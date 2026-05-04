Huez no por sinta riba stul di Gobierno
Siman pasa, Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers a tuma un decision firme, pa pone un paro n’e practica illegal cu tin e.o. riba e strip dilanti e hotelnan, of mihor bisa, riba Juan Enrique Irausquin Blvd. Manera ta conoci, e ponemento riba tereno publico di e-steps, e-scooter, e-bikes, pero hasta nan ta huur nan. Un decision cu a keda aplaudi pa mayoria con-ciudadano, cu porfin tin “un homber” cu corahe pa ataca ilegalidad na Aruba. Esaki ta inicio di mas decision cu mester tuma lugar.
Minister Dowers a duna hasta un termino, cu tur propietario di e aparatonan aki mester keda hala for di e camindanan publico, y si esaki no t’e caso autoridad lo confisca nan y lo deposita nan un caminda, y pa por haya nan bek, e doñonan lo mester paga but pa cada violacion di ley cu por tin. Gobierno tabata sa cu lo haya resistencia di parti di e inversionistanan/doñonan di e aparatonan. Hasta tabatin cu a reta autoridad, lagando algun di e e-stepnan riba caminda, pa cual a recoge algun di nan bai cu nan.
Pero ata Corte diahuebs atardi a dicidi cu e-step por keda riba tereno publico, te ora cu e casonan huridico cu e compania(nan), doño di e stepnan por haya nan dia den Corte. E decision di Huez a bin algun ora despues cu autoridad policial y DTP a actua y piki tur e-step y scooter riba caminda publico.
Maske cu esaki no ta un veredicto, sino mas bien un decision temporal di Corte, te dia cu e casonan sumario tuma lugar. Den hopi caso anterior, tabata veredicto cu Corte ta tuma, cu Huez mes ta di opinion, cu Corte no por dicidi, pero tin un Gobierno na mando y mester respeta ley. Huez den e caso aki a laga sa: “Gewoonte maken de wet”, nificando cu tur e añanan cu a pasa, autoridad no a actua, pero a tolera e negoshinan aki y awor tin un Minister cu si kier pone ordo.
Minister di Husticia mr. drs Arthur Dowers a lamenta decision di e Huez, pero el a bolbe ripiti su mandato, si un di e aparatonan aki ser haya riba caminda publico, e.o. Polis mester actua di inmediato, esta kita e aparato y but esun di ta maneh’e. Huez a dicidi, maske temporalmente, cu e stepsnan por keda riba staciona riba caminda publico. Huez no a bisa cu e negoshi por sigui, a sabiendas cu nan ta violando ley di trafico, entre otro.
Ningun Corte di Husticia, di acuerdo cu leynan local, no por kere di por cambia ley, of kere cu Corte por legalisa loke ta illegal. Tur hende di sano huicio sa cu e actividadnan ilegal ta crea caos y peliger pa trafico. Hasta tin morto a cai den pasado. Cuanto di e turistanan a herida nan mes, presenta na Hospital pa haya tratamento, sin cu autoridad a ser poni na altura.
Gobierno ta critica argumento di cierto doñonan cu, segun nan, kier busca legitimacion despues di hopi aña di violacion di regla. Den e contexto ey, a wordo indica cu no por usa pasado di incumplimento como base pa continua violando ley. E decision di Huez no ta uno definitive, pero temporal pa trata e caso den Corte, cu un di nan lo tuma lugar Diabierne awor. Un biahe mas, un huez no por legalisa algo illegal.
Minister Dowers a confirma cu abogado di diferente grupo a manda carta solicitando legalisacion di situacion, pero su contesta a keda firme: no lo legalisa ningun actividad cu ta crea desorden of riesgo. Si bo permiti un, pronto bo lo tin hopi mas. Esaki lo crea un precedent peligroso. Gobierno ta conclui cu lo sigui defende su posicion den Corte y cu lo basa tur decision riba ley y interes publico.
Dr. Ike Posner no ta nada di acuerdo cu opinion expresa pa Jacco Vroegop
Den un reaccion Fuerte riba su facebook, Dr. Ike Posner a desmantelá e argumentonan di sr. Jacco Vroegop, kende ta boga pa un modelo di salubridad basá riba un sistema Hulandes di consolidacion. Manera ta conoci, Hospital tin masha deseo pa haya ImSan bao di maneho di HOH. Esaki a keda participa na varios ocasion, for di tempo cu Dr. Joel Reinherc tabata Director di ImSan. Dr. Ike Posner tabata un di e candidatonan pa re-emplaza Dr. Joel Reinherc, pero no a keda concretisa. Awor den buscamento, su nomber ta bolbe wordo menciona, hunto cu esun di Dr. Alex Schwengle y di Drs. Jerry Staring , pero te ainda un solicitud habri no a tuma lugar.
Dr. Ike Posner mientrastanto kier laga sa cu e no ta di acuerdo ponencianan expresa p’e Director di Hosoital, Jacco Vroeop, cu el a titula: Awor mas cu nunca: Ta tempo pa saca e “olifanti ros” for di cashi. Cambio nunca ta facil, pero no haci nada finalmente ta mas caro, menos eficiente y menos sigur. Specialmente awor.
E momento pa inicia cambio nunca antes tabata asina logico y sabi. Aruba ta demasiado chikito pa fragmentacion. Demasiado chikito pa maneho dobel. Demasiado chikito pa sistema paralelo.
Nos por sigui ignora e olifanti ros, of nos por sac’e for di cashi y haci algo cu ne. Uni nos mannan. No pa HOH. No pa ImSan. Pero pa cada pashent cu mester por confia cu cuido ta cla. Semper. Na tur momento. Na tur lugar. P’esey: Un solo organisacion, un solo team, dos localidad, cu un solo meta: Cuido accesibel, sigur y di calidad halto pa tur hende.
Pa nos por bisa cu derecho tocante hospital di Aruba: Nos semper t’ey! Where people meet care.
Pero na opinion di Dr. Posner, kende ta señalá cu Vroegop ta ignorá categóricamente e hecho cu Parlamento di Aruba ya a dicidí unánimamente contra un fusion. Ignorando e mandato democrátiko akí, Jacco Vroegop ta purba imponé un monopolio cu ta destruí e responsabilidad social y e rèspèt fundamental p’e pashent Arubiano.
Posner ta remarká tambe cu Vroegop ta bende un modelo cu ya a faya, y ta publica esaki, kico a pasa na Hulanda, cu por ser mira y lesa riba (https://docs.google.com/document/d/1gMejjiNhFI2vid07HTjLkatPCHW-83sCv-U-f2icuuM/edit?usp=drivesdk) cu ta bisa: Ziekenhuisfusies in Nederland: Kosten en Kwaliteit Onder de Loep.
Tussen 1970 en 2017 hebben in Nederland maar liefst 133 ziekenhuisfusies plaatsgevonden, wat heeft geleid tot een sterke concentratie van ziekenhuizen in regionale markten. De verwachte voordelen, zoals kostenbesparingen en verbeterde zorgkwaliteit, blijven echter onderwerp van debat.
Een studie uit 2017 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toont aan dat fusies eerder prijsstijgingen veroorzaken dan besparingen. Daarnaast concludeerde een onderzoek uit 2015 dat fusies vooral invloed hebben op processen en structuur, zoals het voldoen aan volumenormen en het standaardiseren van zorgprocessen. Of dit daadwerkelijk leidt tot betere zorguitkomsten blijft echter onduidelijk.
Hoewel sommige fusies schaalvoordelen kunnen opleveren, blijkt uit onderzoek dat deze voordelen niet gegarandeerd zijn. In sommige gevallen leiden fusies zelfs tot hogere kosten en beperkte kwaliteitsverbeteringen. De effecten variëren afhankelijk van de omstandigheden en de wijze van integratie.
Na Hulanda mes, caminda e logica di "eficiencia" a causa distancia entre pashent y cuido. E movecion akí ta un peliger p’e personal di cuido tambe; den un solo hospital central, cualkier crisis laboral ta nificá fayo total di e sistema, segun Dr. Ike Posner.
Posner ta insistí cu un hospital sin competencia ta falta humildad. Enbes di fusion, e ta exigí un red coordiná caminda HOH, ImSan ta cooperá sin perde nan coneccion cu e pueblo.
Na Aruba nos no tin olifanti, pero si tin un par di burico ta cana rond. Dr. Ike Posner a conclui su opinion fuerte na direccion di Jacco Vroegop.
Mester tuma accion contra esnan cu ta stroba tranquilidad di con-ciudadano
Un novum cu a bin ta lanta cabez ultimo añanan, te cantidad di bochincha cu motociclista y tin biaha automobilistanan a bin ta haci, manera e.o. un cantidad di fever riba caminda publico. Tur hende, hasta esnan envolvi sa cu esaki ta ilegal, pero asina mes ta organisa esaki y te hasta a cuminsa bira manera un show publico.
Specialmente durante dianan di fiesta of un fin di siman, grupo di motociclista ta yega p.e. na Linear Park, y ta cuminsa cu kimamento di tire riba caminda publico, hasta riba Plaza Turismo, sushando tur e klinkernan bunita, cu ta lague pa Gobierno pa haci limpi.
Banda di esaki, nan siguidornan ta bin cu nan auto, carga cu bebida alcoholico den baul pa nan propio consume. Poco e negoshinan na Linear Park ta gana for di nan, pero si ta tuma espacio di nan clientele.
E bonchincha no ta keda ey so. E motociclistanan aki ta subi caminda publico y ta haci nan fever, treciendo e.o. trafico den peliger. Y no tin ningun hende pa bisa nan algo, pasobra di inmediato nan ta cla pa “bringa”.
Polisnan ta bon na altura di e practicanan aki, pesey pueblo ta cuestiona seriamente, unda autoridad policial ta keda, a sabiendas di e practica aki. Nos polisnan ta practica un tolerancia inaceptable, cu ta haci cu pueblo no kier respeta ley mas y ta comporta nan mes, manera nan kier.
Awor hasta Huez ta permiti ilegalidad, alegando cu como nunca antes autoridadnan no actua contra e ilegalidad di e-steps,e-scooter, etc, pa laga e aparatonan para riba caminda publico, manera nada. Corectamente Minister Dowers a duna ordo pa Polis tuma accion contra tur esnan cu ser haya riba un e-step, pa but nan y kita e aparatonan for di nan. Ley ta ley, e mensahe cla a ser manda pa un Huez, kende mester sa mihor.
Un di e “victimanan” di e practicanan aki, esta desorden organisa ta Talk of the Town, riba e caminda di e hotel aki. Y manera menciona, autoridadnan sa di tur e practicanan aki, pero ta permiti ilegalidad sigui tuma lugar. Aruba ta birando un pais di desorden. No tin ningun clase di ordo mas, birando un Republica di Banana. Asina hamas Aruba lo por bira un destinacion di 5 strea turisticamente, manera nos kier pretende di ta.
Fin di buelonan di Spirit Airlines no tin un efecto directo pa Aruba
E fin di e compania di aviacion, Spirit Airlines no ta causa un crisis di inmediato, pero si lo causa un problema, e vunerabilidad den pago di biahamento entre Merca y Aruba. For di cifranan di Aruba Tourism Authority ta resulta cu Spirit den e prome kwartaal di 2026 tabata bon pa 6.877 bishitante stay-over na Aruba, un crecemeno di 18,9% compra cu e mesun periodo na 2025. Cu esaki Spirit ta representa tog 1,6% di tur e stay-over arrivals, pero sigur un parti importante di e low-cost segment.
Spirit Airlines pa 34 aña largo ta conoci como e ultra-low-cost carrier, cu sigur ta mira despues di tanto aña ta pone un fin na su actividadnan. Spirit a bin ta confronta problema financiero, hasta tabatin procedura pa declar’e bancarota y tog no a logra di scapa e compania, maske tabatin un posiblidad di un inversion di 500 miyon dolar, pero no a logra scapa e compania.
Den e totalidad pa cu Aruba, e cantidad di turista cu Spirit tabata trece Aruba, a keda masha limita. JetBlue, cu tambe ta confrotando problema financiero, a trece den e periodo te cu maart 2026, 79.297 bishitante, American Airlines 74.122, Delta 60.119 y United 59.868. Spirit ta sigui cu unicamente 6.877 bishitante. Tog e interes di Spirit ta keda yamativo, siendo e unico compania cu un tarifa asina abao compara cu e otro companianan di aviacion.
Pa Aruba esaki ta crucial, unda nos isla ta posicionna su mes como un destinacion premium y comotal ta keda dependiente di hopi pasahero cu kier sigui bishita Aruba. Ora un compania low-cost cai afo wegvalt, e otro pasaheronan lo keda bishita Aruba pero pagando un tariga mas halto. Y awor cu e tarifanan ta sigui aumenta, ta haci’e dificil cu Aruba lo por sigui haya mesun cantidad di pasahero.
Aruba ta keda un isla preferi p’e mercado Americano. E companianan grandi di aviacion ta domina e mercaso y por mira esaki di e cifranan di cantidad di turista cu ta yega nos pais. Stay-over arrivals a aumenta cu 8,9%, cruise arrivals cu 12% y den combisacion total, te cu maart a trece un total di 803.785 persona te cu luna di maart.
Dor di caida di Spirit e no ta causa un crisis acute pa aviacion di Aruba, pero si mester ser mira como un señal di advertencia strategico pa Aruba. Cu cancelacion di Spirit, Aruba mester studia con ta bai re-emplaza e asientonan cu Spirit a laga. Lo haya otro compania di aviacion cu kier tuma nan y contra ki tarifa?
Pa revitalisa Oranjestad, Gobierno a activa ‘Taskforce’ pa centro di ciudad
Siman pasa nos a tuma nota cu Gobierno hunto cu diferente instancia manera Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM), Bureau City Inspector, Dienst Openbare Werken (DOW) y Cuerpo Policial Aruba, a organisa un encuentro cu prensa n’e ex edificio di Music Box den Elleboogstraat pa comparti progreso y siguiente pasonan den e revitalisacion di centro di Oranjestad.
Atrobe otro comision, pa bolbe bai studia kico pa haci. Gobierno tin un aña caba na mando. Ban caba cu e burocracia gubernamental aki. Stop di papia, saca foto, pero pone man na obra. Nifica pone accion y logra e metanan desea, sin mas comision.
Segun Gobierno, e momento aki ta forma parti di un vision mas amplio pa duna bida nobo na Oranjestad, transformando espacionan cu anteriormente tabata bandona of deteriora, den areanan funcional, sigur y atractivo pa comunidad y bishitantenan.
E iniciativa aki ta basa riba e establecimento oficial di un taskforce interministerial bou e titulo “Convivencia: Centronan di Ciudad Sigur y Humano”, crea pa medio di un ministeriële beschikking como parti di e implementacion di politica di Gobierno pa 2025–2028.
E taskforce tin como obhetivo principal desaroya y ehecuta un strategia integral pa fortalece seguridad, convivencia, calidad turistico y habitabel den centro di Oranjestad y San Nicolas. Entre su responsabilidadnan tin coordinacion di accionnan social, preventivo y di seguridad, manera tambe desaroyo di un plan di accion pa period 2025–2027.
Miembronan di e Taskforce ta: Alto Comisario Ramon Arnhem (asigna pa Ministerio di Asuntonan General ); Mauro de Koning (asigna pa Ministerio di Finansa); Gerald Vingal (asigna pa Ministerio di Husticia); Jose Paula (asigna pa Ministerio di Infrastructura); Noreen Vingerhoedt (asigna pa Ministerio di Asuntonan Social) y Nicole Lugo (asigna pa Ministerio di Turismo).
Dentro di e marco aki, autoridadnan di seguridad, incluyendo Korps Policial Aruba, ta hunga un rol clave den implementacion di accionnan concreto pa mehora orden publico y seguridad den centro di ciudad.
Segun Gobierno, e proyecto aki ta mustra claramente cu revitalisacion di Oranjestad no ta un accion individual, sino un proceso continuo basa riba cooperacion, sostenibilidad y compromiso cu comunidad. Manera menciona, atrobe bunita plan poni riba papel, pero si no haya cooperacion di doñonan di e edificionan aki, nada lo por wordo haci. No a ser menciona, ki dia e Comision aki lo bin hunto y duna detaye di nan logro na Gobierno.
Banco Central cu advertencia serio
Banco Central di Aruba (BCA) a constata cu tin un entidad operando bou di e nomber "TradeWind Capital Aruba" ta purba di atrae deposito y fondonan pa proposito di inversion via media social, sin tin un permiso of dispensacion, riba base di e "Landsverordening toezicht kredietwezen" of e "Landsverordening toezicht effectenverkeer".
Cu esaki, "Tradewind Capital Aruba" ta comete un hecho castigabel. BCA ta adverti publico pa no manda placa p’e compania aki cu ta dirigi su mes n’e mercado di Aruba ilegalmente. Nos ta haya cu BCA mester a entrega un denuncia caba na Ministerio Publico y si Tradewind Capital Aruba ta establece na Aruba, laga detene esnan cu ta haciendo e practica aki.
Na Camara di Comercio, ora cu a registra e nomber, esta si a wordo haci, ehecutivonan di KVK mester por sa cu esaki no por. Nan no por haya permiso di operacion sin mas. Asina tin hopi ilegalidad ta tuma lugar y manera Gobierno, specialmente Minister di Husticia, Arthur Dowers a bin ta haci, pone man duro y actua awor!!!
Apertura di 4 edicion di Women in Para Sports na Aruba
Dia 1 di mei, Minister di Deporte, sra. mr. Gerlien Croes tabatin e grato honor di inicia y oficialisa e di 4 edicion di e “Women in Para Sports Americas Summit”, un cumbre importante pa region Americano cu Aruba orguyosamente ta anfitrion. E cumbre aki a tuma lugar dianan 1, 2 y 3 di mei na Aruba, reuniendo lider, atleta y profesionalnan den para deporte y deporte en general pa comparti conocemento, experencia y inspiracion.
E evento a logra reuni mas di 85 participante local y internacional, cu representacion di 29 pais den region Americano, tur participando activamente den un programa dinamico enfoca riba inclusion, liderazgo y desaroyo den para deporte.
E presencia amplio di delegacionnan internacional ta confirma e importancia creciente di e cumbre aki como un plataforma regional pa progreso y colaboracion. E prome dia a inicia cu un mainta hopi inspirador, unda muhernan den posicionnan clave di liderazgo a comparti nan historia, vision y compromiso cu desaroyo di para sports.
Durante e apertura, Minister Gerlien Croes a enfatisa e importancia di crea mas oportunidad pa muhernan, fortalece inclusion y sigui construi un ecosistema deportivo unda tur talento tin e oportunidad pa florece.
E programa a continua cu un Panel di Discussion enrikecedor riba topiconan relevante pa muhernan den para sports y liderazgo den deporte, cu participacion di figuranan distingui. Gobierno di Aruba ta contento di por a brinda e apoyo y colaboracion p’asina Aruba por a bira anfitrion di un otro encuentro internacional di e nivel halto aki. Hunto, nos ta sigui eleva y fortalece deporte na Aruba, mientras cu liderazgo ta wordo empodera y oportunidadnan nobo ta wordo crea pa nos comunidad, Minister Gerlien Croes a enfatisa.
Hunto, nos ta sigui construi un futuro unda inclusion, igualdad y oportunidad ta na centro di deporte—un futuro unda tur hende, sin excepcion, tin su lugar pa briya.
Sin menciona Aruba den su participacion, SLM a suspende su buelonan pa Miami
Den ultimo fin di siman, nos a tuma nota cu Surinam Airways (SLM) a anuncia cu nan lo descontinua cu nan buelonan regional, mencionando e ruta di Corsou, sigui pa Miami. Esaki ta entrante 1 di mei ultimo. E participacion aki a sorprende tur hende, e motibo pakico SLM a tuma e decision abrupto aki.
Straño di e participacion aki ta, cu nomber di Aruba no ta ser menciona, siendo cu SLM ta bula for di Paramaribo, Aruba, Corsou pa Miami y vice versa. E decision aki sigur ta afecta hopi biahero cu ta gusta usa e ruta aki di SLM pa Miami, pasobra e compania aki tin un tarifa mucho mas economico cu tur compania di aviacion Mericano cu ta bulando p.e. pa Miami, Fort Lauderdale, Orlando, cu ta ciudadnan den Florida, USA.
Di acuerdo cu SLM, e decision aki a ser tuma, basa riba un reorganisacion di nan regional network, cu tur intencion pa amplia esaki mas ainda. Pa loke t’e buelonan entre Paramaribo y Georgetown pa Miami si lo continua, di acuerdo cu nan schedule.
Tur pasahero cu tin nan ticketnan cumpra pa bula pa Miamo, lo haci areglo cu nan, sea via nan agencianan di biahe of via di SLM mes, pa debolbe nan placa bek. Esuspencion di buelonan di SLM, ta pone cu e pasaheronan lo tin cu busca otro alternativa awor pa yega Merca, segun SLM. E compania no a bisa si e suspencion di su buelonan lo ta temporal of lo ta permanente.
Durante celebracion di Dia di Rey, Famia Real a haya test cuanto nan sa di Papiamento
Ciudadanonan di Hulanda a sali masivamente pa celebra Dia di Rey, un di e festividadnan nacional mas importante di pais. E celebracion ta caracterisa pa un combinacion di actividadnan familiar durante dia y evento festivo den oranan di anochi.
Tradicionalmente, e festividad ta cuminsa na mitar di anochi, ora cu na diferente stad e alarma di polis y brandweer ta zona pa marca inicio oficial di cumpleaños di Rey. Na mes momento, hopi hende ta reuni den centro di stadnan pa celebra loke ta conoci como Koningsavond.
Durante Dia di Rey, e Famia Real normalmente ta bishita un stad diferente pa saluda ciudadanonan y participa den actividadnan local. E aña aki, e celebracion oficial cu participacion di e Famia Real a tuma lugar den e stad di Dokkum, Friesland. Na Friesland, nan ta papia 3 idioma cu ta Hulandes, Fries y un dialeco di e provencia
Loke a hala atencion e aña aki, cu tabatin un programa di quiz, cu participacion di miembronan di Famia Real, unda Papiamento a haya atencion. Organisadornan tabata kier sa con hopi miembronan di Famia Real tin conocemento di Papiamento, cu ta un di e idioma di e islanan ABC.
A haci e pregunta, con ta bisa na Papiamento: Beter Laat dan Nooit”, y berdad nan a logra traduci’e, mira e foto. Manera tur aña, Amsterdam a registra e mayor concentracion di bishitante y residente durante e festividad. Den oranan di anochi, clubnan, plaza y otro lugarnan di entretenimento a keda yen di hende, specialmente hubentud, cu a continua celebra Dia di Rey den un ambiente di musica, baile y festividad.
Aki banda, esta n’e islanan ABC, mester admiti cu tabatin mas actividad festivo na Corsou, demostrando cu pueblo Curazaoleño stima Cas Real. Na Aruba nos a conoce unicamente e parti protocolario y nada mas. Rond Aruba, aki aya tabatin bendemento di cuminda y den oranan di atardi, tabatin e tradicional Boulevard Loop.
Encuesta riba wega di placa y su impacto riba comunidad
Recientemente, Minister di Husticia, Integracion, Transporte Publico y Energia mr. drs. Arthur Dowers, den colaboracion cu un ekipo independiente di investigado, a anuncia cu lo inicia un encuesta pa siña mas tocante dicon hende ta hunga wega di placa y ki impacto esaki tin riba nan mes y riba comunidad. E iniciativa aki ta forma parti di un esfuerso pa evalua tanto e efectonan positivo como negativo di wega di placa na Aruba, p’asina por brinda sosten adecua n’esnan cu tin mester di dje.
E encuesta a cuminza dia 30 di aril ultimo y lo termina dia 8 di mei 2026, y lo cubri diferente tema relaciona cu wega di placa, manera tipo di wega cu ta hunga, con frecuente hende ta participa, y cualkier otro consecuencia cu nan a yega di experencia, sea positivo of negativo. E informacion cu ta colecta lo yuda Gobierno tuma mihor decision na nivel di maneho, legislacion y programanan pa comunidad.
E encuesta aki ta tuma lugar na diferente punto strategico manera na centronan comercial, supermercado, casino, puntonanan di benta di loteria etc. na unda un grupo di studiante di Universidad di Aruba lo acerca comunidad cu un lista di pregunta. Por identifica e encuestadonan cu lo ta bisti cu uniform cora y un identificacion. Participantenan por yena e encuesta den privacidad n’e diferente puntonan rond di Aruba.
E encuesta ta completamente anonimo y lo trata tur informacion totalmente cu discrecion p’e proposito di e investigacion y lo no haci mencion di ningun nomber. E encuesta ta ehecuta pa un team independiente di investigado cu den pasado recien a haci un encuesta similar na Corsou, Sint Maarten y Islanan BES.
Cu bo participacion, bo ta contribui na un mihor comprendemento di wega di placa na Aruba. Tur hende ta bon-bini pa participa, sea bo ta hunga hopi, de bes en cuando of nunca. Bo opinion ta importante pa yuda traha na un futuro mas saludabel y sigur pa Aruba.