada for di sla, ni maske bo ta turista.
Conseho di Minister ta aproba plan di accion “Startaruba – ecosysteemanalyse”
Conseho di Minister a aproba e Plan di Accion “StartAruba – Ecosysteemanalyse”, un paso importante den e trayecto pa fortifica y stimula na un forma structural e economia Arubano atrabes di innovacion y emprendemento. E proyecto ta forma parti di e topico Economia di e Programa di Gobernacion AVP–FUTURO 2025–2028 y ta conecta directamente cu e compromiso di Aruba, den cuadro di e Landspakket, pa traha riba un economia mas resiliente, diversifica y prepara pa futuro.
Aruba ta aspira pa fortifica su ecosistema di innovacion y emprendemento di manera mas efectivo. Analisisnan reciente, entre otro e Landspakket Aruba, e raport di e Regionale Ontwikkelingsmaatschappij di Deloitte (2024) y e direccion strategico di e Direccion General Koninkrijksrelaties, ta mustra cu e ecosistema actual ta fragmenta y cu no semper tin tur e condicionnan necesario pa facilita companianan cu potencial di crecemento.
P’e motibo aki, Gobierno a opta conscientemente pa cuminsa cu un fase analitico profundo, prome cu introduci instrumento di maneho un programa di opschaling. StartAruba, – Fase 1 ta enfoca exclusivamente riba: Un analisis di ecosistema (incluyendo SWOT y analisis di stakeholders); Un cuadro strategico; Un roadmap pa 2026–2027, y un propuesta pa un cuadro institucional.
E fase aki ta crea un base cu por elabora riba dje y establece obhetivo pa decisionnan di maneho den futuro. A demas di su relevancia local, Aruba ta tuma e iniciativa den contexto di Reino pa desaroya un metodo analitico cu, den un fase posterior, por ta util pa Corsou y Sint Maarten. Di e manera aki, Aruba ta contribui na mas coherencia y cooperacion den e desaroyo di ecosistemanan pa startup den Caribe Hulandes, respetando alabes e autonomia y situacion real di cada pais.
E Plan di Accion claramente ta limita e alcance di e proyecto. TWO-Nederland ta financia exclusivamente Fase 1, mientras cu e eventual siguiente fase lo wordo considera separadamente y lo rekeri otro forma di financiamento publico y priva. Esaki ta confirma e compromiso di Gobierno cu disciplina fiscal, claridad institucional y maneho responsabel di recurso publico.
Segun Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever: “Si nos kier un economia fuerte y duradero, nos mester basa nos decisionnan riba dato, analisis y vision di largo plaso. StartAruba – Fase 1 t’e fundeshi cu nos mester pa bin cu maneho corecto n’e momento corecto, cu impacto real pa emprendemento, innovacion y crecemento economico di Aruba.”
Cu e aprobacion di e Plan di Accion, Gobierno ta reafirma su enfoke structural y responsabel riba desaroyo economico, cu enfasis riba colaboracion, conocemento y preparacion pa futuro.
Yuda bo yiu regula su emocionnan!
Emocion grandi den un curpa chikito por ta dificil pa compronde y mas dificil ainda pa controla! Regulacion di emocionnan ta algo hopi importante p’e desaroyo di e mucha, muchannan no ta nace cu e abilidad aki, esaki ta wordo siña poco poco cu guia di nan mayor y hendenan rond di e mucha.
Siñando con pa regula bo emocionnan nota un proceso facil. Segun Pamela Cole, un psicologo na Penn State University, esaki ta rekeri atencion, planificacion, desaroyo di idioma y desaroyo cognitivo. Regulacion propio t’e abilidad di regula bo emocionnan y comportacion den situacionnan na unda cu bo tin emocion nan grandi cu por stimula un reaccion y sintimento negativo, regulando esakinan kiermen cu bo lo por calma bo mesora cu bo rabia, bo por ahusta bo mes ora tin cambionan den bo expectativanan y alabes con pa maneha bo frustracion sin haya un explosion emocional.
Awor bo por ta puntra, con nos por yuda nos yiunan regula nan emocion nan? Abo como mayor tin e trabou importante di pone un palabra n’e emocion cu bo yiu ta sintiendo. Den e prome aña di bida di e mucha e unico manera cu nan sa con pa mustra emocion ta dor di yora. Ora e mucha bira mas grandi ta importante p’e cuminsa compronde locual e ta sinti. Por ehempel; si bo yiu(nan) ta rabia, pasobra e no por haya ijscream, bo ta bise “mi ta compronde cu bo ta rabia, pasobra bo no por haya ijscream, pero bo no a come bo cuminda ainda.
”Door di haci esaki e mucha lo compronde cu e emocion cu e ta sintiendo ta rabia. Bisando cu bo ta compronde den un tono suave, bo ta laga bo yiu(nan) sa cu su sentimientonan ta valido y cu ta okay pa sinti asina. Pero, siña haci esaki cu bo emocionnan propio tambe! Papiando di bo sentimento nan como mayor por ta dificil, pero e ta completamente okay pa bo yiu(nan) sa cu abo tambe tin emocionnan.
En realidad, papiando di bo emocionnan cu bo yiu(nan) sin pone nan sinti responsabel p’esaki ta un di e mihor manera nan pa siña bo yiu(nan) empatia, pa modela comportacion emocional y pa yuda bo yiu(nan) pone limitacion entre nan mes y otro hende.
Pa abo como mayor por siña bo yiu e abilidad di regula su emocionnan, abo mes como mayor mester practica e abilidad aki tambe. P.e., e siguiente biaha cu bo ta sintibo frustra of rabia, specialmente den presencia di bo yiu(nan)- practica regulando bo emocionnan dor di para keto unrato, hala rosea grandi y bisa palabranan cariñoso na bo mes, p.e. “esaki ta sinti dificil, paso e ta dificil, no paso ami ta haciendo e fout.”
Pa finalisa, maske ta bon pa bo yiu(nan) sa con pa regula nan emocionnan, ta normal ora nan tin dificultad pa haci esaki. Esaki ta realidad y un bon seña di un mucha su desaroyo. Ta importante pa reconoce cu p’abo yuda bo yiu bo mester cuminsa na bo mes. Y corda tambe cu bo no ta bo so den esaki. Ta un mayor t’e trabou di mas duro riba e mundo aki, pero e ta bira un tiki mas facil ora cu un yuda otro. Manera hopi hende sa bisa: “It takes a village.”
Pa informacion of pregunta por acerca Fundacion Pa Nos Muchanan - Cumana 2; Tel: 5834247/5880856 – WhatsApp: 6998900; E-mail: [email protected]
Fundacion Epilepsy Aruba a bishita Traimerdia na Colegio Corado Coronel pa crea conscientisacion riba epilepsia
Fundacion Epilepsy Aruba a bishita recientemente e traimerdia na Colegio Corado Coronel cu meta di brinda mas informacion y conscientisacion riba epilepsia, cu enfoke special riba con personal escolar por reconoce señalnan y actua corectamente ora un mucha ta experencia un convulsion durante oranan di scol of na un traimerdia.
Durante e presentacion, representantenan di e Fundacion a comparti informacion tocante e diferente forma cu epilepsia por presenta den muchanan. No tur convulsion ta manera cu hende ta mira riba television. Tin biaha nan por ta subtil, manera: “Staring spells” (mira den nada sin respondi); Confusion repentino; Movimentonan chikito involuntario; Perdida di atencion y Cansancio extremo despues di un episodio.
Epilepsia ta un condicion neurológico unda actividad eléctrico den celebro no ta funciona normal, lo cual por resulta den convulsionnan. Pa hopi famia, e proceso di reconoce y haya un diagnostico no ta facil. Maestronan y personal escolar ta desempeña un papel fundamental, pasobra nan ta pasa gran parti di e dia cu muchanan y hopi biaha t’e promé persona cu nota patronnan diferente.
Durante e sesion, Fundacion Epilepsy Aruba a enfatisa cu e reaccion corecto durante un convulsion ta crucial: Mantene calma: Nota e tempo cu e convulsion ta dura: Proteha cabes di e mucha: No restrini su movimiento: No pone nada den su boca: Laga e mucha descansa y recupera despues.
E charla tabata enfoca riba comprension, comunicacion cu mayor y reduccion di estigma. Ora personal escolar ta informa, muchanan cu epilepsia ta sinti nan mes mas sigur y sostení.
E bishita aki ta forma parti di e iniciativa 2026 di e Fundacion bou di e tema internacional: “Turn Stories Into Action”. Cu comparti historianan real y informacion practico, Fundacion Epilepsy Aruba ta busca converti experiencia personal den accion concreto pa crea un comunidad mas consciente y preparada.
Fundacion Epilepsy Aruba ta continua su mision pa educa, informa y fortalece nos comunidad, promoviendo un ambiente unda tur mucha — cu of sin epilepsia — por siña y crece cu dignidad, seguridad y comprension.
Pa mas informacion, comunidad por sigui Fundacion Epilepsy Aruba riba red social. Of por tuma contacto cu Margarita na +297 593 5806 y/of Maryla +297 594 5362.
Famia ta regala SABA camanan di cuido na memoria di Francisco ‘Fijn’ Lopez
Famia di Francisco ‘Fijn’ Lopez, kende recientemente a fayece, a haci un donacion di 4 cama di cuido na SABA pa nan institutonan di cuido, despues di a organisa diferente evento pa recauda fondo fin di aña pasa. Na prome instante e meta tabata pa yega na fondo pa cumpra un cama abou special pa Fijn, p’asina baha e riesgo di cay pa motibo di su malesa Parkinson. Na final e resultadonan tabata asina exitoso cu su famia por cumpra 4 cama special y asina por yuda otro pashent vulnerabel di SABA.
Pa Fijn Lopez lamentablemente e camanan no a yega na tempo; el a fayece riba 11 december 2025 n’e edad di 76 aña den Huize Maris Stella. Pa motibo di esaki su famia a opta pa entrega e camanan n’e cas di cuido aki.
“Lamentablemente mi tata no por a haci uzo di su cama special. Sinembargo, cu e donacion aki a cumpli cu local mi tata henter su bida tabata para pe y boga pe; yuda otro. Awor 4 otro pashent vulnerabel por disfruta di e camanan special. Esey ta crea un herencia bunita”, su yiu muher Nathalia Lopez ta enfatisa durante e entregamento di e camanan na director di SABA, Sulima Geerman.