Corte di Casacion ta afirma sentencia duna den caso Avestruz
Awe hopi lo bisa cu ex-Minister Benny Sevinger no mester a bai Corte di Apelacion, despues di un castigo hopi mas abao dicta den Corte di Prome Instancia maske cu Ministerio Publico tambe a apela, mirando e castigo hopi abao dicta den Corte di Prome Instancia. Asina mes a pone cu Benny Sevinger y e dos otro complicenan a dicidi di bai Corte di Casacion, pasobra nan tabata masha convenci, cu Corte di Apelacion a faya den su veredicto, si analisa e veredicto duna, unda e 3 Hueznan no a tene cuenta cu cierto ponencia cu Defensa a trece dilanti, pero a bai tras di un testigo, kende hasta a gaña den su testimonio.
Pero manera tabata di spera, Corte di Casacion a mantene e sentencia contra ex Minister Benny Sevinger den caso Avestruz valido, conforme e conseho di Abogado General, cu ta nifica cu Sevinger definitivamente a perde den e caso Avestruz. Esaki pasobra Corte di Casacion tabata e ultimo chens pa Sevinger pa trece cambio of no. Si Corte di Casacion mantene e sentencia di Corte di Apelacion, ta nifica cu esaki t’e parti final di e caso, y cu Benny Sevinger definitivamente tin cu sinta su castigo.
Hof a condena e ex-Minister pa 48 luna di prison (4 aña), di cual 12 luna (1 aña) condicional. Tambe el a wordo prohibi pa ocupa cargo publico y no por wordo eligi den organonan representativo pa un periodo di seis aña. Analistanan ta conclui cu Benny Sevinger lo sinta algo menos di 2 aña. Si tuma p.e. cu e tin cu sinta 3 aña, si e comporta su mes bon, e ta haya VI di 1/3 parti, loke ta un aña. For di 2 aña cu Sevinger tin cu sinta a kita e dianan cu el a keda deteni caba. Pesey e observacion, cu Benny Sevinger lo sinta 1 aña y algun luna so.
Pa loke t’e dos complicenan den Caso Avestruz, tin sra. Leoncita Arends, a ord condena na 24 luna di prison (2 aña), di cual 12 luna ta condicional (1 aña). Pa loke ta Pieter Sussebeek, el a ricibi un condena di 30 luna di prizon, di cual 10 luna ta condicional. Segun Corte, el a duna regalo y beneficio na Benny Sevinger – manera construccion, gym y otro facilidadnan – pa haya tereno di Gobierno, cu despues el a bende cu ganashi grandi, yegando te 1,3 miyon dollar. Y Corte a dicidi tambe di kita e 1.3 miyon dolar cu lo bai pa caha di Gobierno.
Cu e decision aki di Casacion a mantene e condenanan y ta cla cu e tresnan menciona, Sevinger, Sussebeek y Arends – lo mester enfrenta nan castigo efectivo, marcando un momento importante den lucha contra corupcion na Aruba.
Proceso y condena den caso Avestruz ta mustra cu ningun, pero ningun hende politico of no, no tin ningun derecho pa haci di corupcion, por medio di poder cu nan a haya.
Apertura oficial di Directie Koninkrijksrelaties en Europese Unie ta marca un paso strategico pa futuro di Aruba
Gobierno di Aruba a celebra e apertura oficial di Directie Koninkrijksrelaties en Europese Unie, un paso importante den fortalecemento di e relacionnan den Reino Hulandes y cu Union Europeo. E momento historico aki a reuni lidernan local y internacional, entre nan e Prome Minister di Aruba, Mike Eman, Minister di Relacionnan den Reino y Asunto Europeo, Gerlien Croes, Comisario Europeo pa Asociacion Internacional, Josef Sikela, y Secretario di Estado pa Relacionnan den Reino, Eddie van der Burg.
Den su discurso, Prome Minister Mike Eman a enfatisa cu e apertura di e directie ta un señal cla cu Reino y Union Europeo ta bira un prioridad strategico pa Aruba. El a indica cu e oficina nobo lo contribui activamente na informa comunidad, desaroya politica y crea oportunidadnan nobo pa bienestar di pueblo. Segun e Prome Minister, cooperacion internacional no ta basa solamente riba recurso financiero, sino riba e conviccion cu hunto nos ta mas fuerte cu separa.
Minister Gerlien Croes a mustra aprecio p’e colaboracion amplio cu a haci e iniciativa aki posibel. El a destaca cu e restablecemento di un oficina dedica na Relacionnan den Reino y Union Europeo ta demostra vision y perseverancia. El a subraya cu Aruba mester posiciona su mes como un socio activo y strategico den e contexto di Reino y Europa, cu enfoke riba desaroyo sostenibel, innovacion y oportunidad economico.
Comisario Europeo Jozef Sikela a confirma e compromiso di Union Europeo cu e paisnan y territorio di ultramar (OCTs), incluyendo Aruba. El a enfatisa cu, aunke Aruba ta parti di famia Europeo, pa hopi hende Union Europeo ainda ta parse leu. E directie nobo lo sirbi como un punto directo di contacto pa ciudadano, compania, investigadornan y institucionnan, facilitando acceso na programanan Europeo manera Erasmus+, Horizon Europe, Connecting Europe Facility, Digital Europe y European Solidarity Corps.
Segun Comisario Sikela, e oportunidadnan aki, specialmente pa hobennan, mester wordo utiliza na su maximo potencial. El a anuncia tambe cu ta trahando pa amplia – y hasta redobla – e presupuesto disponible pa OCTs den proximo presupuesto di Union Europeo, cu lo resulta den mas recurso, mihor acceso y un asociacion mas fuerte.
Durante su intervencion, Secretario di Estado Eddie van der Burg a recalca cu e reunionnan di e siman aki no ta trata solamente di financiamiento, sino di fortalecemento di conexionnan. El a indica cu den un mundo geopolitico compleho, cooperacion ta esencial, specialmente den area manera conectividad, energia y seguridad alimentario. El a enfatisa
cu e balor principal ta den conecta hende, pais y institucionnan, fortaleciendo e lasonan entre Aruba, Hulanda y Union Europeo.
Gobierno di Aruba ta considera e apertura di e Directie Koninkrijksrelaties en Europese Uni como un logro importante y un inversion den futuro di e pais. E iniciativa ta confirma e compromiso continuo pa amplia oportunidadnan internacional, fortalece posicion estrategico di Aruba y crea un base solido pa prosperidad sostenibel pa tur ciudadano.
MEP ta cuestiona falta di transpariencia y legalidad Oficina Relacion di Reino y Union Europeo
Na opinion di MEP, creacion reciente di e Direccion di Relacionnan di Reino y Union Europeo a pone Gobierno bou di presion, despues cu e decision a wordo tuma sin informa Parlamento, sin conseho previo y sin menciona den presupuesto 2026. E manera cu esaki a sosode ta lanta duda riba respeto pa procedimentonan y rol di control di Parlamento.
E preocupacion ta crece pasobra e departamento nobo ta asumi tareanan cu ya tabata den man di otro instancianan publico, poniendo en cuestion su necesidad real y e gasto adicional cu esaki ta implica, manera personal, organisacion y huur di un edificio nobo na Playa. Esaki ta pasa, mientras Gobierno mes a anuncia medida pa corta gasto.
Situacion ta bira mas delicado ora cu tin otro departamentonan gubernamental cu ta traha bou di condicionnan precario, manera e seccion di rijbewijs di Cuerpo Policial di Aruba, unda circunstancianan no ta na nivel digno.
A base di esaki, fraccion di MEP a pidi aclaracion formal riba e base legal, e costo total y e proceso di seleccion di e edificio huur, incluyendo si a cumpli cu e requisito di multiple oferta. Tambe a cuestiona pakico no a duna prioridad na servicionan cu realmente tin necesidad urgente di mihor facilidatnan.
E caso aki ta subraya importancia di transparencia, bon gobernacion y uso responsabel di placa publico, recordando cu Parlamento tin deber di controla y Gobierno obligacion di rindi cuenta dentro di e periodo estableci, segun MEP den un comunicado.
Den prome kwartaal di 2026 tin mas accidente compara cu mesun periodo na 2025
Accidente di trafico na Aruba a aumenta den e prome kwartaal di 2026 compara cu e mesun periodo na 2025, segun cifranan nobo, reforsando e preocupacion continuo bao di autoridadnan tocante seguridad riba caminda y comportamento di chofer riba e isla.
Datonan comparti pa ForenSys Aruba ta indica cu a registra 2.310 accidente den e prome tres luna di 2025, mientras cu e mesun periodo na 2026 a conoce 2.676 incidente. Esaki ta representa un aumento di 366 accidente den apenas un aña.
E cifranan ta agrega na un patronchi mas amplio observa durante añanan recien, caminda e cantidad di accidente di trafico ta keda consistentemente halto apesar di esfuersonan di multiple institucion pa atende e asunto. Diferente instancia a identifica seguridad den trafico como un area di prioridad, mustrando riba e necesidad di aplicacion continuo, educacion, y conscientisacion publico.
Aruba ta experiencia anualmente miles di incidente relaciona cu trafico. E datonan ta mustra cu mayoria di e incidentenan aki ta encera vehiculonan di motor y hopi biaha ta mara na causanan prevenible. Comportamento di chofer ta sigui hunga un rol central, cu stuurmento distrai, velocidad halto, fayo pa observa reglanan di trafico, y stuurmento bao di influencia entre e factornan contribuyente mas frecuentemente menciona.
E aumento registra na comienso di 2026 no ta ser mira como un desaroyo isola sino mas bien parti di un reto continuo. Autoridadnan a tuma nota cu cifranan di accidente tin e tendencia di acumula rapidamente dentro di tempo cortico, particularmente den areanan cu densidad halto di trafico. E crecemento di poblacion riba e isla y e fluho constante di turista ta resulta den mas vehiculo riba caminda, loke ta aumenta riesgo di accidente.
KPA a subraya consistentemente cu mientras e cantidad di accidente ta keda halto, e severidad di incidentenan ta varia. Datonan di polis durante añanan recien ta sugeri cu aunke accidentenan fatal por fluctua of hasta baha den cierto periodo, accidentenan cu ta resulta den lesionnan a mustra un tendencia creciente. Esaki ta indica cu mientras cu por haci algun progreso den reduccion di e resultadonan mas severo, e volumen total di incidentenan ta sigui pone presion riba servicio di emergencia y sistemanan di seguridad publico.
Oficialnan di aplicacion di ley a enfatisa cu cada accidente ta carga consecuencianan mas aleu di e daño inmediato. Ademas di herida y morto, accidentenan di trafico por conduci na gastonan economico significante, incluyendo reparacion di vehiculo, reclamonan di seguro, y interupcionnan di actividadnan diario. E impacto acumula riba sociedad ta enfatisa e importancia di esfuersonan sostene pa reduci e cantidad di accidente.
Ministerio Publico Aruba ta hunga un rol critico pa atende e aspectonan huridico di incidentenan den trafico. Ministerio Publico ta responsabel pa persigui casonan cu ta envolve violacionnan di trafico serio, particularmente esnan cu ta resulta den persona herida of morto. Ministerio Publico a enfatisa ripitidamente cu comportamento iresponsabel riba caminda por tin consecuencianan huridico serio.
Chofernan cu ta participa den comportamento imprudente, manera core cu velocidad excesivo of core bao di influencia, por enfrenta boet, suspension di rijbewijs of prison, dependiendo di e severidad di e ofensa. Ministerio Publico a subraya ripitidamente cu leynan di trafico ta ser aplica no solamente pa mantene ordo, pero tambe pa proteha bida. Den casonan cu ta ensera morto of heridonan serio, e persecucionnan ta ser maneha cu rigor particular, reflehando e seriedad cu cual e tipo di incidentenan ey ta ser trata.
Ademas di alcohol, stuurmento distrai a surgi como un problema creciente. Uso di telefon celular ora di stuur a ser identifica como un factor di riesgo grandi, aumentando significantemente e probabilidad di accidente. Autoridadnan a incorpora e asunto aki den campañanan di conscientisacion pa encurasha chofernan pa keda enfoca y evita distraccionnan tras di stuur.
Velocidad ta un otro factor cu ta ripiti den raportnan di accidente. Autoridadnan ta señala cu surpasa limitenan di velocidad ta reduci e tempo di reaccion y ta aumenta e severidad di e accidentenan. Combina cu otro factornan di riesgo manera mal condicion di caminda of trafico pisa, velocidad halto por conduci lihe na situacionnan peligroso.
Esfuersonan pa atende e asunto di accidentenan di trafico ta multifacetico. KPA a aumenta su presencia riba caminda, haciendo controlnan di trafico mas frecuente. E medidanan aki ta destina pa evita comportamento riesgoso y garantisa cumplimento cu leynan di trafico. Sinembargo, oficialnan ta reconoce cu aplicacion so no ta suficiente pa trece cambio duradero.
Pero apesar di e esfuersonan aki, e aumento di e cantidad di accidente den e prome kwartaal di 2026 ta subraya e retonan cu ta keda. Autoridadnan a enfatisa ripitidamente cu pa logra baha e cantidad di accidente ta rekeri un compromiso a largo plaso y participacion activo di comunidad. Chofer, peaton y ciclistanan tur tin un rol pa hunga den garantisa seguridad riba caminda.
E aumento di accidentenan registra na comienso di 2026 ta enfatisa e necesidad pa atencion sosteni na seguridad den trafico na Aruba. Mientras cu a haci progreso den cierto area, e tendencia general ta indica cu accion continuo ta necesario pa combati retonan cu ta keda. E ultimo cifranan ta subraya tanto e escala di e retonan como e urgencia pa haya solucionnan eficaz, garantisando cu seguridad riba caminda ta keda un enfoke central pa esnan cu ta traha politica, como tambe pa comunidad.
Benny Sevinger tin tur derecho pa apela pa Gratie
Despues cu Corte di Casacion a confirma cu cu Corte di Apelacion a actua corectamente den tratamento di Caso Avestruz, e castigo dicta pa Hof a keda vigente, manera dicta den e caso, unda Benny Sevinger a haya un castigo di 4 aña, un aña condicional y pa 6 aña no por haci ningun trabao pa Gobierno y menos bira active politicamente. Den caso di Leoncita Arends y Pieter Sussebeek, tampoco tin cambio den e veredicto dicta.
Den e Conseho duna pa Corte di Casacion, no a dicta cu e 3 personanan menciona, mester sinta nan castigo di inmediato, pero nan tin derecho di pidi pordon pa nan castigo (Gratie). Tur persona tin e derecho aki, unda e aplicante ta haci su peticion na “Corona”, representa pa nos Gobernador, kende mester consulta esaki cu Hof. No ta un decision cu Gobernador por tuma riba su mes.
Ademas, e pardon ta cay bao “politieke verantwoordelijkheid di minister van justitie”, segun ley. E peticion pa Gratie mester tuma lugar 9 dia despues di e decision di Corte di Casacion. Awor no ta prome biahe cu un preso ta haya gratie. Esun mas recien cu pueblo por corda tabata di James Murray, un Arubiano, kende a mata e mucha di 6 aña, Darly Lai na 1979.
Mesun dia cu a duna Gratie, Murray a bula bin Aruba compaña pa su abogado Claudia Reijntjes-Wendenburg. Mester bisa cu e peticion pa Gratie a tuma lugar un aña prome cu el a haya e pordon pa su castigo di bida largo, pasobra James Murray tabatin cancer terminal y asina a muri na Aruba tambe algun luna despues.
E aseinato di Darly Lai a conmove comunidad di Corsou na 1979. Na 2011, meramente pa Wetboek nobo di Strafrecht ta duna posibilidad pa un condenado pa bida largo, por apela pa haya VI, pero esaki a keda rechaza pa Hof. Pero Murray a sigui pidi pa haya pordon via di Gobernador, te cu finalmente a logra esaki, p’e bin muri na Aruba, despues di a sinta basta aña di castigo na Corsou.
Awor tin informacion ta circula cu e 3 huzgadonan den caso Avestruz lo bai pidi Gratie. Por, pero si tuma ehempel cu James Murray a tum’e un aña pa logra su Libertad, pa loke ta Leoncita Arends y Pieter Sussebeek no ta bal la pena pa cuminza cu e proceso aki mes. Den caso di ex-Minister Benny Sevinger, kende a haya 4 aña sera, di cual 1 aña ta condicional, ta ked'e 3 aña pa sinta, kitando 1/3 parti pa bon comportacion, Benny Sevinger lo tin di sinta 2 aña di prison, kitando e tempo deteni caba, nifica cu e ex-Minister lo sinta 1 aña y algun luna mas. Ta bal la pena cuminza e proceso pa pidi Gratie? Su famia y abogadonan lo tin cu dicidi.
Ministerio di Salubridad a realisa traspaso oficial di HOH como fase final di renobacion y expansion
Ministerio di Salubridad, na nomber di Land Aruba, a realisa e traspaso oficial di Hospital Dr. Horacio E. Oduber (HOH), un momento sumamente importante pa comunidad di Aruba y pa desaroyo di e sistema di salud. E acto a tuma lugar den colaboracion cu Stichting Onroerend Goed Aruba (SOGA), Aruba Investment Bank (AIB) y Dienst Openbare Werken (DOW).
E traspaso oficial ta conclui e fase final di un proceso di renobacion y expansion cu a cuminsa na aña 2014 y cu a dura mas di dies aña. Durante e periodo aki, a amplia y modernisa e hospital, incluyendo mehoracion di facilidadnan manera sala di emergencia, facilidadnan pa pashentnan y servicio ambulatorio, cu e meta pa mehora e calidad, aceso y eficiencia di cuido.
E proyecto aki ta entre e proyectonan di construccion mas grandi den historia di Aruba. E momento historico aki ta marca e culminacion di un trayecto largo y e paso pa uzo completo di e facilidadnan renoba. E logro aki a bira posibel danki na cooperacion entre diferente partner. Ministerio di Salubridad ta gradici tur partner institucional y profesionalnan cu a contribui na realisacion di e proyecto aki y ta reconoce e esfuerso colectivo cu a haci e momento aki posibel.
Minister di Salubridad Publico, Asunto Social, Cuido di Adulto Mayor y Maneho di Adiccion, sra. drs. Melvin Wyatt-Ras, a indica: “Despues di mas di dies aña di trabou, awe nos ta yega na un momento importante pa nos pais. Cu e paso aki, nos ta fortalece nos sistema di salud cu facilidadnan moderno y mas accesibel, pa garantisa cu tur ciudadano tin aceso na cuido di calidad. Esaki ta un inversion den bienestar di nos comunidad, awe y pa futuro.”
E Ministerio ta reafirma su compromiso pa sigui fortalece e sistema di salud y inverti den facilidadnan moderno cu ta responde n’e necesidadnan di comunidad.
Minister Dowers ta tuma accion coordina pa restablece orden y seguridad den trafico
Siman pasa Minister di Husticia, Integracion, Transporte Publico y Energia mr. drs. Arthur Dowers a reuni cu e comision di seguridad den trafico, cu ta consisti di representante di KPA, DTI, DWJZ y Ministerio Publico, pa discuti e situacion actual den trafico y e preocupacionnan creciente den comunidad.
Nos kier señala cu atrobe burocracia, cu ta tuma su tempo pa tuma decision pa caba. Tur hende sa cu e situacion actual no por sigui. Autoridad por actua di inmediato, pasobra ta puro violacion di ley tin. Ningun compania ta para riba ley. Pueblo tin gana di sa, kende(nan) ta doño di e companianan di e e-steps, e-scooters, etc., pa hala nan atencion. No atrobe un comision pa studia. No por sigui asina y tuma accion di inmediato.
Pakico no a tuma decision p’e comision aki conseha con pa stop importacion di autonan cu stuur n abanda drecha. Nan tambe ta forma peliger den trafico, pero ningun Gobernante tin corahe pa tuma un decision, cu na Aruba ta permiti autonan cu stuur banda robez so. Stop cu e libertinahe aki. Basta studia y tuma accion.
A ser bisa cu e reunion a tuma lugar den un contexto unda a observa un aumento den accidente di trafico, hunto cu señalnan serio for di comunidad tocante e uzo for di control di vehiculonan electrico manera e-steps, e-scooters y fatbikes. E desaroyo aki a bay for di man y ta crea riesgo tanto pa conductor como pa peaton.
Durante e encuentro, e comision a comparti nan evaluacion profesional di e situacion y a presenta consehonan concreto n’e mandatario tocante e direccion cu mester sigui. E consehonan aki ta basa riba experencia practico, conocemento tecnico y analisis di e marco legal existente.
Minister Dowers a enfatisa cu e situacion actual no por sigui y cu ta necesario pa tuma accion decisivo pa reestablece orden den trafico. Den coordinacion estrecho cu e instancianan relevante, ta trahando riba un pakete di medidanan pa fortalece cumplimento, clarifica reglanan y aumenta seguridad riba caminda publico.
Dentro di algun dia, Minister Dowers lo presenta su maneho y medidanan specifico den un conferencia di prensa, cu e meta pa trece claridad na comunidad y restablece trankilidad den trafico. Gobierno ta comprometi pa proteha seguridad di tur usuario di camindanan publico y pa garantisa un sistema di trafico cu ta funciona di un manera responsabel y sostenibel.
Maneho di Minister Geoffrey Wever: Placa pa comercio, sla pa pueblo!
Loke ta caracterisa e maneho di Minister di Finanzas, Economia y Sector Primario, Geoffrey Wever, t’e hecho cu e interesnan di comercio ta prevalece riba bienestar di e ciudadano comun. Mientrastanto cu sector comercial ta gosa di incentivonan fiscal atractivo, e “homber chikito” ta keda bashi, cargando e peso di un costo di bida cu cada dia ta bira mas insoportabel, segun e Parlamentario di MEP, Dangui Oduber.
E ciudadano Arubano ta wordo continuamente castiga cu un aumento descontrola di prijsnan di prome necesidad. For di gas, gasolin y diesel, te na productonan basico manera lechi y koffie; e sla ta bin di tur banda y tur dia. Mientrastanto, nos ta nota un Minister Wever sin ningun empatia y cu un falta di atencion pa e realidad alarmante di e famianan cu mas mester di un alivio real.
Cifranan recien di Central Bureau voor de Statistiek (CBS) ta confirma loke nos ta sinti den nos cartera: E costo di bida na Aruba ta keda aumenta. E bestaansminimum a alcansa nivelnan critico cu no por wordo ignora: Hogar di 4 persona (dos adulto y dos mucha): mester di un minimo di Afl. 5,551 pa luna pa sobrevivi. Persona soltero mester di Afl. 2,636 pa cubri gastonan basico.
E maneho actual ta parce di ta diseña pa sirbi solamente e sector comercial. Minister Geoffrey Wever a introduci medidanan unda comerciantenan cu ta inverti den centro di Oranjestad ta keda exonera di paga Winsbelasting pa 10 aña y BBO/BAZV pa 3 aña. Ta trata di inversionistanan cu ya caba tin e capital necesario, pero tog ta ricibi “tax breaks” generoso di Gobierno, segun Dangui Oduber (MEP).
Mientrastanto, e ciudadano no ta ricibi ningun alivio fiscal. Al contrario, e pueblo mester cumpli estrictamente cu tur impuesto mensualmente; cualkier fayo den esaki por hiba na perdida di propiedadnan personal y te hasta nan propio hogar. P’e pueblo, no tin “tax break”, tin solamente e “strangulacion” di nan entrada.
E critica ta bira mas fuerte ora nos analisa e prioridadnan di gasto di e Ministerio aki. Mientras nos pueblo ta sufri, e malgasto di placa publico ta sigui su curso sin ningun piedad. Ta proyecta un imagen di luho cu biahenan constante y e lease di shete auto electrico nobo, locual ta un insulto directo na e realidad economico di nos pais.
Pio ainda, Minister Wever tin 50 miyon florin den un fondo di inversion “secuestra”, scondi y sin uza, mientrastanto cu e por a destina esaki pa alivia e presion financiero riba nos famianan. En bes di un yudansa real, e Minister su “gran oferta” ta un miserabel un florin pa dia pa mitiga e aumento drastico di gasolin. Esaki no ta un yudansa, esaki ta un falta di respet total p’e realidad cu nos pueblo ta biba den dje tur dia.
No por t’asina cu ta strangula e ciudadano comun, mientrastanto cu ta privilegia comerciantenan rico. Ta ora pa un cambio di rumbo; ta ora pa un maneho economico cu berdaderamente tin e homber chikito como prioridad. Minister, pa ken bo ta goberna; p’e par di comerciante den Caya Grandi, of pa e pueblo cu ta carga e pais aki riba nan lomba?, Dangui Oduber a conclui.
Radarnan ta funciona of no
Despues cu Presidente Donald Tromp a dicidi di stop cu accionnan di bomberdia tur boto cu ta transporta droga, por a mira cu trafico di droga a bolbe lanta cabez. Asina p.e. Centro di Operacion Maritimo di Guardacosta a detecta un contacto sospechoso cu tabata nabegando den direccion di Aruba.
Guardacosta mesora a dirigi algun unidat di Guardacosta den direccion di e contacto sospechoso. E boto sospechoso a keda identifica como un boto cu probablemente tabata transportando bultonan cu substancia ilegal na bordo. A start un persecucion y durante di e persecucion algun pakete a cai den lama.
E boto patruyero a intercepta e boto sospechoso y hiba e boto n’e pier di Guardacosta. Unabes cu a yega na e pier di Guardacosta e 6 sospechosonan y e paketenan cu substancia ilegal a keda entrega na Cuerpo Policial di Aruba.
Den mesun siman, diamars pa mas o menos 6’or Central di Polis ta wordo notifica cu pariba di Anker na Colony, a topa cu un boto y locual ta parce di ta bultonan di droga n’e costa.
Mesora a despacha unidadnan di San Nicolas hunto cu Departamento di Crimen Organisa (UGC) p’e sitio menciona. Na yegada di Polis, a topa cu un boto cu un motor. Ademas a localisa varios bulto di droga, purunnan cu substancia ilicito tambe paketenan los plama n’e sitio.
E boto como tambe droganan y articulonan a keda confisca p’e departamento concerni y e caso ta den pleno investigacion. No ta descarta cu lo tin detencion relaciona cu e caso aki. Cu tur esaki nos ta conclui cu tur e radarman instala rond di nos isla, no ta funciona. Dicon? Minister di Husticia lo por duna un splicacion di esaki? Droga ta sigui drenta manera nada.
Sybrand Buma di CDA a bira Vice Presidente nobo di Raad van State
DEN HAAG - Sybrand Buma lo bira e Vice Presidente nobo di Raad van State. Esaki a wordo anuncia pa Prome Minister Rob Jetten durante su conferencia di prensa seminal diabierna ultimo.
Sybrand Buma lo sigui Thom de Graaf, kende lo laga su puesto e aña aki. Raad van State t’e organo cu ta duna conseho na Gobierno y Parlamento. Tambe e t’e Huez Administrativo mas halto di pais. Segun Constitucion, Rey t’e Presidente, pero Vice Presidente ta encarga cu maneho diario.
Buma (60) awor ta ainda Alcalde di Leeuwarden. E tabata lider di fraccion di CDA den Tweede Kamer entre 2010 y 2019. Durante formacion di Gobierno mas recien, Sybrand Buma a actua como informador.
Autoridadnan di supervision di Reino a reuni na Aruba pa atende cu riesgonan di traficacion di hende den e sistema financiero
Banco Central di Aruba (BCA) a organisa un seminario di nivel halto dia 31 di maart 2026 cu a trece hunto autoridadnan di supervision di henter Reino Hulandes pa analisa e relacion entre traficacion di hende y e sistema financiero. Hopi biaha ta trata traficacion di hende for di un perspectiva di husticia penal of politica social.
E seminario aki a enfoca riba e dimension financiero: Con explotacion relaciona cu traficacion di hende por aparece den fluhonan financiero y con supervisor y institucionnan financiero por identifica y reacciona mihor n’e riesgonan aki. E seminario a wordo atendi tanto personalmente como virtualmente pa profesionalnan di supervision di Banco Central di Aruba (BCA), De Nederlandsche Bank (DNB), Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) y Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Representantenan di e “Coördinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel Aruba” (CMMA) y Rabobank Hulanda tambe a participa. E programa a habri cu un presentacion di CMMA tocante traficacion di hende den e parti Caribense di Reino Hulandes, sigui pa un presentacion di representantenan di e departamento di “Financial Economic Crime Investigations” di Rabobank Hulanda tocante con e patronchinan relaciona cu traficacion di hende por bira visibel den datonan financiero.
Despues autoridadnan di supervision a comparti nan experiencia pa loke ta trata indicadornan di riesgo, metodonan di supervision, mecanismonan di cooperacion y areanan caminda por ta necesario pa reforsa mas.
Durante un panel di discusion modera pa CMMA, representantenan di autoridadnan di supervision a papia tocante con riesgonan di traficacion di hende por wordo atende dentro di e cuadro di supervision di integridad existente incluyendo “due diligence” debido di cliente, monitoreo di transaccion y cooperacion cu “financial intelligence units” y entidadnan hudicial.
E conclusion mas importante di e seminario tabata ta cu deteccion efectivo ta depende di reconocemento di patronchi y rednan enbes di e transaccionnan isola y cu pa atende cu traficacion di hende den e sistema financiero ta rekeri cooperacion estrecho y intercambio di informacion entre autoridadnan relevante den henter Reino Hulandes.
Nationaal Restauratiefonds ta mira oportunidad grandi pa restauracion di patrimonio na Aruba
Nationaal Restauratiefonds (NRF) cu t’e Fondo Nacional di Restauracion di Monumento na Hulanda ta un fondo financiero cu ta duna prestamo cu interes abao pa yuda propietario y Gobierno na restaura y mantene monumento y herencia cultural. E meta ta pa preserva edificio historico y yuda nan bira sostenibel pa futuro.
Uğur Özcan, Director-Gerente di Nationaal Restauratiefonds, a reuni cu Prome Minister Mike Eman. E tabata acompaña pa Director di Monumentenfonds Aruba, Anne Witsenburg. Özcan a mustra interes den e oportunidadnan cu Aruba ta ofrece. Uğur Özcan tin un background amplio den organisacion publico y priva, specialmente den sector financiero, y su vision ta enfoca riba fortalecemento di herencia cultural cu un compromiso social fuerte.
Özcan a señala cu Aruba tin hopi potencial ora trata di preservacion di patrimonio. El a describi e colaboracion como inspirador, resaltando e importancia di mantene identidad Arubiano, e balor y normanan, mientras cu ta crea oportunidad pa crecemiento economico y empleo.
Nationaal Restauratiefonds ta ofrece apoyo financiero cu interes abao y period largo, pa haci restauracion di nos monumentonan mas na nos alcance. Segun Özcan, esaki ta yuda realisa e proyectonan importante na Aruba, tanto awor como den futuro.
Un ehempel concreto di apoyo financiero di NRF na Aruba ta Cas Veneranda, unda e restauracion ta casi completo. E transformacion, segun Özcan, ta impresionante: di un estado di deterioro pa un edificio restaura cu respet pa su historia, pero cu un upgrade moderno y elemento di sostenibilidad. Asina, e edificio ta keda preserva pa futuro generacion, mientras cu ta duna bida nobo n’e patrimonio.
Cu varios proyecto ainda den pipeline, Nationaal Restauratiefonds tin confiansa cu Aruba lo sigui tuma paso significativo den preservacion di su herencia. E vision di Prome Minister mr. Mike Eman rib’e restauracion di e monumentonan ta basa riba rescate, preservacion y uzo funcional di herencia historico di Aruba. Eman su enfoke tin como meta pa fortifica, identidad cultural, revitalisa centro di ciudad, especialmente Oranjestad y promove turismo sostenibel.
Durante Gabinete Eman I y II e maneho a enfoca riba cuida e edificionan historico cu tabata na riesgo di deterioro y transforma nan pa uzo moderno. Esaki ta inclui restauracion di edificionan di Gobierno, centro administrativo y espacio historico pa uzo publico y institucional. Un elemento clave den e vision t’e colaboracion entre sector publico y priva, cu apoyo di e institutonan financiero, pa garantisa cu e herencia di Aruba keda preserva pa futuro generacion.