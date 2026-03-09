Awor cu morto di Director di ImSan, dr. Joel Rajnherc Gobierno tin cu nombra un re-emplasante pronto
Dialuna mainta Aruba a keda sorprendi cu e tristo noticia cu Director di ImSan, dr Dokter Joel Rajnherc a fayece, despues di un bataya largo cu cancer. E tabata den tratamento p’esaki na Merca, pero den fin di siman a fayece.
Dr Ranjherc tabata un persona masha stima p’e empleadonan di ImSan y sigur tambe pacientenan di ImSan. Mester admiti cu dr. Ranjherc a converti ImSan den un hospital, maske chiquito, dunando hopi Servicio. ImSan a bira un instituto pa combati cancer, unda pacientenan no mester manda Corsou mas, tampoco bai Colombia. Tambe e instituto aki a bira e centro pa tratamento di wowo, unda mayoria intervencion di wowo ta tuma lugar.
Hunto cu Baptist Hospital of Florida, nan a cuminza traha pa ImSan bira un centro di cardiologia. Un tema cu a bira hasta un ‘controversial’ te fusion cu hospital Dr. Horacio E. Oduber. E tabata semper contra y a yega di declara aki, ya cu un fusion lo tabata e fin di ImSan.
Dr. Joel Rajnherc a traha como pediatra na Hulanda entre 1981 pa 1994 y despues a muda pa Aruba como pediatra na hospital Dr. Horacio E. Oduber unda cu el a traha pa 17 aña. Na maart 2012 el a bira Director di ImSan te cu awor, cual funcion el a tene pa 14 aña, te na su morto.
No t’awor, pero dr. Joel Ranjerc a cuminza pensa caba kende lo por bira su susesor. N’e occasion ey nomber di dr. Ike Posner a keda menciona, pero dicho nombramento no a keda concretiza. Awor ta surgi nomber di specialista di pulmon, dr. Alex Schwengle, kende manera ta conoci, despues di baha como Minister a bai traha na Bonaire y awor a bin bek Aruba. Pa loke t’e diferencianan cu tin entre IVA y Dr. Horacio E. Oduber Hospital ta ser rumora cu ta dr. Alex Schwengle, kende kier bira e proximo Director di HOH.
Pero como cu a surgi e posibilidad na ImSan, dr. Alex Schwengle ta ambiciona e puesto aki tambe awor. Otro nomber cu ta ser menciona ta di drs.Jerry Staring, kende a bira victima di Gobierno di MEP, y hasta elimina di su funcion como Director di DVG. Maske el a gana su caso den Corte, nunca Gobierno di MEP no a rehabilita Staring bek den su funcion, pero mester a sigui paga su salario.
Esaki t’e 3 nombernan menciona como posibel susesor di dr. Joel Rajnherc como Director di InSam, cu Minister di Salud, drs. Mrvin Wyatt Ras tin cu nombra.
Toko Winklaar, invitado especial na celebracion di 50 aña fundacion di EXTRA
Dia 1 di maart ultimo, e matutino EXTRA, manera ta ser bisa e unico matutino di mayor circulacion na Papiamento a cuminsa 50 aña di existencia. E hecho aki a keda celebra na Den Mondi Beach, pero den un circulo chiquito, unda por a topa cu un cantidad di coleganan di antaño, pero tambe cu esnan hoben cu a tuma e trabao di periodismo ta cumpli cu e trabao pa informa pueblo di Corsou, Bonaire, St. Maarten y Hulanda.
Maske cu EXTRA no ta circula na Aruba mas, tur esnan cu kier sigui nan noticia, por haya esaki via di e-mail, loke sigur tin su hendenan. Mescos cu Bonaire, Aruba por medio di Victor (Toko) Winklaar a haya nan invitacion pa celebra e hecho magno aki.
Romulo Yrausquin, Director di EXTRA, hunto cu Valesca Diaz, Hefe di Redaccion y su asistente Dino Bernadina a pidi Toko Winklaar pa hiba palabra, loke el a haci tambe, dunando sigur reconocimento n’e fundadornan di e matutino aki, esta difunto Eddy Oleana, Mike Oehlers, kendenan hunto cu sindicato CFW a logra nan soño. Pero no por keda sin reconoce cu e “motor” tras di e exito aki, ta Ronny Yrausquin, kende tabata e Director Financiero di EXTRA y a goza di confianza di banco, p’awe cumpli 50 aña.
Mirando cu nos tur a of ta yega di pensioen, asina tambe Ronny Yrausquin a dicidi di baha cu un pensioen bon mereci y a dicidi di pasa e batuta pa su yiu, Romulo, kende sigur lo sigui cu e bon trabao cu su tata a laga p’e cumpli cu tur empleado di EXTRA. E tabata un anochi ameno sigur, unda varios empleado u a cumpli varios aniversario, a haya nan reconocimento. Cu e empleadonan pensioena no kier bai cu pensioen, pero kier sigui traha, ta mustra cu e ambiente na trabao ta unico. Un biahe mas masha pabien y cu nos lo tin EXTRA (imprimi) pa largo, mirando cu mundo tecnologico ta hibabo ta internet.
No hunga cu e unico pilar econmico di Aruba, cu ta su turismo
Recientemente a sali un publicacion di Visual Capitalist cu Aruba ta pertenece n’e paisnan cu na nivel mundial ta depende mas fuerte di turismo pa nan economia. Esaki ta resulta for di un comparacion internacional nobo di Visual Capitalist tocante e participacion di turismo den e producto interno bruto di paisnan. Den e ranking ey, Aruba ta ocupa e di dos lugar na mundo.
Segun e comparacion, turismo ta representa casi 70% di e economia Arubiano. Solamente Macau ta mas dependiente ainda di turismo. Asina, e analisis ta confirma cu crecemento economico, empleo y entrada di Gobierno na Aruba ta den gran medida conecta cu e cantidad di bishitante.
E cifranan ta mustra cu Aruba, den perspectiva internacional, ta excepcionalmente dependiente di e sector turistico. Den mayoria di paisnan, e participacion di turismo den economia ta keda bou di 10%.
Publicacion asina ta haci nos orguyoso, pero mester ser mira cu nos no por keda cu un solo macuto pa nos economia y cu mas cu tur, nos mester sa di cuida e logro aki tambe. Pero siman pasa diadomingo dia 1 di maart, a nota un situacion, cu aparentemente no a haya mucho atencion, pero cu mester wordo cuestiona.
T’asina cu dilanti di e hala nobo di Aeropuerto Reina Beatrix por a mira un fila largo di turista ta para den e higra di solo, ta warda pa drenta den e edificio. A ser puntra pakico? Ta un solo entrada tin n’e ala pa pasaheronan Mericano. Merca t’e mercado mayor di nos turismo y nan merece di haya e trato aki? No por si nos kier mantene nos mes como nr. 2 di depedencia di turismo na mundo. Kende ta responnsabel?
No a mira ningun Parlamentario of e Minister di Turismo bin dilanti y pidi cuenta na Schiphol Group cu ta maneha e proyecto di expansion di nos Aeropuerto. Den pasado caba mesun grupo aki a comete varios vupa, y a hala nan atencion? Tin penalty cobra? Turismo ta di nos tur, y mester sa di cuid’e.
Actualmente mes tin un delegacion na Rio de Janeiro (Brazil) participando n’e congreso Routes of the Americas, unda Aruba ta sigui promociona pa recibi mas buelo, mas pasahero, pero si Aeropuerto no por duna un servicio debido, anto ki bal?
Minister Geoffrey Wever a anuncia destaho publico pa desaroyo di FinTech
Minister mr. Geoffrey Wever, a anuncia oficialmente un destaho publico pa desaroyo di e Plan di Implementacion di FinTech pa Aruba, marcando un paso concreto den e strategia di Gobierno pa modernisa economia di Aruba y fortalece su posicion como un hub financiero digital competitivo den region. Desaroyo di e Plan di Implementacion di FinTech pa Aruba ta forma parti di e Landspakket y lo wordo financia pa Hulanda.
Desaroyo di FinTech ta parti di e maneho economico pa un economia resiliente, diversifica y prepara cu ta crea oportunidadnan nobo pa inovacion, mas inversion y empleo di nivel halto pa reduci e dependencia di Aruba riba un solo sector economico. E destaho publico pa desaroyo di e Plan di Implementacion di FinTech pa Aruba ta forma parti di pasonan concreto di ehecucion di e maneho economico.
Na 2024 Minister Geoffrey Wever a sera un colaboracion strategico cu United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN-ECLAC), cu apoyo di Landspakket, pa analisa e potencial di FinTech, blockchain y digital currency pa futuro economico di Aruba.
Dia 12 di augustus 2025 Minister Geoffrey Wever a ricibi ricibi e estudio final riba e riesgonan, obstaculo y oportunidadnan di e sector di FINTECH y evaluacion di e impacto di “Blockchain Technology” y “Crypto Currency”. E estudio a identifica diferente area cu ta rekeri modernisacion, incluyendo regulacion pa e-money, proteccion di data, seguridad cibernetico y servicio financiero digital. E resultado di e investigacion a ofrece un guia claro di reformanan necesario pa stimula inovacion, mientras cu ta mantene stabilidad financiero y proteccion di consumidor.
“Un di e retonan mas grandi den gobernacion ta converti vision den resultado real. Cu e plan di implementacion aki nos ta tuma un paso concreto pa construi un pilar economico nobo pa Aruba — uno cu ta crea oportunidad pa inovacion, empleo di calidad halto y crecemento orienta riba exportacion. Dor di atende cu transformacion digital na un manera responsabel, Aruba por posiciona su mes como un hub moderno di servicio financiero den region Caribe. e plan di implementacion ta representa e transicion di vision strategico pa ehecucion concreto” segun Minister Geoffrey Wever.
E proceso di destaho lo wordo conduci como destaho publico di acuerdo cu Comptabiliteitsverordening di Gobierno. E proyecto ta planea pa wordo ehecuta entre april 2026 y october 2026. Cu e iniciativa aki, Gabinete AVP-FUTURO ta sigui tuma paso concreto pa desaroya un economia diversifica, inovador y digitalmente conecta, garantisando cu pais Aruba ta keda competitivo globalmente, mientras cu ta crea oportunidad nobo pa entrepeneurship, inclucion financiero y desaroyo economico duradero.
Ley HOFA ta bai Raad van State di Reino pa conseho
E proposicion pa un Ley di Consenso di Reino Finansas Publico Duradero Aruba (HOFA) ta bay Raad van State di Reino pa conseho. Esaki ta loke Conseho di Minister di Reino a dicidi Diabierne ultimo.
Cu esey, despues di finalisa e consulta, a dal atrobe un siguiente paso pa realisa e proposicion di ley aki di Aruba y Hulanda enconhunto. Den e ley di consenso di Reino HOFA, tin reglanan stipula pa logra y mantene finansa publico di Aruba solido. Un presupuesto responsabel y bon maneho financiero ta contribui n’esey. E ley di consenso di Reino ta directamente asocia cu e ‘Ordenansa Nacional pa garantisa finansas publico duradero. Esaki ta un ley di pais Aruba mes. E normanan den e ley di Reino y e ordenansa nacional ta basa riba recomendacionnan di Fondo Monetario Internacional.
Unabes cu e ley drenta na vigor, Aruba por haci uzo di un facilidad di fiansa serca Hulanda. Asina e pais por presta placa pa haci inversionnan publico bou di e mes condicionnan faborabel cu Hulanda tin. Ademas Hulanda ta dispuesto pa refinancia un parti di e fiansanan Arubiano riba mercado di capital Mericano.
Ademas a palabra cu Aruba lo bay paga un interes mas abou p’e fiansa cu el a haci cerca Hulanda durante e pandemia di Corona. Tur e palabracionnan aki ta percura pa baha e gastonan di interes di Aruba. E interes cu Aruba ta spaar por ser uza pa inversionnan den propio pais, manera p.e. den enseñansa, cuido y economia.
Secretario di Estado di Asunto Interno y Relacionnan den Reino Eric van der Burg: “Atrobe a dal un paso importante den direccion di finansas publico solido pa Aruba. Hulanda y Aruba ta trahando hunto desde medio 2024 riba e proposicion di ley, di manera cu Gobierno Arubiano, riba termino mas largo tambe, por haci mas inversion cu ta beneficia habitantenan y economia.
Cu esaki ta regla finansas publico duradero, supervision y facilidad di fiansa den un ley di Reino, mescos cu pa Corsou y Sint Maarten. Mi ta contento cu hunto nos ta pone nos esfuerzo bou di esaki.”
Prome Minister di Aruba Mike Eman: “Esaki ta un momento importante di trankilidad pa Aruba y Reino. Specialmente den un mundo cu ta bira cada bes mas turbulento y impredecibel, ta crucial cu confiansa, stabilidad y colaboracion ta existi dentro di Reino. Trahando hunto, nos por cumpli mihor cu e retonan di nos tempo y traha riba inversionnan cu ta sirbi e Biennan Comun di Aruba y di Reino.”
Oposicion cu “ayera” tabata na fabor di e ley aki, “awe ta contra”. Hecho ta cu te awe Parlamento di Aruba no tin consensus riba e ley aki.
Celebrando Dia Internacional di Muher: Muhernan empresario como e Motor di Economia di Aruba
Ayera dia 8 di Maart a marca Dia Internacional di Muher, fecha dedica na memoria historico, reconocimento di logro y reafirmacion di compromiso pa un sociedad mas husto y inclusivo. E dia aki tambe un momento pa honra e resiliencia, creatividad, y poder economico di muhernan rond mundo.
Pa Aruba, e dia aki tabata un oportunidad pa reconoce cu hende muher no ta simplemente participantenan den nos economia; nan ta forma un parti esencial di desaroyo di nos economia. Ora nos refleha riba nos progreso, e datonan di e ultimo raportnan economico y social ta resalta un berdad cla: Ora muhernan empresario tin exito, Aruba tin exito.
Segun Censo di 2020, muhernan awor ta ocupa 45,3% di tur posicion di maneho (managerial positions) na Aruba. E liderazgo aki ta visibel den varios di nos sector economico, for di produccion di cuminda artesanal te na innovacion cientifico.
Na 2025, DEZHI a lansa nan campaña Cumpra Local;. Esaki a pone den spotlight algun negoshi destacabel lidera pa muher cu ta contribui na e structura social y economico di nos isla.
Zaida Everon, doño di T2Pan Sourdough Boutique, a demostra con vakmanschap cientifico por construi un marca local exitoso. Rachell Peterson, fundador di Farma Cure Fungi, ta un pionero den agricultura sostenibel, usando metodonan di laboratorio pa produci hongo medicinal y culinario di alta calidad aki mes riba nos isla.
E muhernan aki ta representa e cientos di empresarionan cu ta converti vision den realidad, creando empleonan y diversificando nos economia. E Impacto di “She Means Business”
Ministerio di Economia y Finansa, atrabes di Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI), ta comprometi pa brinda e hermentnan necesario pa muhernan escala nan proyectonan. Na maart 2025, Exprodesk a lansa e iniciativa “She Means Business: Women Empowerment Month.
Dentro di e programa aki, a ofrece un serie di workshops diseña pa construi capacidad di exportacion; y mentalidad empresari y duna hende muher mas tools y conocemente dentro di varios area pa nan por desarroya nan mes como empresario.
Di e clientenan nobo cu a busca guia na IDEA, cual ta forma parti di DEZHI, na 2025, casi 40% tabata muher buscando pa cuminsa of expande nan mesun empresa. Es mas, e following di IDEA riba plataforma social, ta mayoritariamente femenino, cu muhernan den e categoria di edad di 35-44 aña formando e segmento mas grandi y activo di nan 3.100 siguidornan. Esaki ta demostra un deseo y interes grandi y activo pa emprendemento cerca muhernan Arubiano.
Banco Central di Aruba ta raporta cu nos Gender Inequality Index (GII) a mustra un tendencia di reduccion riba termino largo, locual ta nifica cu nos ta moviendo mas cerca di igualdad berdadero. Es mas, Aruba ta destaca su mes cu un di e nivelnan mas abou di desigualdad di genero ora nos wordo compara cu otro Small Island Developing States (SIDS).
Minister Geoffrey Wever ta aplaudi e trabou di DEZHI, IDEA y Exprodesk pa nan trabou continuo pa apoya, inclui y stimula e participacion di hende muher den e mundo di entrepreneurship y empresa. Tambe Minister Wever ta reafirma e compromiso di Gabinete AVP- Futuro pa sigui traha den colaboracion cu sector priva pa yega na un igualdad berdadero.
Dia Internacional di Muher a enfatiza e importancia di promocion di igualdad di genero y e proteccion di derechonan di muher y ta un recordatorio cu igualdad di genero no ta solamente un meta social, e ta un manera pa aporta na un economia mas sano, diversifica, resiliente y fuerte.
Milly Schwengle a huramenta como Minister Plenipotenciario
Despues di casi un aña cu a forma Gobierno, partidonan AVP-Futuro a logra haya un candidato pa bira e Minister Plenipotenciario di Aruba na Den Haag. Despues cu partido Futuro no a acepta mr. Desiree Croes como candidato di AVP, a busca otro candidato y a bin haya drs. Rene (Baba) Herde, pero como cu e candidato di AVP pa bira Minister di Energia, ing. Mike de Meza a ser considera un sospechoso pa Ministerio Publico, a dicidi pa haci drs. Baba Herde Minister temporalmente, te ora cu tin claridad p’e caso di Mike de Meza. Mirando cu ta tumando demasiado tempo, a busca y a haya 5 candidato, cu di acuerdo cu nos informacion, di e 5 candidatonan aki a keda unicamente 2.
Tabata trata di mr. Milly Schwengle y mr. Shandra John, kende sa hopi di maneho na Cas di Aruba. Den evaluacion haci, e esogencia a bai pa un otro profesional den persona di mr. Milly Schwengle. Tabata diaranson merdia, na Cas Ceremonial di Gobernador, Alfonso Boekhoudt, den presencia di Conseho di Minister di Gabinete AVP-Futuro, a tuma lugar e huramentacion di mr. M.G.M. (Mildred) Schwengle como Minister Plenipotenciario na Hulanda. Cu esaki, Aruba ta fortalece su representacion strategico den Reino y su presencia na Europa.
Mildred (Milly) G.M. Schwengle LLM ta un experto legal cu amplio experencia den derecho constitucional, derecho publico internacional, gobernacion (publico y priva), financiamento y negociacion di alto nivel. Schwengle a studia Derecho Hulandes na Katholieke Universiteit Nijmegen (awor Radboud Universiteit Nijmegen) entre 1984 y 1989.
Su carera profesional a cuminsa na Ministerio Publico como plaatsvervangend Procureur Generaal (1990-1992) y despues como Griffier na Gerecht di Prome Instancia di Aruba (1992-1994) . Na 1994 Schwengle a bira abogado y desde 1996 te 2017 tabata partner na HBN Law, sirbiendo Aruba, Corsou, Boneiro, Sint Maarten y Saba.
Entre 2017 y 2023, Schwengle a ocupa e posicion prestigioso como miembro di Raad van State di Reino na Hulanda y a acesora Gobierno di Reino riba legislacion, decreto y tratadonan internacional, cu enfasis riba relacionnan den Reino. Ademas di su experencia institucional, Schwengle a actua varios biaha como abogado principal den proyectonan grandi di financiamento, privatisacion di fondo di pensioen y adkisicion internacional cu interesnan miyonario.
Actualmente Schwengle ta dirigi negociacionnan den Reino riba finansas publico sostenibel y supervision financiero pa Gobierno di Aruba. Cu un trayectoria caracterisa pa liderazgo, integridad y experticio huridico, Milly Schwengle tin un combinacion unico di experencia di sector publico y priva. Gobierno di Aruba ta expresa su confiansa pleno cu Schwengle lo representa interesnan di Aruba cu dignidad, responsabilidad y vision strategico den Hulanda y den Reino.
Nombramento di Schwengle como Minister Plenipotenciario ta marca un paso firme den fortalecemento di e posicion di Aruba den Reino, cu enfasis riba cooperacion, dialogo y defensa di interes nacional. Diarason atardi caba, Milly Schwengle a sali pa Hulanda pa tuma rienda di maneho di Arubahuis di inmediato y pone orden bek na cas di representacion di Aruba. Diabierne caba, el a atende su prome reunion di Conseho di Minister di Reino Hulandes.
Aruba ta fortalece educacion profesional cu dos acuerdo strategico importante
Siman pasa a firma oficialmente dos acuerdo di gran importancia pa futuro di educacion profesional na Aruba. Cu e firma aki, Ministerio di Educacion, hunto cu e partnernan local y internacional, ta confirma su compromiso pa fortifica calidad, inovacion y conexion cu mercado laboral.
E prome acuerdo ta un colaboracion entre Dienst Publieke Scholen (DPS), representando EPI y OABA y Stichting Educacion Profesional Basico (SEPB). Meta principal di e colaboracion ta modernisa y fortifica eduacion profesional (MBO) na Aruba durante e proximo dos añanan.
E acuerdo ta enfoca riba: ● Innovacion den metodo di enseñansa: ● Profesionalisacion di docentenan: ● Desaroyo di un linea di aprendisaje continuo for di scol te na mercado laboral of educacion pa adulto: ● Flexibilisacion di trayecto di studio: ● Un mihor conexion entre enseñansa y necesidadnan di mercado laboral.
E colaboracion aki lo contribui na un sistema di enseñansa cu ta mas adapta, relevante y prepara hoben- y adultonan mihor pa futuro profesional.
Continuacion di alianza internacional cu ROC Mondriaan
Ademas, a wordo renoba y formalisa e alianza strategico entre ROC Mondriaan (Hulanda) y e institucionnan na Aruba. E colaboracion aki, cu lo dura te 2030, ta basa riba igualdad y un pasion comparti pa ofrece e mihor enseñansa na tur studiantenan — tanto na Hulanda como na Aruba.
E enfoke pa e añanan binidero ta inclui:
● Innovacion y calidad den enseñansa: ● Flexibilisacion di enseñansa y concepto di “Leven Lang Ontwikkelen”: ● Intercambio di docente y studiante: ● Temanan actual manera AI, desaroyo di team y igualdad di oportunidad
Inversion den talento y futuro di Aruba
Cu e dos acuerdo aki, Aruba ta pone un paso firme den direccion di un sistema di educacion profesional moderno, dinamico y conecta cu e mundo real. E colaboracion local y internacional ta crea oportunidad nobo pa studiante, docentenan y pa desaroyo economico di nos pais.
Ministerio di Educacion ta expresa su gratitud na tur partner involucra y ta reafirma su compromiso pa sigui traha hunto riba un vision comparti: Un Aruba unda talento ta desaroya, inovacion ta florece y enseñansa ta sirbi como base solido pa progreso sostenibel.
Maneho nobo pa enfrenta crisis di vivienda na Aruba
Diarazon mainta Minister di Vivienda y Infrastructura, drs. Rene Herdé, a duna un presentacion tocante e crisis serio di vivienda cu Aruba ta enfrenta. Actualmente ta calcula cu e demanda pa un cas ta alrededor di 8.000, mientras cu tin aproximadamente 360 percela so disponibel pa construccion. Ademas, Gobierno ainda ta trata peticionnan cu ta data di 2013, loke ta indica cu e demanda pa vivienda pagabel ta mas grandi cu loke Gobierno tin pa ofrece na percela of via casnan di FCCA.
Demanda pa vivienda ta sigui crece, specialmente entre parehanan hoben cu ta busca nan prome cas. Hopi famia ta obliga pa keda biba mas tempo cu nan famia pa motibo di falta di vivienda. Un mercado di vivienda stabil ta esencial p’e stabilidad social y desaroyo economico di un pais.
Pa responde n’e reto aki, ta propone un maneho nobo pa vivienda pagabel cu ta enfoca pa uza tereno mas eficientemente y acelera construccion di cas. Entre e medidanan tin division di percela den tres diferente categoria, chikito, mediano y grandi. Esaki lo permiti mas vivienda riba e mesun tereno. Por ehempel, percela chikito por wordo desaroya cu cas tipo “twee-onder-één-kap” y esaki por aumenta e cantidad di vivienda sin necesidad di tereno adicional.
Alabes ta propone regla nobo di construccion pa haci vivienda mas accesibel financieramente y medidanan pa evita speculacion, manera obligacion di prueba di financiamiento y termino pa cuminsa construccion.
Cu e maneho aki, e potencial di vivienda por subi di 360 pa aproximadamente 580 cas, cu e meta pa realisa mas vivienda pagabel den un tempo mas cortico y reduci e lista di espera pa famianan na Aruba.
Segun Minister Rene (Baba) Herdé e vision y maneho aki a largo plaso ta representa un paso importante pa modernisa e sistema di otorgamento di tereno y pa logra un mercado di vivienda mas stabil y balansa pa futuro generacion di Aruba.
29 Aspirant di Scol di Polis a huramenta y 25 Brigadier a completa nan MKO
Siman pasa a tuma lugar un ceremonia special di Cuerpo Policial Aruba, den presencia di Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers, Alto Comisario Ramon Arnhem, Comisarionan di Polis y famianan di e aspirantnan.
Durante e ceremonia, un total di 29 aspirant di Scol di Polis Edgar Joaquin “Watty” Vos a huramenta y awor tin autoridad por traha proces-verbaal y carga nan ekiponan necesario pa eherce nan funcion den practica. E huramentacion a tuma lugar den dos grupo: 15 aspirant di klas N4-2024 y 14 aspirant di klas N4-2025.
E paso aki ta forma parti di e curiculo di e educacion policial cu ta dura 4 aña, cu finalmente mester conduci na obtencion di nan diploma di MBO y preparacion profesional pa sirbi comunidad di Aruba.
Ademas di esaki, un total di 25 Brigadier a completa nan Middenkaderopleiding y awor nan tin e oportunidad pa yega e rango di Hoofdagent, marcando un paso importante den nan desaroyo profesional den Cuerpo Policial Aruba.
Durante e ceremonia, Minister Dowers a dirigi palabra n’e grupo di hoben polis y a comparti un mensahe profundo riba e gran responsabilidad cu nan ta asumi. E mandatario di husticia a enfatisa cu Polis tin un rol fundamental den mantene paz, orden publico y seguridad den nos comunidad. E trabao di polis ta exigi integridad, disciplina y dedicacion continuo pa proteha comunidad y mantene trankilidad den sociedad.
Ademas Minister Dowers a pone enfasis riba e importancia di respet mutuo entre colega den Cuerpo Policial Aruba. Segun Minister, respet interno ta forma e base pa confiansa y bon colaboracion den di e organisacion. Respet pa otro y pa comunidad ta crea e fundeshi pa gana respet di comunidad. Confiansa di pueblo ta basa riba profesionalismo, integridad y e manera con Polis ta trata comunidad.
E ceremonia a marca un momento importante pa Cuerpo Policial Aruba y p’e hobennan balente profesional cu awor ta tuma e siguiente paso den nan carera den servicio di seguridad, orden publico y paz den nos pais. Na final Minister Dowers a felicita cada Aspirant y Brigadier cu e logro importante aki den nan carera y a desea cada un exito y perseverancia.
Unidad mobil nobo di Stichting Hunto lo yega directamente n’esnan cu mas mester
Den hopi caso, esnan cu ta lucha cu adiccion of problema di salud mental no semper ta yega n’e servicio di cuido cu ta disponible. Pa algun hende, e paso pa busca yudansa ta bira un obstaculo grandi.
Diarazon anochi, den presencia di Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers, Minister di Salud Publico drs. Mervin Wyatt-Ras y Minister di Relacion di Reino mr. Gerlien Croes, y un grupo grandi di invitado di sector priva y stakeholders, Stichting Hunto a presenta su unidad mobil nobo, un instrumento mas cu lo permiti profesionalnan yega directamente na personanan cu ta biba riba caya of cu ta enfrenta problema di adiccion y salud mental.
E unidad mobil lo ta presente riba diferente punto rond nos isla pa brinda Asistencia basico, orientacion y direccion pa tratamento na adictonan ambulante. E meta principal ta pa crea un brug entre e servicio di cuido cu ta existi y esnan cu, pa diferente motibo, no semper tin acceso n’e servicionan aki.
E proyecto a bira realidad principalmente danki na apoyo financiero di entidadnan priva, cu a contribui pa haci posibel e compra di e Mobile Outreach Unit. E colaboracion aki ta mustra con sector priva tambe ta tuma responsabilidad pa fortalece bienestar social riba Aruba y duna un man pa cu e problema di adiccion y salud mental.
Stichting Hunto ta un organisacion non-profit cu ta enfoca riba cuido mental, tratamento di adiccion y reintegracion social. Cu e unidad mobil nobo aki, e organisacion ta amplia su capacidad pa yega na mas persona cu mester sosten.
E iniciativa aki ta un ehempel cla di con colaboracion entre sector priva y sector social por crea solucion concreto pa retonan cu comunidad ta enfrenta. Minister Dowers ta gradici cada instancia cu a mira e importancia den sostene e causa importante aki y felicita Stichting Hunto p’e logro aki.
Si analisa e maneho cu tin na Corsou, unda por nota cu tin masha poco choler riba caya, bo ta haci e pregunta: Pakico na Corsou tin un maneho bon controla y na Aruba te ainda no por. No mester inventa e wiel di nobo. Pakico e Ministerionan, hunto cu Fundacion Hunto no ta bai analisa nan maneho, unda nan si sa di tene e choler for di caya y aki na Aruba te ainda e ta un problema serio. Man na Obra, No mester inventa ningun wiel nobo.
Premier Eman a planta mata di Watapana na Biblioteca Nacional pa marca celebracion di Status Aparte y historia di institucion
En conexion cu celebracion di 40 aña di Status Aparte y 50 aña di Himno y Bandera, a tuma luga un ceremonia special na Biblioteca Nacional di Aruba, caminda Prome Minister Mike Eman, acompaña pa Minister di Enseñansa Gerlien Croes y Directora di Biblioteca, Astrid Britten, a participa n’e plantamento simbolico di mata di Watapana.
E ceremonia aki ta conecta tanto cu e celebracion nacional como cu e historia di e institucion cultural importante aki. A recorda un momento historico p’e biblioteca. Prome cu Aruba a logra su Status Aparte, e institucion tabata conoci como Biblioteca Publico Aruba. Sinembargo, riba 3 di maart 1986, poco despues di introduccion di Status Aparte, e nomber a cambia oficialmente pa Biblioteca Nacional Aruba, reflehando e posicion nobo di Aruba como pais dentro di Reino Hulandes.
E plantamento di e mata di Watapana, scogi specificamente p’e ceremonia, pasobra e mata nacional di Aruba tin un significado profundo den cultura y identidad Arubiano. Durante su discurso, Prome Minister Eman a enfatisa e simbolismo di e mata.
“E palo di Watapana tin hopi simbolismo pa ken nos ta como Aruba. E ta crece den mesun direccion cu nos biento y e ta un simbolo di superacion y fortalesa di nos naturalesa,” Eman a expresa.
Segun e Prome Minister, e simbolo aki ta refleha tambe e historia di Aruba como pais cu a supera retonan grandi durante añanan, pero cu a sigui avansa cu determinacion y orguyo. E actividad ta forma parti tambe di e esfuerso nacional di reforestacion cu Gobierno ta promoviendo pa restaura e paisahe natural di Aruba y fortalece consciencia riba proteccion di nos medio ambiente.
Cu e ceremonia aki, e celebracion di Status Aparte ta conecta historia, cultura y naturalesa, recordando e caminda cu Aruba a recore, mientras e pais ta sigui traha pa un futuro sostenibel p’e siguiente generacionnan.
Aruba a registra su di 4 morto tragico
Diarazon anochi dia 4 maart 2026 pa 10:54 di anochi Central di Polis ta wordo notifica di un accidente cu a tuma lugar riba caminda di Seroe Tijshi. Un auto lo mester a bolter y na unda e chauffeur a keda herida. Ta despacha patruya di polis , ambulance tambe specialista di trafico.
N’e sitio di e sucedido enberdad ta topa cu un auto Diahatsu Boon color silver y un chauffeur femenino herida. Prome informe ta indica cu e chauffeur lo a bay pasa auto y na un dado momento e lo a perde control.
Ambulance a yega n’e sitio, stabilisa e chauffeur y a transporte pa hospital pa cuido medico avansa. Mientras cu specialista di trafico a tuma e caso y a sigui cu nan investigacion p’asina saca afo kico lo por a pasa.
Diasabra ultimo den oranan di merdia, polis ta wordo notifica dor di personal di hospital cu e chauffeur femenino a fayece. Pa 1’or di diasabra tardi dokter ta constata morto di Gilliane Russiane Albert, naci na Aruba dia 19 mei 1998 (27 aña).
Lamentabelmente e ta bira di 4 morto den trafico pa 2026. Cuerpo Policial Aruba hunto cu Den Noticia ta manda palabra di condolencia y forza na famia di e fayecido den e momento dificil aki.
Encuentro cu Lise Gregoire-van Haaren representante permanente di Reino Hulandes na Nacionnan Uni
Prome Minister Mike Eman a recibi Lise Gregoire-van Haaren, kende ta representante permanente di Reino Hulandes na Nacionnan Uni na New York, den un bishita oficial na Aruba. E encuentro a enfoca riba fortalecemento di cooperacion entre Aruba y e representacion di e Reino na Nacionnan Uni, cu enfasis riba desaroyo sostenibel, proteccion di medio ambiente y oportunidadnan pa colaboracion internacional.
Segun Prome Minister Eman, e posicion di e representante permanente di Reino na Nacionnan Uni ta uno di gran importancia p’e paisnan den e Reino, incluyendo Aruba. El a recorda cu durante periodonan anterior, Aruba a inverti intensivamente den e relacion cu e representacion permanente na Nacionnan Uni, locual a resulta den colaboracionnan fructifero y sosten pa diferente prioridad nacional.
Un tema importante cu a sali den e conbersacion tabata e direccion economico di Aruba despues di e decision pa sera e capitulo di refinacion di petroleo. Gobierno ta mirando awor pa oportunidadnan nobo basa riba sostenibilidad, inovacion y creacion di trabou di calidad cu perspectivan di carera p’e generacionnan futuro.
Di su banda, Gregoire-Van Haren a expresa gratitud p’e oportunidad di encontra cu e Prome Minister y a enfatisa cu e rol di e representacion permanente ta pa representa tur parti di e Reino den Nacionnan Uni. Ademas di reuni cu Prome Minister lo tin encuentro cu diferente otro instancia, departamento gubernamental, como demas colega Minister caminda lo dialoga riba temanan relevante.
Unit Narcotica ta sigui combati bendemento di droga
Diabierna atardi Unit Narcotica tene un accion den Hendrikstraat na Oranjestad pa loke ta trata bendemento di droga. Nan a detene un hende homber local y un hende muher di nacionalidad Dominicana.
Durante e razia a topa basta droga riba nan y a confisca esakinan. Ta trata di cocaina y base. Investigacion ta andando y no ta descarta cu lo tin mas detencion den e dianan nos dilanti.
Cuerpo Policial ta keda recorda e comunidad cu si bo sa algo of wak algo yama nos tiplijn di Polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.