Bon dia. Aki ta lo ultimo for di Den Noticia pa start bo dia informa y prepara.
DIMAS ta aclarea e proceso di permiso di trabao
Den e proceso pa solicitud di permiso di trabao, ta importante pa aclarea cu e trayecto ta inclui diferente fase, cada un cu su propio autoridad y responsabilidad. Un parti esencial di e proceso t’e prueba medico obligatorio. Na momento cu e proceso di permiso a yega e fase aki, e rol di DIMAS ta limita.
For di e momento aki, e maneho y evaluacion di e rekisito medico ta keda bao responsabilidad di Dienst Besmettelijke Ziektes (DBZ), di Departamento di Salud Publico (DVG).
DIMAS no tin influencia riba e evaluacion medico ni riba e tempo cu DBZ tin mester pa procesa e informacion. Sinembargo, pa por duna e permiso di trabao formalmente, ta necesario cu e resultado y invoering di e informacion medico den e sistema ta completa y introduci den e sistema di DIMAS p’e funcionario di DVG/DBZ.
Mientras cu e paso aki no a finalisa, DIMAS no por procede cu aprobacion di e permiso, aunke e peticionario a cumpli cu tur otro rekisito. E proceso di permiso ta un Sistema integra, unda cooperacion entre instancianan ta esencial pa un resultado corecto y legal.
Cuerpo Policial a honra y duna reconocimento na Sub Inspector 1ste klasse Tony Yearwood durante Carnaval 72
Carnaval 72 tabata uno special pa nos di Cuerpo Policial Aruba. E tabata un momento pa gradici, honra y duna reconocimento na un agente policial cu un dedicacion special na Carnaval, pero tambe stima y gusta pa nos comunidad.
Nos ta papia di Anthony miho conoci como “Tony” Yearwoord, Sub Inspector 1ste klasse trahando na Warda di Polis Oranjestad. Como sorpresa KPA conhuntamente cu SMAC y Telearuba a duna Tony su reconocimento BIBO na television, pero tambe durante Aruba su Gran Parada 72. Tony no ta un cara desconoci pa nos comunidad. Tony tin hopi aña ta lidera e inicio di parada cu yama “Kop”. Su deber ta pa habri e caminda p’e Carnaval por pasa como tambe hunto cu SMAC guia e parada. Na su man pa hopi aña a dirigi Paradanan di Oranjestad.
Pero pa Carnaval 72 ta bira e ultimo parada pa Tony. Dentro di poco Tony ta baha cu su pensioen bon mereci y asina tambe e ta sera un bunita capitulo gozando y celebrando Aruba su Carnaval.
Alto Comisario sr. Ramon Arnhem, Hefe di Districto di Oranjestad sr. Budum Brown, Presidente di SMAC sr. Darren van Ommeren tambe presentador sr. Ivo Yanez di Telearuba a duna sr. Tony su reconocimento bon mereci.
Nos di Cuerpo Policial Aruba ta hopi orguyoso di Tony, pero tambe dun’e su honor durante Parada cu tanto ela stima. Tony danki pa guia Aruba su Carnaval pa mas cu 20 aña. Un persona di Dakota yena cu zjeito y aprecia pa hopi. Danki pa bo esfuerso y dedicacion pa hiba nos cuerpo padilanti. Semper cu e mesun curason noble pa su organisacion. Un di e pilarnan importante cu a carga nos organisacion policial. Danki y goza di bo pensioen bon mereci.
Maske den palabranan di Alto Comisario, Ramon Arnhem, por a scucha tog cu e lo kier convence Tony Yearwood pa keda, awor cu ley ta permiti esey. Ta trata aki di un agente policial cu por bai algun aña mas segun e Alto Comisario. Ban wak kico lo pasa.
Minister Gerlien Croes a inicia ronda di preparacion pa acredita scolnan publico primario pa Erasmus+
Gobierno pa medio di Ministerio di Relacionnan den Reino, Educacion, Hubentud, Innovacion y Deporte, a inicia oficialmente un ronda di preparacion cu tin como meta pa acredita scolnan publico primario pa participa den e programa Erasmus+ (Plus).
E iniciativa aki ta forma parti di un prome fase di e vision pa fortalice internacionalisacion den educacion, ampliando oportunidadnan pa scolnan y maestronan di scol basico, y creando mas intercambio di conocemento, experencia y mihor practicanan cu partnernan internacional.
Cu e proceso di preparacion aki, scolnan publico primario lo wordo guia pa cumpli cu e rekisito y criterianan necesario pa acreditacion, p’asina por aplica y participa activamente den proyecto Erasmus+ den futuro. E ta inclui orientacion riba planificacion, desaroyo di proyecto, colaboracion cu partnernan internacional y e implementacion di actividadnan educativo.
E Ministerio ta considera e paso aki como un inversion den e futuro di nos muchanan, pa duna nan mas oportunidad pa siña, crece y conecta cu e mundo pafo di Aruba, mientras cu ta fortalece e calidad di enseñansa riba nos isla na mes momento.
Minister Gerlien Croes ta reitera su compromiso pa sigui traha pa un sistema educativo mas fuerte, moderno y conecta cu oportunidadnan internacional, cu como meta final: Mihor resultadonan pa tur alumno na Aruba.
Expansion di Parke ta forma parti di proyecto di embeyecimento y reforestacion di Oranjestad
N’e skina di Adriaan Lacle Boulevard, actualmente ta tumando lugar un proyecto importante di expansion y embeyecimento di e parke existente, como parti di un plan mas amplio di reforestacion y revitalisacion di centro di ciudad.
Premier Mike Eman a indica, e expansion aki ta sirbi no solamente como mehoracion fisico di espacio publico, pero tambe como un lugar di memoria p’esnan cu a perde nan bida durante Segunda Guera Mundial. E parke renoba lo combina historia, naturalesa y comunidad den un solo espacio. Pero te ainda e Parke aki no a haya un nomber, pero cu na su debido tempo lo bira e caso.
Un aspecto special di e proyecto ta cu su preparacion ta den conmemoracion di e fecha di 18 di maart, dia cu Aruba lo celebra 40 aña di Status Aparte, y cu ta coincidi cu presencia di Rey na Aruba. E meta ta p’e parke ta cla p’e fecha aki.
Mas cu 100 mucha lo participa den e proyecto, plantando casi dos shen mata riba e area di expansion. E iniciativa aki ta forma parti di un programa di reforestacion nacional, caminda hobennan lo sigui participa activamente, incluso hunto cu Rey, den plantacion di mata como simbolo di futuro y sostenibilidad.
E proyecto, ehecuta dor di Dienst Openbare Werken (DOW), cu ta desaroyando e obra internamente (in-house). Esaki ta permiti un maneho mas directo y eficiente di recurso y planificacion. A expresa satisfaccion cu e equipo di DOW, cu durante añanan a fortalece y desaroya, actualmente ta demostra un nivel solido di profesionalismo y compromiso.
E meta ta p’e parke renoba no solamente pa aporta na beyesa di e area, pero tambe contribui n’e vision mas amplio di revitalisacion di centro di Oranjestad, creando un espacio berde, significativo y sostenible pa comunidad.
Cu e fecha di 18 di maart acercando, e proyecto aki ta bira un simbolo di colaboracion entre Gobierno, hubentud y comunidad, y un refleho di compromiso continuo pa cuida y embeyece Aruba pa generacionnan cu ta bin.
Denuncia di IVA merece un investigacion di inmediato
Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) recientemente a publica un raport nobo critico cu ta analisa incidentenan serio den casnan di cuido residencial entre 2020 y 2024, concluyendo cu deficiencianan structural den personal, gobernacion y supervision clinico a pone residentenan di edad avansa vulnerabel na riesgo significante. E raport ta titula “Als zorg levens cost: Calamiteiten in verzorgingshuizen” (Ora cuido ta costa bida: Calamidadnan den casnan di cuido residencial).
E raport di 18 pagina ta detaya seis caso investiga cu tur a keda clasifica como calamidad bao di e Ordenansa Nacional di Calidad den Cuido di Salud di Aruba. Bao di e ley aki, ta defini un calamidad manera cualkier suceso inespera of no intencional, relaciona cu e cuido cu ta ser duna, cu ta resulta den morto of daño serio na un cliente. Di acuerdo cu IVA, e tipo di sucesonan aki masha poco biaha ta incidentenan isola. En bes di esey, hopi biaha nan ta mustra riba fayonan sistematico mas profundo den gobernacion, personal, protocol y toma di decision clinico.
IVA a supervisa 21 facilidad di cuido residencial riba e isla, incluyendo tres institucion pa personanan cu discapacidad intelectual y un hospice. Mientras cu dunadornan di cuido tabata legalmente obliga for di 1 di januari 2017 pa informa tocante calamidad, e raport ta señala cu debi na experticio investigativo limita dentro di hopi facilidad, IVA mes ta haci mayoria di investigacion den e sector di cuido residencial actualmente.
Den e 6 caso analisa, a surgi temanan recurente: Scarsedad cronico di personal califica, falta di claridad den division di responsabilidadnan medico entre facilidad y dokternan di cas, ausencia of incumplimento cu protocolnan di cuido esencial, documentacion inadecua, y structuranan di liderazgo debil. Den mitar di e casonan investiga, e deficiencianan a contribui na morto di residentenan.
Un di e casonan tabata trata di un señora di 88 aña cu a cay den un cas di cuido y mesora a keha di hopi dolor na schouder. En bes di regla evaluacion medico, personal a administra Paracetamol y a pone su brasa den un sling. No a consulta niun dokter. Seis dia despues, su famia a tuma contacto cu un dokter di cas, kende a identifica hinchamento, descoloracion y dolor significante.
Imagennan di hospital a confirma un fractura subcapital di e parti riba di e brasa cerca di e schouder. IVA a haya cu durante ausencia di e director di e facilidad, kende tambe tabata su unico enfermero, decisionnan medico a ser tuma dor di personal no autorisa. E cas di cuido no tabatin protocolnan cla di maneho di caida, y e nivel di personal tabata structuralmente inadecua. Investigadornan tambe a describi un “cultura di ansiedad” dentro di e organisacion, caminda empleadonan tabata duda pa informa erornan pa miedo di sancion. E facilidad a ser poni bao di supervision intensivo y mester a implementa medidanan corectivo, incluyendo division di rol mas cla y mehoracion di cultura di reportahe.
Den un otro caso, un señora di 77 aña a keda interna den hospital den un estado severamente neglisha y a muri dentro di 12 (diesdos) ora pa motibo di sepsis causa pa un infeccion di e tracto urinario. Personal medico a descubri tres capa sushi di materialnan di incontinencia cu ta tapa un ulcera di presion profundo cu ta extende te n’e capa di musculo. Personal di e cas di cuido no a reconoce e infeccion na tempo. Investigadornan a haya deficiencianan serio den higiena basico, experticio den cuido di herida y prevencion di infeccion.
No tabatin protocolnan adecua pa maneho di herida of deteccion tempran di infeccion, y no tabatin un plan di maneho structural di dolor cu un dokter. A pone e facilidad bao di supervision intensivo y a ordena pa fortalece e calificacionnan di e personal y implementa protocolnan cla.
Un di tres caso tabata trata di un señora di 85 aña, kende su yiu muher a ser pidi pa hib’e dokter pa motibo di un golpi grandi na su pia. Examen di hospital a revela un fractura di heup cu profesionalnan medico a calcula a tuma lugar por lo menos un siman prome. E Director di e facilidad, kende tabata funciona como hefe di enfermero, pero a ricibi training solamente na nivel di assistent, a declara cu e no tabata sa con e lesion a sucede y a nenga cu e señora a cay.
IVA a haya cu dos empleado tabata responsabel pa residentenan cu necesidad halto di cuido, incluyendo un miembro di personal sin un antecedente di cuido di salud. No a reconoce sintomanan medico na tempo, documentacion no tabata suficiente, y comunicacion cu e dokter di cas tabata retrasa. IVA a impone un orden formal por escrito cu ta rekeri accion inmediato, incluyendo transferencia di residentenan den consulta cu famianan y institucion di un prohibicion di admision te ora cu e normanan di personal y calificacion ser cumpli. Tin mas caso, cu nos di Den Noticia lo bin cu nan den un proximo edicion y nos tambe ta demanda investigacion di inmediato di parti di Minister di Salud, drs. Mervin Wyatt Ras.
Minister Dowers a ricibi bishita di introduccion di Hoofd Bewaking y Beveiliging na CEA
Recientemente, Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers, a ricibi bishita di Director di Cuerpo Especial Arubano (CEA), sr. Richard Kramers, hunto cu sr. Richard Kelly. E bishita tabata pa introduci Richard Kelly, kende a drenta den funcion como Hoofd Bewaking en Beveiliging na CEA despues di a sirbi Cuerpo di Marina Real pa 28 aña.
Durante e encuentro, a intercambia pensamento riba colaboracion continuo entre e Ministerio di Husticia y CEA, enfoca riba seguridad, profesionalisacion y fortalecemento di capacidadnan operacional. Minister Dowers a expresa su aprecio p’e dedicacion y experencia cu Richard Kelly ta trece p’e organisacion, y a enfatisa e importancia di liderato fuerte den salvaguardia orden publico y seguridad.
Gobierno ta sigui comprometi pa sostene autoridadnan di seguridad den nan trabao esencial pa proteha comunidad y mantene stabilidad den sociedad.
Lo inicia cu control riba ilegalidad
Durante un recient conferencia di prensa, Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers, a comparti informacion riba e maneho di Hunto pa Progreso. Apesar cu e programa a termina algun tempo pasa, awor DIMAS cu sosten di OM ta den proceso pa match dunadornan di trabao cu esnan cu a registra pa trayecto 4 y cu ta cumpli cu tur rekisito. Esnan cu a registra mester mantene nan informacion di contacto actualisa, mirando cu nan tin 1 aña pa haya un dunador di trabao y pasa p’e trayecto regular.
Minister Dowers a indica cu e maneho ainda no ta habri e trayecto regular pa prome peticion, p’asina duna oportunidad n’e 1500 persona den trayecto 4 pa haya trabao. Esnan cu tin specialisacion academico of scientifico, y tambe pa trabao domestico y koki, si por haci prome peticion.
Minister Dowers a anuncia intensificacion di controlnan administrativo cerca garantenan di personanan cu a surpasa nan estadia legal. Ta responsabilidad di e garante pa percura cu e persona bolbe su pais, y den caso di intervencion di Gobierno, e gasto di localisacion y expulsion lo wordo cobra n’e garante. Gastonan medico di personanan sin documento, cu no tin cobertura di AZV, tambe ta responsabilidad di e garante y no di Gobierno.
Minister Dowers a enfatisa cu no tin motibo pa emplea personanan indocumenta, mirando cu dunadornan di trabao tin aceso na un grupo di 1500 persona registra. E controlnan lo enfoca tambe riba esnan cu ta facilita ilegalidad, incluyendo practicanan medico ilegal, benta di remedi ilegal, verhuur ilegal di auto, y verhuur di vivienda na personanan ilegal, cu por tin consecuencia legal p’e propietario.
Minister Dowers ta haci un apelacion pa tur hende respeta nos leynan pa mantene un Aruba digno, ordena y sigur.
15 Brokers a certifica como Declarant pa acelera importacion y exportacion, fortificando economia di Aruba
Diabierna ultimo Minister mr. Geoffrey Wever tabata presente n’e ceremonia oficial di entrega di certificado na 15 representante di diferente broker na Aruba cu a finalisa cu exito e curso di Declarant, organiza pa di 8 biaha dor di Cuerpo di Aduana conhuntamente cu ATIA.
E certificacion aki no ta solamente un logro personal p’e cursistanan, pero tambe un paso strategico importante pa Aruba como pais. Nos economia ta depende pa gran parti di importacion di mercancia y productonan for di exterior. Di cuminda, material di construccion, medicamento, equipo industrial te cu productonan pa uso diario – practicamente tur cos cu nos ciudadano ta uza ta pasa den un proceso di importacion.
Scuchando comercio su deseo y necesidad pa acelera y agilisa e proceso di declaracion di mercancia, Ministerio di Finansa hunto cu Cuerpo di Aduana ta traha activamente pa educa y certifica mas profesional den e campo aki. Cu mas Declarant Certifica, e proceso di importacion por wordo maneha cu mas eficiencia, mas rapidez y cu mas exactitud, den cumplimiento estricto cu regulacionnan di Aduana.
E resultado directo di esaki ta un proceso mas agilisa den puerto y na aeropuerto, menos retraso den liberacion di carga, y un cadena di suministro mas stabil pa negoshinan y consumidor. Esaki ta contribui directamente na competitividad di Aruba como economia habri y resiliente.
Durante su discurso, Minister Wever a expresa: “Un proceso di importacion rapido y eficiente no ta solamente importante pa comercio, pero ta impacta directamente e bida diario di nos ciudadanonan. Cu mas profesional capacita como Declarant, nos ta fortalece nos infrastructura economico y ta crea mas confiansa den nos sistema.”
Minister Wever a felicita tur 15 participante cu a pasa e curso cu exito y a subraya cu e responsabilidad cu nan ta asumi awor ta di gran importancia pa Aruba su desaroyo economico. Na mes momento Minister Wever ta gradici Director di Aduana, sr. Ricky Croes y sr. Pablo, Presidente di ATIA, sr. Werleman y tur e docentenan di departamento di Aduana cu a organisa y facilita e curso aki.
“Bon preparacion tecnico y colaboracion estrecho entre sector publico y priva ta esencial pa un economia moderno. E inversion den capacitacion profesional ta un inversion den futuro di Aruba,” Minister Wever a termina bisando.
Gobierno lo inverti 7 miyon florin pa e.o. drecha haf di San Nicolas, un otro desaster di Gobierno anterior a laga
Parlamentario Clifford Heyliger a recorda un y tur siman pasa riba e estado lamentabel di e instalacionnan di nos refineria no a surgi di un dia pa otro y tin un responsabel so: E dos ultimo Gobiernonan di signatura MEP. Segun Heyliger, e ruina cu nos ta mira awe ta danki, no solamente cu a libra e ultimo operador di su clausula di limpiesa, pero tampoco a tuma un accion di nan mes pa mantene ni re-utiliza e instalacionnan. Semper e topico a keda na puro promesa.
Ta bon pa menciona y pa e.o. SNBA tambe tuma nota cu un di e actividadnan cu lo tuma lugar proximamente, cu Gobierno AVP-Futuro lo inverti proximamente 7 miyon florin pa cuminsa na drecha haf di San Nicolas cu ta casi cay den otro. Ya caba a tene un destaho publico y lo anuncia proximamente kende lo haya e trabao aki, cu ta un prioidad, de lo contrario Aruba lo por keda sin por recibi productonan petrolero cu Aruba mester pa cu su economia.
Y no haci manera Gobierno di MEP a haci, sin a tene un destaho publico, pero a djies coi un suma cuantioso, regala na un Friends & Family pa haci un trabao di lapi-lapi, ora cu e haf tabata cayendo aden, pa por recibi productonan petrolero, pero despues no a sigui traha riba e proyecto aki. Awor a yega asina leu, cu lo inverti 7 miyon florin pa haci un trabao drecha.
Manera ta conoci, e refineria no ta operacional desde 2012. Indepedientemente di e negociacionnan cu Citgo, entre 2017 y 2024 no a haci ningun mantencion structural serio n’e instalacionnan. Resultado: Infrastructura a deteriora gravemente, cu smokestacks y otro structuranan industrial den estado peligroso.
Heyliger ta enfatisa cu decisionnan politico den e periodo ey a contribui directamente n’e situacion actual. Den e lease agreement cu tabata vigente, Citgo tabatin obligacion di desmantela refineria bou cierto condicion y cu un responsabilidad maximo di $150 miyon. Sin embargo, Gobierno a dicidi di tuma refineria bek sin exigi cumplimento di e clausula di desmantelacion.
“Esaki ta un decision cu a pone nos pais den un posicion financiero y ambiental extremadamente vulnerabel,” segun Clifford Heyliger. E Parlamentario ta recorda cu durante varios aña a papia di inversionistanan cu tabata ‘warda’ pa inverti den refineria, pero finalmente ningun inversion real no a materialisa.
Actualmente Parlamento a wordo informa cu tin intencion pa sigui un maneho di dos meta: Un proceso di planificacion pa eventual desmantelacion, cu por dura entre 1 y 2 aña, y alabes evaluacion di oportunidadnan den industria petrolero, manera terminal di transshipment y almacenamento di combustibel.
“Nos no por laga e mesun Gobierno cu a crea e problema, laba su man manera Poncio Pilato y, riba dje punta dede riba otro,” Heyliger a declara. “Realidad ta cu ta Gabinete Wever-Croes I y II a dispensa e ultimo operador di su clausula di limpiesa, y nan mes no a haci mantencion of implementa ningun plan serio pa reutilizacion.”
E Parlamentario ta reiterando su yamada pa transparencia total den e proceso cu ta bin, incluyendo instalacion di un comision independiente di experto pa evalua estado structural, responsabilidadnan legal y opcionnan realistico pa futuro. Pueblo merece berdad. E ruina cu nos ta mira awe no ta resultado di circunstancia externo so, sino di decisionnan politico specifico. Responsabilidad mester wordo asumi, y solucion mester wordo basa riba hecho, Clifford Heyliger a conclui.
Refineria Valero lo importa 6.5 miyon bari di petroleo Venezolano na maart awor
Di acuerdo un publicacion di Reuters, refineria Valero di Houston lo importa 6.5 miyon bari di crudo Venezolano entrante di maart awor. Manera ta conoci, compania Valero no ta un desconoci na Aruba, unda nan a bin ta opera e refineria na Aruba, te ora cu a dicidi di bay for di nos pais.
Valero ta un di e prome companianan Mericano, cu a dicidi di importa crudo Venezolano, despues cu Merca a dicidi di detene Presidente Venezolano, Nicolas Maduro, unda Merca ya a cuminsa di elimina e sancion contra di Venezuela y asina por a bira doño di 210 mil bari di crudo di Venezuela.
Chevron tabata e unico compania Mericano cu por a procesa crudo di Venezuela y awor por bende dicho crudo cu otro refinerianan di Merca, cu manera menciona Valero ta un di nan inclui. Gran parti di e benta di Chevron di crudo Venezolano, ta bay awor pa Valero, cuminsando na maart awor.
Kico esaki lo por nifica pa Aruba, no a ser menciona, Valero tabata un di e refinerianan grandi di Aruba, pero Gobierno di MEP no tabata kere den Valero y hasta a core cu nan. Siendo un compania dispuesto pa haci inversionnan grandi pa un up-grading na Aruba, unda e.o. Vitol separadamente lo schedule e proceso di naphta pa procesa e crudo Venezolano, haci’e mas fini pa despues export’e pa Merca, di acuerdo cu informenan di Reuters.
Vitol y Trafigura a nenga di comenta riba e posibilidad aki, pero Chevron ni PDVSA, tambe a abstene di duna comentario. Aruba lo por hunga un papel di vital importancia, pero manera ya menciona, ningun di e partidonan envolvi kier comenta riba e posibilidadnan cu tin.
Pa sigui evita chaos na Aeropuerto, mester cambia e protocol ora di anuncio di bom
Te dia di awe, danki Dios, ningun di e bommeldingnan cu Aruba a haya, no a surti, pero mas bien tabata anuncionan falso. Pero loke cu a pasa ultimo biaha, cu un avion di JetBlue, mirando e chaos cu a ser crea rond di Aeropuerto, ta pone nos cuminsa pensa, cu esnan cu te envolvi cu trahamento di e protocol pa cu seguridad tin cu cuminsa pensa pa cambio y uno drastico.
No por t’asina cu pa motibo di un anuncio di bom, mester sera tur trafico rond di Aeropuerto. Por sera e caminda cu ta bay Aeropuerto, esta banda di e rotonde, pero no por cuminsa sera e caminda na rotonde banda di WEB Aruba N.V. bin abao y for di pabao sera e caminda for di rotonde Las Americas, sera Avenida Watty Vos, pues isola Aeropuerto por complete, cu manera menciona, creea un chaos di otro mundo.
Riba dje, autoridadnan hudicial ta bay e negoshinan banda di Linear Park y ordena e clientele di e negoshinan aki, cu nan ta wordo ordena pa “core: cu nan cliente y cu mester sera e negoshinan.
Bo ta puntra bo mes, si tur esaki ta un must. Si mira p.e. cuanto anuncio di bom tin na Miami, na New York, si nan tambe tin e tipo di protocol cu Aruba tin. Como Aeropuerto di Miami t’esun mas conoci pa hopi Arubiano, ora di un bommelding na Miami, si autoridadnan ta core cu tur hende rond di e aeropuerto? Tin masha hotel, negoshi, Vivienda, bo ta kere cu aya na Merca (Miami), autoridad lo core cu tur hende? No, pero ta cubri lo esencial.
Na Aruba, esnan encarga cu seguridad di nos Aeropuerto, mester sinta cu tur stakeholder y trece cambio n’e forma di actua aki, cu de facto ta afecta nos economia grandemente. Nos lo sigui vigila e cambionan cu lo bin cu nan, pa no sigui perhudica nos economia en particular. Manera e.o. un grupo di taxista, banda di asunto di bommelding ta pidi pa cambio di movibilidad general, pa nan por duna un mihor Servicio, enbes di perhudica nan pan di cada dia.
Aruba a pone paso nobo den lucha contra criminalidad di hoben
Procurador-General di Aruba, Alto Comisario di Polis y Director di Stichting Reclassering en Jeugdbescherming a firma e maneho nobo titula Gezamenlijke Aanpak Jeugdcriminaliteit. Cu e maneho aki e tres instancianan a fiha formalmente con Polis, Ministerio Publico y Reclassering mester actua desde prome momento cu un persona menor di edad drenta den contacto cu husticia.
E documento ta describi e afspraaknan di colaboracion entre e instancianan y ta encera liñeanan di maneho pa trata cu sospechosonan menor di edad. E enfoke principal ta riba prevencion: Evita cu un hoben, despues di un prome incidente, bolbe drenta den contacto cu Polis.
Durante e firmacion, e Procurador-General a bisa: “Mi tin gran curason pa hobennan y nan futuro”, subrayando e importancia di intervencion tempran y di prevencion.
Alto Comisario di Polis tambe a pone acento riba prevencion. Director di Reclassering a uni cu e mensahe aki y a bisa cu bon colaboracion ta esencial pa duna hobennan mihor perspectiva.
Por bisa cu Aruba, cu formalisacion di e maneho, a pone un paso importante pa traha mas preventivo y dirigi riba futuro den e lucha contra criminalidad di hoben.
Lord Laly a desbarata e sistema di eligi un Soca King
Awor cu periodo di Carnaval ta tras di lomba, nos kier cuminsa na haci un observacion, cu nos ta kere esnan responsabel mester bay tene cuenta cu nan. Pa cuminsa Lord Laly a desbarata henter e sistema cu Fundacion Musica a bin cune, e.o. di trece un cambio di loke Aruba tabata conoce como Calypsonian and Roadmarch King.
A elimina e eleccion di Roadmarch King y a bin cu un competencia separa di eligi nos Calypso King, cu ta tuma lugar na luna di mei awor, siendo antes ambos actividad tabata tuma lugar un solo anochi. Por bisa cu for di e momento e actividad aki, cu a yega di trece den un Joe Laveist Ballpark mas di 10 mil hende riba un solo anochi.
For di e tempo ey por mira cu e interes a cuminsa cay, y interes di e banda y musiconan mes a cuminsa cay, deteriora y cu sigui asina, pronto e actividad aki lo caba na nada, manera tabata tur indicacion.
De pronto e aña aki, un cantante y su banda Hot Ones, a surgi for di “centerfield” cu su cancion cu a hala atencion di mayoria di hende. Pero no a logra clasifica p’e bay final. Publico no a keda contento y a demanda p’e Lord Laly ser inclui den e finalistanan y Fundacion Musica a bin cu un “wildcard” cu no tabata existi, pero a dicidi di purba nan suerte y ata. Lord Laly den final y pa sorpresa di tur hende, a gana y bira e Soca King di Aruba, cu a keda acepta pa mayoria di pueblo tambe, no solamente na Aruba, pero na Corsou, Bonaire, St. Maarten y demas islanan BES y hasta na Hulanda.
Cu e hecho aki, maske a bin protesta di algun banda y cantantenan, kendenan hasta a boycot Lord Laly su cancion, a surgi pa bin un re-conteo di voto y a bolbe gana atrobe, loke nan mester guli manda abao. Caso aki di Lord Laly a hiba nos bek n’e era di Claudius Philips, kende como 25 aña a gana cu e Roadmarch King cu su Saca e Boom-Boom. For di e tempo, Clauduis Philips a bin ta gana so, te hasta a pone algun banda y cantante bisa cu nan no ta participa mas, pasobra Claudius lo gana tog. Claudius mes a dicidi di stop y asina e evento aki a cuminsa bin abao te cu awor
Nos conclusion ta, cu Lord Laly, kende tin como 25 aña ta participa a mustra cu e sistema cu Fundacion Musica a bin cune, ya no ta sirbi. Musica por tin su reglanan pa bo clasifica, pero e forma cu Lord Laly a bin cune, a demostra cu nos no mester di ningun clase di hurado mas. No tin nada mas di huzga. Ta pueblo te berdadero hurado.
Tuma ehempel di e programa America Got Talent, unda berdad tin 4 hurado, cu ta duna nan opinion, sala ta huzga y asina vocifera nan opinion pa na final pueblo Mericano ta bay den votacion final. Pueblo tin e ultimo palabra, Voz di Pueblo ta Voz di Dios. Fundacion Musica lo cambia awor di opinion? Esey falta di mira, pero for di awor mester cuminza anuncia e cambio. Y manera su Presidente Edwina Werleman a anuncia su retiro, nifica cu pronto mester eligi un Presidente nobo, cu mester bin cu un Sistema nobo, prome cu e evento aki tambe “muri”.
Parlamentario Jennifer Arends-Reyes ta enfatisa balor di cooperacion na nivel di Reino
Parlamentario Jennifer Arends-Reyes y Presidente di Comision di Asuntonan di Reino y Relacion Exterior a pone enfasis riba e gran importancia di participacion di Aruba den e Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) cu lo tuma lugar na Aruba cuminsando diahuebs 19 di februari awor. Segun sra. Arends-Reyes, IPKO ta un Plataforma esencial unda Parlamentonan di Aruba, Corsou, Sint Maarten y Hulanda ta bin hunto pa discuti temanan crucial pa futuro di paisnan den Reino.
“IPKO no ta solamente un reunion protocolar. E ta un espacio unda nos por defende interes di Aruba, pone nos preocupacionnan riba mesa y construi brugnan di cooperacion riba base di respet y igualdad,” asina Jennifer Arends-Reyes a declara.
Segun Parlamentario, pa Aruba IPKO tin un rol strategico. Den e reunionnan aki ta wordo trata asuntonan manera finansas publico, maneho di crisis, fortificacion di estado di derecho y desaroyo sostenibel. E ta subraya cu participacion activo ta esencial pa garantisa cu voz di Aruba ta scucha ora ta traha reglanan of acuerdo cu por tin impacto directo riba nos pueblo.
Sra Arends-Reyes tambe a mustra cu IPKO ta fortalece rol di Parlamentonan como guardian di democracia. Dor di intercambio directo cu otro Parlamentario den Reino, Aruba por comparti experiencia, siña di otro paisnan y busca solucionnan conhunto pa reto comun, manera cambio climatico, seguridad y stabilidad financiero.
Parlamentario Jennifer Arends-Reyes a conclui cu participacion serio den IPKO ta un inversion den futuro di Aruba. “Cada biaha cu nos sinta na mesa di IPKO, nos mester sa cu nos ta representa pueblo di Aruba. Nos meta ta proteha interes nacional, fortalece nos posicion den Reino y traha pa un cooperacion cu ta beneficia nos comunidad awor y generacionnan cu ta bin.”
Cu e mensahe aki, Arends-Reyes ta reafirma su compromiso pa sigui traha activamente pa un Reino basa riba respet mutuo y responsabilidad comparti.