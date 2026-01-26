Absurdo, descabeya ta decision di Minister Wendrick Cecilia pa declara dialuna 26 di januari como Dia Oficial di Betico Croes

Ningun hende ta para riba ley. Esey tabata e mensahe cu Ministerio di Labor, bao di mando di Minister Wendrick Cecilia a haya, ora cu di nochi pa mainta, e mandatario kier a cambia celebracion oficial di Dia di Betico pa dialuna dia 26 di januari. E reaccionnan cu a drenta, specialmente di parti di e sector priva tabata desvastador. Hasta tabatin organisacionnan comercial, hotelero cu a mensahe Gobierno di cuminsa un caso sumario di inmediato, pasobra loke Minister Wendrick Cecilia kier haci, ta un decision descabeya.

A ser bisa y señala cu e decision aki ta absurdo. Na ningun parti di mundo por cambia un dia nacional pa un otro dia. Tur dia oficial di un pais, no por tin ningun ley, cu por cambia esey. Tuma p.e. Merca, hamas por cambia fecha di 4th of July, pa un otro dia. Ley di Labor na Aruba ta menciona e dianan nacional, cu fuera di dianan di fiesta, e dianan nacional ta conoci, manera un Dia di Betico Croes, Dia di Himno y Bandera. Unico dia cu cai riba un Diadomingo, cu ta wordo celebra e Dialuna siguiente ta Dia di Trahador, cu ta 1 di Mei.

Un comentario cu nos a haya ta cu ta ridiculo e futuro lider di AVP ta pensa asina pa cambia ley, pa cual el a hasta a laga sa cu e ta trahando riba e cambio caba, pa laga Parlamento duna aprobacion. Di acuerdo cu informacion recibi, un di e conseheronan di Minister Wendrick Cecilia ta abogado Edwin Duineveld, kende ta un experto riba leynan laboral. Kier men e por a conseha e mandatario pa no tuma un decision descabeya asina.

Pa trata di scapa cara, Minister Wendrick Cecilia a duna di conoce cu e pensamento pa duna dialuna liber, ta pasobra e kier encurasha pueblo pa celebra Dia di Betico Croes na grandi y consecuentemente duna dialuna liber pa descansa. Celebracion di Dia di Betico Croes, no ta hala e cantidad di hende cu Gobierno ta desea, ni maske cu duna dialuna liber, anto considera un dia oficial.

Kier men cu nos tin dos dia nacional, dia 25 y dia 26 di januari. Un ridiculez di marca mayor. Segun e mandatario, “como cu e aña aki nos ta celebra 40 aña di nos Status Aparte y 50 aña di nos Himno y Bandera, nos kier pa pueblo celebr’e den grandi”, pesey e dialuna liber, cu ta un decision di Conseho di Minister. Lo ta interesante pa sa si ta berdad cu Conseho di Minsiter a tuma e decision aki, siendo tin hurista como Minister pa aproba algo cu ta contra ley.

Si t’asina cu Gobierno a dicidi di duna e empleadonan publico un dia liber, esta dia 26 di januari, pero cu no ta un ATV-dag. Ademas siendo un dia liber, no nifica cu e empleadonan publico cu tin cu traha e dia aki, ta wordo paga na razon di 200%. E decision aki, cu manera menciona ta uno absurdo a causa un ola di problema, p.e. cu esnan cu tin afspraak na Censo, un total di 300 hende. Tur esnan cu tin afspraak na Censo, Examan pa Rijbewijs, etc., mester haci un cita nobo. Experiencia a demostra aki, cu ta tuma su tempo pa un persona haya su afspraak.

Awor e Minister kier haci un apelacion riba comercio pa, te unda por, habri espacio pa nan empleadonan tambe por tin un dia di descanso despues di a celebra e dia nacional riba diadomingo. Ridiculo, pasobra tin hopi negoshi cu no ta importa si ta un Dia Nacional, tog nan ta habri. Loke tambe ta absurdo, ora cu Wendrick Cecilia ta declara cu dia 26 di januari ta un dia extra di descanso cu Gobierno ta ofrece na su empleadonan.

Cu un pensamento asina e mandatario, sigui fomenta ineficiencia bao di empleadonan publico, enbes di bin cu encurashamento pa traha pa duna servicio cu pueblo merece. Nos ta opinion cu Minister Cecilia mester wak con pa elimina e ATV-dagennan y haci e cuerpo di empleado publico mas productivo y eficiente. Hefe di Servicio di Human Resource di Gobierno a duna di conoce, dunando dia 26 awor liber, ta costa Gobierno un cantidad di placa, esta sigur mas di 200 mil florin. Como cu Conseho di Minister a aproba esaki, nan tur ta responsabel p’e malgastamento di e suma menciona. De facto, laga cada Minister paga esaki, siendo responsabel pa cu maneho di nos fondonan financiero.

“Mi lo traha riba e cambio aki y pronto mand’e pa busca sosten den Parlamento di Aruba”, Minister Wendrick Cicilia a laga sa. Comentarionan cu nos a haya ta: “Stop di bin cu locura manera esaki. Anto por a laga e celebracionnan di actividadnan di Carnaval sigui normal diadomingo dia 25, Dia di Betico, pasobra e Gobierno aki kier a anuncia cu dia 26 a bira e Dia Oficial di celebracion di Dia di Betico. Si t'asina e futuro lider ta cuminsa na pensa, peña saca. Wendrick Cecilia ta un nobato ainda y falta hopi ainda pa siña, prome di bira futuro lider di AVP”.

Pueblo merece di sa conclusion di investigacion na Cas di Aruba

Despues di e publicacion exclusivo di Den Noticia, cu Director di Cas di Aruba, mr. Joselin Croes a ser poni riba on-actief, a surgi varios pregunta kico por a pasa cu Gobierno a tuma e decision aki. Varios media a trata di haya sa, kico por t’e causa, pero di parti di Gobierno, ningun mandatario y menos ainda e vocero di Gobierno, a mantene un silencio, siendo cu nos ta di opinion cu pueblo merece di sa kico a pasa. Mas ainda, ora cu Gobierno di AVP-Futuro mes a laga sa cu nan lo ta un Gobierno transparente, pero de facto nan no ta.

Nos di Den Noticia a sigui haci nos trabao. Mas ainda, ora cu a dicidi di suspende mr. Joselin Croes y a laga sa cu a institui un investigacion. Pa loke nos a saca afo ta, cu e Director di Cas di Aruba, no ta demostra ningun respet na miembronan di e Gobierno di AVP-Futuro. P.e. dos biaha, Ministernan Gerlin Croes y Rene (Baba) Herde a biahe pa Hulanda y ningun di e biahenan aki, Joselin Croes a mustra e respet pa recibi e dos mandatarionan.

Si por a nota cu den un di e biahenan di ex Prome Minister, actual lider di MEP, mr. Evelyn Wever Croes, por a constata cu Joselin Croes a recibi Evelyn Wever Croes, te hasta tin foto saca cune den un reunion na Aruba Huis. Demostrando claramente su preferencia, loke sigur no a keda aprecia pa Gobierno di Aruba. Joselin Croes no por a hustifica su actitud pa cu Ministernan Gerlin Croes y Rene (Baba) Herde.

Tabata durante bishita di e.o. Minister Gerlin Croes a bin constata cu hopi biahe Director di Aruba Huis ta ausente, pasobra manera e mes a bisa na empleadonan di Aruba Huis, cu e ta atendiendo cursonan pa up-grade su mes. Ora cu a laga investiga esaki, a bin resulta cu Joselin Croes ningun dia a pidi permiso di Gobierno p’esakinan y e gastonan haci ta core pa cuenta di Aruba Huis.

E Director di Cas di Aruba tabata forza su empleadonan pa aproba cierto decisionnan, siendo e empleadonan ta bisa, cu nan mester di aprobacion di Gobierno prome di autorisa cierto gastonan cu Joselin Croes kier haci, manera menciona sin tin aprobacion di Gobierno.

Nos a ser informa tambe cu Gobierno mester laga haci un doorlichting di maneho di Cas di Aruba. Tin sigur varios empleado riba payroll, pero nan no ta ni presenta na trabao na Aruba Huis. Tur esaki cu consentimento di Director di Cas di Aruba. Tur e actonan aki, por ser califica di corupcion, esta gana placa di pueblo, sin traha.

Nos por corda ainda tempo cu mr. Desiree Croes a ser nombra y a traha como Director di Cas di Aruba. Un di su tareanan tabata “ruim op de boe” na Aruba Huis. El a traha su raport confirmando cu Gobierno mester haci un “grote schoonmaak”, pero Gobierno a cambia. MEP a bin na mando y raport a bai den lachi sin nunca mas a haci e clean-up manera proponi. Y awe por constata e bagamunderianan aki cu tin ainda na Aruba Huis. Pesey e investigacion (atrobe) cu ta ser haci. Ban spera cu asina esaki ta cla, duna publicidad n’esaki, demostra transpariencia real pa pueblo sa unda su placa ta bai.

Minister di Husticia: No ta solamente Gobierno y Polis ta responsabel pa un trafico sigur, pero henter comunidad

Pa motibo di e cantidad di accidente di trafico cu resultado fatal y casonan di ‘hit and run” den e prome simannan di 2026, Parlamento a invita Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers pa duna splicacion di siguridad den trafico. For di miembronan di Parlamento, Minister Dowers a ricibi varios pregunta critico riba e situacion actual, ehecucion di ley y e medidanan preventivo pa reduci e cantidad di accidente di trafico serio.

Minister Dowers di su banda a contesta e preguntanan aki cu comprension y basa riba recomendacionnan di e Comision di Siguridad di Trafico institui p’e propio Minister. Durante di e reunion a trata, e.o., e causanan di accidente di trafico, e problematica di “hit and run”, y e necesidad pa revisa nos leynan di trafico y crea campañanan di conscientisacion. Minister Dowers a enfatisa cu siguridad di trafico no ta solamente un responsabilidad di Gobierno y Polis, sino di comunidad den su totalidad.

Por caracterisa e encuentro den Parlamento como un dialogo cu contenido y hopi critico, unda e importancia di trafico sigur y responsabilidad comparti tabata central. E mandatario di husticia a indica di lo tuma e recomendacionnan di e Comision di Siguridad di Trafico na serio y cu lo traduci esakinan den medidanan concreto di maneho, den colaboracion estrecho cu instancianan involucra.

Nos ta bisa: Un comision un biaha mas. Ki dia e comision nobo aki ta keda cla cu su recomendacionnan? Tin hopi bla, bla, bla, pero accion mester bin. Ta berdad, no t’e Minister of Polis so tin responsabilidad, pero henter nos comunidad, mester sa di comporta nan mes den trafico.

Pensionadonan no ta paga prima di AZV mas

Tabata siman pasa cu, Prome Minister mr. Mike Eman, acompaña pa Minister di Salubridad Publico y Cuido di nos Garndinan, drs. Mervin Wyatt-Ras y Director di SVb y AZV ir. Edwin Jacobs, a haci un anuncio oficial di sumo importancia p’e comuinidad cu tin edad riba 65 aña.

Dia 12 di december 2025, den Conseho di Minister a tuma e decision pa elimina e prima di AZV di 5% y haci esaki 0%. Esaki ta conta p’esnan riba 65 aña cu a traha duro den yuda desaroya nos pais y cu merece un bida como pensionado digno. E eliminacion di e prima di AZV aki ta pa pensionadonan cu tin un entrada anual te 30 mil florin.

Cu e decision aki, cada pensionado cu ta haya e reduccion aki, ta cobra mas placa di pensioen mirando cu ya nan no mester contribui cu e 5% di AZV tur luna mas. Gobierno ta consciente cu e poder di compra pa hopi di nos pensionadonan a bay atras, mirando e aumento di costo di bida causa pa un cantidad di factor internacional. Cu e aumento aña pasa di 250 florin y e aumento recien, awor cu e eliminacion di e prima di 5% di AZV pa pensionadonan cu ta gana bao 30 mil florin pa aña, esaki ta trece un alivio considerabel pa un grupo grandi.

Esaki ta hustamente e pensamento tras di e Bon Comun, den cual esnan mas vulnerabel den comunidad, ta haya sosten colectivo for di esnan cu entradanan mas modera y halto. Hunto ta forma y carga un comunidad, cual ta pone cu cada habitante, por biba un bida mas digno, specialmente den esnan den e etapa importante aki di nan bida.

Pa formalisa e bon noticia aki, Minister Mervin Wyatt-Ras a entrega e decision di Conseho di Minister na Director di SVb/AZV Edwin Jacobs pa por ehecuta e maneho aki.

AVP lo sigui monitor accion di Gobierno riba siguridad den trafico

Fraccion AVP den Parlamento a expresa su empatia profundo cu henter comunidad Arubiano p’e shock y tristeza causa p’e reciente accidentenan tragico di trafico cu a sacudi nos pais. Cada perdida di bida ta un herida grandi pa nos sociedad, y e dolor di e famianan afecta ta comparti pa nos tur.

Na respuesta inmediato riba e situacion, Parlamentario John Hart a tuma accion y pidi un vragenuur, pidiendo pa Minister di Husticia, drs. Arthur Dowers bin Parlamento pa informa riba e estado actual y e accionnan cu ta tuma pa mehora siguridad di trafico na Aruba.

Miembronan di fraccion AVP no solamente a participa activamente den Parlamento, pero tambe a dedica tempo pa scucha e opinion di experto y di ciudadanonan comun. AVP ta convenci cu tur punto di bista ta importante pa por yega na solucionnan efectivo y duradero. Den e dialogonan cu Gobierno, ta considera un rango amplio di medida: desde mayor control policial y cambio den legislacion cu ta permiti castigo mas pisa pa infraccionnan serio, te na mehoracion den infrastructura vial y transporte publico, como tambe campañanan mas intensivo di concientisacion riba siguridad den trafico. Tur opcion ta riba mesa.

E reunionnan cu Minister di Husticia, compaña pa Alto Comisario di Cuerpo Policial, Ramon Arnhem tabata hopi fructifero. Fraccion di AVP den Parlamento di Aruba ta bay continua cu nan cu e proposito di monitor progreso y sigura cu e palabra ta traduci den accion concreto.

Pueblo por ta sigur cu fraccion AVP den Parlamento no lo keda trankil, te ora nos logra mas prevencion di accidente y un trafico mas sigur pa tur. Como parti di e compromiso ey, Presidente di Parlamento, Marlon Sneek y demas parlamentarionan a ricibi diasabra ultimo e manifesto presenta pa famia di e victimanan. Lo scucha nan cu respet y atencion, y lo sigura na nan di nos compromiso firme pa un cambio real y duradero.

Ta bon pa informa cu Cuerpo Policial a duna di conoce siman pasa Polis di Trafico a detene un persona den e caso di hit and run na Pos abao. Ta trata di e homber D.P naci na Colombia di 36 aña di edad.

E caso a pasa dia 27 december 2025 pa 8’or anochi na unda un auto a alcansa 2 hende muher y nan a keda gravemente herida. Un di e victimanan su situacion tabata hopi critico y a keda interna den ICU. Diamars 13 januari 2026 pa mas o menos 1’or di merdia Polis a wordo notifica dor di personal di hospital cu e victima a fayece. Dokter a constata morto di e señora turista Lisa Marie Barnett naci 26 oktober 1968 (57aña) na Merca. E victima a bira e di 11 morto den trafico pa aña 2025. E detencion aki ta confirma cu Polis no ta duna por venci y a sa di sigui investiga y a logra pone man riba e autor di e “crimen” aki.

Pa malversa 3.2 miyon florin, Solange a haya 44 luna di prizon cu e mester sinta

Siman pasa, Huez a dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra señora Solange de Castro, su yiu homber M.S.R., su yiu muher E.V.A. y contra su ex pareha K.M.F. Un caso masha yamativo, maske el a tuma su tempo.

Den sala di Corte tabata presente, sra. Solange de Castro., su yiunan M.S.R. y E.V.A. Tratamento di e caso aki a cuminsa aña pasa caminda ta acusa Solange, como experto riba asuntonan di belasting, di malversacion, estafa, labamento di placa di 4 cliente cu e tabata yuda cu asunto di Belasting. Esaki tabata den e periodo di 2017 pa 2022.

Solange de Cuba tabata haya placa di e clientenan pa regla asuntonan di belasting, pero Solange tabata usa e placa pa asuntonan personal. A keda constata cu e tabata manda placa pa su yiunan riba nan cuenta y despues e yiunan tabata hiba e placa bek. Tambe Solange tabata uza e cuenta bancario di su ex pareha. Un procedura cu a wordo cuestiona dor di banco. En total ta calcula cu Solange a malversa 3.2 miyon florin.

Huez ta bisa cu Solange a admiti tur cos. Tin diferente cliente cu a haci denuncia na Polis cu a duna placa na Solange pa regla nan asuntonan, pero a resulta cu Solange a uza nan placa pa su mes.

Pa cu e castigo, Huez a bisa cu Solange ta culpabel di fraude na gran escala. A abusa di confianza di clientenan cu a dun’e placa pa paga belasting. Huez a bisa cu no tin claridad unda e placa a bay. E hecho aki a pone cu clientenan a haya boet y haya problema cu Departamento di Belasting. Huez ta haya cu esaki a sosode den un periodo largo y un cantidad di victima. Huez ta haya cu e exigencia di Fiscal, esta 4 aña di prizon, ta na su lugar.

Sinembargo, Huez ta tene cuenta cu e critica di defensa cu Ministerio Publico a sobrepasa e tempo pa persigui e sospechosonan. Esey a haci cu Huez a baha e castigo di 4 aña (48 luna), na 44 luna di prizon. T’asina cu Solange ta liber, pero lo mester bay sinta e castigo di prizon.

Pa loke te demanda di e clientenan perhudica, Huez ta haya cu mester declara diferente di e demandanan no admisibel, pasobra no tin splicacion di sumanan. Huez a bisa cu Solange a firma un documento di ta para responsabel di daño di 3 miyon florin y si e no cumpli e lo mester bay 200 dia sera. Huez a menciona cifranan di demandanan cu a wordo aproba y cu el a pone medida di pago.

Pa loke t’e yiunan, Huez ta haya e yiu homber di Solange, esta M.R.S., complice di labamento di placa. Huez a mustra cu e mama tabata manda placanan riba cuenta di su yiu M.R.S. A constata cu e placanan aki ta procedente di labamento di placa. Aunke cu M.R.S. ta bisa cu e no sa di nada, Huez no ta kere esaki. Huez a mustra cu durante mas cu 1 aña y 6 luna, M.R.S. tabata haya placa di su mama Solange y e tabata lanta e placa for di su cuenta y hiba e placa cash pa su mama. Hasta Aruba Bank a hala su atencion y kier a sera su cuenta. Huez a condena M.R.S. na 6 luna di prison.

Pa loke te yiu muher, E.V.A, kende tambe tabata haya placa riba su cuenta di banco for disu mama, Huez a bisa cu E.V.A. tabata haci mesun cos cu M.R.S. esta, lanta e placa y hiba placa cash p’e mama. Huez no ta haya E.V.A. culpabel di complice di labamento di placa, pero si cu E.V.A. por a controla e circulacion di placanan y ripara cu e no tabata haci bon. Esaki ta haci E.V.A. culpabel di labamento di placa, pero no intencional. Huez a condena E.V.A. na 54 ora di trabao pa comunidad y si e no cumpli e lo mester bay 27 dia sera.

Pa loke t’e ex-pareha, K.M.F., tambe ta wordo sospecha di labamento di placa. Huez a mustra cu 112 mil florin a bay riba K.M.F. su cuenta. Investigacion ta mustra cu K.M.F. a facilita su carchi di banco na Solange. K.M.F. no tabatin bista kico tabata sosode riba su cuenta. Huez ta haya cu no tin indicacion cu K.M.F. tabata sa kico su pareha Solange tabata haci. Huez ta haya cu mester declara K.M.F. liber.

Minister Geoffrey Wever a reuni cu un desconoci asociacion, Sunrise City Coconut Collective pa dialoga tocante desaroyo di San Nicolas

Minister di Finansas, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, a tene un reunion constructivo cu e asociacion Sunrise City Coconut Collective (SC3), un stakeholder representativo cu un base amplio di profesionalnan hoben y personanan prominente di San Nicolas. Nos tin cu bisa, ta prome biahe ta tende di e asociacion aki di San Nicolas. Ultimo añanan, tabata tende di solamente San Nicolas Business Association, cu awor a haya un counterpart. Interesante tabata pa SC3, a introduci nan mes pa pueblo sa di kende(nan) nos ta papia. Ta di spera cu esaki ser haci ainda, e.o. p’e propio mandatario.

SC3 ta representa varios miembro di diferente industria y ta enfoca riba stimula y empodera nan comunidad cu conocemento, capacidad y aceso na oportunidad, instrumento y abilidadnan necesario pa logra prosperidad social y economico. Den e reunion, e mandatario y e asosiacion a intercambia varios idea riba desaroyo economico, social, cultural y educacional di e distrito, den un atmosfera habri y ameno.

Minister Geoffrey Wever a indica cu e encuentro a wordo aprecia hopi, subrayando cu e bos, e preocupacionnan y e perspectiva di stakeholdernan local ta esencial pa formula y afina maneho publico cu ta conecta cu e realidad di e comunidad. Segun Minister Wever, “scucha directamente for di stakeholdernan cu ta biba y traha den San Nicolas ta duna balor agrega real na nos proceso di formulacion di maneho. Esaki ta yuda nos tuma accionnan mas efectivo y duradero.”

E dos partidonan a expresa e deseo pa continua e dialogo y pa mantene un intercambio di ideanan regularmente. E mandatario a subraya cu e input di SC3 lo sigui wordo considera como un elemento importante den e proceso di elaboracion di maneho, specialmente den context di revitalisacion economico y fortalecemento social di San Nicolas.

Cu reunionnan manera esaki, Minister Wever ta confirma e compromiso di Gobierno pa traha den colaboracion estrecho cu e stakeholdernan real di comunidad, cu e meta pa construi un futuro economico mas fuerte, diversifica, inclusivo y resiliente pa San Nicolas y pa Aruba den su totalidad.

Filosofo Michael Sandel di Harvard ta keynote speaker na Common Good Conference Aruba

Gobierno a anuncia cu orguyo cu profesor Michael Sandel di Harvard University lo t’e keynote speaker durante e International Common Good Conference, cu ta tuma lugar dianan 29 y 30 di januari 2026 den cuadro di 40 aña di Status Aparte. Ta considera Michael Sandel como un di e pensadonan publico mas influyente di nos tempo y pa su talento di haci filosofia moral y politico acesibel pa tur hende.

Un bos cu ta lanta mundo: Cu su bukinan best-seller What Money Can’t Buy y The Tyranny of Merit, Sandel a habri un debate mundial tocante e limite di pensamento di mercado, e balor di solidaridad y e pregunta di kico nos debe otro como ciudadano den sociedad. Su klas y lecturanan na Harvard ta entre esnan mas bishita den historia di e universidad y miyones ta sigui nan online. E ta reta lider- y ciudadanonan pa no solamente puntra: “Kico ta funciona?”, pero mas cu tur cos “kico ta corecto?”, un pregunta cu ta toca e curason di e tema di e conferencia: E Bon Comun.

Cu precisamente un filosofo di e nivel aki ta bin Aruba, ta mustra cu nos isla ta bira un plataforma serio pa combersacionnan internacional pa reflexiona riba nos sociedad, democracia y desaroyo sostenibel.

Pakico esaki t’asina importante pa Aruba

Pa un comunidad chikito, e Bon Comun no ta teoria sino realidad di tur dia. Limitenan di naturalesa ta visibel, por sinti y mira desigualdad y e cohesion social ta un necesidad vital. E conferencia ta duna Aruba e oportunidad pa papia for di su propio experiencia unico riba nivel mundial tocante e preguntanan grandi di nos tempo.

E bishita di Michael Sandel ta duna e combersacion aki un profundidad extraordinario na momento cu nos ta reflecciona riba 40 aña Status Aparte y nos responsabilidad pa futuro.

Di acuerdo cu Minister-President Mike Eman: “Cu un persona manera Michael Sandel ta bin Aruba ta un honor enorme. Su mensahe ta recorda nos cu economia, politica y tecnologia al final mester ta na servicio di dignidad humano. Pa Aruba esaki ta un momento historico: Nos ta bira un sitio di encuentro unda mundo ta reflecciona tocante e tipo di sociedad cu nos kier construi hunto.”

Orguyoso di acuerdo nobo cu Siemens Healthineers ta haci HOH un Centro di Excelencia

Despues di un aña di negociacion entre Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) y Siemens Healthineers a logra forma un aliansa strategico pa loke ta aparatonan diagnostico di radiologia y cardiologia. E cooperacion extenso cu ya tabatey pa mas di 30 aña a wordo reforsa mas ainda awor cu e meta pa establece un ‘Center of Excellence’ na HOH pa Aruba y tambe region.

Pa cu esaki Siemens Healthineers a bishita HOH cu a organisa un ‘kick off’ na unda durante varios dia a tene combersacionnan intensivo y a haci e prome pasonan concreto pa yega na realisa e acuerdonan cu a wordo traha. Fortalece e acuerdo nobo aki ta basa riba entregamento di e aparatonan di mas nobo di Siemens Healthineers, reemplaso, e mantencion y tambe acuerdonan di back-up di ekiponan avansa di imagennan medico pa Departamento di Radiologia y Cardiologia. Por pensa riba aparatonan manera MRI, CT-Scan, mammografia y tambe sistemanan pa X-ray y intervencion cardiologico.

Loke ta haci e colaboracion aki unico y mas fuerte t’e parti di educacion di forma structural di personal y comparti innovacion y experticio. Esey ta nifica cu lo train miembronan di personal manera nurse, specialista, laborant y personal tecnico pa siña traha optimal cu e aparato p’asina logra e mihor resultadonan. Ademas, lo desaroya e habilidadnan necesario pa HOH mes haci mantencion y reparacion segun e norma y reglanan di Siemens Healthineers.

Ademas lo bay uza tecnologia innovativo manera e Virtual Cockpit. E solucion digital aki ta permiti e laborant pa saca scan di forma remote y asina nan por guia y dirigi e personal. E Virtual Cockpit tambe ta haci posibel pa brinda training, comparti conocemento y duna servicio di forma remote den region. Esaki lo fortalece mas ainda e colaboracion entre diferente institucion di cuido den Caribe.

“E paso nobo aki ta hopi importante den no solamente ofrece mas siguridad y un forma mas moderno di duna cuido na nos pashentnan, sino tambe lo yuda nos traha mas optimal y eficiente,” segun Jacco Vroegop, Presidente di Hunta Directiva di HOH. “Un di nos puntonan di enfoke ta pa reduci lo mas pronto posibel e lista di espera pa testnan di MRI. E ta un problema legitimo pa hopi hende. Mi ta lamenta cu e lista di espera a sigui crece e ultimo tempo y nos sa cu esaki mester y por ta diferente. P’esey nos ta hopi contento cu e mehoracionnan y e extra inversionnan haci riba tereno di personal, p’asina nos por cuminsa tuma pasonan notabel pa nos pashentnan y asina yega na reduci e lista di espera pronto.”

“Como Siemens Healthineers nos ta hopi orguyoso di por traha hunto cu HOH pa crea un Center of Excellence pa diagnostico. Cu esaki, HOH ta tuma un paso hopi importante pa bay ofrece cuido diagnostico di radiologia y cardiologia riba e mesun nivel di calidad halto manera Merca, Hulanda y otro paisnan Europeo mirando e inversion den Eleva conocemento di miembronan di personal y tambe den e mihor ekiponan riba mercado,” segun Paul Riswick, Director di Siemens Healthineers, Hulanda.

Durante e clausura di e bishita di kick-off di Siemens Healthineers a planta un mata como simbolo di un comienso nobo unda lo sigui traha riba fortalece mas ainda e crecemento conhunto pa un futuro unda inovacion, siguridad y calidad ta bay man den man. Hunta Directiva ta gradici tur colega cu a traha duro riba e acuerdo y negociacion aki y ta gradici tambe Siemens Healthineers pa nan confianza di scoge HOH y Aruba pa realisa e futuro ‘Center of Excellence’ den region.

Proximamente Aruba lo conoce su Presidente nobo di Banco Central

For di despues di retiro di sra. Jane Figaroa-Semeleer aña pasa, debi cu el a baha cu pensioen bon mereci, Gobierno a cuminsa na busca un candidato pa bira susesor di sra. Jane Figaroa-Semeleer.

Mester bisa cu tabata deseo di Gobierno saliente di mr. Evelyn Wever-Croes pa nombra e Presidente nobo, pero no a logra. Gobierno di AVP-Futuro despues di analisa e candidatonan cu tabatin, a dicidi di cambia e proceso.

Despues di analisa tur candidato, e team negociador awor t’asina leu, cu nan tin un candidato concreto caba. Nomber di dicho candidato ta conoci pa nos di Den Noticia, pero pa no daña e proceso, Den Noticia ta reserva e nomber y ta laga Gobierno mes anunci’e dianan cu nan keda cla. Y esaki por ta den luna di Februari awor.

E team negociador mas bien ta negociando e salario y beneficionan cu e funcion di Presidente di Banco Central ta trece cune. Riba nos pregunta, cu p’e funcion aki e Presidente nobo lo mester atene su mes n’e asina yama Evelyn Norm, a prefera di no duna comentario alguno. Ta conoci pa nos cu den pasado recien tabatin un caso hudicial, unda Corte di Husticia a dicta cu den e funcionnan di alto responsabilidad, BCA mester atene su mes n’e salario y beneficionan actual.

Pues, proximamente Aruba lo conoce kende a bira e Presidente nobo di Banco Central di Aruba.

Paisnan Europeo cu gana pa boycotea proximo Copa Mundial di FIFA

Ultimamente por sinti atrobe un tension cu varios pais Europeo tin cu Merca, den loke cu Presidente Donald Trump kier anexa Groenland na Merca. E Presidente cu a cumpli awor un aña na mando, mirando cu varios pais Europeo a mustra cu nan lo no colabora cu e “locura” di Trump. E Presidente di su banda a menasa di subi e tarifa di importacion, cu a pone varios dirigentenan di e paisnan Europeo cu Trump kier chantajea a discuti cu si t’asina Merca kier, anto ningun di nan lo hunga nan weganan p’e Copa Mundial na Merca.

Dirigentenan di FIFA no a bisa nada ainda riba e posibilidad aki, pero sigur nan lo monitorea e intencion di e paisnan Europeo, cu ta inclui Hulanda tambe. Ora papia di Hulanda, esey lo nifica cu Corsou, cu a clasifica ‘e mundial aki, tambe lo sostene e posicion di nos Pais Madre, y lo keda sin bay Merca?

No ta solamente e paisnan Europeo, pero otro paisnan participante na Copa Mundial 2026, ta dispuesto na sostene Europa, demostrando nan solidaridad y esaki lo tin consecuencia serio pa FIFA, mirando cuanto placa a ser inverti p’e mundial aki.

Minister Gerlien Croes ta anuncia restructuracion di salarionan den enseñansa

Ministerio di Enseñansa tin e honor di anuncia e inicio oficial di e restructuracion di salarionan den sector di enseñansa. Dia 23 di januari ultimo, maestro y dirigentenan di scol a ricibi nan prome salario segun cambionan salarial cu a drenta na vigor desde 1 di januari 2026. E cambio aki ta wordo ehecuta un dia prome cu e fecha simbolico cu ta coincidi cu Dia Internacional di Enseñansa di UNESCO, cu ta 24 di januari.

E reforma aki ta parti di un trayecto den dos fase, cu tin como meta principal: Reconoce y balora e rol fundamental di enseñansa como motor di desaroyo social y transformacion comunitario.

E prome fase ta enfoka riba coreccion di desigualdadnan historico den escalanan salarial y riba un trato husto segun nivel di diploma. Aki ta trata cambio relata na: - comienso di un ‘gelijktrekking’ den fase pa maestro di scolnan primario; - ‘toelagen’ igual pa dirigentenan di scol; - incorporacion di ‘toelagen’ di dirigentenan den ‘pensioengrondslag’; - subida di salario segun 1 ‘periodiek’ desde 1 di januari 2026 y 1 ‘periodiek’ desde 1 di januari 2028 pa docente di otro tipo di scol; - Subida di salario segun 1 ‘periodiek’ pa 98 assistent di klas cu ta haya un salario segun un ‘schaal’ di e structura salarial di docente. Aki ta trata tambe e comienso di un ‘gelijktrekking’ di salario den comparacion cu assistentnan cu ta haya un salario segun un ‘BRA-schaal’; - ‘Gelijktrekking’ acelera pa maestro di scol primario cu ta yega un edad di pensioen entre 2026 y 2028.

E cambionan aki ta marca un paso importante pa fortalece dignidad profesional, siguridad pa pensioen y stabilidad den e sector educativo.

Den fase 2, profesionalisacion lo bira un pilar central den e sistema salarial nobo. Crecemento profesional y personal di maestronan lo ta directamente alinea y liga na progreso den nan re-numeracion. Como parti di e profesionalisacion, Gobierno lo inverti den un concepto agogico moderno, enfoca riba: ● participacion activo di hubentud; ● mas bos y participacion di studiante den nan mesun formacion; ● y un cultura di co-creacion entre docente, alumno y comunidad escolar.

E enfoke aki ta reconoce cu e alumno no ta solamente receptor di enseñansa, sino actor esencial den diseño di su propio futuro educativo.

Cu e prome cambio salarial di maestro cu ta wordo ehecuta un dia prome cu Dia Internacional di Educacion, Aruba ta manda un señal cla: Inversion den docentenan, den profesionalisacion y den bos di hubentud ta inversion den futuro di nos sociedad.