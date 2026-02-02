Lord Lally a bira e Monarch King 2026

Diasabra anochi tabata e gran final di e Soca Monarch 2026, pero manera semper, e final no a bai sin problema. Despues cu dos banda a presenta y di tres a warm-up song a ripara cu a tarda p’e participante subi riba escenario pa duna su presentacion.

Un rato despues, mc Tarrick Ras a anuncia cu pa “motibonan tecnico” lo mester cuminsa cu e festival full di nobo. Segun informacion ricibi esaki ta relata na un problema cu hurado. A tuma contacto tambe cu e compania di Sonido, cu a informa cu nan no tin ningun problema tecnico.

Nos ta kere cu e mc mester ta sincero cu e publico presente. No crea un problema tecnico cu no tabata existi y bisa e berdad. Algo cu sigur no a cay den bon tera cerca hopi di esnan presente ya cu esaki lo nifica cu e festival, cu den principio ta programa pa caba 3:30am lo caba mucho mas laat, loke a bira e caso tambe. El a bin caba pa 4.30 di madruga. Henter e situacion aki por a bira un chaos mas grandi y cu su consecuencianan e.o. cu autoridad hasta por a pone un stop n’e festival, prome cu publico lanta riba e organisadornan.

Kico a pasa, pakico no bisa e berdad di loke a sosode. Dos agrupacion a manda un protesta aden, contra e hurado, Andy Farro, pasobra e tin un relacion di trabao cu Lord Lally, loke ta berdad y esnan cu a protesta ta di opinion cu Andy Farro den su votacion lo faborece Soilo Sanchez, alias Lord Lally.

Pero kende na Aruba no conoce otro. Tur esnan cu a forma parti di hurado, tin relacion cu of otro musico. Kier men, nan no por forma parti di hurado? A bira tempo pa tur agrupacion musical educa nan mes y sa mas a fondo con e hurado ta huzga, y evita di perde mas cu un ora di tempo pa busca un otro miembro di hurado. Hecho ta cu Andy Farro como hurado of no, e ganador absolute a resulta Lord Lally cu su cancion The Lizzard Kacking, cu Hot Ones Band.

Y no ta awe Lord Lally a bin ta participa, pero for di 1978 caba y awor a bin cu un soca cu a pega, manera un pega pega, ta di reconoce. Bo no mester ta un cantante conoci, pa bira un Monarch King di Aruba. Nos hasta ta bisa cu Lord Lally su cancion lo bira tambe e proximo Roadmarch di Carnaval di Aruba.

Resultado final ta:

10: Travis “Tip Toe” Tucker – Ride it up – Groove Masters: 9: Nigel “Suhcy” Hoek – Let D Bassman Cook – N Fuzion: 8: Mervin “Blacky” Baptiste – Energy – Groove Masters: 7: Jetzenia “Queen Shine” Martines – Far Away – Buleria: 6: Derwin “Master Gusto” Kemp – D’ Main Event – Buleria: 5: Mitch “Mitch” Almary – Kurukuchu – Tsunami; 4: Carl “Galloway” Roosberg – Turnaround – Tsunami: 3: Richard “Mighty Tattoo” Quant – Right or Wrong – Zeta Band: 2: Ashrock “Diamond Chip” Gario – Born in Soca – Groove Masters y 1. Soilo “Lord Lally” Sanchez – The Lizzard Kacking – Hot Ones Band. (foto cortesia: 24Ora)

Den caso di morto di Franky Henriquez, mester culpa tur esnan responsabel

Awor cu un otro morto a cai cu arma di candela di un agente policial, nos a tuma nota di un cantidad di comentario. De pronto a urgi un cantidad di “experto”, cu e.o. a cuestiona trabao di Polis. Nos di Den Noticia no ta apunta dede den ningun direccion, pasobra nos ta di opinion cu no tin un solo culapbel.

Culpable ta nos propio pueblo, cu tin Gobierno, eligi pa pueblo, cu tin diferente instituto pa maneha cada crisis cu por tin. Pesey den cierto sentido por comparti e opinion di Presidente di Sindicato di Polis, Rodney Solognier, kende a bisa enfaticamente: “Mi a pronotica den pasado cu e dia aki lo yega”.

Kico a sosode for di dia cu Presidente di SPA a declara esaki, net nada. Hasta un colega Polis, Tino Ruiz a bira victima di un persona mentalmente malo, cu a baha un bloki riba su cabez, te cu el a mate. Su colega polis no a ked’e nada otro di tira e enfermo mental mata tambe.

For di e tempo p’awor nada no a cambia. Aruba no tin un centro specialisa, manera tin na Corsou. A bisa cu mester construi un centro asina, cu nunca a bin. A construi e instituto cu a haya nomber di PAAZ, pero no por a duna un trato interno y/of den casonan extermo tabata tene un paciente interna, pero no pa largo. A bin despues cu Respaldo, unda nan por a tene un paciente interna, pero Minister Rocco Tjon a dicidi cu no ta interna ningun paciente mas y cu cada famia tin cu take care di nan propio famia.

Respaldo lo tin cu duna asistencia n’e paciente, e.o percura p’e haya su remedinan, etc. Loke a pasa diamars atardi na Pos Abao cu paciente di Respaldo, ta algo cu KPA ta lamenta masha hopi mes, y como Polis y empleado publico cu nan ta, nan ta busca manera di ta amigo di pueblo di Aruba, nan ta sinti mescos cu nos comunidad.

“Esaki ta algo cu no mester a pasa, nos ta pensa cu por tabatin otro motibo, pero nos kier trece dilanti cu nos tin hendenan capacita den nos aparato gubernamental, cu eigenlijk mester a tuma e prome paso, prome cu Polis bin”, Rodney Solognier a declara. Presidente I SPA a subraya cu eyden nan tin Crisis Team, HUNTO, y Respaldo logicamente. El a señala cu e por a compronde cu Respaldo a haci un fout di maneho, pa cu e paciente concerni, den principio no mag di sali mes. Kende a duna e autoricion pa Franky Henriquez sali?

“Mi kier a laga bosonan tambe sa cu ora cos ta bay for di sla, Polis ta yega. Lamentablemente, e situacion aki a bay for di man, y nos no por yuda cu esey”, Presidente di SPA, Rodney Solognier a señala. El a subraya cu loke nan a trece dilanti na Gobierno anterior caba, y nan a trece dilanti tambe na Gobierno actual, cu mester activa e instancianan concerni pa personanan cu tin problema di salud mental.

Realmente, e no ta trabao di Polis. Trabao di Polis ta pa atende cu hendenan cu ta comete actonan criminal, y asuntonan contra husticia. E hendenan aki, den su mayoria, ta personanan cu no por yuda den e forma con nan ta traha of nan ta move. E hendenan aki mester wordo atendi diferente pa cu locual por a pasa Diamars.

Rodney Solognier a pidi Gobierno actual pa haci lo mas posibel pa departamento of instancianan cu el a menciona por wordo activa mas pronto posibel, pasobra ta wordo papia rond, cu nan no ta traha manera mester ta. Tur hende aworaki ta persigui loke Polis a haci, pero ningun hende ta persigui loke de facto por a pasa. E persona mentalmente malo aki mester a wordo trata y atendi, dor di e departamentonan menciona: Crisis Team, Hunto, Respaldo tambe. Nan mester a percura p’e persona aki y otronan cu tin mesun enfermedad.

Segun Rodney Solognier a remarca, el a trece esaki hopi biaha dilanti, y el a pronostica e dia cu a pasa, y den pasado a bisa e Ministernan cu e dia aki lo yega, manera a sosode awor. Pero kico a haci cu e advertencia aki, neet nada. Awor cu e baca a hoga, kier bin culpa Polis so, y no t’asina.

Solognier a subraya cu eynan Gobierno mester cuminza presiona, pasobra nan a wordo tuma pa haci un trabao, no pa nan modela. Polis tin cu wanta tur sla cu ta bin tur ora, y esey nos no ta acept’e tampoco. Presidente di SPA ta kere cu e Ministernan concerni lo yama SPA pa un reunion, pasobra mester gara e toro na su cacho, pasobra e situacion no por keda asina. El a reitera cu, na final di dia, no ta Polis su trabao pa atende cu e personanan cu problema mental.

El a referi tambe na cierto material cu ta hopi bon pa KPA tin, manera bodycam y tazer (pistol electrico) lo ta artefactonan hopi bon pa Polis tin, pero semper ta haya e contesta cu no tin fondo, cu no tin placa, pa adkiri e cosnan aki.

Minister mr. Gerlien Croes a firma un acuerdo di colaboracion cu ROC Mondriaan Hulanda

Aruba ta drenta oficialmente un etapa nobo pa educacion profesional (Beroepsonderwijs). Diahuebs mainta, Minister di Educacion, mr. Gerlien Croes, a firma un acuerdo di colaboracion cu ROC Mondriaan di Hulanda. E firma aki ta marca un paso importante den e fortalecemento continuo di educacion profesional y educacion practico continuo na Aruba.

Den e acuerdo aki, Colegio EPI, Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB/EPB) y OABA ta wordo reconoci oficialmente como partnernan di colaboracion. Tur e institutonan ta comparti un pasion pa educacion di calidad y atractivo, y e colaboracion aki ta conecta Aruba y Hulanda riba un fundeshi solido di intercambio di conocemento, experencia y innovacion.

Colegio EPI ta funciona como un instituto di formacion pa educacion profesional medio (MBO) na Aruba, cu cuatro units y 19 programanan di estudio, reparti entre BOL y BBL nivel 3 y 4, ademas di training y formacion den marco di Leven Lang Ontwikkelen (LLO). SEPB ta enfoca riba educacion secundario y MBO nivel 2, mientras cu OABA ta ofrece educacion pa adulto y enseñansa MBO nivel 1 te cu 4, tambe ta inclui training y formacion continuo (LLO).

ROC Mondriaan, cu ta ofrece alrededor di 240 programa di MBO reparti entre nan 24 scolnan na Hulanda, y cu amplio experiencia den educacion pa adulto, ta traha hunto cu e partnernan na Aruba pa brinda e mihor educacion posibel na nan alumno y studiantenan. Atrabes di colaboracion di contenido y organisativo, e partnernan ta siña di otro y ta fortalece nan sistema educativo.

Den e proximo añanan, e colaboracion ta concentra riba: Revision y progreso di e structura di cualificacion, incluyendo examinacion y cuido di calidad: Flexibilisacion di educacion y fortalecemento di Leven Lang Ontwikkelen (LLO): Intercambio y bishitanan di trabou entre docente y studiantenan: Sosten pa posibel aplicacion pa Regionaal Investeringsfonds (RIF): Temanan actual den educacion manera AI, desaroyo di team y igualdad di oportunidad.

E acuerdo ta stipula e principionan general di colaboracion, cu acuerdo specifico pa diferente scol y gruponan escolar lo detaya e areglonan concreto. E acuerdo a drenta na vigor desde 1 di januari 2026 y lo ta valido te cu 1 di januari 2030, cu e intencion pa sigui desaroya y fortalece e colaboracion, y cu e deseo, pa prolonga of renoba e acuerdo.

Cu e firmamento di e acuerdo aki, Gobierno di Aruba y su partnernan educativo ta confirma nan compromiso pa sigui inverti den educacion fuerte, moderno y conecta cu practica, cu e obhetivo final pa crea mas y mihor oportunidadnan pa tur alumno y studiante na Aruba.

Aruba Bank a celebra 100 aña di confiansa, innovacion y compromiso cu comunidad

Aruba Bank dia 29 ultimo a publica su Relato Anual 2025, marcando un logro historico, mientras e banco a celebra 100 aña di servicio na Aruba. E aña di celebracion tabata defini pa un desempeño financiero fuerte, innovacion continuo y un impacto significativo den comunidad. Atrabes di e movecion “We Are Centennial”, Aruba Bank a honra su legado cu iniciativanan cu a fortalece lazonan comunitario, a amplia impacto caritativo y a reforza e compromise di e banco cu cultura, innovacion y su hendenan.

Segun sr. Rob de Ridder, Managing Director di Aruba Bank, den 2025 e enfoke di e banco ta pa fortifica accesibilidad y acelera progreso digital na un manera cu realmente ta beneficia clientenan. Cu reapertura di e Mainstreet Self-Service Branch, lanzamento di e Savaneta Drive-Thru Park, y introduccion di solucionnan manera Secure Chat den Aruba Bank Mobile y Sentoo.me, e banco a tuma pasonan importante pa haci asuntonan bancario mas accesibel pa su clientenan, y alinea cu e mundo bancario di awendia.

“Mientras nos ta drenta den nos di dos siglo, nos ta keda enfoca riba construi un banco cu ta innovativo, accesibel y profundamente conecta cu e necesidadnan di nos clientenan y nos comunidad,” a comparti sra. Marleen van der Borgt, Managing Director di Aruba Bank. “Nos 100 aña a reafirma nos responsabilidad pa sigui evoluciona, mientras nos ta keda fiel n’e balornan cu a guia nos durante 100 aña.”

Aruba Bank a logra resultadonan resiliente den 2025, manteniendo posicionnan fuerte di capital y liquidez cu a surpasa e rekesitonan regulatorio, y logrando crecemento sostenibel den su servicionan Retail, Business y Platinum Banking.

Aruba Bank su visión y compromiso ta pa keda mantene un relación financiero y confiabel cu su cliente nan, y sigi aporta den e futuro bancario di Aruba, guia pa su balornan; profesionalismo, responsabel y innovacion.

Nos ta extende nos aprecio y gratitud na nos cliente y empleadonan pa nan confiansa y apoyo continuo. E Relato Anual 2025 ta disponibel aki https://www.arubabank.com/About-Us/About-Us/Annual-Report.

Prome cu cualkier negociacion riba futuro di refineria, mester tin claridad di investigacion di RdA y di FMSA

Manera ta conoci, tin persona suspendi na Refineria di Aruba (RdA), pa cual un investigacion ta ser haci pa un grupo di persona cu Gobierno actual a nombra. Hasta tin un persona a dicidi di entama un caso hudicial pa motibo cu a dune su retiro. Ta trata aki di Glenroy Wilson, ex-miembro di MEP den Parlamento. Glenroy Wilson a keda nombra pa traha na Refineria di Aruba (RdA), unda e no tabata haci net nada, pa cual el a dicidi pa cambia pa FMSA, cual compania a dicidi di dune su retiro, pasobra atrobe e no ta ni presenta na trabao. Glenroy Wilson a dicidi di entama un caso contra su retiro y si t’asina FMSA lo tin cu pague un compensacion di como mei miyon florin.

FMSA, sabiendo cu RdA y menos ainda nan mes no tin placa pa paga, a dicidi di anula e pago di compensacion y tuma Wilson bek na trabao, sperando cu awor si e lo sa di presenta na trabao, pe salario cu e ta wordo paga pa “traha”. E tambe sigur mester wordo investiga p’e comision cu Gobierno a nombra.

Tin hopi cos a tuma lugar di p.e. den loke ta reparacion di haf di San Nicolas, cu por poco a cay aden, y pura-pura a haya un compania local pa haci e trabao, sin a tene un destaho publico. Ta miyones di dollar a ser inverti pa “lapi” e haf di San Nicolas.

Tin investigacion tambe riba cumpra di 3 Jet Fuel Tank Trailers, unda a cumpra prome 2 cu tabata un delivery state-of-the-art pa un suma cuantioso y ora a cumpra di 3 truck, esaki a resulta mas caro cu e 2-nan cumpra prome. Dicon? Y tur esaki sin pidi oferta alguno, pero a deal cu un solo compania, pues no tabatin un destaho publico.

E investigacion ta tumando su curso, pero te ainda no a presenta un complicacion concreto di e investigacion, loke sigur no ta positivo. Mas ainda cu awor situacion na Venezuela ta cambiando, cu e.o. ta habri e oportunidad pa Aruba, aunke expertonan no ta kere cu por habri e refineria, pasobra esaki ta obsoleto y ningun compania lo kier inverti biyones di dollar pa rehabilita e refineria.

Nos tin informacion cu tin masha multi-nacional interesa, pero mas bien bin cu un up-grader, manera menciona anteriormente caba. Tambe tin hopi interes den e “tank-farm” pa “warda” e crudo pisa di Venezuela, pero tambe lo store ora cu e up-grader refina e crudo y manda esaki e.o. pa Merca. Esaki sigur lo genera basta entrada pa Aruba.

Prome cu habri negociacion cu e gruponan interesa den e refineria, esnan cu ta haci e investigacion mester ta habri y pone e resultado di e investigacion riba mesa. Asina p.e. nos a ser informa cu p.e. SNBA tin un plan original, pero e no ta completamente factibel. SNBA tin proyeccion pa tereno den 3 fase: 1. Un up-grader; 2. Drecha haf di San Nicolas, haci’e e.o. un jachthaven y/of un haf pa recibi e.o. crucero, pero tambe tin intencion pa usa e tereno ey pa construccion di villas; 3. Drecha e tank farm (ex-Wickland) pa storage crudo, cu sigur lo genera bon entrada.

Pa loke ta nr. 1 y 3 sigur ta factible, pero pa nr. 2. a conclui cu e tereno ta masha contamina. Tuma e caso ora cu Mariniernan di Savaneta Kamp a bay train eyden, a usa granada, e tereno a pega candela. Proyecto pa construi casnan luhoso, sigur no ta facible, ya cu e tereno ta contamina.

Ta bon pa menciona cu e compania Fuels Marketing & Supply Aruba N.V. (FMSA) te compania local cu ta importa, ta warda, mercandea, distribui e productonan. Refineria di Aruba NV (RdA) ta doño di FMSA, cu t’e compania cu ta haci placa. Ta FMSA ta paga salario di tur e trahadornan di RdA, cu no tin placa pa paga Gobierno dividend, pero si ta un peso financiero pa FMSA. Gobierno actual ta pensa pa trece un cambio den e structura aki, y laga FMSA t’e unico compania pa maneha nos productonan petrolero.

AWSS ta marca progreso importante den facilidad nobo di insineracion

Aruba Wastewater Sustainable Solutions (AWSS) N.V. a celebra dia 29 di januari 2026 un ceremonia oficial di progreso pa su facilidad di insineracion na Parkietenbos. E evento a reuni representantenan di Gobierno, Parlamento, sector di utilidad, partnernan di proyecto, prensa y personal di AWSS pa marca un stap importante den fortalecemento di salud publico, seguridad ambiental y sostenibilidad nacional.

Durante e ceremonia, AWSS a presenta e avance den e proyecto di insineracion moderno pa desperdicio medico, un inversion strategico cu ta responde directamente na un reto critico pa Aruba: E maneho responsabel y sigur di aprox. 650–700 ton di desperdicio medico genera anualmente riba e isla.

E facilidad ta uza tecnologia avansa di Incinerator Combustion Technology, cu ta opera na temperatura extremadamente halto, destruyendo patogenonan dañino y reduciendo e volumen di desperdicio cu mas di 90%.

CEO di Utilities Aruba N.V. y AWSS N.V., sr. Joseph Everon y Minister Arthur Dowers a hiba palabra expresando satisfaccion y gratitud p’e avance alcansa. Nan tur a enfatisa e importancia di e facilidad pa proteccion di salud publico, calidad di aire, y preservacion di e medio ambiente, mientras Aruba ta sigui posiciona su mes como lider regional den solucionnan sostenibel.

Como parti di su compromiso social, AWSS tambe a presenta un donacion na Luna Foundation, reafirmando cu progreso tecnico y responsabilidad social ta bay man den man. Cu e ceremonia aki, AWSS N.V. a confirma su compromiso continuo cu solucionnan moderno, control di emision, transparencia y bienestar di generacionnan actual y futuro di Aruba.

Na final di e discursonan, Director di Utilities, ing. Joseph Everon, a sorprende sra. Zoey Kornijn di Luna Foundation cu un donacion di 3mil florin, p’e trabao incansabel cu e fundacion aki ta haci pa cu cachonan riba caya, cual problema ta conoci riba e dump di Parkietenbos tambe.

Sa mas di AWSS N.V.

AWSS N.V., ta un subsidiario orguyoso di Utilities Aruba N.V., ta responsabel pa maneho y operacion di e servicionan di purificacion di awa residual di Aruba pa beneficio di e comunidad.

Pa medio di profesionalnan local capacita y partnershipnan internacional strategico, AWSS N.V. ta implementa solucionnan innovador y sostenibel pa modernisa infrastructura, proteha salud publico, cuida medio ambiente y sostene crecemento di Aruba na largo plazo.

Cambio den Colegio di Supervision Financiero

Diabierne ultimo, dia 30 di januari 2026, Conseho di Minister (di Reino) a bay di acuerdo cu e nombramento di prof. dr. Paul Hilbers como miembro nobo di e tres Colegionan, riba proposicion di Hulanda. Señor Hilbers ta sucesor di señor Hans Hoogervorst.

Anteriormente, riba 31 di october 2025, Conseho di Minister (di Reino) a nombra drs. Hans Hoogervorst como Presidente di e tres Colegio di supervision financiero (Cft), como sucesor di Lidewijde Ongering, kende a ocupa e funcion di Presidente pa tres aña. Tanto Paul Hilbers como Hans Hoogervorst ta cuminsa den nan funcion nobo entrante prome di februari 2026.

Despues di a studia matematica na Rijksuniversiteit Utrecht y econometria y economia internacional na Vrije Universiteit Amsterdam, Paul Hilbers a desaroya un carera den sector financiero. Den e periodo ey, e tabata asocia pa hopi tempo na Nederlandsche Bank, entre otro como Director di Supervision di Politica y Director di Stabilidad Financiero.

Banda di esaki, Paul Hilbers a desempeña varios funcion na Fondo Monetario Internacional (IMF) na Washington, mas recientemente como miembro di e Hunta Ehecutivo, un posicion cu el a ocupa te na final di 2024. E ta profesor emerito na Nyenrode Business Universiteit y e ta autor di numeroso publicacion nacional y internacional tocante di maneho macroeconomico, finanza gubernamental, supervision riba e sector financiero y relacionnan economico internacional.

Presidente saliente Lidewijde Ongering ta desea tanto Hans Hoogervorst como Paul Hilbers hopi exito den nan funcion nobo.

Exito na studiantenan di Colegio EPI cu a sali rumbo pa Europa pa pasantia via Erasmus+

Minister di Educacion, mr. Gerlien Croes, a expresa su orguyo y ta desea tur clase di exito na studiantenan di Colegio EPI cu a Sali rumbo pa Europa pa participa den un intercambio educacional y pasantia internacional danki n’e programa Erasmus+ (Plus). E oportunidad aki ta representa un paso importante den e desaroyo academico y personal di nos hobennan.

Den e ultimo periodo, un total di 34 studiante di Colegio EPI a sali pa exterior pa haci nan pasantia den paisnan manera Irlanda, Belgica y Spaña, entre otro. Tur e studiantenan cu ta participa den e proyecto aki ta studiante cu ta cerca di gradua y cu ya tin experencia den nan ramo di estudio.

Minister Gerlien Croes ta subraya cu e participacion den Erasmus+ ta contribui directamente n’e crecemento internacional di nos studiantenan y ta permiti nan pa amplia nan conocemento, habilidadnan y vision riba mercado laboral. E ta enfatisa cu e experencia cu nan ta gana den exterior lo wordo treci bek Aruba, na beneficio di nos comunidad y desaroyo di nos isla.

E meta p’e proximo añanan ta pa sigui amplia e alcance di e intercambio educacional, cu un obhetivo di manda mas studiante pa Europa y fortalece e posicion di educacion profesional na Aruba.

Ademas di Erasmus+, tambe tin colaboracion cu partnernan den sector priva y hotelero, manera Iberostar, cu ta brinda oportunidadnan adicional pa pasantia tanto den Caribe como na Europa. Esaki ta demostra e balor di colaboracion publico-priva pa crea oportunidadnan concreto pa nos hobennan.

Gobierno di Aruba ta sigui compromete su mes pa fortalece educacion, internacionalisacion y oportunidadnan pa desaroyo, p’asina prepara nos hobennan mihor pa futuro y p’e demanda di un mundo cada biaha mas global.

Momento a yega pa mayor seguridad riba beach cu introduccion di lifeguards

Como reaccion riba varios incidente tragico y lamentabel cu a resulta den perdida di bida riba beachnan di Aruba, Parlamentario di AVP, sra. Jennifer Arends-Reyes a dirigi preguntanan oficial na Minister di Turismo, Wendrick Cicilia tocante e estado, cobertura y responsabilidad di lifeguards of personanan califica pa duna prome auxilio riba na costa. Tambe Arends-Reyes recientemente a entrega un mocion riba e topico aki.

Segun Jennifer Arends-Reyes, e ripiticion di incidente grave riba beachnan ta mustra claramente cu no por sigui trata e asunto di seguridad di bishitante y localnan como algo secundario. “Nos ta papia di bida humano. Tur bishitante y tur ciudadano cu ta drenta lama mester por conta cu proteccion, preparacion y reaccion rapido di personanan designa ora un emergencia sosode,” asina Parlamentario Arends-Reyes a declara.

Entre e preguntanan presenta, e Parlamentario ta pidi claridad riba: 1. Cual institucion of ministerio ta finalmente responsabel pa coordinacion y supervision di un sistema di lifeguards: 2. Ki rol strandpolitie por tin? 3. Mester tin borchinan cu ta indica peliger di coriente despues di cierto distancia: 4. Cual standard di entrenamento y certificacion e lifeguards mester cumpli cu ne: 5. Y cual accionnan concreto lo wordo tuma pa evita cu incidente similar sigui ocuri den futuro.

Arends-Reyes a enfatisa cu turismo t’e motor principal di economia di Aruba, pero cu no por logra exito den turismo na costa di seguridad y bienestar di hende. “Un destino turistico di calidad ta uno cu ta garantisa no solamente experiencia, sino tambe proteccion. Esaki ta un responsabilidad comparti, pero cu Gobierno mester tuma liderazgo,” el a añadi.

Despues di laga refineria putri pa 7 aña; awor di ripiente MEP tin solucion

“Cu hopi asombro mes y kisas nos por considera hasta chistoso loke nos por a tuma nota di e reciente desesperacion di fraccion di MEP, cu di ripiente nan tematica awor a para bira di ta enfoca riba e refineria. Despues cu awor nan a realisa cu pueblo no a kere den nan mentiranan y instigacion contra e Rijkswet HOFA, ata nan awor despues di e acontecimentonan geopolítico entre Venezuela y Estados Unidos dia 3 di januari ultimo y e reunion cu Presidente di Merca tabatin cu algun empresa petrolero grandi, nan a tuma esaki brasa habri como un oportunidad nobo pa atrobe bin manipula nos pueblo cu promesanan falso y mentiranan cu anan si ta pro pa un reapertura di e refineria”, na palabra John Hart miembro di fraccion di AVP.

Nada straño cu atrobe MEP lo bay organisa un caminata y bay dilanti di e refineria cu un accion di Ora Cero, Parti 2. Fraccion di AVP tambe tabata y ta pro pa habri un debate riba e tematica aki y unda ta exigi di Gobierno pa splica na palabra cla y raspa, pa di un bes pueblo haya sa kico en realidad tabata e motibo cu e Gobierno di MEP/POR/RED a tuma e decision descabeya di bay over na laga desolve e contrato cu tabatin entre Citgo y Refineria di Aruba y asina tambe laga sera e refineria definitivamente y hasta a duna CITGO carte blanche pa get away cu e claim di mas di 175.000.000 dollar (mas di 300 miyon florin).

Segun John Hart, e acto criminal aki contra e refineria a tuma lugar durante un reunion publico di Parlamento di 9 april 2020, uzando excuus di e pandemia, pa manera ‘ladronnan di anochi’ haya aprobacion di Parlamento pa bay haya carte blanche pa dicho decision. CITGO su compania mama na Merca y no na Venezuela, esta PDV Holding Inc. tabata suficiente solido pa por a cumpli y para pa tur e garantianan cu e contract entre CITGO y RdA tabatin stipula. CITGO Group, den su totalidad, y na unda cu CITGO Aruba tabata cay bao di esaki tambe, na juni 2019 tabata dispone di mas di 1.36 biyon dollar.

Awor di ripiente fraccion di MEP ta basa su mes cu a tuma e direccion di bay over na termina e acuerdo entre CITGO y RdA (Termination agreement) debi cu den e contrato entre CITGO y RdA, esta e Participation Agreement tin un clausula, den caso di un “Force Majeur”, tur dos partido ta keda libra for di e contract.

Esaki ta locual esnan di MEP ta bisa, pero den e caso aki, manera ya menciona cu PDV Holding na 2019 tabata dispone mas di 1.36 biyon dollar. Anto aki e pregunta cu ta bin dilanti ta: Dicon no a haci ni e mas mínimo esfuerzo pa bay tras di PDV Holding pa cu incumplimento di acuerdo y exigi e suma di garantia, esta e 175 miyon dollar di e claim ambiental.

Pero aki ta conclui cu tabatin motibonan scur tras di e decision di Gabinete Wever-Croes, esta Gobierno di MEP/POR/RED. Anto awe e fraccion di MEP tin e pudor di bin haci comosifuera cu t’anan lo ta bay t’e salbador di e refineria. Manera e famoso dicho ta bisa: “Het kan verkeren”.

Segun John Hart, hecho ta cu Gabinete Wever-Croes I a bin haya e Refineria CITGO operando cu mas di 700 yiu di tera laborando den aden! Pregunta ta keda: Ta ken of cua compania(nan) a beneficia cu e plan y hecho macabro aki?

Permiso pa negoshi nobo a crece cu 16% den 2025 compara cu 2024

Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, Geoffrey Wever a informa cu e cantidad di permiso nobo pa habri negoshi a crece cu 16% compara cu 2024. Segun cifranan di Departamento di Asunto Economico e cantidad di permiso pa negoshi nobo a crece di 757 den 2024 pa 880 den 2025. Esaki ta mustra un crecemento di 123 permiso pa negoshi nobo of 16% mas cu 2024.

E crecemento record den e cantidad di permiso otorga pa negoshi nobo ta demostra confianza di comercio den Aruba su economia. Como indicador di mas actividad economico, e crecemento den e cantidad di permiso pa negoshi nobo di 757 den 2024 pa 880 den 2025 ta mustra e mesun crecemento cu cifranan oficial di SVb.

E cantidad di relacionnan di trabao den 2025 a crece di 45.391 den luna di januari pa 48.393 den december 2025. Un crecemento di 3.002 relacion di trabao. E cantidad di dunadornan di trabao den 2025 a crece di 3.767 den januari 2025 pa 4.028 den december 2025. Un crecemento di 261 extra den e cantidad di dunadornan di trabao.

Cifranan den crecemento di permisonan otorga pa negoshi nobo den 2025 como indicador di mas actvidad economico ta den liña cu ahustacion di e crecemento di Aruba su economia. E ahustacion di Departamento di Asunto Economico p’e proyeccion economico den 2025 di 3,2% pa 5,9% ta refleho di desaroyonan positivo di Aruba su economia.

Cu mas permiso otorga pa negoshi nobo den 2025 ta demostra un desaroyo positivo di nos economia. Comercio t’e motor di nos economia. E crecemento record di 16% mas den permiso pa negoshi nobo den 2025 compara cu 2024 ta demostra cu nos comerciantenan tin confianza pa sigui inverti y contribui na nos economia, segun Minister Geoffrey Wever.

Minister Geoffrey Wever ta gradici Departamento di Asunto Economico p’e trabao di ehecuta e ley pa otorga permiso pa negoshi y informa continuamente riba e desaroyo di permisonan otorga. Pa tur informacion por bishita e website www.deaci.aw

Stranhero cu viola ley na Aruba, mester wordo deporta

Di acuerdo cu nos informacion cu den e ley di admission y explusion tin un clausula cu ta bisa: “E stranhero, sea nacionalisa of, cu si e viola ley na Aruba, mester worde deporta”. Cu ta aplica e ley aki, no ta conoci, pasobra ningun instituo cu mester aplica e ley aki, no ta duna informacion, p.e. cuanto stranhero, sea nacionalisa of no, a keda deporta, despues di a sinta castigo na KIA.

Informacion cu a yega nos mesa di redaccion tin un caso actualmente masha yamativo cu Corte di Husticia tin cu duna un veredicto. T’asina cu e Colombiano aki a viola ley na Aruba, pa cual el a haya 5 aña sera na KIA. Kier men, e mester a comete un delito hopi serio pa haya 5 aña sera.

E caso den Corte awor ta relaciona cu e ley di unificacion di famia. E Colombiano aki, cu ta sera na KIA ta apela pa no deporta su señora, ni yiunan for di Aruba, pasobra dia cu el a ser admiti na Aruba, el a apela pa ley di unificacion di famia y a hay’e. Awor e detenido Colombiano aki kier pa su señora y yiunan keda Aruba.

Manera menciona, proximamente Corte tin cu duna su veredicto. E opinion ta, cu e famia mester por tabata altura cu ora cu un miembro di famia viola un ley penal, pa cual mester sinta castigo di prison, demas miembronan di famia mester carga cu e consecuencia.

Ta bon pa haya sa kico t’e opinion di pueblo riba e ley, esta un stranhero, sea nacionalisa of no, tin cu wordo deporta y su famia tambe.

Drs. Raymicheline ‘Misha’ Raymond nombra Coordinador Nacional di maneho di Hubentud

For di ayera 1 di februari, Aruba lo tin su prome Coordinador Nacional di maneho di Hubentud (Nationale Coördinator Jeugdbeleid). E nombramento aki ta marca un logro importante den e fortalecemento continuo di e maneho di hubentud pa futuro y e colaboracion cu partnernan den e sector.

Ministerio di Relacion den Reino, Educacion, Hubentud, Innovacion y Deporte, mr. Gerlien Croes a anuncia cu Raymicheline ‘Misha’ Raymond ta wordo nombra oficialmente como Coordinador Nacional di maneho di Hubentud for di 1 di februari ultimo.

Den e rol aki, Misha Raymond lo traha di serca cu organisacion, instancia y partnernan den sector cu tin di haber cu entre otro e cuido, desaroyo y seguridad di hubentud. Cu enfoke riba fortalece colaboracion, sostene y desaroya iniciativanan pa hoben y conecta e maneho di hubentud cu practica. E lo funciona como punto di contacto p’e sector y contribui n’e desaroyo continuo di e maneho di hubentud pa futuro di Aruba.

Drs. Misha Raymond ta un psicologo GZ cu mas di 10 aña di experiencia cu un specialisacion particular den salud mental di mucha y hoben. Ademas, e tin experiencia administrativo como ex-miembro di Parlamento di Aruba. Cu su combinacion di su experticio profesional, experiencia como Parlamentario y conocemento di e veld, e ta trece experencia balioso.

E Coordinador Nacional di maneho di Hubentud lo concentra riba alinea mihor e iniciativa, proyecto y actividadnan pa hoben, fortalece comunicacion entre partnernan y sostene accionnan comun, cu e meta pa crea un enfoke mas fuerte y mas coherente p’e bienestar di hubentud na Aruba.

Minister Gerlien Croes a expresa su confiansa den Misha Raymond y ta mira cu entusiasmo pa un colaboracion constructivo cu e sector di hubentud. Hunto nos ta traha pa construi un futuro caminda cada hoben na Aruba ta wordo mira, scucha y sosteni.

Dicon te ainda atletanan tin cu pidi placa riba caya, siendo nos tin Lotto pa Deporte

Tempo cu MEP tabata den Gobierno, oposicion di e tempo ey, esta AVP a cuestiona maneho di Lotto pa Deporte, unda a cuestiona pakico tur fin di siman mucha y hobennan tin cu para e.o riba brug di Renaissance y/of na varios skina na Playa pa recauda fondo. Y tur esaki den higra di solo cayente.

Awor cu Aruba tin un Gobierno nobo, AVP-Futuro ta mustra cu nada no a cambia ainda, pasobra tur fin di siman ta sigui mira atletanan ta sigui recauda fondo pa nan organisacion. Mester bisa si, cu mayoria di esnan cu ta recauda fondo, ta organisacionnan di arte marcial, esta di taekwondo.

Y loke a hala mas nos atencion ta di e damita G. Maduro, kende a presenta cu su omo den Enfoke, unda a solicita di mester di un yudanza di 2 mil dollar pa biahe pa un camping na Honduras, pa prepara su mes pa su proximo compromisonan deportivo. Maduro di 16 aña ta ser considera un prospecto pa gana oro den competencia mundial cu tin proximamente.

Aparentemente el a bin riba su mes, sin representacion di un of otro organisacion di taekwondo, cu banda di recauda fondo, a organisa benta di hamburger. Den un di su promonan, por a mira srta. Maduro den training y den fondo por a mira un logo grandi di Lotto pa Deporte. Anto e pregunta, pakico no a aserca Lotto pa Deporte pa haya 2 mil dollar p’e por bay Honduras y posiblemente sigui p’e competencia na Las Vegas. Depende di resultado aki, srta. C. Maduro lo bira un representante di Aruba den delegacion di Aruba pa Weganan Olimpico.

Ban stop cu e practica di mendigo di organisacionnan deportivo riba caya, siendo cu nos tin un Lotto pa Deporte cu mester ta genera basta placa pa deporte. A bira tempo p.e. nos Parlamentarionan demanda pa haya un bista den e Relatonan Annual di Lotto pa Deporte pa sa cuanto placa enberdad ta bay pa deporte. A tende di varios caso di fraude cu tabatin of tin ainda, pero ki dia denuncia ta ser haci di esaki?

Stichting Revitalisation Bernhardstraat oficialmente estableci

Durante e di dos parti di e Common Good Conference, a tuma lugar un ceremonia special den cual oficialmente a institui Fundacion Bernhardstraat. Pa oficialisa e fundacion aki, sres. John Hassel como Presidente di Stichting Revitalisation Bernhardstraat, hunto cu Inky Richardson, a firma a acto notarial cu notario mr. Theodore Johnson di Johnson Notary.

E momento aki ta marca un paso significativo p’e futuro di Bernhardstraat y p’e fortalecemento di comunidad di San Nicolas completo. Fundacion Bernhardstraat tin como meta busca sosten y cooperacion di empresanan y sponsor pa eleva Bernhardstraat for di su estado actual, transforma e caya den un lugar unda e habitantenan por biba den harmonia cu otro y forma un comunidad basa riba respet, cuido mutuo y responsabilidad comparti.

E iniciativa ta enfoca riba mehora e calidad di bida den bario, creando un ambiente unda hende no solamente ta biba banda di otro, sino cu nan ta realmente cuida otro y traha hunto pa un mihor futuro.

Cu e firmamento aki, e Common Good Conference a reafirma cu e bon comun, no ta solamente un idea, sino un accion concreto cu ta nace den comunidad y ta crece cu sosten di sociedad. Stichting Revitalisation Bernhardstraat ta un ehempel bibo di con unidad y compromiso por trece cambio real y duradero.

Husticia ta mas cu solamente seguridad

Diahuebs ultimo Minister di Husticia, Integracion, Transporte Publico y Energia mr. drs. Arthur Dowers, a ricibi un delegacion di United Nations Office for Project Services (UNOPS) pa explora e posibilidadnan pa desaroya un centro coreccional nobo (nota di Red: Prison nobo) na Aruba.

Tabata durante e bishita di Minister Dowers na Sint Maarten en conexion cu e Justitieel Vierlandenoverleg, cu e mandatario di husticia a reuni cu ehecutivonan di UNOPS, anticipando nan bishita y presentacion na Aruba. E presentacion a enfoca riba factibilidad, riesgonan potencial, calculacion preliminar di costo y e pasonan necesario pa sigui di un manera responsable.

UNOPS ta duna asistencia tecnico, pero tambe supervision financiero pa cu proyectonan publico tur rond mundo. Durante e reunion, UNOPS a comparti informacion inicial basa riba standardnan internacional, construccion sostenibel y planificacion di largo plazo.

UNOPS ta traha na nivel global cu Gobierno pa entrega proyectonan di infrastructura compleho cu transparencia y eficiencia. E reunion aki ta marca un paso importante den explora cuidadosamente solucionnan cu ta fortifica e sistema di husticia di Aruba, manteniendo seguransa, humanidad y sostenibilidad como punto central.

Durante Common Good Conference a firma MoU pa fortifica e Plan Nacional di Reforestacion

Un otro momento importante durante di e conferencia di E Bon Comun, tabata e ceremonia di firmamento cu a tuma lugar den cuadro di e Programa Nacional di Reforestacion di Aruba, un iniciativa cu tin como meta fortifica e sistema social-ecologico di Aruba mediante reforestacion y infrastructura berde urbano.

P’e ocasion aki, Prome Minister Mike Eman y Minister di Infrastructura Rene Herde, hunto cu un grupo amplio di partner di sector priva y institucional a firma un Memorandum of Understanding (MoU) pa confirma nan compromiso cu e causa. Entre e organisacionnan participante tabata Save More Supermarkets NV, ArubaBank, Aruba Wine & Dine Holding, Hospital Dr. Horacio E. Oduber, Eagle Aruba Resort, Jolly Holding, Pepe Margo y Bucuti & Tara Beach Resort.

E firmamento aki ta simbolisa un compromiso comparti pa inverti den un futuro mas berde y resiliente, unda cuido di naturalesa y bienestar di comunidad ta bay man den man. Pa medio di reforestacion y desaroyo di espacionan berde urbano, Aruba ta traha activamente pa fortalece su naturalesa y calidad di bida.