OM Aruba ta pasa dossier desaparicion Natalee Holloway pa OM Amsterdam
Ministerio Publico di Aruba (OM di Aruba) a ofrece na Ministerio Publico di Amsterdam (OM di Amsterdam) pa pone na su disposicion henter e dossier Arubiano di desaparicion di Natalee Holloway. OM di Amsterdam mester di esaki pa evalua e denuncia di asesinato y/of homicidio cu mama di Natalee Holloway a haci ultimamente na OM di Amsterdam.
OM di Aruba a tuma nota riba 18 di oktober 2023 den media Mericano cu, n’e estado di Alabama na Merca, Joran van der Sloot lo a confesa cu el a mata Natalee Holloway na 2005 na Aruba. Relaciona cu esaki OM di Aruba a manda dia 19 di oktober 2023 un peticion pa asistencia huridico (un asina yama rechtshulpverzoek) dia 19 di oktober 2023 pa Departamento di Husticia di Merca.
Den e rechtshulpverzoek aki a pidi asistencia pa haya tur documento cu por sirbi como prueba den e caso di desaparicion di Natalee Holloway, incluyendo e declaracionnan di Joran van der Sloot. Departamento di Husticia di Merca a brinda cooperacion total y a entrega na januari 2026 un gran cantidad di e documentonan pidi na OM di Aruba.
Investigacion adicional di e documentonan suministra no a hiba, te n’e momentonan aki, na pruebanan ni pa asesinato, ni pa homicidio. Considerando cu e delito di homicidio a caduca caba na Aruba, no ta posibel mas pa persigui Joran van der Sloot penalmente na Aruba p’esaki.
Durante luna di maart mama di Natalee Holloway a haci denuncia na OM di Amsterdam di asesinato/homicidio contra Joran van der Sloot. Debi n’e hecho cu e fecha di vencimento p’e delito di homicidio a caduca na Aruba y mirando e denuncia cu recien a wordo haci na Hulanda, OM di Aruba lo pone e dossier na disposicion di OM di Amsterdam. E fecha di vencimento no a caduca ainda na Hulanda. Considerando ademas cu ta trata di un sospechoso Hulandes, persecucion penal na Hulanda lo ta en principio posibel.
OM di Aruba lo no haci ningun declaracion mas tocante preguntanan huridico awor cu ta OM di Amsterdam cu lo dicidi riba e denuncia.
Polisnan condena no ta contento cu veredicto y a apela
Pa mata e hoben Ayden Lanoy di 19 aña, Corte di Prome Instancia a duna e dos agentenan policial, Maurice Violens y Righer Dirksz na un castigo di tres aña di prizon. Tabata como un aña a pasa desde cu a mata e hoben Ayden C. Lanoy, a pasa hopi luna prome cu e caso Caret a bin dilanti, unda dos polis ta acusa pa tira 20 bala. Di e 20 balanan tira uno so tabata esun cu a mata Lanoy, cu a bin for di arma di candela di Righer Dirksz di 29 aña di edad.
Durante e tratamento di e caso Caret, Hues a a bai profundamente den e caso pa duna su sentencia di culpabelidad contra e polisnan Maurice Violens di 39 aña y Righer Dirksz di 29 aña. Esaki tabata practicamente dobbel di loke cu Fiscal di Ministerio Publico a demanda den e caso aki.
Huez a haya ambos agente culpabel y a dicta sentencia, caminda a condena ambos agente na 3 aña di prizon, di cual uno ta condicional. Nada a ser menciona di loke tabata e demanda di Fiscal di Ministerio Pulbco cu a demanda 12 luna incondicional, 2 aña di prueba y 180 ora di trabao pa comunidad Tampoco Huez no a haci mencion tampoco di cu e agentenan lo perde nan trabao y a laga esaki como un decision di nan dunador di trabao, cu ta Gobierno
Un resultado cu abogadonan di e agentenan, mr. Vito Carlo y mr. Demis Illes no ta di acuerdo cu ne y a apela esaki mesora. Abogado mr. Vito Carlo a cuminsa na bisa cu e sentencia sigur no tabata loke nan tabata spera. El a indica cu e caso no a caba ainda. Segun Carlo, Hues a bay completamente basa riba procesverbaal di Landsrecherche, pero esaki no ta cuadra, ya cu ningun di nan ta experto den video cu audio, cu tur respet pa nan. Ningun di e expertonan di Landsrecherche tin hende specialisa pa haci e trabao cu Huez si a kere aden.
Abogado Carlo a laga sa cu nan tambe a studia e video, frame pa frame cu ta motibo pa cuestiona e raport di e “experto” di Landsrecherche. Pesey e bataya no a termina ainda. Huez a bisa cu e polisnan a sali for di e auto cu arma den man cla pa tira. Esey no ta berdad. Ta ora cu e auto di e victima a cuminza move cu su auto, e polisnan a saca nan arma.
En cambio, defensa a trece un experto riba e tereno aki. Pues, no un persona cu ta traha na Landsrecherche y como part-time job, ta sinta analisa video. Ta riba e analisis di un persona no experto, Huez a duna su veredicto. Un veredicto cu ta “spanta” tur otro polis di haci nan trabao. Segun mr. Carlo, den apelacion nan ta bay mustra cu esey no ta corecto. Y su clientenan ta kibra, ya cu, cu e sentencia aki ta hacie dificil pa un agente actua riba caya den futuro.
Den e sala tabatin mayornan, ruman, wela y tanta di Lanoy presente na momento cu Huez a duna su sentencia. A declara e polisnan culpabel. E famianan te n’e momento ey no a duna nan comentario, Huez a indica cu “dodelijk geweld” no tabata necesario, y cu e “rijgedrag” no tabata peligroso. E forma con nan a actua ta uno castigabel.
Huez no tabata di acuerdo cu Fiscal riba su peticion di 12 luna condicional y 180 ora di trabou boluntario. Violencia policial ta algo cu no por tolera. Huez a condena e agentenan na tres aña di prizon, di cual 1 ta condicional.
Durante tratamento di e caso, e polisnan a bisa di tabatin un situacion peligroso y p’esey nan mester a tira. Corte no tabata di acuerdo cu e punto di bista aki. E forma con e hoben tabata stuur su auto no tabata peliger p’e polisnan. Nan a calcula e situacion di forma robes y innecesariamente a uza violencia, segun e Huez, cu manera ya menciona, e verdicto a keda apela di inmediato.
Ainda no a habri solicitud p’e proximo Director di ImSam
Despues di morto di drs. Joel Rajnherc, Director di Instituto Medico San Nicolas (ImSan), e pregunta cu mas a surgi ta: Kende lo bira e proximo Director di ImSan. Te cu awor un Management Team a keda institui pa sigui cu e trabaonan cu drs. Joel Rajnherc a bin ta hacienda.
Di acuerdo cu Minister di Salud, drs. Mervin Wyatt Ras, no tin ningun decision ainda, maske tin varios nomber menciona como posibel susesor di drs. Rajnherc. E.o. te asina leu cu nos sa, for di algun aña caba, nomber di dr. Ike Posner a ser menciona, pero mirando su edad, y ta gozando di pensioen, lo no bin na remarca mas.
Nombernan manera di drs. Jerry Starring ta ser menciona y ta ser considera un bon candidato, y den banda tin tambe di dr. Alex Schwengle, kende hasta ta lobby masha pa Gobierno por nombre. Dr. Alex Schwengle tabata Minister y despues di a baha, a bai traha na Bonaire y awor a bolbe y sigur ta desea un posicion halto den Salubridad Publico, e.o. kier bira Director di ImSam y hasta di Dr. Horacio E. Oduber Hospital.
Pero recientemente Minister di Salud, drs. Mervin Wyatt Ras a duna di conoce cu ImSan lo tin un solicitud habri pa tur persona cu ta kere di por dirigi ImSan, un instituto cu a haci su nomber, bao di direccion di drs. Joel Rajnherc. Cu manera ta ser bisa crioyamente, dificil pa haya un hende cu por yena zapato di drs. Joel Rajnherc.
Hopi observador ta kere cu mester nombra un persona cu tin tur e calificacionnan di por dirigi e instituto aki y hib’e na un nivel mas halto, sin problema.
Ilegalnan a protesta pa un compañero cu a disparce na Venezuela
Siman pasa mester a manda varios unidad policial na Bureau Guarda Nos Costa na Dakota, pa motibo cu un grupo di persona ilegal, mayoria Venezolano, a dicidi di organisa un protesta den e exHuis van Bewaring. A purba di calma e personanan indocumenta, pero sin exito, pa cual a pidi asistencia di Polis. E motibo cu nan t’asina ta pasobra dialuna a deporta un persona indocumenta, un “zware jongen”, kende tin ordo di hamas permiti pa drenta Aruba pa su delitonan cometi aki, unda tabata envolvi den caso di atraco arma.
Segun su compañeronan den Guarda nos Costa, e persona aki, maske tin prueba cu el a yega Maiquetia, pero no a yega su destinacion. Esaki a causa e preocupacion di esnan cu ta na Aruba, pasobra tanto nan como e famia no sa di su paradero. E biahe aki, e deportado a drenta cu un cantidad di kilo di droga, cu a keda confisca, y expertonan ta kere cu “doño” di droga a pidi cuenta y razon y a bai cune, pa regla cuenta.
Husticia Arubano no tin nada di haci cu e caso aki, pero si a percura pa tene e ilegalnan sera calmo, pa cual a manda varios unidad policial. E situacion a bira uno di tension, unda cu e grupo di Venezolano a rabia, y a arma nan mes cu arma blanco y otro armanan pa lanta contra autoridad.
E hendenan indocumenta a dicidi di blokia entrada di cel uzando cama, colchon entre otro. A blokea diferente area di e complex di cel. Nan a lanta, grita, a kibra cos eyden. E no ta un situacion facil y p’esey Guarda nos Costa a bati alarma na KPA. Comisario Irma Gordon a duna acto di presencia pa wak sip or dialoga cu e ilegalnan, de lo contrario lo bai na accion.
Un team special di Cuerpo Policial (Arrestatie Team) a drenta e lugar pa pone ordo. A purba dialoga y asina a logra drenta e compartimento caminda e problema tabata. Despues cu e team special a drenta, a logra desarma tur esnan protestando. A kita tur telefon for di nan y djey a separa nan tambe for di otro. E problema pa cual nan ta protesta pe no ta culpa di Aruba. E persona a wordo deporta y a sali for di Aruba. Ora e yega Venezuela ya caba autoridad di Aruba no tin nada di bisa y no por haci nada tampoco.
Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers, kende ta na Hulanda a ser poni na altura di e situacion y a laga sa cu e mes ta haya cu e hendenan ta keda hopi tempo sera prome cu deporta nan. E problema t’e conexion pa saca nan cu avion. E buelonan ta yen y cada biaha ta dos dos mester saca nan. P’esey e ta dura y principalmente e temporada aki cu buelonan ta yen.
Di otro banda ta evaluando p’asina esnan cu para garantia y e hendenan aki no sali for di Aruba, esun cu para garantia mester zorg pa paga e ticket p’e bay ora e cay den man di GNC. Asina tin mas cos cu lo atende cu ne. Finalmente por bisa cu si e persona deporta a yega Venezuela y nan no sa di dje, e famia mester busca drechi na Venezuela. Ademas no por bisa cu si loke nan ta papiando of protestando pe ta berdad. E problema ta cu nan no tin comunicacion cu e persona deporta y esey a causa henter e problema cual finalmente a keda bou di control.
Manera menciona e protesta ta debi cu a perde contacto cu e compañero cu a yega Venezuela expulsa di Aruba, pero cu diripiente a perde for di mapa. Ta resulta cu e homber ta deteni na Venezuela debi cu husticia na nos pais bisiña tambe tin un “appeltje te schillen” cu ne.
E homber ta Jeremy Adalberto Vilera Lugo di 30 aña di edad, kende ta un criminal pisa cu a cay sera dos biaha na Aruba pa delitonan pisa. Na aña 2018 e tabata na Aruba y a cay sera pa atraconan pisa y tiramento. E ta uza arma di candela sin miedo. El a haya un castigo basta largo di 12 aña. Na aña 2025 caba a lag’e bay liber. Kiermen 7 aña so el a sinta. Despues di sinta e castigo na KIA a sak’e for di Aruba pa bida. Kiermen nunca mas e por drenta Aruba. Asina mes e aña aki caba el a bolbe purba drenta Aruba cu boto carga cu droga.
Den un investigacion a logra deten’e. Ya caba a prepar’e p’asina sak’e for di Aruba un biaha mas. Awor cu a expuls’e for di Aruba na yegada na Venezuela el a disparce. El a manda mensahe di telefon bisando cu el a pasa Migracion y Seguridad sin cu a stroba su entrada na Venezuela. Despues di esey a perde contacto cu ne. Esey t’e motibo tambe pakico e compañeronan cu tambe ta sera na Guarda nos Costa na Dakota pendiente deportacion, a protesta.
Minister di Husticia Arthur Dowers ta explora cooperacion cientifico cu WODC
Siman pasa Minister di Husticia, Integracion, Transporte Publico y Energia mr. drs. Arthur Dowers a reuni cu Director di Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC), prof. dr. mr. Ivo Giesen, kende anteriormente tabata hoofd leraar privaatrecht na Universidad di Utrecht.
E encuentro a enfoca riba con investigacion cientifico por contribui na desaroyo di politica publico mas efectivo pa Aruba. Durante e dialogo, a analisa ki tipo di investigacion WODC ta haci y con cierto investigacion ta aplicabel na beneficio di Aruba, pero tambe a intercambia pensamento riba ki tipo di investigacion lo ta consehabel pa Aruba mes haci.
Ademas, a intercambia punto di bista riba temanan importante manera asilo y imigracion, cuido forensico, criminalidad hubenil, crimen organisa, rechtshandhaving y crimen cibernetico. E dialogo a subraya e rol esencial di data y investigacion como base pa forma decisionnan strategico den gobernacion.
E encuentro aki ta representa un paso importante den fortalece cooperacion cu institucionnan cientifico y orienta politica riba conocemento y evidencia. Cu encuentronan manera esaki, Gobierno ta sigui construi un base solido di confiansa, respet y cooperacion, esencial pa logra progreso real y duradero pa Aruba.
PCI ta splica gastonan di red di camindanan di Aruba
For di e analisis reciente di Pavement Condition Index (PCI) ta mustra cu aproximadamente 355 kilometer di e red di camindanan di Aruba ta den estado insufisiente te malo (PCI bou di 55%). E calculacion basico pa rehabilitacion di e capa di asfalto ta Afl.160.460.000. E calculacion aki ta un minimo y no ta inclui e.o. e siguiente trabounan:
Reconstruccion completo di cayanan; rehabilitacion di fundeshi di e cayanan; remplaso di capanan abou; intervencionan structural; mehoracion integral di drenaje pa awa; adaptacion di trayecto di caminda unda ta necesario.
Si e trabounan aki bira nesesario, e gastonan real lo ta hopi mas halto. Afl. 375 miyon ta pa infrastructura essencial. Di e total atraso, aproximadamente Afl. 375 miyon ta pa facilidadnan esensial pa accesibilidad, seguridad, salubridad publico y servicionan publico.
Esaki ta inclui entre otro: Red di camindanan – ± Afl. 160 miyon: Drenaje y rioolering – ± Afl. 85 miyon: Edificionan di Gobierno – ± Afl. 50 miyon: Camindanan di santo den barionan – ± Afl. 14 miyon: Deporte, cultura y enseñansa – ± Afl. 30 miyon.
E evaluacion ainda no ta completo, asina cu esaki ta un calculacion minimo o basico. Afl. 125 miyon pa bario y centronan urbano. Ademas di infrastructura essencial, aproximadamente Afl. 125 milyon ta nesesario pa rehabilitacion di bario y centronan urbano. Esaki ta inclui e.o.: Trottoir y espacio pa peatonnan; camindanan residencial; Accesibilidad di facilidadnan publico; parkeo rond di facilidadnan; espacio pa parkeo den barionan y centro di ciudadnan; seguridad di trafico; mehoracion di espacio publico den Oranjestad y San Nicolas. Cada florin cu no inverti awe por costa Aruba 3 pa 4 florin despues.
Den maneho di infrastructura internacionalmente ta usa e regla cu cada florin cu no inverti awe, por costa nos 3 te 4 florin despues. Pa Aruba esaki ta nifica cu e atraso actual di Afl. 500 miyon florin por crece te gastonan sosial di rond di Afl. 1,2 biyon florin si no wordo atendi mesora y structuralmente p’e siguiente decada.
E evalucion haci ainda no completo. Pesey e calculacion di Afl. 500 miyon florin ta un estimacion minimo o basico. E evaluacion ainda ta den proseso pa: Facilidadnan Deportivo; infrastructura cultural; parti di scolnan no-publico; infrastructura di bario social cu falta edificionan publico.
Esaki nifica cu e realidad por ta mas halto. E calculacionnan aki tampoco ta inclui solucionnan cu awor ta trahando riba dje pa atende cu e falta grandi di vivienda pagabel pa mas cu 65% di comunidad. E calculacionan menciona aki’riba ta trata solamente e rehabilitacion di infrastructura existente. E no ta inclui inversionnan grandi cu tin cu haci a corto plazo pa: Casnan y barionan pagabel nobo; mehoracion y expancion di facilidadnan den barionan; infrastructura nobo necesario; camindanan nobo cu pa mucho tempo no a bira cayanan cu asfalt y aseranan normal; drenaje nobo.
INFRASTRUCTURA: Un reto nacional pa benidero decada
E magnitud di e problema di mantencion di infrastructura existente y di infrastructura nobo necesario, ta mustra cu rehabilitacion di e daño haci so caba no lo por sosode den un of dos aña. E ta exigi un programa nacional di inversionnan grandi y structural pa por lo menos henter un decada.
Anto esey lo sosode na un costo hopi mas halto cu si a sigui inverti den mantencion regular y expansion sistematico tur aña manera tabata e caso. Esaki t’e costo di e negligencia di hopi aña nos tras. Sin accion na tempo, e gastonan financiero aki por sigui subi te aproximadamente Afl. 1,2 biyon florin.
E calidad di infrastructura ta determinante p’e calidad di bida den nos pais. E ta nifica cu inversion continuo den infrastructura esencial y nobo di nos pais, ta esensial pa preveni gastonan mas halto den futuro y sigura cu nos pais ta keda un lugar cu ta bon pa nos tur biba. Negligencia di esaki manera a sosode den ultimo añanan ta completamente contra interes di nos pais y nos futuro desaroyo.
Apertura ceremonial di entrada principal Dr. Horacio E. Oduber Hospital a marca un logro importante den su inversion
Despues di añanan di construccion y renovacion, Dr. Horacio E. Oduber Hospital a celebra apertura ceremonial di su entrada principal, marcando un paso importante p’e Hospital di Aruba. E ceremonia a reuni Directornan di HOH, partnernan encarga cu expansion y renobacion di e facilidad, SOGA y AIB.
Minister di Salud Mervin Wyatt-Ras y Prome Minister Mike Eman, cu a hiba palabra durante e acto ceremonial, como tambe a corta sinta como simbolo di culminacion di e fase aki. E proyecto di modernisacion di HOH tin su origen den e vision di inversion den salud cu a cuminsa durante gabinete anterior bou liderazgo di Prome Minister Eman.
Prome Minister Eman a resalta e significado di e momento, describiendo e proyecto como resultado di un trayecto largo cu hopi reto, pero tambe cu perseverancia, colaboracion y compromiso di tur esnan involucra.
Den su discurso, Prome Minister Mike Eman a haci mencion special di e Ministernan cu a hunga un rol clave den inicio di e proceso, reconociendo e continuidad di vision y esfuerso a lo largo di diferente gabinete. El a expresa su gratitud na ex-Minister Richard Visser y ex-Minister Alex Schwengle pa nan contribucion significativo na desaroyo y impulso inicial di e proyecto, como tambe ex-Minister Oduber p’e continuidad di e proyecto.
Segun e Prome Minister, e logro aki ta refleha cu progreso nacional ta resultado di colaboracion y continuidad di politica publico, unda cada fase di liderazgo a aporta n’e meta comun pa fortalece e sistema di salud di Aruba. Prome Minister Mike Eman a dedica tambe palabra di reconocemento n’e profesionalnan medico cu a laga nan fingerprint den desaroyo di cuido di salud na Aruba.
Den esaki, el a menciona cu orguyo Dr. Horacio E. Oduber, kende su nomber ta carga p’e hospital como un tributo na su legado y na su contribucion extraordinario na sector di salud. Tambe el a pone enfasis riba e aporte di otro dokter y profesionalnan medico cu, a lo largo di e añanan, a duna nan conocimiento, sacrificio y compromiso pa fortalece e fundacion di cuido medico na Aruba, entre nan dokter Hage, dokter Saladin, dokter Ho-Kang-You, dokter Falconi.
Cu e mencion aki, e Prome Minister a destaca cu e progreso cu awe Aruba ta celebra den Hospital Dr. Horacio E. Oduber ta para riba e trabou y dedicacion di diferente generacion di medico y lider den salud.
“El proyecto aki a pidi sacrificio, dedicacion y cooperacion di hopi parti. Awe nos por celebra cu orguyo cu nos a logra un paso importante pa cuido medico na Aruba,” Mike Eman a expresa.
Mike Eman a pone enfasis riba e importancia di cuido medico di calidad pa comunidad, indicando cu inversion den salud ta un prioridad pa Gobierno y un pilar esencial pa bienestar di pueblo. Tambe el a expresa su gratitud personal na tur profesional y colaboradornan cu a contribui den e proceso, resaltando cu e logro aki ta resultado di trabou conhunto y dedicacion constante.
E entrada principal nobo no solamente mehora e aceso y funcionalidad di e hospital, pero tambe representa un simbolo di progreso den e sistema di salud di Aruba. E ceremonia a tuma lugar den un ambiente ameno di gratitud, marcando un milestone importante den e desaroyo continuo di Dr. Horacio E. Oduber Hospital y den compromiso di Aruba pa sigui inverti den salud pa su pueblo.
“Nos ta restaurando Aruba”: Mike Eman a reafirma rumbo di su Gobierno tras un aña di liderazgo
En conexion cu un aña di gobernacion di Gabinete AVP–Futuro, Prome Minister Mike Eman a presenta logro y direccion strategico di su Gobierno, cu un enfoke claro riba restauracion, liderazgo y compromiso cu pueblo Arubiano.
E acto a tuma lugar na Pake Nacional Arikok, serca di un cas tipico Arubiano restaura, simbolisando e mensahe central di e Gobierno aki: Restaura Aruba, tanto den infrastructura como den balornan fundamental di identidad y caracter nacional. Segun e Prome Minister, Aruba a pasa pa un periodo di desaroyo rapido, unda den diferente instancia a sacrifica parti di su naturalesa y identidad cultural.
Den su discurso, a pone enfasis riba e necesidad di corigi e rumbo cu un vision mas balansa y sostenibel: “Dirigi nos pais den desaroyo, pero desaroyo cu ta conserva locual nos tin.” Prome Minister Eman, kende a construi su trayectoria politico riba defensa di identidad, sostenibilidad y desaroyo equitativo, subraya cu e vision di Gobierno ta ancla den e principio di Bon Comun, poniendo bienestar colectivo como guia pa decisionnan cu impacto nacional.
Den e contexto aki, el a resalta e rol clave di cada miembro di su gabinete. A destaca Minister Geoffrey Wever pa su maneho responsabel di finansas publico, enfatisando cu disciplina fiscal ta esencial pa garantisa stabilidad economico y sostenibilidad a largo plaso.
Tambe a reconoce e liderazgo di Minister Gerlien Croes den deporte, enseñansa y desaroyo inovativo, resaltando su enfoke riba crea oportunidad pa hoben como inversion directo den futuro di Aruba. El a menciona Minister Wendrick Cicilia pa su trabou den turismo, transporte y labor, incluyendo su presencia activo hunto cu piscadonan pa fortalece seguridad y sostenibilidad den sector productivo.
Den e area di seguridad, Eman a destaca e rol di Minister Arthur Dowers, resaltando colaboracion continuo pa fortalece sistema di husticia y aumenta trankilidad den cada bario riba nos isla. Ademas, el a subraya e importancia di Minister Mervin Wyatt-Ras den area di salud, maneho di adiccion y bienestar social, como pilar esencial pa mehora calidad di bida di pueblo Arubiano.
Den e ambito di infrastructura, el a pone enfasis riba e reto historico di atraso den inversion. Minister Rene Herdé a asumi e responsabilidad pa enfrenta esaki cu planificacion strategico y accion concreto pa mehora camindanan, scolnan, bario y facilidadnan publico.
Prome Minister Eman a resalta tambe e escogencia di Milly Schwengle como Minister Plenipotenciario, describiendo esaki como un decision strategico pa fortalice representacion di Aruba den Reino Hulandes y posiciona e pais cu mas peso den scenario internacional.
Eman a subraya cu e acercamento di e Gobierno ta basa riba presencia directo den comunidad. “Ora nos bati porta di un cas y nos scucha e historia di un famia, nos por compronde mihor kico mester haci,” el a expresa, enfatisando e importancia di un Gobierno serca di pueblo.
Den e contexto aki, el a resalta importancia di crea oportunidad pa hoben, fortalice bario y sigui construi un pais unda cada ciudadano ta sinti su balor y su lugar den sociedad.
E discurso tambe a inclui palabra di gratitud na Parlamento, fraccionan politico cu ta sostene Gobierno, Gabinete, funcionarianan publico y prensa, reconociendo e rol colectivo den e progreso alcansa. Den conclusion, e Prome Minister a reafirma cu su Gobierno ta determina pa sigui traha pa un Aruba mas fuerte, mas equitativo y mas sostenible, cu un liderazgo cu, segun su vision, ta profundamente conecta cu pueblo y orienta riba futuro di pais.
Con abo por cuida bo yiu durante campamento?
Campamento n’e lamanan di Aruba durante vakantie di Pasco por ta un experiencia inolvidabel pa tur famia. Cu nos clima caluroso, playanan bunita y un ambiente trankil, nos isla ta perfecto pa muchanan conecta cu famia y alabes nos bunita naturalesa. Sinembargo, campando cu mucha ta exigi un tiki mas preparacion.
Den e articulo aki nos ta duna algun conseho y tips pa yuda mayornan disfruta di campamento hunto cu nan yiunan den un forma sigur y safe pa tur hende. Pa prome, scoge un sitio di campamento cu ta sigur y amabel pa abo y bo famia. Na Aruba tin varios caminda cu hende ta bay campa, pero semper check e reglanan local y scoge un area unda awa ta trankil y cu acceso facil. Solo na Aruba por ta hopi fuerte, kiermen sombra ta hopi importante. Sea esaki ta un palo di mata, un tent of un trailer, tanten e trece sombra pa haya un tiki descanso di e solo ora cu ta necesario. Y corda hunta e mucha cu sunblock, SPF 30 of mas re-aplica esaki cada 2 ora of cada biaha cu e mucha bay landa, percura p’e ta bon comi y mas importante, bon hydrata.
Seguridad mester ta na prome lugar. Lama por cambia den un kinipi di wowo. Pesey mester tene un bista riba e muchanan constantemente, specialmente si nan ta banda di awa. Algo cu tambe por ta di bon uzo ta un kit chikito pa prome auxilio, por ehempel cu plijster di diferente tamaño, alcohol y remedinan basico manera paracetamol etc.
Pa tene e muchanan entreteni, por planea algun actividad p’e muchanan haci. Campamento na lama ta perfecto pa hunga pafo, traha kasteel di santo, hunga futbol, volley of hasta haci wega den awa si e muchanan tin edad p’esaki. Anochi por hunga weganan di mesa manera Mens erg je niet of domino, esaki por ta un momento hopi divertido p’e mucha y e mayor tambe.
Finalmente, corda mustra respet n’e medio ambiente, siña e muchanan limpia despues di nan mes y no laga sushi atras. Aruba ta bunita y nos mester cuid’e pa tur hende por disfruta di dje. Cu bon preparacion, campamento na lama por ta un experiencia relahante p’e mayornan y yen di aventura p’e muchanan. E ta un oportunidad perfecto pa desconecta di bo rutina normal, pasa tempo di calidad cu otro y crea recuerdonan bunita durante vakantie.
Open Brief aan Jacco Vroegop
Jacco Vroegop, graag uw aandacht in deze. Poli Neurologie, dit is niet op zijn plaats dat Assistenten van 8 t/m 4.30 uur bezig zijn met patienten aan de Balie en de telefoon niet kunnen beantwoorden.
Zoals het antwoord apparaat zegt "laat uw bericht" achter en uw wordt gelijk teruggebeld. Vanaf eind November 2024 wacht een patient om teruggebeld te worden. Aan de Balie van het Neurologen Praktijk mag men niet komen daar je onvriendelijk wordt behandeld met de boodschap "communiceer via Whatsup" niet bij de Balie !! Maar krijg nooit antwoord.
Hoelang moeten wij als patient wachten om een afspraak te krijgen?? Dat een patient door de Huisarts wordt verwezen is een "dringende reden" en niet om even op de koffie te komen. Ik hoop dat met dit bericht de afspraken systeem veranderd en de patient sneller een afspraak kan krijgen en niet dat de Bali medewerker voorkeur geeft aan patienten die zij prefereren, ieder patient heeft gelijke rechten.
HOH NOS SEMPER TEY!!??
“Fieldlab” ta un paso importante pa explora solucionnan sostenible cu intervencion tempran y reintegracion social
Prome Minister Mike Eman a ricibi delegacion na Bestuurskantoor pa un presentacion di e iniciativa “Fieldlab”, un modelo di colaboracion cu a proba su efectividad na Hulanda y cu ta enfoca riba fortalecemento di seguridad den comunidad.
E iniciativa “Fieldlab” ta basa riba un colaboracion entre Polis (KPA), Ministerio Publico (OM) y Reclassering, cu enfoke principal riba prevencion. Meta ta pa reduci presencia di arma di candela riba caya, disminui recidivismo y guia persona cu ta involucra den criminalidad pa cambia nan rumbo di bida.
Durante e encuentro, tambe a conta cu presencia di representante di comunidad y dirigentenan di bario, incluyendo sector di KPA, fortaleciendo e dialogo entre autoridadnan y comunidad. E presentacion ta alinea cu e vision di Gobierno di Aruba pa sigui traha activamente den bario, cu enfoke riba e principio di “Bon Comun”, unda bienestar colectivo y prevencion ta central.
Den e marco aki, Prome Minister Eman, kende durante su trayecto politico a enfatisa repetidamente e importancia di comunidad fuerte como base pa seguridad, ta continua impulsando iniciativa cu ta combina prevencion cu accion concreto. E iniciativa ta forma parti di un esfuerso mas amplio den estrecha colaboracion cu Ministerio di Husticia pa aborda problematica di arma di candela y fortalece seguridad den bario.
Gobierno ta mira e modelo di “Fieldlab” como un paso importante pa explora solucionnan sostenible, cu enfoke riba colaboracion, intervencion tempran y reintegracion social.
Costo di negligencia por subi te 1.2 biyon florin
E atraso actual den mantencion di mas o menos Afl. 500 miyon ta pidi un programa nacional di recuperacion pa hopi aña. E gastonan financiero di hopi aña di mantencion atrasa di infrastructura di Aruba por subi te mas o menos: Afl. 1,2 bilyon florin. E suma aki ta refleja e impacto total di mantencion atrasa na camindanan, drenaje di awa di yobida, rioolering, edifisionan di Gobierno, vivienda y facilidadnan den bario y centronan urbano, asina Minister di Infrastructura, drs. Rene (Baba) Herde a duna di conoce.
Aki no ta trata di proyectonan nobo, sino di mantencion di infrastructura existente cu ta esensial p’e funcionamento diario di nos comunidad. E situacion aki no a surgi den un solo aña y p’esey tampoco por wordo resolvi den un of dos aña.
ARUBA YA TA PAGANDO E PRIJS HALTO AKI
E consecuencianan di falta di mantencion atrasa durante hopi aña ya ta visibel den tur districto di Aruba y ta wordo experiencia tur dia pa habitante y bishitantenan. Esaki ta manifesta, entre otro, den: Camindanan kibra cu buraco y ‘scheur’, problemanan di inundacion den barionan; mal accesibilidad di barionan; edificionan publico den mal estado; deterio den estado di casnan; falta di parkeo rond di facilidadanan publico y den barionan.
Seguridad limita di trafico riba camindanan residencial; deterioro di espacionan publico den centro y den districtonan. Loke anteriormente por a wordo soluciona cu mantencion regular, awor ta exigi inversionnan structural hopi mas grandi pa solamente recupera di e daño haci y preveni perdida completo di infrastructura fisico.
E atraso actual den mantencion ta mas o menos Afl. 500 milyon. Segun evaluacion andando, e mantencion di e infrastructura existente riba corto plazo ta exigi aproximadamente Afl. 500 miyon florin. Aki ta trata di facilidadnan cu durante varios aña no a haya suficiente mantencion y cu awor ta den estado insuficiente te malo. E atraso den mantencion aki ta consisti di entre otro: Afl. 375 milyon pa infrastructura essencial: Afl. 125 milyon pa infrastructura di bario y centronan di ciudad: Hunto esaki ta forma e atraso total di mas o menos: Afl. 500 miyon florin. Camindanan ta forma e parti mas grandi di e atraso aki.
Minister Dowers ta na Hulanda pa fortifica cooperacion internacional riba gobernacion, migracion y infrastructura
Siman pasa Minister di Husticia, Integracion, Transporte Publico y Energia mr. drs. Arthur Dowers a reuni cu Directeur-Generaal di Ministerio di Binnenlandse Zaken y Koninkrijksrelaties (BZK), Barbara Wolfensberger.
E encuentro a enfoca riba dialogo constructivo y cooperacion riba temanan relevante pa fortalece relacionnan den Reino Hulandes. Durante e reunion, a intercambia idea riba coordinacion institucional y oportunidadnan pa colabora riba nivel strategico.
Ademas, Minister Dowers a sostene combersacion cu dos beleidsmedewerksters di UNOPS, Anna Straatsma y Carlein Kuperus, tocante e prizon nobo cu ta planeando pa construi na Aruba. Durante e dialogo, tambe a trata tema di migracion y e reto y oportunidadnan asocia cu e maneho di fluho migratorio.
E encuentronan aki ta refleha un acercamento amplio y strategico pa fortifica infrastructura, mehora gobernacion y atende cu temanan social importante cu tin impacto directo pa Aruba. Cu encuentronan manera esaki, Gobierno ta sigui construi un base solido di confiansa, respet y cooperacion, esencial pa logra progreso real y duradero pa Aruba.