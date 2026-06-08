Pueblo mes no ta compronde nada di HOFA
Prome cu Parlamento mes aproba e ley di HOFA, por a tuma nota cu Parlamento-Gobierno a informa gremionan, tanto sindical como comercial di ley di HOFA, cu manera a ser publica caba Conseho di Minister di Reino den su totalidad a duna su aprobacion caba, pero ta keda pendiente di Conseho di parti di Raad van State como di Raad van Advies di Aruba.
Gremionan a haya briefing, pero pueblo mes falta hopi informacion. Si haci pregunta na cualkier cuidadano, nan no ta compronde nada di e ley aki, cu ta conta solamente pa Aruba, ya cu Corsou y St. Maarten tin e ley aki caba, pero manera algun politiconan di islanan menciona mes a admiti, loke cu Hulanda tin pa Aruba ta mas severo di loke Corsou y St. Maarten a haya.
Mayoria sindicato, cu excepcion di Sindicato di Polis a laga sa cu nan ta contra di e ley aki, pero no ta splica pakico y unico cos ta ser bisa ta, cu Aruba lo perde su autonomia. Gremio comercial si ta sostene e ley di HOFA, cu lo sirbi pa tin un bon control di maneho financiero di Aruba.
Tur loke cu pueblo ta scucha ta cu ex Prome Minister Evelyn Wever-Croes, kende despues di firma un acuerdo na Hulanda a ser recibi pa personal di Cocolishi cu un bouquet di flor pasobra el a laga e ley pa 90% cla. Y esnan den gobernacion awor ta wordu tilda di ta bende patria. Tabata e actual Secretario di Estado, Eric van der Burg a declara cu ta meramente mesun Evelyn Wever Croes a inicia e negociacionnan pa cu un HOFA, cu manera e mes a admiti, a lagu’e 90% cla, pa cual el a haya tur elogio y awor pasobra e ta den oposicion, ley di HOFA no ta bon mas.
Evelyn Wever Croes mester splica pakico prome di subi avion bai Hulanda, a bai graf di su omo Betico Croes. Lo ta pasobra loke el a haci ta entrega di tur loke su omo a lucha p’e, cu firma e acuerdo aki, a duna Hulanda tur poder pa dicidi riba nos isla.
Pesey no ta mihor pa pone referendum sikiera asina tur dos banda lo ta obliga di specifica e beneficionan y tambe loke ta perde na autonomia? Jammer cu e representacion den Parlamento, cu ta bisa di ta representa pueblo, no ta demanda un referendum pa sa kico pueblo di berdad ta pensa riba e ley di HOFA, cu manera bisa, pueblo mes no ta compronde mucho di su contenido real.
Masha iregulidad cometi den Caso Diamante, ta haci cu mester declara Allan Howell liber di tur persecusion penal
Siman pasa Corte Comun di Husticia a trata e caso Diamante contra e sospechoso Allan A. Howell den apelacion. T’asina cu na aña 2023 Corte den Prome Instancia a condena Allan Howell pa un castigo di prison di 24 luna, di cual 6 ta condicional, cu un tempo di prueba di 3 aña.
Diahuebs mainta Ministerio Publico a pidi Corte Comun di Husticia pa sigui e huicio di Corte den Prome Instancia y pa confirma e sentencia cu Huez a duna. Banda di castigo di prison, Corte den Prome Instancia a condena e sospechoso Howell pa paga un multa di 35.000 florin y a declara cu e 15.000 florin cu a wordo confisca cerca dje, ta bay pa caha di Pais Aruba (verbeurd).
Allan Howell a wordo acusa di malversacion di casi 200.000 florin entre december 2018 y maart 2021, y di a haci uso di documentonan falso entre october 2019 y april 2021. E hecho cu ex-agente policial Howell tabata tanto Parlamentario pa partido POR como voorzitter di un fundacion lia na su partido politico durante e periodo ey, ta haci e acusacionnan contra dje mas pisa ainda.
E caso Diamante a cuminza lora despues di un señal for di cual a sali cu fondonan publico, cu Parlamento tabata paga n’e fundacion menciona, tabata resulta pa gran parti riba cuenta di banco di e sospechoso.
Ministerio Publico ta considera cu Howell a daña seriamente e confianza cu un ciudadano mester tin den parlamentarionan di Aruba. E tipo di comportacion robes aki tin un impacto profundo riba e confiansa di comunidad den funcionarionan publico y den Gobierno, y ta perhudica e credibilidad y integridad di Estado di Derecho.
Abogado di Howell, mr. Artoir Herrera a exigi pa Hof castiga Ministerio Publico pa mal trabao investigativo haci. Procurador General a pidi pa ratifica castigo demanda den Corte di Prome Instancia. Diaranson henter dia Hof, cu su tres huesnan y PG, a “buig” nan mes riba e dossier Diamante cu ta data di e periodo di december 2018 pa maart 2021.
Hopi a kere cu lo yega na un sentencia ta hopi mas cu e tres siman normal cu ta tuma, pero e tin su motibo. Hof a bisa cu tin poco punto treci dilanti, principalmente den e verweer di abogado di Howell, cu mester studia prome cu yega na un decision. Prome cu a cuminsa cu e tratamento profundo abogado mr. Artoir Herrera a indica na Hof cu e kier hiba un verweer pa declara Ministerio Publico no admisibel.
El a haya aprobacion p’e verweer y aki den el a recorda Hof cu na momento cu e investigacion a cuminsa, su cliente tabata miembro di Parlamento di Aruba y Vice-Presidente di Staten. Den cuadro di e ariba menciona, e abogado, kende antes tabata Recherche, a splica cu e FIU (Financial Intelligence Unit) a traha un raport cu ta contene “startinformatie” ta papia di e acusado como un PEP (Politiek Prominent Persoon /Politically Exposed Person), pa cual tin reglanan mas pisa cu MOT mester tene cuenta cu nan.
Y esey no tabata e caso. Solamente basa riba e FIU Rapport, a traha un PV di sospecho di 22 di maart, 2021, cual ta e motibo cu PG a ordena un investigacion riba 11 di maart, 2021. E punto aki el a cuestiona. Con por a duna ordo pa cuminsa cu e investigacion dia 11 di maart, basa riba un rapport di MOT cu a traha despues, y no prome. Den e ordo di investigacion a papia cu ta sospech’e di malversacion como ambtenaar, mal uzo di su funcion, y supuestamente enrikecimento ilegal.
Den cuadro di e inicio di e investigacion, e abogado a mustra riba e ley cu a drenta na vigor dia 1 di april, 2024 unda cu ta bisa cu mester wak bon cu no ta uza “strafrecht” como un instrumento di poder politico. Esaki ta loke cu Allan Howell mes a expresa den Corte cu e ta kere cu a pasa cu ne. Simplemente persecucion politico. E ta bisa esey, pasobra el a nenga di subi lista politico di partido MEP. Despues a bin un reunion den Cocolishi entre Evelyn Wever-Croes cu 3 Minister mas, MOT y PG y unda a duna e ordo pa investigacion. Y un siman despues cu el a nenga, el a haya carta di Landsrecherche cu e ta un sospechoso, pero no por a bis’e kico.
El a trece dilanti e rol di Landsrecherche (LR) cu por cuminsa un investigacion contra ambtenaar riba ordo di PG solamente. Dia 6 di november, 2020 Financial Intelligence Unit (FIU) a traha e rapport numera DM2020-0045 (pag. 490), cual por medio di fiscal mr. W.V. Gerretschen, a wordo entrega na LR. E rapport aki tin di haber cu e transaccionnan di e acusado y su fundacion Hunto No Por, di cual e tabata Presidente.
FIU ta bisa den e rapport aki cu e informa y datonan inclui den e documento, mester wordo clasifica solamente como informacion. Y el a lesa e siguiente pida: “Intelligence Doeleinden. De informatie en gegevens zoals opgenomen in dit rapport dienen slechts gekwalificeerd te worden als inlichtingen. De gegevens die afkomstig zijn van een buitenlandse FIU dienen eveneens uitsluitend voor inlichtingen doeleinden gebruikt te worden. Indien u deze gegevens zou willen gebruiken voor andere doeleinden dient hiervoor voorafgaand toestemming verkregen te worden van de bevoegde autoriteiten in het land / jurisdictie van de FIU.”
Otro cos t’e carta di 11 di maart, 2021 cu stempel di entrada 11 di maart, 2021, unda PG ta duna ordo pa cuminsa un investigacion penal. Di biaha el a mustra cu e hefe di LR, den un carta di 2 di februari, 2021 (sin cu PG a ordena esey y ilegal), a pidi Presidente di Parlamento p’e cuentanan anual di Stichting Hunto Nos Por, den cuadro di e buskeda pa prueba pa caso penal.
E ta conclui cu e hefe di LR a actua sin cu e tin e ordo legal di PG, cu ta haci su actuacion ilegal. E consecuencia e ora ta cu e cuentanan anual ricibi ta prueba haya di forma ilegal. A uza tur loke cu a haya den e acto illegal como base pa un procesverbaal di sospecho cu ta data 22 di maart, 2021. Nan ta haya e ora cu henter e proces verbaal di e sospechonan contra Allan Howell ta prueba haya di forma ilegal. Y no por uza nada di esaki den un caso penal.
“Esaki ta e pregunta tipico di kico a bini prome, e galiña of e webo,” abogado Herrera a bisa e huesnan. E tabata referi aki n’e hecho cu tin un fecha unda a duna ordo siendo e informacion pakico mester haci un investigacion, den nan opinion a drenta despues. E PG ta mustra den su ordo di 11 di maart pa un futuro procesverbaal di sospecho, cu ta data 22 di maart (2021).
“Sres huesnan, cu tur respet, esaki ta hole fuertemente na antidatering, cometi dor di PG of dor di LR, pero sin importa ta ken a hacie, esaki ta totalmente prohibi den un estado di derecho democratico y Hof no por acepta esaki.” Solamente e kier y ta pidi pa Hof declara OM no admisibel den su caso.
Awor mester spera riba e sentencia cu lo ta dia 8 di juli awor den oranan di merdia.
Atrobe reunion di IPKO no a produci nada concreto
Un biahe mas, e reciente reunionnan di Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) na Hulanda, no a presenta nada concreto, te ta surgi e pregunta, kico t’e meta di reunionan di IPKO. Den e declaracionnan final por conclui cu no tin nada nobo, te cu ta papia caba cu den proximo reunion e puntonan aki lo bin riba agenda atrobe. Esey sigur no t’e meta.
Secretario di Estado Hulandes, Eric van der Burg a haci algun declaracion cu a causa conmocion, p.e. cu Aruba mester considera su mes igual partner cu Corsou y St. Maarten, formando un Reino Hulandes. Ningun palabra a ser hiba di parti di Aruba riba e intencionnan di e Secretario di Estado menciona.
Si e ta papia di partner igual, pakico no trata Aruba como un partner igual. Aruba dia cu el a haya su Status Aperte 40 aña no a haya ningun dispensacion di debe cu Aruba tabatin, manera si a sosode ora di e posicion nobo tuma pa Corsou y St. Maarten na 10-10-10. Ya ta bai como 30 aña cu den IPKO ta papia di “geschillenregeling”, dicon te awe esaki no por keda regla. Ta pasobra Hulanda ta sigui kier e ultimo palabra, y no kier reconoce igualdad. Awor atrobe nada a keda concretisa den e ultimo IPKO aki, riba e punto aki y por lo pronto lo no tin acuerdo pa cu e “geschillenregeling”, pasobra Hulanda no kier.
Lider di fraccion di AVP, Parlamentario Jennifer Arends-Reyes a dirigi palabra na nomber di delegacion di Aruba, enfatisando e progreso cu Aruba ta realisando y e importancia di sigui fortalece cooperacion dentro di Reino Hulandes. Ki forteza di cooperacion Arends-Reyes kier, cu tin caba. Arends-Reyes a pone enfasis riba e diferente paso cu Aruba a tuma den añanan reciente pa fortalece su posicion financiero, promove desaroyo economico y modernisa su institucionnan.
Heco ta cu stabilidad financiero no por keda limita na raport y estadistica so. E mester wordo sinti den e bida diario di pueblo. E meta final semper mester ta mihor calidad di bida pa tur ciudadano.
Arends-Reyes a destaca inversionnan importante den infrastructura publico pero den esaki IPKO no tin nada di dicidi. Arends-Reyes a menciona e modernisacion di e Landsverordening Normering Topinkomens (LNT), un iniciativa cu busca promove mas transparencia, fortalece bon gobernacion y logra un sistema di remuneracion mas balansa den institucionnan publico.
Na final di su intervencion, e lider di fraccion di AVP, Jennifer Arends-Reyes a reafirma cu Aruba ta kere firmemente den un Reino basa riba cooperacion, confianza mutuo y respet reciproco. Nos no mester debilita otro, sino fortalece otro. Aruba ta scoge progreso, responsabilidad, modernisacion y bon gobernacion. Door di traha hunto cu respet pa autonomia di cada pais, nos por construi un Reino mas fuerte, mas moderno y cu mas oportunidad pa tur ciudadano, Arends-Reyes a conclui.
Minister Dowers tin debido atencion p’e situacion di personal na Recherche
Tabata Lito Lacle den su calidad di Presidente nobo di Sindicato di Polis a laga sa si pa dialuna awor no tin claridad riba e falta di Recherche pa haci un cantidad di trabao pendiente, cu SPA lo convoca un protesta publico. E problema di falta di personal na e.o. Cuerpo di Polis no ta algo cu ta data di awor, pero for di hasta Gobierno anterior, pero SPA ta haya cu ta basta y a dicidi di manda nan mensahe pa tur esnan concerni.
Actual Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers a laga sa cu dos siman pasa caba, el a ordena Alto Comisario, Ramon Arnhem pa wak por regla e asunto aki lo mas liher posibel. E Alto Comisario no a haci nada y ora cu puntra p’e, e mandatario a bin tende cu el a biahe, pa unda e no sa. Dowers no sa si el a biahe pa trabao of personal, pero no por t’asina cu un funcionario di rango halto ta haya ta bon ta biahe, sin informa su superior di loke e ta haci. E hecho aki a pone cu e mandatario a rabia y lo hala atencion di e Alto Comisario, te cu a ser papia cuidao cu no termina su contract prome cu tempo di bai.
Ministerio Publico a tuma nota di noticianan recien tocante scarsedad di personal den Recherche di Cuerpo Policial di Aruba. Ministerio Publico ta considera cu ta importante pa reacciona, p’asina comunidad di Aruba haya un bista completo di con e situacion ta hinca den otro. Ministerio Publico ta responsabel pa investigacion y persecucion. Pa por haci bon investigacion, ta fundamental cu tin suficiente Recherche disponibel.
Varios luna pasa caba, Mininisterio Publico a informa Minister di Husticia den un carta cu e falta di Recherche na Polis t’ásina grandi cu un gran cantidad di denuncia no por wordo trata mes mas. E carta tabata necesario, pasobra tin hopi caso den cual Ministerio Publico ya no por splica na ciudadanonan dicon nan denuncia no por wordo tuma na man.
E cos aki ta kibra confiansa di e ciudadano den Gobierno. E raiz di e problema ta cu Gobiernonan sucesivo pa añanan largo no a pone e placa disponibel cu ta coresponde cu e formacion aproba pa departamentonan manera Cuerpo Policial, Ministerio Publico y KIA. E formacion ta basa riba e cantidad di personal cu ta necesario pa por cumpli cu tur e tareanan legal di e departamento.
E plan di formacion di Cuerpo Policial ta encera cu mester tin hopi mas Recherche. Sigur si mira cu tin actonan criminal ta aumentando. E departamentonan hudicial no ta dispone di nan propio presupuesto pa personal y, p’e razon ey, ta completamente dependiente di Gobierno. Si no tin suficiente fondo disponibel, ta duidelijk di antemano cu no lo por cumpli cu tur tarea legal.
Segun Ministerio Publico ta bin acerca cu Gobierno a impone na luna di maart 2025 un cortamento adicional riba presupuesto di 10% riba tur departamento den e cadena hudicial. E bezuiniging aki di 10% ta bin riba e scarsedad cu tabata existi caba.
ARTHUR DOWERS
Recientemente, Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers a haci un bishita na Departamento di Recherche na Wayaca, unda el a reuni cu funcionarionan di e departamento riba e.o. e scarsedad di personal. Minister Dowers a indica cu den ultimo tempo varios Rechercheur a baha cu pensioen of a haya promocion y a sigui crece den Cuerpo Policial. Mirando cu pa varios aña no a recluta polis nobo, e departamento a keda cu personal limita, algo cu naturalmente ta crea presion riba e trabaonan diario y e maneho di casonan.
Minister Dowers a indica cu den Cuerpo Policial Aruba tin personal capacita cu por drenta Recherche pa yuda fortifica e departamento. E mandatario di Husticia a informa cu algun siman pasa caba, a instrui ehecutivonan di KPA pa percura pa tin suficiente Recherche disponibel pa atende e cantidad di casonan cu e departamento ta maneha. Minister Dowers a sigura cu e asunto aki tin su completo atencion y ta trahando activamente cu leiding di KPA pa trece solucionnan mas liher posibel, p’asina crea mas trankilidad tanto pa e Recherchenan como tambe pa e ciudadano cu a entrega keho y merece e siguransa cu nan caso ta haya e atencion necesario.
Relaciona cu un publicacion di Ministerio Publico den cual a pone enfasis cu e scarsedad di personal na Recherche ta debi na reduccion di presupuesto dor di Gobierno, Minister Dowers a indica cu a haci recorte riba e presupuesto di “goederen en diensten” y no riba personal. Al contrario, ta hustamente den e prome aña den funcion como Minister di Husticia na 2025 a percura pa recluta aspirantnan p’e klas pa polis nobo y den e prome mitar di 2026 a bolbe recluta un klas nobo di aspirante pa KPA, pero tambe pa KIA y asina tin mas na caminda.
Minister di Husticia lo sigui traha pa soluciona e scarsedad aki y tuma accionnan concreto pa fortifica capacidad operacional di Recherche y Cuerpo Policial.
Noticia di Polis cu a hala masha atencion
Algun noticia di Polis cu sigur a hala atencion. Asina Diabierna atardi tur cos a cuminsa cu un simpel accidente unda un auto a bay dal riba un pal’i sosten di palo di lus cu hendenan herida. Mesora a dirigi Polis como ambulance n’e sitio. Na yegada di e ambulance un persona cu tabata herida no kier a ricibi tratamento medico. Na yegada di Polis a papia cu supuestamente doño di auto, kende a bisa cu un hende sinta na banda lo a herida su mes den e accidente, pero aparentemente e no kier a ricibi atencion medico.
Un rato despues ta bin un hoben tur soda cu herida di un hinca na su pecho drechi y el a ser atendi den ambulance y no tabata desea di bay hospital. Pero a keda un misterio kico exactamente a sosode. Mas lat den anochi Polis ta ricibi e informe di un hende homber cu a ser maltrata seriamente. A bin resulta cu aki ta trata e mesun persona envolvi den e accidente di atardi cu no kier a haya atencion, pasobra su bida lo tabata core peliger, pero e biaha aki si el a basha abao y a admiti cu e accidente tabata un reglamento di cuenta unda kier a asesin’e cu dal e cu auto.
Mesora a avisa Recherche di e caso aki di atardi tabata hole straño. Na yegada di e ambulance nan a haya e victima tur golpia yen di dolor ta keha, nan a atende y a transporte cu urgencia pa hospital.
Diasabra mainta a drenta informe di un hoben cu lo a ser maltrata den oranan di madruga, mesora a dirigi tanto Polis como ambulance n’e sitio. Na yegada di e patruya a tuma declaracion di kendenan lo a maltrate di e forma ey cu el a keda bastante doli. Na yegada di e ambulance nan a atende y a transporte pa hospital.
Recherchenan tabatin man yen: Muchanan entre 12-13 aña envolvi den atraco, bati hende y mas. Algun dia tras di lomba Polisnan ta haya nan mes ta atende cu un of mas casonan di asalto. Unda personanan ta yama pidi yudansa na Polis cu nan a keda atraca, maltrata y pertencianan horta.
Ne sitio ora Polisnan ta keda confronta cu no ta trata di hende grandi, pero ta menornan di edad ta un shock. Informacion cu nos ta dispone di dje cu diasabra henter mainta te atardi na oficina di JZP cu ta atende cu casonan di hoben bou 18 aña tabata interogando dos mucha homber den careda 12 aña pa 13 aña informacion ricibi. Ya cu nan te sospechoso clave den un of mas atraco riba hendenan grandi na San Nicolas.
Celularnan y loke muchanan ta wak awendia riba snapchat y otro cosnan tin nan gangsterwannabe. Y bo ta hayabo den casonan cu tin mayornan cu ta defende nan yiu, cu nan yiu nunca un kibra un kopi, pero ta full e cushina ta kibra, y ora e muchanan aki presenta cu e peso di husticia kier core yora, pero ya ta ora pero ya ta laat. Ora nan sinti y conoce e cel di un Warda di Polis, e calor, e higiena unda bo tin sinta bo atras no ta mes limpi cu esun na cas.
E poco awa cu bo ta haya di un kopi menos cu 10 cm bo bebe awa un rato. Drumi riba beton rondona di sangura, y e calor di fierno no ta nada dushi cu un cas drumi riba bo corchon caro y airco. Awor e dos menor cu a benta nan futuro afo pa tof tin cu conoce un mesa berde y warda sentencia di Hues di cual no lo ta hopi debi ne edad.
Economia lo crece y surpasa 8 biyon florin den 2026
Minister di Finansas, mr. Geoffrey Wever a informa cu e ultimo proyeccion pa Aruba su economia den 2026 ta positivo. Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEACI) su “Economic Outlook May 2026 – 2027” ta contene un ahustacion di e crecemento economico pa 2025 y tambe ta duna un proyeccion pa 2026 y 2027. E ultimo ahustacion y proyeccion ta basa riba informacion disponibel te cu 2 di maart 2026 riba nos economia.
Informacion oficial y publico pa 2025 riba e cantidad di bishitante, y cantidad di empleo ta mustra un crecemento mas cu a wordo proyecta anteriormente. Segun Aruba Tourism Authority (ATA), e cantidad di bishitante “stay-over visitors” a crece di 1.4 miyon pa 1,5 miyon den 2025 cu ta igual cu un crecemento di 7%compara cu 2024.
Datonan di SVb ta mustra cu den 2025 cu e cantidad di relacion di trabao a crece cu mas di 3 mil of 4% compara cu 2024. Ademas, e ahuste di tarifa di Inkomstenbelasting pa 0% riba entrada na luna di januari 2025 ta estima di contribui cu aproximadamente cu Afl. 46 miyon florin na consumo priva. Ademas, e suma di Afl. 250 extra na reparatietoeslag tur luna desde 1 di mei 2025 na casi 22 mil pensionado ta estima na un entrada disponibel di Afl. 5.4 miyon florin pa luna of Afl. 44 miyon florin extra di mei pa december 2025.
Basa riba e informacion oficial y publico, DEACI ta haci un ahustacion di 5.9% pa 6.4% p’e crecemento di Aruba su economia pa 2025 den termino nominal. Esaki ta nifica ahustacion di e producto interno bruto, e indicador pa midi actividad economico, di Afl. 7,861 pa Afl. 7,978 miljard florin.
E crecemento positivo den 2025 ta premira pa continua den 2026 segun DEACI. Den DEACI su proyeccion den december 2025, a premira un crecemento di producto interno bruto den termino nominal di Afl. 7,861 pa Afl. 8,068 miljard florin of 2.6%.
Den e “Economic Outlook May 2026” DEACI ta premira un crecemento di Afl. 7,978 pa Afl. 8,078 miljard florin of 1.3%. DEACI ta premira un crecemento di 4.8% den e cantidad di bishitante “stay-over”. Cifranan di ATA ta mustra cu te april 2026 e cantidad di bishita “stay-over” ta mustra un crecemento di 9.6%.
Consumo priva ta premira di crece di Afl. 4,148 miljard florin den 2025 pa Afl. 4,274 miljard florin den 2026. Esaki ta igual na un crecemento di 3.0%. Pa stimula poder di compra, desde januari 2026, e reparatietoeslag pa pensionadonan a subi cu Afl. 150 florin extra, pa un total di Afl. 600 florin pa luna. E uitkering di AOV a subi cu un promedio di 100
florin pa pensionado pa luna. Y e prima di seguro medico AZV pa pensionadonan cu un entrada anual te cu 30.000 florin a baha di 5 pa 0%.
Pa loke ta inversionan, ta premira un retraso den ehecucion di proyectonan di inversion. Den 2026 ta premira cu e balor di inversionnan lo yega Afl. 1.439 miljard florin compara cu Afl. 1.565 miljard den 2025. Pa 2027, e expectativa ta positivo pa desaroyo di Aruba su economia. DEACI ta premira un crecemento nominal di 4.1% pa yega na un balor di Afl. 8.408 miljard florin den 2027.
Pa mitiga e impacto di prijsnan di combustibel mas halto riba famia y negoshinan, Gobierno a introduci un reduccion strategico di accijns riba combustibel den april 2026. Inflacion a keda na un nivel hopi abou di 0.1% den 2025. Pa 2026, inflacion ta wordo proyecta na 3.0%, principalmente como resultado di e situacion den Medio Oriente.
Den caso di e scenario “Terror Attack” den cual ta asumi un shock den turismo, ta premira un caida di e producto interno bruto cu 2.9%. Den e scenario “Stronger Tourism”, den cual bishita crece mas cu a proyecta, crecemento nominal lo yega 1.9%.
Cuido reforsa cu avance den diagnosis di prostaat na Hospital
Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) a introduci un metodo nobo cu ta specialmente pa diagnostica pashentnan cu tin un PSA halto. Antes tabata haci mesora un biopsia di e prostaat, pero awor ta haci un MRI prome pa detecta anomalianan sospechoso den e prostaat cu ta mas preciso y den un fase mas tempran. Esaki ta evita un biopsia inecesario, loke por ta incomodo pe pashent y alabes tambe ta duna hopi stress.
HOH ta sigui cu su meta pa continuamente mehora calidad di cuido pa tur pashent y e biaha aki, pa pashentnan di urologia na Aruba. E implementacion exitoso a wordo realisa danki ne cooperacion multidisciplinario di un team na HOH. Parti di e team ta Urologonan dr. Leong, dr. Gonzalez y dr. Petronilia hunto cu radiologo dr. van Lindert, laborantnan radiodiagnostico sr. Douglas y sra. Henriquez, tecniconan medico sr. Cicilia y sr. Hernandez, di departamento di IT sr. Brouwer y di Departamento di Radiologia, manager sra. Fullinck.
Urologo sr. Leong, ta hopi entusiasma cu e paso aki, pasobra “E forma nobo aki ta mas preciso cu menos dolor y menos complicacion pa nos pashentnan. Mi ta hopi contento cu e gran progreso aki den e cadena di cuido di carcinoma di prostaat na Aruba.”
Ciruhano y alabes miembro di Hunta Directiva di HOH, dr. Yuri Casseres, ta splica: “Cu e desaroyo aki HOH ta haci un paso importante na Aruba dor di ofrece un diagnostico di cancer mas moderno, mas preciso y cu enfoke riba calidad pe pashent. Pashentnan awor tin aceso na un diagnosis di prostaat mas avansa, cu menos intervencion inecesario y di un calidad di cuido mas halto.”
E metodo nobo ta inclui diferente paso pa pashentnan di policlinica di Urologia. Si e prome MRI mustra un of mas area sospechoso, solamente e ora ey lo sigui c’un diagnostico adicional cu MRI/echo pa un biopsia di prostaat. Durante e paso aki ta saca un imagen di MRI cu ta wordo combina cu imagennan di echo uzando e ‘tecnologia di fusion’. Danki n’e tecnica aki mediconan por determina e lugar di un anomalia sospechoso di un forma mas exacto. Asina nan por kita un parti di forma mas dirigi pe biopsia bay laboratorio pa por yega na un diagnostico mas preciso y structura. Esaki ta aumenta e confiabilidad di resultado y ta yuda limita biopsianan inecesario mas hopi cu ta posibel.
Pa introduci e metodo nobo aki, HOH a traha den colaboracion estrecho cu companianan Siemens Nederland y Global Medica. A haci “upgrades” specifico n’e sistema actual di MRI na Departamento di Radiologia pa optimalisa imagennan di prostaat. Y pa un calidad y eficiencia mas halto a integra inteligencia artificial (AI). Ademas a inverti den ekipo nobo di echo p’asina por sostene e tecnologia nobo aki debidamente.
Cu e desaroyo inovativo y e metodo nobo aki HOH ta demostra un biaha mas cu interes di e pashent ta na prome lugar. HOH ta expresa aprecio pe dedicacion y esfuerso di tur profesional di cuido y personanan involucra den realisa e bunita logro aki cu ta aporta un biaha mas na mehoracion den cuido.
Restauracion di Fort Zoutman ta avansa segun plan
Gobierno ta sigui inverti den preservacion di patrimonio historico di Aruba. Trabounan di restauracion na Fort Zoutman ta sigui avansando segun plan, cu diferente fase importante di e proyecto actualmente den ehecucion. Esaki, confirma dor di Director di Monumentenbureau Aruba, Raul Gei, durante un follow up tocante e estado actual di e restauracion.
Segun Raul Gei, actualmente e enfoke principal ta riba trabounan structural y tecnico pa preserva e monumento historico den un manera sigur y duradero. Entre e trabounan cu ta tuma lugar tin mehoracionnan den sistema electrico den colaboracion cu Elmar, restauracion di diferente elemento original di e edificio y trabounan den e area superior di e toren.
Ademas, e proyecto ta inclui renobacion y re-emplaso di diferente bentana y porta cu ta mantene e caracter historico original di Fort Zoutman. Raul Gei a enfatisa cu e restauracion ta ehecuta cuidadosamente pa preserva e balor monumental y autenticidad di e edificio.
“Nos ta satisfecho cu e progreso di e trabounan y cu e manera profesional y sigur cu e proyecto ta ehecuta,” asina Gei a expresa. Segun Monumentenbureau, e meta ta pa tin un gran parti di e restauracion cla prome cu fin di aña. E proyecto ta forma parti di e vision mas amplio di Gobierno di Aruba pa preserva y revitalisa patrimonio historico y cultural di nos isla.
Willem III toren, como e monumento historico mas antiguo di Aruba, tin un significado special den historia y identidad nacional di Aruba. Gobierno di Aruba anteriormente a enfatisa cu e restauracion di e forti ta un prioridad importante den cuadro di preservacion di herencia cultural y fortalecemento di turismo cultural.
Durante añanan reciente, Gobierno di Aruba a intensifica inversionnan den patrimonio y restauracion historico, incluyendo colaboracion cu partnernan internacional y diferente iniciativa den cuadro di 40 aña di Status Aparte.
Segun Prome Minister Mike Eman, preservacion di monumentonan historico no solamente ta importante pa proteha nos historia, pero tambe pa fortalece identidad nacional y crea mas oportunidad pa educacion, cultural y turismo.
Monumentenbureau Aruba ta sigui coordina e proyecto hunto cu diferente expert tecnico y stakeholder pa garantisa cu e restauracion di Willem III Toren.
Expertonan internacional a presenta diseño tecnico y business case di Agri-Innovation Park
E proyecyo Agri-Innovation Park Aruba (AIP) a conoce un punto importante. Profesionalnan di AAB International hunto cu sr. Elwin Groenevelt a presenta e diseño tecnico y e business case di e proyecto. Esaki ta un momento clave pa futuro di seguridad alimentario di Aruba.
Minister di Finansas, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, ta satisfecho cu e desaroyo. E proyecto ya a ser presenta den Ministerraad y awor n’e miembronan di Parlamento den commision a ser informa completamente riba e contenido tecnico y financiero di e AIP.
E presentacion den Parlamento ta confirma cu nos ta trahando cu transparencia y cu responsabilidad. Nos ta presentando no solamente un vision, sino un plan concreto, tecnico y financiero cu ta responde na un necesidad real di nos pueblo, Minister Geoffrey Wever a comenta.
AAB International, un compania cu tin mas cu 40 aña di experencia internacional den horticultura, t’e mente tras di e diseño. Nan presentacion a cubri e aspectonan tecnico, economico y strategico di e proyecto den detaye.
E diseño ta confirma cu produccion agricola innovativo ta factibel den condicionnan di Aruba. E plan ta inclui inversion den control di clima, energia confiabel y infrastructura di awa. AIP ta representa mas cu un proyecto agricola. E ta un declaracion di confiansa den Aruba. Un inversion den futuro di nos pueblo. Un paso fundamental y necesario.
A muda Departamento Economico pa Cas Veneranda, sin tene cuenta cu no tin parkeerplaats
Masha bunita mes a renobacion di Cas Veneranda a keda, di loke e tabata. Pero hopi hende no a pensa cu esaki lo keda destina pa un Oficina di Gobierno, manera den e caso aki, a muda Departamento Economico, Comercio y Industria.
Kico tabata e argumento pa tuma tal decision, no a keda splica. Departamento Economico tabata pa hopi aña ubica den Sun Plaza, unda tin amplio parkeerplaats. Awor ta dicidi di bin den “binnenstad”, unda no tin practicamente ningun parkeerplaats. Of tur e trahadornan lo mester pidi abonement pa paga pa parquea nan auto.
Den pasado Gobierno di MEP a bin cu e idea, sin tin ainda Parkeermeters, pa muda algun departamento di Gobierno pa e.o. San Nicolas. P’asina crea actividadnan na San Nicolas tambe, despues cu e refineria a sera su porta. Ainda por mira awe (algun ruina) cu a keda manera Oficina di SVb, Departamento di DOOV, cu a bira Oficina di Refineria di Aruba. Na Santa Cruz tambe a dicidi di huur edificio pa pone cierto servicionan gubernamental. Kico a pasa cu e maneho aki awe, net nada.
Si a sa di paga basta placa na huur na edificio cu tabata na famianan yega na miembronan di MEP. Kier enriquece nan famia. Mira p.e. awe Vondellaan. Pesey awor a dicidi di muda Departamento Economico pa Cas Veneranda, sin tin lugar pa parkeer un auto, ta keda cuestionable.