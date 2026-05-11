Schiphol a baha Jurgen Benschop como COO di Aeropuerto
Si un dia, Jurgen Benschop a ser mira como un candidato Arubiano pa bira Director di Aeropuerto, esaki por lo pronto lo no t’e caso mas. Recientemente nos a haya informacion cu e compania Hulandes Schiphol a dicidi di retira Jurgen Benschop como e Chief Operation Officer (COO) y a mude den un oficina chiquito p’e por haci algun trabao administrativo.
Te cu recientemente Jurgen Benschop tabata forma parti di e Interim Management Team di Aeropuerto prome cu Schiphhol a nombra Jonny Andersen como nan CEO. Porcierto nos a ser informa cu Andersen ta mas den exterior cu e ta na Aruba, unda e ta gana un salario miyonario.
Bolbiendo n’e caso di Jurgen Benschop, sigur como COO el a comete algun error, cu te hasta dia cu el a dicidi di sera Aeropuerto, pasobra e sistema di airco a cay afo, poniendo AAA perde masha placa, Prome Minister di e tempo ey tabata cla pa retira Benschop, pero despues a duna un otro oportunidad. Mester bisa cu Jurgen Benschop tin como 26 aña di experiencia den operacion di aviacion na AAA N.V.
Otro persona cu a ser saca for di su funcion ta srta. Marylou van der Linden, kende tabata Operation Manager, kende tambe a ser mira como e posibel counterpart den grupo di Schiphol pa prepara pa bira CEO di AAA N.V. El a ser manda p’e seccion di General Aviation.
For di dia cu Schiphol a tuma over maneho di Aeropuerto, a pone como condicion cu e compania Hulandes mester nombra un counterpart, un Arubiano pa un dia bira CEO di Aeropuerto Reina Beatrix. Ningun Gobierno te cu awe no a cumpli cu e condicion aki. For di e tempo a ser bisa cu Jurgen Benschop t’e mihor candidato.
Tabata durante di un di e auditing haci di aeropuerto, a keda constata un cantidad di error, cu si Aruba tabatin mas aeropuerto, lo a shutdown esaki. E tempo ey a punta dede riba Jurgen Benschop di no a hiba un maneho debido, pero ta Schiphol tabata maneha, unda su ex CEO, Joost Meijs ta responsabel p’e disaster haci na Aruba, cu por poco a down-grade AAA N.V.. Por corda con e tempo Minister Dangui Oduber a laga sa di no kier sigui traha cu Schiphol, pero Gobierno a cambia y Mike Eman sin pensa y studia kico a pasa, hunto cu Minister Wendrick Cecilia a firma un MOU cu Schiphol atrobe, siendo cu hopi experto local ta haya esaki tabata un mal decision.
Schiphol sigur tin falta den e fayonan constata den auditing di AAA N.V., cu ainda tin algun no a keda regla. Proximamente lo tin otro auditing lo tuma lugar di nos Aeropuerto, cu manera menciona lo determina si a regla e fayonan cometi den pasado, y pa sa con e situacion ta actualmente cu Jonny Andersen na cabez.
Pueblo ta ancioso pa sa con Huez lo dicta den caso di e e-stepnan
Diabierne ultimo a tuma lugar un di e prome casonan sumario cu doño(nan) di e e-steps,e-bike, etc. a entama contra di Gobierno. Manera ta conoci Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers a tuma un decision pa autoridad actua contra tur ilegalidad cu tin cu e negoshi di e-steps, e-bikes, etc. E companianan aki no a keda contento y a pidi Huez pa no sigui cu e medida di Gobierno. Un medida cu a haya un sosten Amplio di pueblo.
Diabierne ultimo, Huez a duna di conoce cu no por djis yega, y kita e-steps y e-bikes for di caminda sin mas. Diabierna mainta ora cu abogado di e 2 compania cu a hiba Gobierno Corte, Ebikes y Friendly Green Bikes. Gobierno su representante (DWJZ) a argumenta cu e ‘rotzooi’ aki mester termina y cu e situacion no por sigui asina y lo para ‘riba pa Huez prohibi, e 2 companianan di sigui opera cu nan aparatonan riba caminda publico.
Mirando con Huez a atende e caso aki, ta hacie masha curioso kico lo bira e veredicto cu ta stipula pa dia 22 di mei awor. Con Huez lo haci su analisis, maske adelanta, nos ta kere cu e lo manda e caso aki pa un Bodem-Procedure, pa bai profundisa mas ainda den tur e argumentonan, cu un Caso Sumario no por tuma sin mas.
Huez for di comienso tabata kier clarificacion con e prohibicion abrupto a tuma lugar, di parti di Gobierno. Y cu si ta berdad cu ta ‘djis’ pa medio di un conferencia di prensa y un ‘ultimo aviso’ riba Facebook, esaki a tuma lugar. Huez a puntra dicon Gobierno no a manda sikiera un carta p’e companianan anunciando ki paso lo tuma, si no cumpli. Dicon tabatin un tolerancia di un maneho (of falta di uno), cu ta normal cu awor Gobierno abruptamente kier trece cambio.
Argumento di Gobierno tabata cu te ora cu e companianan a bay Huez pa un medida temporal, cu nan (Gobierno) no tabata na altura mes ken tabata bezig. Contra argumento tabata cu den pasado un di e companianan a haya un precario, y cu a papia cu gobernantenan di e Gabinete anterior, pero cu nunca mas a tende di nan. E otro compania a sigura cu nan a haci peticion pa tanto permiso, como permiso pa nummerplaat p’e vehiculonan en cuestion, pero cu nunca no a haya nan. Ademas, e compania ta registra na Camara di Comercio y tin mas negoshi riba e isla.
Gobierno a contraresta cu di e 2 companianan, uno tin un debe habri di 25 mil florin na placa di precario cu e no paga nunca, y pues no tin un precario valido pa ‘opera’ e negoshi. Pa loke t’e otro compania, nan lo a haci multiple peticion, pero no a haya nunca un permiso. Pues nan ta opera sin permiso. Uno ta operando illegal for di 2017 y e otro desde 2019. Uno cu un precario venci y e otro sin nada mes. E abogado di Gobierno a yama esaki pues un ‘mundo riba su cabez’. Ademas, segun Gobierno su defensa, nan ta basa nan mes riba e regla di trafico wegverkeer y persoonsvervoer. Usando e 2 ley aki so, Gobierno tin suficiente base pa actua manera cu nan a haci, segun e defensa. Ademas, mustrando Huez potret di situacionan imposibel cu ta wordo crea, manera un hoben riba un e-step coriendo cu un baby, y mas potret di situacionan hopi peligroso riba caminda. “Cosnan asina no por sigui mas”, e defensa a argumenta.
Un di e doñonan di un di e companianan a duna di conoce di a cana tur caminda, multiple biaha, a cana 3 aña pa por a haya un precario, y despues a haci tur loke mester a haci, a hasta papia cu 2 Minister di Gabinete pasa, pero nunca mas a tende di nan. E accion di Gobierno a perhudica e companianan, cu tin 8 y 5 trahando respectivamente, y cu e operacion awor ta paga. E base di argumento ta cu Gobierno no por kita e aparatonan, sin un base legal. Y e forma cu a haci esaki, no ta un base legal. Ademas, no tabata cla segun e companianan, riba kico Gobierno ta basa su mes pa a actua asina. E doño di e otro compania a bisa tambe cu na 2022 a aplica pa precario, pero no a haya esaki tampoco.
Huez a sera e tratamento, hecho ta cu e companianan aki ta operando sin un permiso. Sentencia den e caso sumario aki lo ta dia 22 di mei proximo.
Den investigacion di Caso Portulaca, Landsrecherche a detene 4 persona mas den fin di siman
Tabata den oranan di diabierne merdia, Den Noticia a haya informacion cu Landsrecherche a detene 4 persona, empleadonan na DIMAS, relaciona cu e investigacion den caso di corupcion cu a haya nomber di Portulaca. E caso aki ta data for di October 2024, ora den oranan di madruga, autoridadnan hudicial a haci un entrada hudicial na cas di e tempo ey Minister Glenbert Croes y a bai cune te na Mariniers Kazerne na Savaneta.
Hopi a puntra pakico Minister Glenbert Croes mester a ser hiba na un apartamento Oficina di RST. Un rato despues e mandatario a ser hiba pa Oficina di Landsrecherche, unda a tuma lugar su interrogacion. E tempo ey 3 otro persona, tambe trahando na DIMAS a keda deteni.
Despues tempo a bin ta pasa, ata awor den fin di siman 4 persona mas, emplea na DIMAS a keda deteni, cu tabata motibo cu nos di Den Noticia a tuma contacto cu vocero di Ministerio Pulbico pa sa kico ta pasando.
E unico cos cu Ann Angela por a bisa nos ta: “E investigacion aki ta andando y na interes di e investigacion, OM no ta duna niun informacion, ni contesta ningun pregunta”. Dunando nos di compronde cu e investigacion aki ainda ta andando, pero ta di sinta spera ki dia lo keda cla.
Recapitulando kico a sosode, tabata dia 8 di october 2024, autoridadnan hudicia a detene Minister di Labor, Energia y Integracion Glenbert Croes. Despues a tuma lugar un listramento den su cas. E detencion ta den cuadro di e investigacion Portulaca. Esaki ta un investigacion cu ta andando algun tempo caba di Landsrecherche bao di guia di Ministerio Publico.
E investigacion aki ta e.o. dirigi riba e sospecho di delitonan encuanto dunamento di permisonan di estadia/trabou entre 2020 te cu awor. Anteriormente, dia 4 di juni 2024 den e mesun investigacion Portulaca, detencionan tambe a tuma lugar caba. E tempo ey tambe listramento den diferente cas y edificionan comercial a sosode y confiscacion di obhetonan a tuma lugar.
Di e investigacion haci despues n’e obhetonan confisca, e sospecha contra e Minister a surgi. Ministerio Publico a aplica riba e sospechoso restriccionnan den interes di e investigacion. Esaki kier men cu e sospechoso por tin contacto solamente cu su abogado y no cu otro hende. Entre otro pa e motibo aki Ministerio Publico ta cauteloso cu dunamento di mas informacion encuanto e contenido di e caso aki.
Por corda cu Glenbert Croes inmediatamente a entrega su retiro como Minister y tambe di MEP, maske el a campaña despues pa MEP. El a keda interna na hospital y despues di algun dia, a lagu’e bai, sin cu Glenbert Croes mester a presenta bek na Landsrecherche y tabata liber. Awe ta resulta cu e investigacion ta sigui su curso.
Informacion na ultimo ora cu Den Noticia a haya ta cu Mario Wever (DIMAS), kende un dia tabata e di dos empleado cu por a tuma decision ta un di e detenidonan y despues di a keda interroga a bay cas, acusa como sospechoso di husticia hunto cu un otro colega, cu su pareha tabata coordinador di ex-Minister Glenbert Croes. Ta acusa nan di tin di haber den e investigacion Portulaca, unda Glenbert Croes ta e acusado principal. Aparte di sospechoso, a prohibi ambos di drenta edificio di DIMAS y DAO/DPL por lo pronto.
DIMP ta lansa un sistema digital pa areglo di pago y cobranza di Impuesto
Departamento di Impuesto (DIMP) den presencia di Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, a lansa oficialmente e di dos fase di e portal digital “BO impuesto (BOi)”, riba cual tur ciudadano y companía por wak su cobransanan di impuesto online y por haci un arreglo di pago online- un paso concreto pa modernisa nos Departamento di Impuesto, hacie mas eficiente y agradabel y pone mas control den man di nos ciudadano y empresanan.
E introduccion di e servicio nobo aki ta representa un paso concreto den e transicion pa un Gobierno digital, mas eficiente, transparente y accesibel. Pa prome biaha den historia di Aruba, ciudadano y comerciante por haya acceso complete na nan informacion fiscal directamente online, sin mester di bishita oficina of depende di proceso manual.
Cu e sistema digital aki, awor e usuario por: ● Wak nan cuenta completo online, incluyendo saldo habri y posibel restitutie: ● Consulta historia di pago te 5 aña atras: ● Crea areglo di pago flexibel te 24 luna: ● Cuminsa pago dentro di 60 dia: ● Actualisa datonan personal manera adres, cuenta di banco y mas.
E sistema ta ofrece informacion realtime, duna e usuario tin control directo y inmediato riba nan situacion fiscal. E implementacion di e sistema digital aki ta elimina proceso burocratico inecesario, y ta pone mas control den man di ciudadano.
Entre e mehoracion principal: No tin necesidad di pidi “rekeningoverzicht” via e-mail. No mester contacto directo pa yega na un areglo di pago: Transparencia total di tur transaccionnan: Acceso facil pa descarga di informacion pa uso administrative: E cambio aki ta fortalece confiansa den Gobierno y ta crea un relacion mas directo, moderno y eficiente cu e ciudadano.
Realisacion di e proyecto aki no tabata posibel sin e compromiso, vision y dedicacion di hopi profesional. Minister Geoffrey Wever ta gradici sra. Luenne Pieters pa su empeño y contribucion clave den desaroyo di e portal digital aki. Tambe, un reconocemento profundo na tur e empleadonan di Departamento di Impuesto (DIMP) cu a traha cu dedicacion pa haci e proyecto aki bira realidad. Nan esfuerso ta un ehempel di servicio publico cu ta pone interes di pais na prome lugar.
Ta di spera cu e sistema digital aki, ta bon protega “sabinan” no tin forma pa sigui bo operacion y kere di por lanta tur bo fondo for di e.o. banconan.
ARA ta constata cu hopi placa publico ta ser usa sin suficiente transpariencia y control parlamentario limita
Un reciente raport nobo di Controleria General (Algemene Rekenkamer Aruba) a lanta preocupacionnan serio tocante e maneho y supervision di fondonan di presupuesto di Aruba, advertiendo cu cantidadnan significante di placa publico ta opera sin suficiente transparencia y control parlamentario limita.
E raport, titula “Buiten beeld, buiten controle”, a conclui cu debilidadnan structural den gobernacion, supervision y responsabilisacion a mina e efectividad di e fondonan presupuestario special aki y a debilita e derecho presupuestario di Parlamento.
E fondonan aki originalmente a ser crea como instrumentonan di maneho pa financia metanan specifico a largo plaso fuera di e limitacionnan di Aruba su sistema di presupuesto anual regular. Nan a ser diseña pa duna continuidad den financiamento, permiti entradanan destina pa keda disponibel durante varios aña y sostene iniciativanan di politica publico dirigi.
Segun ARA, sinembargo, e operacion practico di e fondonan aki awor ta diferencia substancialmente for di nan proposito original. E raport ta bisa cu structuranan di gobernacion debil, supervision inadecua y mecanismonan di responsabilidad malo a resulta den control administrativo reduci y garantianan insuficiente cu placa publico ta ser usa di forma efectivo, legal y transparente.
Un di e conclusionnan principal t’e fayo ripiti pa cumpli cu e cuadro financiero legal di Aruba. E investigacion a documenta retrasonan persistente den aprobacion di presupuestonan, casonan den cual presupuestonan nunca no a ser prepara y instancianan caminda gastonan a ser aproba retroactivamente despues cu fondonan a ser usa caba. ARA ta enfatisa cu e problemanan aki no ta incidentenan isola, pero debilidadnan structural dentro di e sistema di maneho financiero.
E Fondo pa Mehoracion di Producto di Turismo (TPEF) ta ser subraya como un ehempel grandi. Di acuerdo cu e raport, gastonan a ser haci durante varios aña fiscal sin autorisacion previo di presupuesto di Parlamento. ARA ta declara cu esaki ta mina directamente e derechonan di presupuesto constitucional di Parlamento y ta debilita supervision democratico di gastonan publico.
E Criminaliteitsbestrijdingsfonds tambe a keda identifica como un problema. Aunke e fondo tabata legalmente exonera di e rekisito di presupuesto standard, reglanan di compensacion tabata rekeri un reportahe mas frecuente na Parlamento. E raport a constata cu e obligacionnan di reportahe aki no a ser cumpli den practica, lagando Parlamento sin suficiente informacion pa vigila debidamente e uso di fondonan publico.
ARA a critica mas aleu e falta di transparencia rond di fondonan financia cu contribucionnan Hulandes of Europeo. Den varios caso, a prepara raportnan di responsabilidad pa partnernan internacional externo, pasobra e acuerdonan di financiamento ey tabata rekeri normanan di raport estricto. Sinembargo, e mesun raportnan no a ser entrega consistentemente na Parlamento di Aruba. Segun e raport di ARA, esaki ta crea un desbalansa den responsabilidad y ta laga Parlamento sin aceso na informacion esencial pa loke ta trata gastonan publico.
Un preocupacion central den henter e raport t’e ausencia di un cuadro di politica coherente y unifica cu ta goberna begrotingsfondsen. ARA ta declara cu Aruba actualmente ta carece di criterionan cla pa ki tempo e tipo di fondonan aki mester ser crea, con nan mester ser maneha, con nan mester ser evalua y bao di ki condicion nan mester ser disolvi.
Arubus mester inclui Aeropuerto den su itirenario, dunando servicio na turista y asina bira rendabel
Mi por a tuma nota cu na Hulanda e busnan cu no ta pa tour of charter, pero si ta permiti nan staciona na Aeropuerto di Schiphol. Un biahe ex-Prome Minister Nel Oduber a bisa pa Arubus por gana placa, ta recomendable pa inclui Aerppuerto tambe den su itinerario. Taxinan no mester tin temor cu servicio di Arubus lo bira un competencia pa nan.
Na Hulanda bo tin un seccion pa taxi, tour of charter bus, bus publico y tambe Uber, loke oficialmente no tin na Aruba ainda, pero si tin hende cu ta practica e servicio di Uber. Otro violacion di ley, pero autoridadnan competente no ta haciendo nada contra di esaki. Taxinan cu ta contra di Uber, hasta a bira tolerante p’e servicio cu ta ser duna.
Ta un berguensa bo wak e garage di Arubus unda ta laba e busnan, e garage no tin dak, e edificio ta bayendo atras, argumentando cu Arubus no ta ganando placa, pero claramente por mira cu gerencia no ta haci nada pa crea incentivo pa genera mas entrada.
Y si bo wak De Palm Tours, Fofoti Tours, nan garage ta super bunita, limpi y bon manteni. Kico ta bai robes na Arubus? Gobierno a cambia, pero Minister di Transporte, bao di kende Arubus ta cai, tampoco ta haciendo nada. Sindicato SEPPA, cu ta representa e trahadornan, tambe mester por bin cu idea pa mustra gerencia con por haci ganashi, enbes di pidi mas aumento, cu actualmente e compania no por duna.
Ora bo subi riba website di Arubus, bo ta mira cu nan ta cubri diferente parti turistico, pero no ta inclui Aeropuerto den esaki. Pakico, gerencia di Arubus tin di bin dilanti y splica esaki, ya cu ta placa di pueblo Gobierno ta sigui pomp den e compania, cu manera e ta ser maneha, pronto lo kibra.
Mi ta wonder si tin un Director eynan y/of un Raad van Toezicht ta wak nan bukinan, si e compania ta gana of ta sigui perde placa. Ultimo dianan pueblo por a constata un discusion cu tin entre Director di Hospital, Jacco Vroegop cu Dr. Ike Posner si InSam mester fuseer cu Hospital.
Mi ta haya e discusion aki uno sano, unda por conclui entre otro cu si tin un solo hospital y algo bai malo, henter e sistema ta cai den otro. Competencia y cooperacion ta mihor cu un solo doño. Hasta Posner ta haya cu un hospital sin competencia ta perde su humildad pa cu e paciente
Otro ehempel di falta di comptencia y crea monopolio t’e caso di Tele Aruba y ATV. Dia cu ATV a habri su canal na Aruba, competencia a pone cu Tele Aruba no por keda atras y a cuminsa move den un direccion positivo. Awe cu no tin ATV mas, Tele Aruba a bai atras atrobe, y ta perdiendo placa, cu SETAR tin cu sigui inverti of hasta pensa di bende Tele Aruba.
Cu e penamentonan aki, mi ta bisa cu esaki mester conta pa Arubus tambe. Competencia ta sano, laga Arubus para na Aeropuerto tambe. Cuanto turista bishitando Aruba no ta desea di biba of participa den e cultura Arubano, experiencia con nos hulmilde nos trahadornan ta, usando transporte publica pa bai traha.
Na opinion di Minister Gerlien Croes, Landspakket Aruba ta contribui na resiliencia di Aruba
Recientamente a tuma lugar den sala di Parlamento un reunion publico riba e progreso di Landspakket Aruba. Miembronan di Parlamento a wordo informa riba e resultadonan alcansa y e siguiente pasonan di e programa di reforma. E reunion a subraya e contribucion valioso cu Landspakket a brinda na fortalecemento di e resiliencia di economia y sociedad Arubiano.
For di tempo cu a firma dia 13 di november 2020, a tuma paso importante riba casi tur tema—di Kansspelautoriteit, Impuesto y Mercado Laboral te Economia, Cuido di Salud y Educacion. Tambe riba temanan manera e Sistema Nacional di Estadistica, ARUMIL, e funcion di IT y calidad di legislacion, a logra resultadonan cu lo haci Aruba mas fuerte y prepara pa futuro.
E progreso aki ta resultado di e esfuerso di programa-managernan, lidernan di proyecto y hopi empleado involucra, kendenan merece reconocimento special, segun Minister Gerlien Croes.
Gobierno ta den un fase di transicion. “E pregunta no ta mas kico nos kier cambia, sino con nos ta realisa, consolida y implementa e cambionan aki den practica,” segun Minister Gerlien Croes a expresa den su palabra di bon-bini. E cooperacion entre Aruba y Hulanda, basa riba responsabilidad comparti, igualdad y interes comun, a wordo visibelmente fortaleci den e periodo cu a pasa.
Cu mira riba e resultadonan alcansa y e trabou cu ainda tin dilanti, Gobierno ta mira padilanti riba un extension di e cooperacion. Un extension ta brinda e espacio necesario pa completa trayectonan cu ta den ehecucion, consolida reformanan di forma structural y mantene e capacidad di implementacion di manera duradero.
Esaki t’e siguiente paso logico pa continua cu confiansa e rumbo di modernisacion, bon gobernacion y resiliencia economico. Landspakket a mustra su mes como un instrumento poderoso pa cambio. Gobierno a expresa su aprecio pa tur esnan involucra y ta mira cu confiansa pa un siguiente fase, unda hunto cu Hulanda lo sigui construi riba e base aki. Pasobra e reformanan di awe t’e resiliencia di mañan.
Cas traha riba tereno erfpacht no por ser bendi mas pa bira un AirB&B
Durante tratamento di presupuesto den Parlamento, Minister drs. Rene (Baba) Herde a anuncia cu den cuadro cu tin mester bin c’un balansa entre Airbnb y demanda di cas pa pueblo, cu e forma pa frena mas Airbnb, ta dor di trece cambio den ley di otorgamento di tereno erfpacht.
Si analisa p.e. districto di Noord, ta unda mayoria di edificio a ser cumpra pa Mericano y Canadiense, pa converti esakinan den Airbnb. Pagando basta bon placa p’e cas riba tereno erfpacht.
Awor en Adelante, tur esnan cu haya un tereno erfpacht, ta pa construi cas, cu no por ser bendi na tercera pa converti den Airbnb. Mester bin c’un balansa entre Airbnb y demanda di cas pa pueblo, Minister drs. Rene Herde a bin ta declara ultimamente. Esaki ta un di cambionan cu lo tuma lugar, p’asina por otorga mas tereno erfpacht.
Ta for di hopi tempo caba tin gritonan den direccion di Gobierno, cu mester cambia nan maneho, de lo contrario den futuro sercano lo no tin tereno mas pa yiunan di tera cu kier construi un cas propio.
Durante siman aki, Minister di Vivienda y Infrastructura, drs. Rene Herde, a duna un presentacion tocante e crisis serio di Vivienda cu Aruba ta enfrenta.
Actualmente ta calcula cu e demanda pa un cas ta alrededor di 8.000, mientras cu tin aproximadamente 360 percela so disponibel pa construccion. Ademas, gobierno ainda ta trata peticionnan cu ta data di 2013, loke ta indica cu e demanda pa vivienda pagabel ta mas grandi cu loke gobierno tin pa ofrece na percela of via casnan di FCCA.
Demanda pa vivienda ta sigui crece, specialmente entre parehanan hoben cu ta busca nan prome cas. Hopi famia ta obliga pa keda biba mas tempo cu nan famia pa motibo di falta di vivienda. Un mercado di vivienda stabil ta esencial p’e stabilidad social y desaroyo economico di un pais.
Pa responde na e reto aki, ta propone un maneho nobo pa vivienda pagabel cu ta enfoca pa uza tereno mas eficientemente y acelera construccion di cas. Entre e medidanan tin division di percela den tres diferente categoria, chikito, mediano y grandi, esaki lo permiti mas vivienda riba e mesun tereno. Por ehempel, percela chikito por wordo desaroya cu cas tipo “twee-onder-een-kap” y esaki por aumenta e cantidad di vivienda sin necesidad di tereno adicional.
Alavez ta propone regla nobo di construccion pa haci vivienda mas accesibel financieramente y medidanan pa evita speculacion, manera obligacion di prueba di financiamiento y termino pa cuminsa construccion.
Cu e maneho aki, e potencial di vivienda por subi di 360 pa aproximadamente 580 cas, cu e meta pa realisa mas vivienda pagabel den un tempo mas cortico y reduci e lista di espera pa famianan na Aruba.
Segun Minister Herde e vision y maneho aki a largo plaso ta representa un paso importante pa modernisa e sistema di otorgamento di tereno y pa logra un mercado di vivienda mas stabil y balansa pa futuro generacion di Aruba.
BestFly Aruba a pone on hold su plannan na Aruba
For di como 2 aña caba, e compania di aviacion BestFly a inscribi e compania na Aruba y a solicita di inmediato pa por haya licencia di AOC, cu e meta di bula interinsular y na un tarifa mas abao. Siendo un compania di Angola, Africa a mira tog e necesidad di crea un compania cu su base di operacion na Aruba.
Y asina a keda funda e compania BestFly Aruba cu su base aki y lo tin un bon colaboracion cu e sucursal e.o. na Cabo Verde. Manera meniona, deseo sigur ta pa cuminsa duna servicio interinsular na un tarifa mas abao di loke e ta actualmente.
Recientemente e islanan di Caribe Hulandes hasta ta crea un comision pa studia con por haci e conectvidad entre e islanan aki mas rendabel y BestFly lo surgi como un di e alternativanan. BestFly lo ofrece tambe Aircraft Management, FBO & Ground Handling, VIP Charter Services y manera menciona buelonan interinsular.
BestFly Aviation a anuncia su plannan y hasta laga sa cu lo usa p’e buelonan regional un avion Embraer E-190 y ATR 72-600, pa cual a pidi e AOC. E compania a habri un oficina na Aruba pa cuminsa recluta su empleadonan na Aruba.
Pero despues no a tende nada mas y awor ta 2 aña cu e BestFly Aruba a solicita su AOC,, y te ainda nada. Un vocero di Departamento di Aviacion a duna di conoce cu e proceso ta vigente ainda, y cu e compania tin cu cumpli cu algun punto ainda. Pero mientrastanto di otro banda, Den Noticia tin informacion cu BestFly a pone su plannan “on-hold”, debi na otro compromiso cu nan a haya. Extraoficialmente Den Noticia a compronde cu BestFly tin cu cumpli cu loke ta ser pidi di nan, prome di haya e AOC.
Mientrastanto Den Noticia a haya informacion cu tin 4 otro compania masha interesa pa haya nan AOC na Aruba, pero no pa duna servicio interinsular, pero pa bula mas pa Latino America. Mester bisa cu debi n’e guera entre Israel, Merca cu Iran, prijs di fuel ta sigui subi, cu pa loke t’e buelonan interinsular, e tarifanan a bira algo mas di 50%. Pa bai Bonaire of Corsou awor, bo tin cu paga como 800 florin. Loke ta un tarifa masha ridiculo y pesey hopi a kere cu benida BesstFly, lo crea competencia pe companianan di aviacion actual cu ta bula interinsularmente.
Hospital y Ambulance a train hunto pa brinda mihor cuido
Recientemente nurse y dokternan di Departamento di Emergencia di Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) y di Instituto Medico San Nicolas (ImSan) hunto cu paramediconan di ambulance a participa n’un training specialmente traha pa fortifica e cooperacion y comunicacion na momento agudo di atende pashent.
E training tabata un oportunidad pa ambos siña for di otro y a ser organisa pa HOH Academy den cuadro di nan studio specialisa pa bira enfermera na Departamento di Emergencia.
Anna Posner, Clinical Teacher na HOH Academy, a conta cu a trece e Training Ketensimulatie Acute Zorg mirando e importancia di un comunicacion completo y efectivo di un team trahando bou presion ora pashent yega emergencia cu ambulance.
HOH Academy a acerca dos docente di e compania ‘Strijven’ di Hulanda cu a yega di tin experencia caba pa train paramediconan di ambulance na Aruba. A coordina e training hunto p’asina recrea diferente scenario (simulacion) cu por pasa riba caya y unda cu paramediconan di ambulance ta hiba pashent Hospital. Ya caba na caminda pa Hospital personal di Ambulance ta comunica cu Departamento di Emergencia te ora cu nan yega y pashent ta wordo tuma over pa nursenan di Departamento di Emergencia pa sigui tratamento mas avansa.
E simulacionnan a haya hopi bon feedback y a trece comprension pa otro, unda cu participantenan a comparti feedback y bin cu ideanan pa mehoracion. Liberato Hoek, Operations Manager di Ambulance Zorg na ImSan a splica cu for di prome cu nan yega hospital nan ta comunica cu e Departamento di Emergencia pa medio di un metodo special cu yama SBAR.
E mesun metodo aki ta ser uza tambe na HOH y ta inclui tur informacion medico necesario di e pashent p’asina tur profesionalnan medico ta riba mesun liña p’asina sigui brinda cuido. Aunke e profesionalnan di HOH y ImSan tur dia ta atende cu pashent, semper tin espacio pa mehora y practica poco mas.
“Cada pashent ta un scenario riba su mes”, asina Liberato Hoek a indica. Cada pashent ta rekeri suministra diferente informacion n’e departamento cu lo tum’e over. Esaki tabata e prome biaha cu a organisa e training aki y ta spera cu den futuro por sigui agrega e training aki den forma structural pa cada bes diferente grupo por siña di otro y asina mehora e servicio di cuido pa nos comunidad.
Educacion ta trece desaroyo continuo pa eleva calidad di cuido na Aruba y e training aki sigur a demostra esaki. E training a trece confiansa mutuo locual ta mehora e colaboracion den practica dunando e mihor cuido posibel na pashent, n’e momento corecto, dor di un team cu tin bon comprension cu otro.
Tanten cu problema di adictonan no keda soluciona, proyecto di revalitacion di Playa y San Nicolas ta hibamento di awa laman
“Calidad di bida den centro di Oranjestad ta responsabilidad di tur nos”. Den marco di e reciente anuncio di e Taskforce “Convivencia: Centronan di Ciudad Sigur y Humano”, ta keda un reto serio. Korpschef Ramon Arnhem a keda nombra como Presidente di e Taskforce aki, pero e tambe mester por sa cu si no tin un solucion pe problema di adictonan, tur e bunita palabranan extra, ta keda manera hiba awa laman.
Ramon Arnhem a destaca cu e problematica actual no ta uno individual, sino un reto comparti cu ta rekeri accion conhunto entre Gobierno, institucionnan y comunidad. Pesey su apelacion na pueblo henter, pa yuda pa trata e problema aki hunto.
Mientras di otro banda, Minister Mervin Wyatt-Ras a tuma paso concreto pa enfrenta problematica di adictonan ambulante na Aruba. Como parti di esaki, e Minister a ricibi un plan, presenta pa Bureau Ondersteuning Verslavingszorg (BOV), representa dor di sr. Jerehm Campbell, pa implementacion di un facilidad pa cuido y intervencion di personanan cu adiccion y problema mental severo. Tanten e implementacion di e plan, tur plan di e Taskforce ta keda un responsalidad di Gobierno mes.
Paralelo cu esaki, Minister Wyatt Ras a indica cu e tin intencion pa habri un daklozenopvang cu lo ta habri 24/7, unda adictonan ambulante por acudi pa ricibi no solamente ayudo humanitario, pero tambe intervencion y guia. E iniciativa aki ta un paso importante den e trabou pa atende e problematica di adiccion den nos comunidad, segun e mandatario.
Segun Ramon Arnhem, e situacion actual den centro di ciudad ta caracterisa pa varios factor cu ta influi negativamente riba calidad di bida. Entre esakinan, el a menciona falta di limpiesa, edificionan bandona den mal estado y presencia di persona vulnerabel sin un lugar fiho pa keda, loke ta crea preocupacion tanto riba seguridad como riba e imagen di Oranjestad y San Nicolas.
Como respuesta, a lanta un enfoke multidisciplinario bou e Taskforce nobo, cu ta integra diferente ministerio y instancia relevante pa atende e problematica di forma structural. Tur loke t’e mas limpiesa y mantencion di cayanan, no mester di un Taskforce, pero departamentonan di Gobierno mester sa di haci nan trabao.
Fortalecemento di vigilancia y presencia den centro, pone mas patruye policial den caya, no ta nada nobo pa pidi. Retiro di autonan abandona y situacionnan peligroso; atencion y orientacion pa persona vulnerable, tur esaki ta responsalidad di Gobierno.
Segun Minister Wyatt-Ras, e iniciativa di BOV ta necesario: “Nos no por sigui mira otro banda ora tin personanan cu ta cay afo di sistema pa motibo di adiccion. Como Gobierno, nos ta tuma accion concreto pa brinda cuido y intervencion ora ta necesario. Nos meta ta pa contribui na restaura dignidad humano y crea oportunidad pa rehabilitacion y reintegracion den sociedad.”
Nos no ta compronde pakico e Taskforce aki no a bai Corsou y pone nan mes na altura, con nan ta solucionando mesun problema cu tin na Aruba. Nos no mester inventa e wiel di nobo. Manera e introduccion di e Taskforce aki a keda introduci, ta manera expresa: Nos ta carga awa hiba laman. Ban coi e toro na su cacho y no na su rabo.
Corda tene na cuenta, cu tanten no tin un lugar pa hinca e adictonan y ta sigui core nan for di centro di Oranjestad, ya caba nan a cuminsa tuma direccion di Palm Beach, centro di nos turismo, nos fuente di entrada. Kier men, Taskforce of no, e problema ta move di direccion, loke ta peligroso pa Aruba su sobreviviencia como destinacion turistico.