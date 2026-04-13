“Nos islanan ta Europa den lama Caribe, Europa den ocean Artico y ocean Pacifico”

Prome Minister Mike Eman a habri diasabra mainta e conferencia ministerial di OCTA (Overseas Countries and Territories Association). Esaki den conexion cu e 21 edicion di OCT – European Union Forum, un plataforma internacional pa dialogo entre Union Europeo y su Paisnan y Teritorionan Ultramarino (LGO). Prome Minister mr. Mike Eman hunto cu Vice-Premier mr. Gerlien Croes cu tin e cartera di Relacionnan den Reino y Union Europeo como tambe Minister Plenipotenciario Mildred Schwengle ta anfrition di e forum aki cu ultimo biaha a tuma lugar 9 aña pasa riba nos isla.

E prome mandatario a para keto riba dos tema central cu ta na enfoke. Prome, e fortalecemento di e organisacion OCTA. A base di discusionnan y acuerdo reciente, tin un direccion positivo pa sigura continuidad y eficiencia di e organisacion. OCTA ta di gran importancia, pasobra e ta representa e punto principal di contacto diario cu Union Europeo.

“Pa Aruba y otro paisnan SIDS (Small Island Development States) e relacion cu Union Europeo ta esencial. Varios lider local ta enfrenta reto compleho pa maneha desaroyo social, salud publico, infrastructura y seguridad, tur den un contexto di costo operacional halto. Den e marco aki, cooperacion internacional ta un elemento clave pa logra desaroyo sostenibel.”

Mike Eman a enfatisa durante e reunion cu el a presidi hunto cu otro diestres (13) pais manera Aruba. Un di e elemento cu realmente uni e paisnan participante ta nan identidad comun como isla. Cada dia, e bista riba e horizonte ta recorda tanto e retonan como e oportunidadnan. E posicion geografico di e islanan ta crea vulnerabilidad, pero tambe un potencial unico pa crecemento y innovacion. E reunion di paisnan OCT (Overseas Countries and Territories) ta enfatisa e importancia pa identifica e proyectonan strategico cu por presenta n’e Union Europeo. No tur inversion — manera reparacion di caminda of brug — ta genera impacto duradero. Pa loke ta crea balor real, ta necesario pa enfoca riba iniciativanan cu ta fortalece relacionnan internacional y amplia oportunidad economico.

Un mensahe clave durante e reunion ta: E pais y teritorionan no ta solamente parti di Europa, nan ta representa Europa den diferente region di mundo. Den Caribe, Pacifico y Artico, nan ta ocupa un posicion di “front line”. E posicion aki mester wordo uza strategicamente pa crea proyecto di interes comun cu por beneficia tanto e region como Union Europeo.

Aruba, como ehempel a logra cooperacion di varios proyecto financia cu fondo di Union Europeo. E tipo di inversion aki no solamente contribui na infrastructura, pero tambe na fortalecemento di economia, cultura y identidad nacional.

Cu un vision cla y compromiso comparti, Aruba ta continua na posiciona su mes como un socio confiabel y un lider den cooperacion internacional, mirando cu determinacion pa un futuro sostenibel y inclusivo. E serie di evento aki a mustra e capacidad di nos pais pa organisa eventonan di un embargadura internacional.

Chania Fernandes Pedra tin cu keda sera te dia su caso keda trata

Diabierna den oranan di merdia pa atardi Corte a trata e caso Pro Forma di e accidente fatal cu a sosode dia 4 di januari ultimo cu a costa bida di e pareha Josely Paulina Vasquez Gonzalez di 65 aña y Carlos David Vialez Valerio di 54 aña, ambos naci na Santo Domingo.

E dama Chania Fernandes Pedra (25 aña) a presenta den Corte p’e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra dje. Fiscal di Ministerio Publico ta acusa sospechoso cu riba 4 Januari 2025 riba Smith Boulevard un tiki despues di Renaissance Hotel, a dal mata cu un Jeep dos persona y intento di mata otro dos persona, kendenan na e momento ey tabata cruzando caminda. E sospechoso tabata core cu un velocidad hopi halto y sigui core bay, despues di a dal e dos personnan mata.

Pa Ministerio Publico e momento ey e investigacion ta cla y ta en espera pa hinca e ultimo detayenan den e dossier manera e rapport di Reclassering cu ta cla y esun Forensico cu tambe a pidi caba y ta sperando riba dje. P’esey e Fiscal tabata di pensamento cu pa final di mei of cuminsamento di juni e tratamento profundo por tuma lugar.

Defensa a bin cu peticion y a tuma casi un ora largo pa splica pakico nan ta pidi: Opheffing of schorsing di e detencion di Chania Fernandes Pedra; a pidi pa scucha dos testigo y a pidi pa un psycholoog independiente traha un raport.

A discuti ampliamente riba e motibonan, e.o. cu e hoben no ta ricibi e tratamento adecuado den KIA, no ta permiti entrada na su Psychologo y e acusacion cu lo por keda para no tin un castigo pisa pa cual e mester keda deteni. Ademas a bisa cu e acusado a nace y ta biba na Aruba, pues no tin riesgo cu e por huy di e isla. Hasta por pone condicionnan na su libertad temporal, segun defensa a trece dilanti.

Fiscal a splica cu e no ta na altura cu a nenga e hoben acusado Chania Fernandes Pedra (25) bishita di su psychologo. Pero si e ta desea esey, defensa mester simplemente manda un peticion aden na Ministerio Publico. Pero di awor el a bisa cu e no ta mira problema cu esey.

Scuchamento di e dos testigonan, kendenan tabata hunto cu e pareha e anochi di e sucedido, a duna un declaracion caba. Pero tampoco e no tin problema cu esey. Loke si e no por bay di acuerdo cu ne ta pa schors of kita e detencion di e chauffeur responsabel di un accidente fatal cu a shock e comunidad di Aruba. Si hay’e culpabel di un di e acusacionnan menor cu ta “dood door Schuld”, esey caba tin un castigo di 12 luna, pa cual no ta permiti laga un acusado liber prome cu tratamento di e caso.

Fiscal no tin problema cu un psychologo cu defensa a menciona, ya cu e sa traha pa Corte caba. Y Huez tambe a bay di acuerdo cu esaki. Y lo tende e 2 testigonan, pero e sospechoso no por bai liber manra demanda. Tratamento di e caso lo sigui dia 7 di juli awor.

“Security without Borders”: Colaboracion ta clave pa enfrenta menasa moderno

Prome Minister Mike Eman a asisti Diahuebs ultimo na Foro di “Security without Borders” & Aruba Social 2026, unda el a comparti un mensahe fuerte riba cooperacion internacional, responsabilidad comparti y e balor humano den tema di seguridad. E evento internacional, organisa pa ASIS International hunto cu su chapter den Caribe Hulandes, a reuni expertonan di seguridad for di diferente pais pa discuti topiconan actual manera seguridad cibernetico, inteligencia artificial den seguridad y innovacion den proteccion di organisacionnan.

E foro a tuma lugar na Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino y a reuni representantenan di sector publico y priva, manera tambe expertonan internacional, incluyendo organisacionnan local manera Cuerpo Policial Aruba, Veiligheidsdienst Aruba y Crisis Management Office.

Durante su discurso, Prome Minister Mike Eman a enfatisa cu, den un mundo cu ta enfrenta reto creciente, no solamente pa motibo di conflicto geopolitico, pero tambe pa crimen organisa, seguridad no mester ta tuma como algo garantisa.

“Manera nos salud, seguridad ta algo cu hopi biaha nos ta tuma como obsekio, te ora nos pasa dor di momento dificil,” segun Eman. El a subraya cu e concepto di “Security without Borders” ta refleha un realidad moderno: cu seguridad no ta limita pa fronteranan, ni entre paisnan, empresanan of comunidadnan.

“Nos no mester mira frontera pa dicidi si nos lo colabora. Seguridad y bienestar di nos ciudadano ta exigi cooperacion sin limite,” el a enfatisa. Prome Minister a pone enfasis cu, apesar di ambicion y interes individual den mundo moderno, ta importante no perde un balor esencial: Preocupacion pa otro.

“Nos ta mira cu mundo ta bira mas enfoca riba interes propio. Pero nos no por perde algo fundamental, preocupacion pa bo bisiña, pa bo comunidad,” segun Mike Eman. El a destaca cu plataforma manera esaki ta crucial pa fortalece colaboracion, intercambio di informacion y innovacion, specialmente den area di seguridad cibernetico y crimen organisa, cu ta bira cada biaha mas compleho.

“Aunke tin competencia, semper mester tin disponibilidad pa comparti conocemento. Seguridad ta un responsabilidad comparti,” el a agrega. Den su mensahe final, Prome Minister Mike Eman a enfatisa cu futuro di seguridad ta depende di union, colaboracion y un compromiso colectivo pa proteha e bienestar comun.

“Nos por logra un sociedad mas sigur solamente ora nos traha hunto, sin frontera, sin division, cu un meta comun: E bienestar di nos pueblo.”

Porfin asesino di sra. Luz Divina Poulino a yega Aruba

Tabata diarazon den oranan di merdia, cu a yega Aruba e asesino, Adrian Faña, kende den forma cruel a asesina su tanta, Luz Divina Poulino. Por bisa cu Adrian Faña a mata su “mama di Crianza” sanger frieu pa despues huy bai Santo Domingo, unda Interpol hunto cu autoridadnan hudicial na Santo Domingo a logra pone man riba dje.

Tabata diarazon riba e buelo di Air Century, e homber sospecha di mata su tanta a yega Aruba, escolta pa dos polis di Aruba. Adrian Faña na edad hoben a yega Aruba. Su tanta Luz Divina Poulino a trece Aruba pa dun’e un mihor bida.

Sinembargo cu su 18 aña a tuma un decision y mata e tanta den cas. Despues a pone den freezer y algun dia despues a bandona Aruba, via di Panama pa bai su pais natal, Santo Domingo, keriendo cu nan lo haye mas.

Ora a descubri e situacion horendo den e cas a cuminsa cu un buskeda via Interpol. Na Republica Dominicana e tabata y a entrega su mes na autoridad ora el a ripara cu tin buskeda p’e. A cuminsa un proceso entre husticia di Aruba y husticia di Republica Dominicana, pe wordo procesa pa su delito cometi y haya castigo pa loke el a haci.

Unabes na Aruba, a hiba Adriaan Faña pa Warda di Recherche na Wayaca, unda a cuminsa cu su interrogacion pa haya sa kico tabata e motibo pa mata su tanta. E tin derecho di tin un abogado, cu e mester scoge ainda. E proceso aki sigur lo tuma su tempo, unda entre otro lo tin cu haci un reconstruccion di e caso lamentable aki. A lo largo, na Aruba e lo bai sera, unda pueblo tin cu cubri cu su gastonan ora e pasa su castigo den KIA.

Refineria di Aruba a cuminsa e proceso pa lease e tankinan, pa operacion strategico di trasbordo y deposito di crudo

Refineria di Aruba N.V. (RdA) a anuncia oficialmente inicio di e proceso pa peticion (RFP) di lease y operacion strategico di e propiedad di transbordo y deposito. E propiedad aki ta riba e tereno di RdA n’e area conoci como Mondi Lora na Zeewijk.

E iniciativa aki ta parti di RdA su orientacion strategico pa revitalisa e infrastructura di Aruba su energia. E terminal ta ofrece un capacidad significante di 10.7 miyon bari (MMBBL) cubri pa 17 tanki como deposito, complimenta dor di dos lugar pa dok den awa profundo (RB-1 y RB-2) capaz pa maneha carga grandi di crudo (ULCC).

E Oportunidad pa bid (RFP-RDA-2026-001) ta presenta dos opcion distinto pa inverti: Opcion 1: Lease di e tankinan existente y e dos lugarnan pa dok den awa profundo (TT-Asset-1).

Opcion 2: Lease di e terminal actual mas un expansion di e tereno di aproximadamente 118,978 m2 (TT-Asset-2) pa futuro desaroyo di transbordo.

Impacto economico y cumplimento: "E actividadnan n’e area di e tankinan mester por tin un contribucion significativo pa economia di Aruba y e mercado laboral”, di acuerdo cu gerencia di RdA.

Proponentenan ta rekeri pa cumpli cu regulacion local, sancion di comercio internacional, y e mihor practica di e industria pa medio ambiente, salud y seguridad (EHS).

Periodo y registracion: Interesadonan mester registra nan interes atrabes di un email p’e Notario apunta na [email protected] Tur esnan interesa mester manda un comprobante di pago di e registro. Informacion detaya y documentonan tecnico lo wordo comparti unabes cu ricibi e pago di registracion.

E Notario apunta lo tuma contacto pa duna mas informacion y tambe lo duna acceso n’e documentonan oficial di e RFP. Ultimo dia cu interesadonan por registra ta 19 di Mei 2026 pa 5'or di atardi.

Aplica p’e workshop di DEZHI y ExproDesk “Creatives Without Borders”

Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, ta invita esnan activo den e sector creativo of esnan cu ta interesa den cuminsa den e sector creativo pa inscribi n’e workshop cu Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEZHI) via nan Departamento Expro Desk. E workshop di tres dia, lo tuma lugar dianan 15, 16 y 17 di April y ta yama “Creatives Without Borders: Turning Creativity into Export Opportunities”.

Meta di e workshop aki ta pa stimula y sostene e industria creativo y ekipa esnan cu ta participa cu conocimiento y skills pa por desaroya nan mes y nan negoshi na Aruba, y pa exporta pa mercado internacional. Durante e workshop, participantenan lo descubri con nan talento por genera ingreso den exterior, con posiciona nan trabou y negoshi pa mercado internacional y con converti creatividad den oportunidad real. Tambe lo haya informacion practico riba con pa proteha nan trabou y con pa traha profesionalmente cu clientenan internacional.

E iniciativa aki ta mustra cu creatividad no tin frontera — y cu talento local, maske con chikito of grandi bo negoshi ta, tin e potencial pa sigui hiba Aruba riba mapa internacional. Aña pasa, Gobierno di Aruba a sigura un financiamento di USD 151.200 di Hulanda via e Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) pa desaroyo integral di un maneho pa un Industria Creativo en Cultural (CCI), cu lo inclui un vision strategico, un plan di accion y un pakete di incentivo.

E Orange Economy, ta un sector prometedor cu gran potencial economico y cultural, y ta ocupa un lugar central den e strategia economico di Aruba pa Gabinete AVP-Futuro. Gobierno continuamente ta demostra e importancia di e e sector creativo cu stapnan concreto. Incluyendo, dos incentivo fiscal nobo cu a drenta den vigor Januari 2026. Cual t’e Starters Regeling y e incentivo fiscal pa stimula mas actividad den e FreeZone.

E sector creativo, of “Orange Economy”, ta inclui den tur dos di e incentivo fiscalnan aki cu e obhetivo pa stimula e sector, y asina sigui diversifica nos economia y traha mas cupo di trabou pa nos comunidad.

Minister Wever ta gradici DEZHI y Expro Desk pa nan esfuerso y compromiso continuo cu e desaroyo di e Orange Economy y ta encurasha tur esnan interesa pa participa den e workshop pa informa, desaroya, y forma parti di e crecemento di e sector creativo na Aruba. Participacion den e workship ta gratis, pero lugar ta limita, pues, no laga e oportunidad pasa!

Dos famoso presentador na Noticias Caracol a haya nan retiro pa acoso sexual

Tur t’esnan cu ta sigui Noticias Caracol tambe na Aruba y a tuma nota di ausencia repentino di dos figura clave di dicho noticiero. Ta trata aki di Jorge Alfredo Vargas, presentador estelar di Noticias Caracol den su horario di anochi y tambe di Ricardo Orrego, periodista/reportero veterano di Deportes Caracol.

Den edicion di El Colombiano, corant masha conoci tambe, sigur na Medellin, a sali un publicacion di dia 6 di April ultimo, cu e dos personahenan menciona, a ser retira, sospecha di acoso sexual den e planta di television mas conoci na Colombia.

Medionan di comunicacion Colombiano dia biahe a bai tras di e noticia pa busca e berdad di e denuncianan haci, despues cu a sali na luz di dia di e dos presentador y periodistanan di presunto acoso di Caracol Television.

E compania, Caracol a enfrenta e caso y a admiti di a retira e dos profesionalnan, y cu inmediatamente a institui un investigacion interno pa sa mas di su dos empleadonan, ccon leu nan ta envolvi den e denuncianan haci, pero kier sa mas di loke a sosode y con. Tur esaki no solamente pa seguridad di e damanan, pero pa sa mas kende mas lo ta envolvi den acosonan sexual, cu ta envolvi tambe den henter r proceso laboral di e compania.

Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, ambos tin como 20 aña di servicio na Noticias Caracol. Retiro di Jorge Alfredo Vargas a ser haci cu un acuerdo mutuo, mientras cu Ricardo Orrgo si a haya un carta di retiro, kende a dicidi di busca un abogado pa bringa su retiro, cu e ta haya ta uno inhusto.

Nan dos no t’e promenan cu ta haya nan retiro di e forma aki. E conocido humorista Juan Ricardo Lozana, despues di tabata dirigi e famoso programa Sabados Felices pa varios aña a haya su retiro na 2018, pa presunto acoso sexual.

No ta un secreto cu Caracol Television semper ta busca e muhernan bunita, bon studia e.o. den periodismo pa forma parti di nan elenco.

Ta revoca retiro di Richard Lacle of ta pague 240 mil florin

Siman pasa Corte den Prome Instancia a duna su veredicto den e caso cu Richard Lacle a entama contra di Refineria di Aruba pa su retiro sin motibo valido. Richard Lacle a bira Director di RdA, despues di tabata emplea como vice director di FMSA, pero ora cu su primo Junior Croes retira, e tempo ey Minister Glenbert Croes a dicidi di nombra su primo den e funcion como CEO di entre otro di Refineria di Aruba (RDA, FMSA, TDEA). Pues tur cos den famia.

E Huez a ordena terminacion di e contrato di trabou, pero no p’e motibonan cu e companianan a boga p’e. Contrario n’e alegacionnan di mal maneho y falta di integridad, Corte a conclui lo siguiente:

Falta di evidencia: E lista largo di irregularidadnan financiero y conflicto di interes no a wordo comproba suficientemente durante e proceso. Informe PKF: Un investigacion independiente no a señala faltanan grave cu por culpa directamente na Richard Lacle.

Mas importante cu e acusacionnan mes, e Huez a enfatisa cu e problema real tabata e kiebro total di confianza. E tension a escala drasticamente despues cu un directiva nobo a tuma mando, lo cual a resulta den: 1. Suspensionnan prolonga di e Director. 2. Un serie di investigacionnan y presion constante. 3. Un ambiente di conflicto continuo cu a haci colaboracion imposible.

“E relacion laboral a deteriora na tal grado cu un colaboracion normal y productivo a bira legalmente imposible,” e sentencia ta dicta. Corte a determina cu e responsabilidad principal p’e kiebro di e relacion ta cay riba e companianan estatal. Como consecuencia, a dicta e siguiente pago: Compensacion pa ex-director di Afl. 240.000 entrante dia 15 di April awor.

E caso aki ta keda como un precedente importante den ley laboral na Aruba: Exigencia di prueba: Acusacionnan serio, sin importa nan naturalesa, mester di prueba concreto pa por hustifica un despido inmediato. Responsabilidad empresarial: Un relacion laboral cu keda destrui por ta motibo pa un separacion legal, pero si e empresa t’esun cu a provoca e kiebra, e mester carga cu e costonan di compensacion.

Decision Final: E companianan, e.o. RdA tin te cu dia 15 di April awor pa dicidi si nan ta revoca nan peticion di retiro prome cu e sentencia drenta na vigor oficialmente su dia siguiente of lo tin cu paga e suma di Afls. 240 mil florin.

Siman pasa, Minister di Finansas, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, a anuncia nombramento di e Presidente nobo di Banco Central di Aruba (CBA). Despues di un trayectoria largo ehecuta y lidera pa e Raad van Commissarissen di Centrale Bank, diamars mainta, sr. Thomas Domhoff (55 aña) a keda introduci como e Presidente nobo di Banco Central di Aruba entrante 1 di July proximo.

Di acuerdo cu nos informacion, tabatin un total di 8 candidato. Uno di St. Maarten, uno di Corsou y e otro 6-nan tabata di Aruba. Bao di e candidatonan di Aruba, tabatin sigur un bon candidato, pero aki un aña e tambe lo tin cu bai cu pensioen, cu tabata motibo pa busca un candidato cu por keda mas tempo como Presidente di CBA. E nombramento aki a sigui un trayectorio largo y extensivo, lidera y ehecuta p’e Raad van Commissarissen di CBA, bao di gia di mr. Arie Swaen,kende tin amplio experiencia, ya for di tempo cu e ta Presidente di Raad van Commissarissen, (16 aña) el a pasa den 4 nombramento di un Presidente di CBA.

E miembronan di Raad van Commissarissen tin hopi aña di experiencia y profundo conocemento di e organizacion, y a wordo establece varios aña atras. A base di nan evaluacion profesional y criterio independiente, nan a selecciona sr. Thomas Domhoff como e candidato mas adecua pa lidera e institucion den su siguiente fase y basa riba e recomendacion aki Minister Geoffrey Wever a nombra Thomas Domhoff como Presidente di CBA pa un periodo di 5 ana.

Unabes cu a bira conoci kende lo te proximo Presidente di CBA, tabatin basta comentario, maske e Amplio experiencia cu Thomas Domhoff tin, unda e.o. ta ser bisa cu e no tin experiencia den maneho di un Banco Central. Straño tambe ta, cu ningun Hulandes a reacciona riba e solicitud habri cu tabatin.

E transicion aki ta marca un momento significativo pa CBA, despues di casi 20 aña di liderazgo di sra. Jane Semeleer. Na december 2025, sra. Jane Semeleer a retira oficialmente, lagando atras un legado remarcabel, no solamente como e prome hende muher pa ocupa e posicion di Presidente di CBA, sino tambe pa su liderazgo firme durante periodonan di reto economico global y desaroyo financiero importante pa Aruba y pa tabata responsibel pa mantene e stabilidad di e Florin Arubiano.

Sr. Thomas Domhoff ta un ehecutivo cu mas di 30 aña di liderazgo den sectornan di banco, finansas, agricultura y educacion, tanto na Aruba, Curaçao, y internacionalmente. El a ocupa varios posicion di alto nivel, y recientemente a ocupa e posicion di CEO di GI-RO Settlement Holding N.V. (GSH), na Corsou. Su experiencia amplio, liderazgo strategico y enfoke riba innovacion y capital humano, lo contribui na fortalece e rol di CBA como pilar di stabilidad financiero y confiansa economico.

Meta di sr. Thomas Domhoff ta pa contribui na un Banco Central di Aruba robusto, transparente y orienta pa futuro, cu ta inspira confiansa, fomenta innovacion financiero, y contribui na desaroyo economico sostenibel di Aruba y pa establece un relacion profesional y habri cu e sector financiero di Aruba.

Minister Geoffrey Wever a aprecia e proceso independiente y e rol fundamental di Raad van Commissarissen den e decision aki, y a reconoce e importancia di gobernanacion solido y transparente den institucionnan clave manera e CBA, unda no tin lugar pa politica partidista.

Minister Wever tambe ta gradici e equipo completo di Banco Central cu bao liderazgo di señora Miriam Gonzalez y especialmente señora Miriam Gonzalez, cu for di despedida di señora Jane Semeleer a fungi como Interim-President di Banco Central di Aruba, a lidera na un forma hopi profesional Banco Central den e periodo di transcision aki.

Corsou ta responsabel pa almacenamento di petroleo for di Venezuela, no Hulanda

Hulanda ta bisa cu Corsou mes ta responsable pa almacenamento y transito di petroleo Venezolano riba e isla. Esaki a wordo confirma pa Minister Stientje van Veldhoven-van der Meer den contesta riba preguntanan di Tweede Kamer.

Hulanda no tin ningun rol den toma decision den esaki. E Minister a confirma cu un tankero cu petroleo Venezolano a mara na Corsou pa almacenamento temporal. Detayenan tocante cantidad y acuerdo comercialnan, segun e, ta responsabilidad di Corsou y partidonan di mercado involucra.

Tambe, Gabinete ta enfatisa cu decisionnan tocante yegada y almacenamento di petroleo ta un competencia autonomo di Corsou. Hulanda ni e Reino no ta involucra di antemano y no ta guia e decisionnan aki.

Declaracionnan di Prome Minister Gilmar Pisas, kende anteriormente a yama e desaroyo aki un “oportunidad unico”, ta wordo mira p’e Gabinete como un evaluacion propio di Gobierno di Corsou. Segun e Minister, e actividadnan actual tin un caracter temporal y no tin indicacion cu Corsou lo wordo desaroya structuralmente como un puerto di transito pa petroleo fosil.

Decisionnan economico structural ta keda den man di Corsou mes.

Aruba a ricibi bishita di Presidente di Gobierno New Caledonia, Alcide Ponga

Den marco di The 21st Overseas Countries and Territories – European Union Forum, Aruba a ricibi bishita oficial di Alcide Ponga, Presidente di New Caledonia na Bestuurskantoor. Prome Minister Mike Eman a ricibi e delegacion y a sostene un conbersacion ameno, enfoca riba topiconan di interes comun entre ambos pais, incluyendo cooperacion dentro di e contexto di e paisnan y teritorionan cu tin relacion cu Union Europeo.

Durante e encuentro, a intercambia punto di bista riba temanan relevante p’e region, manera desaroyo economico, turismo y sostenibilidad, retonan comparti pa teritorionan insular cu ta busca un balansa entre crecemento y proteccion di medio ambiente.

E Presidente di New Caledonia a expresa su admiracion p’e progreso di Aruba, particularmente den area di turismo y maneho di desaroyo sostenibel, destacando cu tin oportunidad pa intercambio di experiencia y aprendisahe mutuo entre ambos pais. Como parti di e bishita, e delegacion a haya tambe oportunidad pa aprecia e beyesa di Aruba for di e bista panoramico na tercer piso di Bestuurskantoor, reflehando e atractivo unico di nos isla.

E relacion entre Aruba y New Caledonia ta basa riba respet mutuo y un historia di colaboracion dentro di e Overseas Countries and Territories (OCT). Den pasado, Prome Minister Mike Eman, den su rol como Presidente di OCTA, a bishita New Caledonia pa un encuentro oficial, fortaleciendo e lasonan entre ambos pais.

E amistad aki a keda vigente te awe, y ta wordo aprecia ampliamente como un base solido pa continua dialogo y cooperacion. E bishita aki forma parti di e esfuersonan continuo pa mantene y profundisa relacionnan internacional, promoviendo colaboracion constructivo y intercambio entre e paisnan miembro di OCT-EU.

Minister Arthur Dowers a haci bishita na Politieacademie Ossendrecht

Pa finalisa un serie di reunion importante y encuentronan strategico na Hulanda, Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers a haci un bishita na Politieacademie Ossendrecht, na unda el a ricibi un presentacion amplio di Director Leonard Kok y coordinador pa Caribe Jan Willem Ruts.

E bishita aki ta forma parti di un acercamento strategico pa sigui mehora capacidad institucional y operacional di Aruba riba tereno di seguridad. Durante e encuentro, Minister Dowers a ricibi un presentacion riba diferente programa di formacion avansa cu ta central den maneho moderno di crisis y aplicacion di ley.

Entre e tema principalnan tabata SGBO (Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden), un sistema di coordinacion pa situacionnan grandi y compleho; IBT (Integrale Beroepsvaardigheden Training), enfoca riba situacionnan practico y tuma decision bao di presion; y tambe IBT Virtual Reality, un innovacion tecnologico cu ta permiti entrenamento realistico den un ambiente controla.

E ubicacion di Ossendrecht ta un di e centronan mas importante di Politieacademie, specialisa den entrenamento tactico, uzo di forsa y simulacion di situacion realistico. Aki, profesionalnan di seguridad ta haya oportunidad pa desaroya competencianan esencial den un ambiente cu ta combina teoria cu practica, cu enfoke riba reaccion rapido, colaboracion y liderazgo.

Minister Dowers a enfatisa cu e bishita aki ta resultado directo di un agenda yena cu reunionnan importante, enfocando riba fortalecemento di cooperacion den Reino y intercambio di conocemento. Nos ta biba den un tempo unda retonan di seguridad ta birando mas compleho. Pa Aruba por mantene su trankilidad, mester inverti den conocemento, innovacion y colaboracion strategico.

E encuentro a subraya e importancia di integracion di tecnologia den entrenamento moderno, caminda Virtual Reality ta hunga un rol clave den prepara personal pa situacionnan critico sin riesgo real. E tipo di innovacion aki ta habri caminda pa un modelo di entrenamento mas efectivo, realistico y orienta riba resultado.

Cu e bishita aki, Minister Dowers ta reafirma su compromiso cu un sistema di seguridad moderno, profesional y sostenibel. Ta importante pa continua cu inversion den e capital humano, fortifica structura institucional, y crea aliansa strategico pa garantisa seguridad y stabilidad pa comunidad.

Gobierno a reuni cu Crisis Management Office enfocando riba colaboracion y preparacion strategico

Diabierna ultimo a tuma lugar un reunion regular entre Prome Minister Mike Eman y Crisis Management Office (CMO), cu enfoke riba actualisacion di trabounan, colaboracion dentro di Reino y posicionamento strategico di Aruba den contexto regional.

Durante e encuentro, CMO a presenta un update general riba nan actividadnan y progreso, incluyendo inventarisacion continuo di diferente aspecto relaciona cu preparacion y maneho di crisis.

Un punto importante di discusion tabata e fortalecemento di colaboracion cu partnernan den Reino, unda a intercambia idea riba con Aruba por posiciona su mes di manera strategico den palabracionnan cu ta andando cu otro partner relevante. E reunion a resulta den direccionnan nobo di colaboracion, cu lo sigui desaroya den e simannan nos dilanti.

Prome Minister Mike Eman a enfatisa importancia di coordinacion continuo entre instansianan, subrayando cu preparacion y colaboracion ta elemento clave pa mantene Aruba resiliente y sigur.

Gobierno a tuma medida pa proteha poder di compra

Durante rueda di prensa cu a tuma lugar siman pasa, Prome Minister Mike Eman, hunto cu Minister di Finansas Geoffrey Wever, como tambe Minister Gerlien Croes y Minister Rene Herdé, a duna un update tocante e situacion geopolitico mundial y e impacto potencial riba Aruba.

Gobierno a indica cu, aunke Aruba no tin influencia directo riba decisionnan internacional, tin un responsabilidad pa anticipa desaroyonan global y reduci nan impacto riba economia local. Tension mundial, particularmente den Medio Oriente, ta influi riba prijs di petroleo, loke por repercuti riba costo di bida y poder di compra di ciudadano.

Minister Geoffrey Wever a destaca e importancia di maneho responsabel di finansas publico den un contexto di incertidumbre global. Segun Wever, Aruba tin un sistema di hedging active pa fuel oil, cu ta proteha prijs di awa y coriente te fin di aña. Sinembargo, aumento di petroleo si ta refleha den prijs di gasolin y transporte.

Medidanan pa proteha ciudadano Prome Minister Eman a subraya cu Gobierno ya a implementa varios paso concreto pa fortalice poder di compra, specialmente p’esnan mas vulnerabel: Aumento di pensioen: +500 florin pa soltero y +1000 florin pa pareha: Eliminacion di prima di AZV (5%) pa pensionadonan cu entrada mas abou: Introduccion di pakete di remedi casi completamente cubri: Aumentonan den sector di enseñansa: Aumento di asistencia social (bijstand) y apoyo pa educacion.

Segun Mike Eman, e medidanan aki ta forma parti di un strategia amplio cu ta traduci na stabilidad economico den alivio directo pa pueblo.

Salario minimo y dialogo social

Gobierno lo inicia un dialogo formal cu sector priva y sindical pa logra un aumento gradual di salario minimo den tres fase, cu meta final di yega na nivel di subsistencia (bestaansminimum), manteniendo un balansa cu sostenibilidad economico.

Preparacion pa posibel impacto

Den caso cu situacion mundial deteriora, Gobierno ta considera medidanan temporario manera: Absorbe parti di aumento di costo pa un periodo limita: Pospone inversionnan no urgente pa libera recurso: Ahusta politica rapidamente segun desaroyo internacional.

Un reciente anuncio di tregua internacional a contribui temporalmente na reduccion di prijs di petroleo, pero Gobierno ta keda vigilante.

Economia stabiel, pero vigilancia continuo

Apesar di incertidumbre global, economia di Aruba ta mustra stabilidad. Turismo ta sigui crece y, hasta awor, no tin impacto significativo riba crecemento economico. Gobierno ta reuni regularmente pa monitorea situacion y mantene comunidad informa.