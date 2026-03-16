Clausura di International School di Aruba ta iresponsabel
Si nos kier diversificacion di nos economia den cual ta trece experto y profesionalnan stranhero pa traha, un scol pa studiante stranhero ta un absoluto necesidad. Pesey ora cu gran parti di mayornan a keda notifica di e decision aki, ta logico cu e mayornan a sinti nan mes cu nan a haya un baño frieu y a protesta contra e decision aki.
Mas ainda, cu clausura di ISA, lo tuma lugar den 3 luna di tempo. Compania Madre di ISA tin su sede na Merca, kende a duna di conoce cu nan ta bin ta lucha e ultimo 7 añanan pa mantene e scol habri. Aña tras aña, e scol internacional aki a bin ta perde alumno y ISS International no ta mira cu lo haya mas studiante pa scapa e scol. Hopi ta considera ISA, un scol masha caro, cu un local no por pague.
Aki ta na unda e sapato ta preta. Maneho di educacion tin cu cambia drasticamente si nos kier diversificacion di nos economia. A bira ora pa haci un "complete overhaul " di nos enseñanza, cuminzando cu Departamento di Enseñanza y IPA. Aparentemente Directiva di ISA Aruba lo a informa Gobierno di nan decision, cu e speranza di por wordo yuda, pero no a haya oido p’esaki. Gobierno no ta kere di por subsidia ISA, mirando cu nan tin masha poco studiante. Si ISA lo tabatin 150 studiante of mas, lo por a evalua esaki, pero pa un grupo chiquito (75 studiante) no por.
International School of Aruba (ISA) a informa e mayornan cu e scol, di cual no solamente esnan di exterior, pero tambe local ta atende, esaki lo bira e ultimo aña escolar. E scol ta bay cera dentro di 3 luna. E scol ta uno priva y ta funda na 1929 y e doño tabata Refinerdia di Lago. Pero na 1986 esaki a cambia. E ta un scol cu preparacion completo y e lesnan ta na Ingles. Mainta tempran bus ta pasa busca e muchanan na cas y despues di scol ta baha nan bek.
E mayornan a presenta n’e reunion pa expresa nan preocupacion riba e asunto aki. Esey a pone cu e directiva mester a bay reuni riba e situacion aki. Tin acuerdo manera Migracion Mericano, tin un pakete cu ta encera estudio pa nan yiunan. Esey ta nifica cu e yiunan ta bay na ISA. E ta un scol indispensabel pa p.e. inversionista, hende cu ta bin di afo, hende di seguridad, entre otro. Ya caba ta circula informacion cu si Migracion Mericano no por haya scol adecua pa nan yiunan, Aruba ta core riesgo di perde e Servicio Mericano aki, esta di Pre-Clearance cu tanto Aruba a lucha p’e pa awor perde esaki tambe.
Un di e mayornan y inversionista, a expresa di ta den shock. A yama e mayornan pa un reunion. Aki a informa nan cu den tres luna di tempo e scol lo sera. E ta man na cabes, pasobra su dos yiunan ta bay dicho scol. Dos aña pasa nan a muda pa Aruba, a check e scol y gusta e bon ambiente. Su yiunan tin yen amigo Mericano, kendenan ta yiu di trahador di Migracion. ISA t’e unico scol cu ta na Ingles.
Awor a informa nan cu den tres luna di tempo nan mester bay busca otro scol. Pero, tin di e studiantenan no ta papia Hulandes. Esey ta debi cu nan ta bin sea di Merca of otro pais. Nan mester di scol cu tin sistema Ingles. E ta cuestiona esaki. E kier sa den tres luna di tempo mester busca un scol, y e no sa unda pa cuminsa.
Un otro punto di preocupacion ta cu tin esnan ta finalisando e scol, ta den gradua. Tin esnan cu ta den yega examen klas, y otro aña nan no por gradua. Con esey ta posibel, un scol cu ta existi pa 95 aña y awor diripiente e ta bay disparce.
Miembro di directiva ISS, e compania madre di e scol, a presenta y informa e mayornan cu no por haci nada. Motibo duna n’e mayornan ta cu no ta mira hopi mucha ta inscribi pa forma parti di e scol.
Diahuebs mainta un delegacion di mayornan di studiantenan di International School Aruba a haci un bishita serca Minister di Educacion, Gerlien Croes pa splica e situacion. E mandatario lo a informa e delegacion di ISA, cu su persona sigur tin atencion p’e situacion y hunto lo studia na ki solucion nan por yega. Kier men Gobierno tin atencion pa loke ta pasando na ISA.
Su Mahestad Rey Willem-Alexander ta haci un bishita diarazon 18 maart 2026 na Aruba y na Corsou
E bishita na Aruba ta den marco di dos momento historico importante: 40 aña Status Aparte (1986–2026) y 50 aña Himno Nacional y Bandera (1976–2026). Riba e dia aki lo reflexiona riba e desaroyo cu Aruba a conoce desde cu a haya su status autonomo, pero tambe riba e retonan actual y e futuro di nos pais.
Nos bandera y himno nacional “Aruba Dushi Tera” ta simbolisa identidad nacional y unidad. E bishita ta mustra e conexion fuerte entre Aruba y Reino. Despues, Rey lo bishita Corsou pa un combersacion cu representante di comunidad local tocante e consecuencia regional di e tensionnan entre Merca y Venezuela.
Programa mainta Fort Zoutman
Mainta ta cuminsa cu un combersacion cu lidernan fraccion di Parlamento di Aruba y cu Conseho di Minister na Fort Zoutman, e edificio di beton mas bieu di Aruba y un sitio di defensa historico na Oranjestad. Durante e combersacion lo reflexiona, e.o., riba 70 aña Statuut y 40 aña Status Aparte.
Gobierno di Aruba
Despues, Rey Willem-Alexander ta atende e ceremonia central di conmemoracion pa 40 aña Status Aparte y 50 aña Himno y Bandera. Durante e ceremonia lo tin un ceremonia di bandera unda lo toca himno nacional Hulandes y Arubano, sigui pa discurso cortico di Rey Willem-Alexander y Prome Minister Eman. Finalmente, Orkesta Nacional lo presenta un programa musical cu, e.o., cancionnan Arubano. E ceremonia ta den marco di unidad nacional, identidad y historia comparti den Reino.
Piscina Olimpico Roly Bisslik
Rey Willem-Alexander lo bishita e Compleho Olimpico di Natacion Piscina Olimpico Roly Bisslik. Aki e lo papia cu landado- y representantenan di deporte di natacion Arubano y lo haci e acto simbolico di inicio di construccion pa un piscina nobo di ‘warm-up’, cual lo construi cu apoyo di Federacion Internacional di Natacion. Durante e bishita, deportistanan lo duna demostracion cortico di diferente disciplina di natacion. E bishita ta subraya importancia di deporte, desaroyo di talento y infrastructura deportivo orienta riba futuro pa Aruba.
Merdia na Marinierskazerne Savaneta
Merdia, Rey Willem-Alexander ta bishita Marinierskazerne Savaneta y ta subi abordo di un “stationsschip” di Marina Real Hulandes. Durante un briefing abordo, lo trata e situacion geopolitico den region y e rol di Defensa den Caribe. Tin atencion pa seguridad y cooperacion den Reino.
Surfside Marina
Den marco di combersacion tematico riba turismo y inmigracion, Rey Willem-Alexander ta papia cu representante di Gobierno, ciencia, sector empresarial y organisacionnan social. Durante e combersacion riba turismo, e enfoke principal ta riba e balance entre desaroyo economico y sostenibilidad. Den e combersacion riba inmigracion lo trata tema manera mercado laboral y integracion.
Urban Pocket Park
Despues, Rey Willem-Alexander lo bishita Urban Pocket Park na L.G. Smith Boulevard. Aki e ta ricibi splicacion riba e iniciativa pa mas berde y desaroyo urbano sostenibel, y ta papia cu hobennan riba nan envolvimento cu naturalesa y sostenibilidad. Rey ta haci un acto simbolico di planta un mata nativo, como señal di atencion pa mas berde y futuro di Aruba.
Stichting Movemiento ta Bida
Pa clausura su bishita na Aruba, Rey Willem-Alexander lo bishita Centro di Bario y Deporte Dakota, unda e lo sera conoci cu Stichting Movemiento ta Bida, ganador di Appeltje van Oranje 2024. E fundacion ta traha pa mantene adultonan mayor activo y socialmente involucra na Aruba. Durante e bishita, Rey lo papia cu boluntario- y participantenan riba nan actividadnan y e nificacion di esaki pa comunidad.
Willemstad
Como clausura di su bishita, Rey ta haci un bishita anochi na un lugar cultural di encuentro na Corsou. Aki e lo hiba combersacion cu representante di comunidad local riba con nan ta experimenta e tensionnan entre Merca y Venezuela y e consecuencia pa region.
Si prijs di petroleo sigui subi, Aruba lo tin su impacto, cu e.o. aumento di awa y coriente
E fuente di informacion Oil and Gas Journal ta indica cu petroleo lo por yega te na 150.00 Dollar pa barril si e Strait of Hormuz ta keda sera of stroba e fluho di casi 20% di e cantidad di petroleo usa rond mundo diariamente.
Nos pregunta ta “unda e reunion publico urgente di Parlamento di Aruba a keda?” Ya caba e impactonan economico y energetico ta bay ta devastador, ya cu e lider nobo supremo di Iran, Mojtaba Khamenei a hura cu revancha lo tin, y Presidente Donald Trump y su Secretario di Defensa/Guerra awor ta usando retorica religioso manera e cruzada pa hustifica y prolonga e guerra. Pues lo por spera cu e conflicto manera esun di Gaza y Ucrania lo no caba por lo pronto.
Como e di dos pais (Aruba) na mundo mas dependiente di turismo despues di Macau nos Gobierno mester a cuminsa cu "contingency planning", desaroyando plan di contingencia pa tur posibel scenario di impacto economico pa nos pais. Pero loke nos ta mira ta un politica di avestruz.
Un di e impactonan cu lo dal Aruba sigur, si barril di petroleo yena 150 dollar, lo tin aumento sigur di awa y coriente. Aruba ta prepara p’esaki? Pueblo merece di sa, p’e impacto aki no sorprende nos tur.
SITUACION AWE
E impacto di e conflicto entre Israel, Merca y Iran ya caba a bira e peor disrupcion di mercado di petroleo surpasando e promer crisis global di 1973, conoci como e Crisis Global di Petroleo, ora paisnan exportador di petroleo a crea OPEC y e prijs di petroleo a subi di USD 2.95 pa barril (159 liter) pa USD 11.65.
E crisis a causa un scarsedad cu a conduci na dianan sin trafico y filanan largo na pompnan di gasolin rond mundo. Contrario n’e crisis di 1973, cu tabata basa riba fihamento di prijs nobo pa OPEC, pues consecuencia di decisionan economico,e crisis actual tin como raiz un conflicto militar cu ta stroba 20% di e fluho global di petroleo procediente di Medio Oriente. Y pasobra e conflicto militar aki no ta mustra cu lo ser resolvi pronto, maske Presidente Donald Trump a bisa cu e Guerra ki ta caba pronto.
E crisis actual lo bay impacta severamente aviacion civil, transporte maritimo, y tur calculacion di gastonan di negoshi deriva di prijs di combustibel. Ademas e rutanan principal di transporte maritimo e.o. via Golfo Arabe y Suez Canal lo ser impacta dor di inseguridad causando prijsnan di transporte pa subi, creando aumento di prijs pa cargo, retraso den cadena di suministro (supply chain) y disrupcion den cadena multimodal di transporte. E ultimo factor aki causando scarsedad cu ta subi prijs di producto.
Pa paisnan manera Aruba e di dos pais na mundo mas dependiente di turismo, e asina yama "multiplier effects", esta efectonan multiplicador lo bay ta devastador pa nos turismo y economia completo. Y lamentable Presidente di Staten no KIER yama un reunion publico URGENTE, pa trata e impactonan di e crisis na Medio Oriente y plan di contingencia con pa prepara p’e "external shocks" , pa cual IMF y tur tres credit rating agencies cu ta deal cu Aruba a yega di adverti Gobierno di Aruba pa ta mihor prepara pa external shocks, despues di a pasa dor di e pandemia di COVID19.
HOH Academy t’e prome centro di curso den region Caribe reconoci pa NRR
HOH Academy di Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) a logra tuma un paso hopi importante den desaroyo di educacion di cuido na Aruba dor di oficialmente wordo reconoci pa Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) como un centro di curso. NRR t’e hunta di reanimacion na Hulanda cu ta colecta, documenta y comparti conocemento riba reanimacion. Nan meta ta pa optimalisa e reanimacion y amplia e conocemento tocante reanimacion cerca tur persona cu ta envolvi den e proceso di reanimacion. Alabes NRR ta sigui tur exigencia Europeo.
Pa HOH Academy a logra e reconocemento aki pa bira un centro oficial y duna curso certifica e docentenan clinico mester a sigui e curso di instructor pa reanimacion na un centro certifica. HOH Academy a cumpli cu tur exigencia y asina a bira e prome centro di educacion reconoci den region Caribe.
HOH Academy a sigui un trayecto intensivo di mas cu un aña pa ricibi e reconocemento aki. A logra haci e transicion casi completo y ta premira cu e parti di educacion di reanimacion pediatrico cu actualmente ta wordo duna segun reglanan di American Heart Association, lo haci su transicion na aña 2027 pa NRR. E decision pa haci e transicion strategico aki ta fortalece e vision di calidad di hospital y ta eleva e garantia di seguridad di pashent dentro di cuido agudo.
E transicion a ser realisa den un colaboracion estrecho entre HOH, NRR y tambe Emergency Medical School. Nan a guia y brinda sosten den e parti di contenido y tambe organisatorio na HOH Academy durante henter e trayecto. Danki n’e reconocemento aki HOH Academy awor por ofrece training di reanimacion oficialmente reconoci pa NRR.
No solamente lo duna training na empleadonan di HOH sino tambe na profesionalnan den cuido di otro instancia of organisacion . Cu esaki HOH ta fortalece den region su rol como centro di formacion den cuido y partner den conocemento.
E paso aki ta subraya e ambicion di HOH cu semper t’ey pa sigui inverti den educacion, calidad y innovacion cu meta final pa sigui brinda e mihor cuido na pashent.
Trayecto di disciplina y oportunidad: Graduacion di Formacion Social (SVT #19)
Un grupo di hoben a celebra un momento importante den nan bida cu e ceremonia di graduacion di Formacion Social (SVT) #19, caminda nan a ricibi nan certificado despues di completa e segundo fase di e programa. E ceremonia a tuma lugar den presencia di Prome Minister Mike Eman, Minister Mervin Wyatt-Ras, representante di Marina Real, instructor y famianan orguyoso.
Durante su discurso, Prome Minister Mike Eman a enfatisa e importancia di e programa SVT como un oportunidad pa hobennan cu ta buscando orientacion den un momento crucial di nan bida. Segun Premier Eman, hopi di e participantenan ta yega na un punto den nan bida caminda nan ta reflexiona riba nan futuro: Si nan kier sigui studia, cuminsa traha, of busca un caminda cu ta duna mas significado na nan bida.
“E programa aki ta duna e hobennan oportunidad pa traha riba nan personalidad, disciplina y nan vision pa futuro,” Eman a expresa. El a resalta cu e iniciativa di SVT, crea pa yuda e hobennan desaroya nan potencial y pa duna nan e guia necesario pa logra nan meta personal y profesional. Prome Minister tambe a reconoce e contribucion di Jessica Ras y Nicole Whitfield-Godett, cu desde e inicio a hunga un papel importante den desaroyo di e programa, manera tambe e sosten continuo di Marina Real y ARUMIL.
Segun Jessica Ras, coordinadora di Formacion Social, e grupo di SVT #19 a cuminsa nan trayecto na maart di aña pasa y despues di un aña di entrenamento y formacion nan a logra completa e programa cu exito.
“Awe tres hoben a finalisa e trayecto. Nos ta sumamente contento cu nan a logra termina cu exito,” Jessica Ras a explica. Segun Ras, e programa ta enfoca riba disciplina, desaroyo personal y orientacion profesional, duna hobennan e oportunidad pa prepara nan mes pa un futuro stabiel.
Hopi participante despues di completa e programa ta haya motivacion pa sigui un carera profesional, incluyendo interes pa sigui un trayecto den ARUMIL.
Experiencia di e participante nan: Pa Alexander Dorotal, e trayecto SVT a representa un paso importante den su desaroyo personal. Segun el, e programa a yuda e comprende e importancia di disciplina y perseverancia pa logra su meta. “Mi kier logra algo den mi bida y duna mi mes un oportunidad pa sigui dilanti,” Dorotal a expresa.
Pa Leonardo Gomez, e experiencia tabata positivo y educativo, apesar cu e prome lunanan tabata exigente. “E prome lunanan tabata un tiki duro, pero despues bo ta custumbra. Bo ta siña hopi y bo ta forma bon amistad cu otro hoben,” Gomez a relata. El a indica cu e programa a dun’e e confiansa y orguyo pa sigui avansa den su bida. “Mi ta recomenda otro hoben pa participa. Bo ta haya un diploma y e ta algo cu por yuda bo den futuro,” Gomez a comenta.
E ceremonia di graduacion di SVT #19 a marca e final di un etapa importante p’e participantenan, pero tambe e cuminsamento di un capitulo nobo den nan desaroyo personal y profesional.
FreeZone Aruba N.V. lo tin ganashi na 2025/2026
Siman pasa dia 12 di maart Minister Geoffrey Wever, cu como Minister di Finansas, Asunto Economico y Sector Primario ta representa Land Aruba como unico accionista den FreeZone Aruba NV, tabatin un reunion di accionista hunto cu e Director nobo di FreeZone Aruba N.V., sr. Walter Mosher, y e Hunta Comisario di FreeZone Aruba N.V. pa presenta y acorda oficialmente e presupuesto pa 2026.
Durante e ultimo aña, FreeZone Aruba N.V. a pasa dor di un reorganisacion profundo. Entre otro: A prepara y entrega tur jaarrekeningen te cu 2024; Un reorganisacion structural cu un Supervisory Board nobo; Un director nobo; Y introduccion di un Begunstigd Beleid pa reposiciona FreeZone Aruba N.V. y atrae mas inversion y negoshi nobo pa FreeZone Aruba N.V.
Desde februari 2026, FreeZone Aruba N.V. tambe tin un Director nobo: Sr. Walter Mosher, un young professional di Aruba cu despues di un carera internacional a tuma e desicion pa regresa su pais pa contribui na su desaroyo.
Durante e reunion di siman pasa, FreeZone Aruba N.V. a presenta su presupuesto pa 2026. Pa aña 2025, e ganashi preliminar di FreeZone N.V. tabata AWG 482.000, cu ta un logro impresionante despues cu FreeZone Aruba N.V. pa hopi aña tabata haci perdida. Na aña 2024 FreeZone Aruba N.V. a haci su promer ganashi despues di hopi aña y pa 2025 ta mustra cu FreeZone Aruba N.V. lo haci un ganashi di AWG 482.000.
Pa 2026, e proyeccion ta ganashi ta AWG 282.000, reflehando e inversionnan importante den mantencion di edificio y den atrae negoshi nobo pa establece nan mes den FreeZone Aruba N.V.
Cu e Begunstigd Beleid nobo awor den vigor, y e cambio structural cu a wordo implementa den e organisacion, nos ta premira un era nobo pa FreeZone Aruba N.V. Un di e obhetivonan di mas importante di Minister di Finansas, Economia y Sector Primario ta pa diversifica e economia di Aruba. Cu pasonan concreto, manera e Begunstigd Beleid nobo pa FreeZone Aruba N.V.
Sosteniendo e piscadonan local, Minister Wendrick Cicilia presente pa ubica e prome FAD den lama
Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia, tabata presente, mientras a ubica e prome Fish Aggregating Device (FAD) den awanan teritorial di Aruba, marcando un paso importante den sostene e comunidad local di piscador di Aruba y fortificando practicanan sostenibel di pesca.
E alocacion di e FAD ta sigui despues di un compromiso haci dor di Minister Wendrick Cicilia durante un reunion cu a tuma lugar den luna di december 2025 cu e piscadornan y e representantenan di organisacion di pesca. Durante e reunion ey a trata varios preocupacion y necesidad di e sector di pesca, entre otro e importancia pa mehora e oportunidadnan di pesca mas cerca di costa di Aruba.
Fish Aggregating Device (FAD) ta structuranan poni den lama, diseña pa atrae pisca manera dorao y tuna. Dor di crea un punto central caminda pisca te reuni naturalmente, FAD ta yuda e piscadornan localisa pisca mas eficientemente. A instala e prome FAD menos cu dos miya for di costa, loke ta permiti e piscadornan aceso mas facil y sigur na areanan di piscamento productivo.
“Nos ta respeta y balora tur hende cu ta subi lama pa pisca. Piscamento ta un actividad cu ta rekeri dedicacion, conocemento y curashi. Como Gobierno, nos kier garantisa cu nos piscadornan tin mihor herment y condicionnan pa ehecuta nan trabou,” Minister Cicilia a enfatisa.
Door di atrae pisca mas cerca di awanan teritorial di Aruba, e piscadornan tin menos chens di bay leu for di costa poniendo nan bida na peliger en busca di pisca. “Nos meta ta pa stimula actividad di piscamento na Aruba, mientras tambe ta hacie mas sigur. E aparatonan aki ta brinda e piscadonan un seguransa mas grandi cu nan lo haya pisca sin mester bay leu den lama,” Minister Cicilia a agrega.
Minister Geoffrey Wever ta introduci y sancion pa violacion di prijsnan di productonan den Canasta Basico
Despues di un trayecto largo di preparacion, Mnister di Finansas, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever ta anuncia introduccion di boet y sancion pa cada violacion di prijsnan stipula di productonan den e Canasta Basico. Proteccion di consumidornan ta prioridad di maneho economico di Gabinete AVP-FUTURO. Implementacion di boet y sancion ta parti di e maneho pa fortifica control di prijs di productonan di prome necesidad y asina garantiza cu consumidornan ta paga e prijsnan di productonan manera stipula pa Gobierno.
E Canasta Basico cu ta consisti di 1.399 producto di diferente marca, peso, contenido y paketamento di prome necesidad y di cual e prijs ta wordo determina pa Gobierno, ta un instrument di maneho esencial pa proteccion di consumidornan contra subimento di prijsnan internacional. Segun informacion riba control di prijs, e averahe di violacion di prijs stipula pa negoshi den 2025 tabata 1,0 porciento. Di tur e control eherci den 2025, 1,2% di e negoshinan controla a viola e prijsnan stipula.
Den 2025 a duna 126 advertencia por escrito (“schriftelijke waarschuwing”). Aunke tin control di prijs tur luna ainda no tabata posibel pa duna boet of sancion na negoshinan cu ta viola prijsnan stipula di productonan di e Canasta Basico. Pa por implementa un maneho di boet y sancion, den november 2021 a trece e cambio necesario den e ‘Prijzenverordening”, pero cu ainda esaki no a drenta na vigor. Despues di un trayectorio largo di preparacion, Conseho di Minister riba peticion di Minister Geoffrey Wever a duna aprobacion na e concepto di e Landsbesluit Bestuurlijke Handhaving Prijzenverordening.
E siguiente paso ta pa pidi conseho na Raad van Advies riba esaki. Ta premira cu e introduccion di boet y sancion pa cada violacion di prijsnan stipula di productonan den e Canasta Basico lo drenta na vigor den e di dos kwartaal di 2026. Cu introduccion di e Landsbesluit Bestuurlijke Handhaving Prijzenverordening, Gabinete AVP-FUTURO ta transforma un set di regla riba papel pa un instrumento legal y real, pa duna boet y sancion pa tur cu no ta cumpli cu prijsnan stipula pa productonan den e Canasta Basico.
Masha bunita e intencion di control y dunamento di boet y sancion. Ningun negoshi no por bende nan productonan cu ta forma parti di Canasta Basico mas abao di loke nan ta paga pa import’e. Mira caba con prijs di combustible ta subi y lo sigui subi. Esaki so ta motibo cu no por mantene e prijs di productonan di e Canasta Basico. Gobierno mester duna tambe opcion den fihamento di e prijsnan, loke no ta tumando lugar awor. Sea ta crea un mihor sistema di control, of lo stop di bende e productonan di Canasta Basico.
Aruba ta anfitrion di e di 21 Foro LGO-UE na april 2026
Minister encarga cu Relacionnan den Reino, asuntonan di Union Europeo y cooperacion di desaroyo, sra. drs. Gerlien Croes a anuncia cu na april 2026, Aruba lo ta anfitrion di e di 21 Foro LGO-UE, un plataforma internacional di gran importancia pa dialogo riba relacionnan entre Union Europeo y su partnernan mundial. E foro ta reuni formuladornan di maneho, diplomatico, acadamico, representantenan di sector priva y organisacionnan di sociedad civil pa discuti cuestionnan strategico relaciona cu cooperacion entre Europa y diestres (13) islanan y Teritorionan Ultramarino(LGO), distribui den Caribe, Oceano Pacifico, Oceano Indico, Oceano Atlantico y region Antartico.
Den edicionnan anterior, e foro a desaroya su mes como un punto di encuentro di autoridad unda desaroyonan geopolitico, cooperacion economico sostenibel, estado di derecho, adaptacion na cambio climatico y transformacion digital ta ocupa un rol central.
Aruba, como pais dentro di Reino Hulandes y como parti di Union Europeo den su calidad di Pais y Teritorio Ultramarino (LGO), ta cumpli cu un rol unico como brug entre Europa y region Caribe. E foro ta brinda un oportunidad valioso pa fortalice aun mas e posicion aki y pa desaroya agenda concreto di cooperacion.
E conferencia lo tuma lugar na Aruba y lo inclui sesionnan plenaria, panelnan tematico, dialogonan di maneho y eventonan di networking. Ademas di profundisacion riba e contenido, tambe lo tin espacio pa encuentro bilateral entre delegacionnan gubernamental y institucionnan Europeo.
Organisacion di e di 21 Foro LGO-UE ta tuma lugar den estrecho colaboracion cu partnernan nacional y internacional. Mas informacion riba e programa, oradornan y inscripcion lo wordo anuncia den e simannan cu ta bin.
Cu organisacion di e foro aki, Aruba ta reafirma su rol activo den promocion di cooperacion multilateral, stabilidad regional y desaroyo economico sostenibel.
Aeropuerto Internacional di Corsou a gana Routes of Americas Awards 2026
Informacion cu nos a recibi for di Rio de Janeiro, Brazil cu Curacao Airports Partners N.V. (CAP NV), operador di Aeropuerto Internacional di Corsou a gana e prestigioso premio Routes of Americas Awards 2026. Esaki den categoria di Bao di 5 miyon pasahero.
CAP N.V, a keda nomina entre varios aeropuerto masha reconoci, e.o. Aeropuerto Internaccional Reina Beatrix, cu a bin ta gana e premio aki varios biahe caba. Otronan cu a compete cu CAP N.V. ta Halifax Stanfield Airport, Puerto Escondido International Airport, Quebec City Lesage International Airport, Tucson International Airport y algun mas.
E anochi di premiacion di Routes Americas Awards a tuma lugar den Copacabana Palace na Rio de Janeiro. CAP N.V. sigur ta masha orguyoso di e reconocimento aki pa cu Aeropuerto di Corsou pa su Servicio, reconocimento p’e trabao di equipo y colaboracion entre tur partners debn eco-sistema di aviacion y di turismo di e isla.
E premio aki ta un testimonio di forza di colaboracion, confianza y vision comparti. Hunto lo posiciona Corsou cu un entrada dinamico y den pleno crecemento den Caribe. Pa Corsou nan Aeropuerto ta mas cu un “con bai” of un “ayo”.
Dialogo constructivo
Siman pasa Minister di Deporte, sra. mr. Gerlien Croes, hunto cu ABBA, COA y clubnan miembro a inicia dialogo constructivo riba decision y cambionan structural necesario den mundo di baseball na Aruba. Un reunion den un tremendo esfera y positivismo. Cu sosten di Minister di Deporte, ta mira padilanti pa desaroyo na bienestar di baseball Arubano.