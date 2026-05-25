Entrante awe Minister Arthur Dowers lo manda carta p’e companianan di e-steps cu ley tey pa cumpli cu ley

Diabierne ultimo Corte di Husticia a duna un veredicto, cu a lanta masha interrogatorio. Hopi biaha mesun Corte ta dicta, cu nan no tey pa sinta riba stul di Gobierno, y awor den e caso di e 2 companianan di e-steps, e-bikes, etc., Huez no ta di acuerdo cu maneho di Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers y a ordena e mandatario pa debolbe tur e aparatonan cu a keda warda, no sa si mester debolbe e butnan cobra, sabiendo cu nan a viola ley.

Corte a pronuncia cu den e caso di hucio sumario aki cu a wordo presenta contra Pais Aruba dor di e 2 verhuurders di stepnan electrico. E dos compania aki ta di inversionista Venezolano, kende via di nan oficina abogado, Rruz, Wever & Croes lo a haya permiso di e tempo ey, Minister Dangui Oduber, kende a permiti violacion di un cantidad di ley.

Dia 21 di april 2026, Minister di Husticia a anuncia cu, cu efecto inmediato, ta prohibi pa uza e stepnan riba caminda publico. Dia 29 di april 2026, un “Ultimo Aviso” di e mandatario a wordo publica riba social media, y dia 30 di april 2026, Pais Aruba a cuminsa carga y hiba stepnan bai warda.

E companianan a pidi un prohibicion pa Pais Aruba no confisca nan stepnan. Pais Aruba no ta di acuerdo cu esey y a presenta un contra-demanda. Pais Aruba kier p’e verhuurdernan kita tur stepnan y estacionnan di carga for di e domeingrond (esaki t’e tereno cu ta propiedad di Pais Aruba).

Corte ta dicidi den e sentencia aki cu, n’e momento aki, Pais Aruba no mag di hiba e stepnan. Si Pais Aruba kier tuma medida contra e stepnan, esey mester sosode cuidadosamente y segun e forma stipula den ley. Den e caso aki, esey ta nifica manda un carta n’e companianan, cu awor a bira conoci kendenan ta, unda ta wordo anuncia cu (y dicon) segun Pais Aruba e verhuurders ta actuando contra ley, di cual ley ta trata, cual medidanan e verhuurders mester tuma y dentro di cual termino nan mester haci esey. Tur esaki, Pais Aruba no a haci den e caso aki.

Minister Dowers, despues di tuma nota di decision di Huez a laga sa cu entrante awe, via di carta e 2 companianan aki lo haya sa kico ta kico y cu e Gobierno aki no ta tolera ilegalidad, manera e Gobierno anterior si a permiti. Ademas, Corte a dicidi cu e verhuurders, n’e momento aki no ta obliga pa kita e stepnan y stacionnan di carga for di caminda publico. Aki tambe ta conta cu Pais Aruba mester prome manda un carta n’e companianan cu e peticion pa nan kita nan propiedadnan for di tereno di Pais Aruba dentro di un termino razonabel.

E decision aki no ta nifica cu e stepnan mag keda pa semper riba caminda publico. Naturalmente e verhuurders mester tene nan mes na e reglanan vigente, y esey ta conta tambe p’e conductornan di e stepnan. E decision di Corte solamente ta nifica cu Pais Aruba no mag di hiba e stepnan, mientras cu no ta sigui e reglanan di ley. E companianan aki a desea pa Corte dicta cu Gobierno mester cambia ley pa nan, loke Minister Dowers a bisa caba, lo aplica ley manera ya ta conoci. Lo no tin ningun excepcion. E Gobierno aki sigur lo no permiti ilegalidad di ningun clase. Por spera mas caso hudicial den e proximo lunanan, mirando e veredicto duna pa Corte den e caso sumario aki.

Den 2026 Pais Aruba tin cu paga na debe un total di 648 miyon

Den e prome kwartaal un suma di 154 miyon a wordo paga na debe. Gastonan total na interes den 2026 ta 282 miyon florin di cual 48 miyon florin a wordo paga den prome kwartaal di 2026.

Segun e prome Uitvoeringsrapportage di 2026, debe di Gobierno ta 4,9 biyon florin cual ta igual na un “Debt-to-GDP-ratio” di 61%. E debe total di Pais Aruba a baha pa 61% di bbp. Esaki ta un reduccion di 3,6 punto di porcentahe compara cu e kwartaal anterior y notablemente bou di 70% cu tabata e nivel na fin di 2024.

E debe di e sector colectivo ta na 60% di bbp. Aruba ta sigui riba e bon trayecto pa yega prome cu 2040 na un debe di maximo 50% di bbp. Cifranan preliminario p’e prome kwartaal di 2026, ta mustra un resultado financiero p’e sector collectivo di 1,5% di e bbp cu ta igual na un surplus di 118 miyon florin.

E resultado preliminario p’e prome tres lunanan di 2026 ta mustra cu Aruba ta cumpli cu e norma presupuestario segun e Ley di Supervision Financiero (LAft), segun Minister Geoffrey Wever. Pa Pais Aruba e resultado financiero ta 0,6% di bbp p’e prome kwartaal di 2026 compara cu un resultado financiero di 0,7% di bbp den e prome kwartaal 2025.

Cu entregamento di e Uitvoeringsrapportage p’e prome kwartaal di 2026 na tempo, e resultado financiero preliminario ta mustra un maneho financiero di Gabinete AVP-FUTURO cu ta duna bek na comunidad y ta cumpli cu ley di supervision financiero.

Gastonan ta keda dentro di e cuadro di presupuesto. Entradanan ta subi como resultado di desaroyo positive den turismo, mientras cu e debe ta baha segun Minister Geoffrey Wever.

E mandatario a gradici Departamento di Finansa p’e trabao di compila y na demas departamentonan di Gobierno y AZV, SVB, ATA, Serlimar, SEPB y Universidad di Aruba pa nan contribucion n’e Uitvoeringsrapportage di Pais Aruba.

Hoben alcansa pa un tiro fatal den parkeerplaats na Palm Beach

E caso di tiramento riba parkeerplaats na Palm Beach ta confirma un biahe mas cu tin masha arma di candela ainda den circulacion. Proximamente e campaña pa entrega arma di candela, sin tin consecuencia, ta resulta den un fracas. Lo ta interesante pa sa, cuanto arma di candela a keda entrega di berdad. Kico tin di haci pa pone un fin n’e cantidad di arma di candela cu tin den nos comunidad.

Tabata diadomingo pa mas o menos 1:18 di madruga Central di Polis ta wordo notifica cu den e parkeerplaats di Fat Tuesday, un hende homber lo mester a wordo tira y no tabata reaciona mas. Apesar cu tabatin algun boluntario a trata di yuda e hoben aki, a resulta imposibel.

Central di Polis a despacha diferente patruye policial y ambulance cu urgencia n’e lugar di e sucedido. Na yegada di Polis ta bin topa cu un hende homber cu no tabata reaciona mas. Ambulance a presenta ta trata tog e victima, pero lamemtabelmente no por a haci nada mas.

Recherche, y Polis Tecnico a presenta pa haci nan investigacion pa determina kico por a pasa, mientras cu dokter forensico a presenta y ta constata morto di e victima, kende a resulta di ta Rayden K.A. Kock, naci na Aruba dia 3 di juli 2008, pues e tabatin 17 aña. Segun testigonan, el a ser tira den presencia di un ruman homber, pa cual mester a pidi Slachtofferhulp pa bin duna sosten n’e famia.

Famia mes a reconoce e victima. Kende y pakico el a ser tira mata, no ta conoci ainda, maske tin masha version ta circula, cu nos ta prefera di laga investigadornan haci nan trabao pa trece claridad den e caso lamentable aki. Cuerpo Policial Aruba y nos di Den Noticia ta manda palabranan di forza p’e famia di e fayecido.

Investigacion ta sigui y e sitio aki ta rondona pa camara di seguridad, cu sigur lo yuda na resolve e caso fatal aki. Si tin testigo cu kier colabora cu e investigacion, semper por yama e tiplijn di Polis 11141 pa duna nan version, cu ta keda anonimo.

A bira tempo pa Arubianisa examennan final

E aña aki atrobe por a tende di reclamo di examennan final di skolnan secundario cu te ainda ta wordo traha na Hulanda. E aña un grupo di mayor a dicidi di hasta organisa un protesta, alegando cu e examen di wiskunde tabata hopi pisa, cu ta motibo cu hopi di nos studiantenan no a logra un puntuacion positivo.

Tabata siman pasa durante un homenahe duna na Ito Tromp a bin dilanti cu a bira tempo, awor despues di 40 aña di Status Aparte, cu mester a cuminsa na Arubianisa (Papiamento) di nos examennan. Maske tin hende cu ta di opinion, cu no mester lubida cu mayoria di nos studiantenan ta Hulanda nan ta bai pa studia un carrera.

P.e. pa loke ta wiskunde, cu esaki ta wordo traha na Hulanda, no tin espacio pa un cambio. Tur les di wiskunde mester ta mescos. Si e studiante Arubiano no pasa esaki bon, mester busca e error den e sistema cu ta wordo aplica na Aruba, cu sea nos docentenan ta fayando, of nos studiantenan mes no ta haci nan maximo esfuerzo pa saca nan mihor punto.

Si mi ta di acuerdo cu p.e. Geschiedenis (historia), mester ta mas dirigi riba historia di nos pais. E studiante kier sa mas di su isla, unda el a nace, of educa, cu historia Hulandes. Despues di 40 aña di Status Aparte, a bira tempo pa cambia e sistema educacional aki na Aruba. Y cuadro di esaki, mester cuminsa duna historia di nos isla for di 2de klas caba. Hulandes, cu ta ser duna na skol, mester bira un “vak”y no mester ta un must, cu lesnan ta na Hulandes so.

AVP ta aplaudi e iniciativa cu a documenta e beyesa natural di Caribe Hulandes

Miembronan di fraccion AVP, sra. Jennifer Arends-Reyes y sr. Dennerich Kelly, y por a mira tambe Gino Goeloe di fraccion di Futuro participa n’e estreno exclusivo di “The Six – Discovering Dutch Caribbean Nature”, un documental inspirador cu ta pone den spotlight e rikeza natural extraordinario di e 6 islanan di Caribe Hulandes y e relacion profundo cu ta existi entre hende, cultura y medio ambiente.

E produccion audiovisual, realisa bou di e plataforma WOW!, a hiba spectadornan riba un biahe unico dor di Aruba, Boneiro, Corsou, Saba, Sint Eustatius y Sint Maarten. Atrabes di imagennan impresionante y naracion cautivante, e documental ta mustra no solamente e beyeza natural cu caracteriza cada isla, pero tambe e importancia di conserva y proteha e ecosistemanan cu ta forma parti integral di nos identidad como pueblo.

Segun fraccion di AVP, e documental a yega na un momento importante, unda concientisacion ambiental y sostenibilidad ta bira cada dia mas relevante pa nos region. E mensahe central di e produccion ta cla: E islanan di Caribe Hulandes no ta solamente destinacionnan turistico aprecia pa miles di bishitante cada aña, sino tambe hogar di ecosistemanan unico cu merece cuido, respet y proteccion pa garantisa nan supervivencia pa generacionnan futuro.

Documentalnan manera esaki ta yuda nos compronde mihor e tesoronan natural cu nos tin y e responsabilidad comparti cu ta bin cune,” asina lider di fraccion, Jennifer Arends-Reyes a expresa.

Fraccion di AVP ta reafirma su compromiso cu iniciativanan cu ta promove sostenibilidad, educacion ambiental y preservacion di nos recurso natural pa bienestar di generacionnan actual y futuro.

SVb a marca inicio di un capitulo nobo, cumprando nan propio edificio

Tabata dialuna mainta, na oficina di notario, Johnson a tuma lugar e traspaso oficial di e edificio na Caya Taratata 13 pa SVb. Pa no mas tarda 2028 e oficinanan di SVb na Vondellaan, Sun Plaza y Caya Punta Brabo lo keda ubica den e edificio nobo aki.

E compra aki no por tabata posibel sin e apoyo y sosten di Minister drs. Mervin Wyatt-Ras, encarga cu SVb, y Prome Minister, mr. Mike Eman. Danki grandi pa nan contribucion.

Un danki tambe ta bai n’e team interno di SVb, kendenan a traha na realisacion di e proyecto aki. Famia di SVb ta contento cu oportunidad nobo aki, cu manera e Director I SVb, ing, Edwin Jacobs a laga sa, esaki ta inicio di un capitulo nobo pa SVb.

RAPP a organisa un “Freedom Dinner”cu e tema “Libertad di Prensa na Aruba

Riba 5 di mei den Reino Hulandes ta celebra dia di liberacion “Bevrijdingsdag” cu un “Vrijheidsmaaltijd”. En conexion cu dia 3 di mei cu ta dia di Libertad di Prensa y dia 5 di mei “Bevrijdingsdag”, e Asociacion di Periodista na Aruba, Red Arubiano di Prensa Profesional (RAPP), a para keto na kico Libertad y en especial libertad di prensa ta nifica na Aruba, cu un Freedom Dinner.

RAPP a tene pa prome biaha un Freedom Dinner dia 5 di mei cu e meta pa por comparti un dinner hunto y dialoga riba diferente topico cu instancianan. Durante e Freedom Dinner a comparti storianan di libertad y falta di libertad, na unda a siña conoce otro mihor y asina a crea conexion.

E anochi a tuma lugar den un ambiente ameno unda cu a papia riba un diversidad di topico. Topiconan manera e.o. falta di comunicacion, uzo y mal uzo di e poder di prensa, etica di prensa, persecucion di prensa, seguridad y proteccion di ciudadano versus periodista, libertad den bo privacidad y con e periodista pero tambe e diferente stakeholders por aporta na libertad na Aruba.

Entre esnan presente tabatin representantenan di Corte di Husticia, Ministerio Publico, Veiligheidsdienst, VNO, Director di KABGA, UNESCO, Stichting Deugdelijk Bestuur y diferente miembro di prensa.

Red Arubiano di Prensa Profesional (RAPP) ta un asociacion dedica na stimula e practica liber di periodismo y na promove standardnan halto di comportacion etico. RAPP ta traha pa inspira y educa periodistanan actual y futuro via desaroyo profesional y ta proteha e derecho fundamental di libertad di expresion y di prensa dor di esfuerzonan di abogacia.

Den caso di Minister Gerlien Croes, Mike Eman mester actua y saca su conclusion

Solucion cu hende normal y cu fatsoen, decencia y respet no tin. Si esaki no tin consecuencia benta tur regla di bon gobernacion den prullemand y Reino tin Aruba como un “Republica di Banana”, ex Prome Minister Nelson Orlando Oduber a duna di conoce riba su facebook, referiendo n’e caso di Minister Gerlien Croes, si el a paga of no pa su biahe pa Corsou den un avioneta priva.

No lubida e weganan politico cu a conduci pa kita Voorzitter y tambe nos t’e unico pais den Reino, unda a baha un Ministro cu ya tabata demisionario pa di 2 vez!!!!. Nel Oduber ta referi na Endy Croes. Si ta sorto di cosnan asina aki ta continua nos no ta bon bezig y no yora mañan cu e actitud di: “Laat de boel maar waaien”. Nada ta pasa toch!

E solucion legal tey. Bo no por a paga na un compania cu legalmente no mag a cobra. Punto! Aki no tin discusion. Y si bo a paga e compania por haña problema serio cu Gobierno Americano y Direktie Luchtvaart. Unda cu Ministro Gerlien Croes bira toro lo cache!!

Aki esun cu ta guia e Gobierno, esta Mike Eman mester actua y saca su conclucion. Of keda kere cu tempo lo cura e herida. Of kere cu nos ta biba den “Alice in Wonderland”. E cos aki falta tur seriedad e manera cu Gobierno y e Voorzitter di Parlamento a trata e caso.

E contesta ta facil. Bo di cu bo a paga na henter un Parlamento suministra e prueba y carga tambe e consecuencianan. Weganan infantil ta tumando lugar ala “kat en muis spel”. Un Parlamento cu cooperacion di Gobierno y e Voorzitter hungando wega pa gana tempo Parlamento ya ta 6 luna secuestra!!! Caba e cos aki! ex Prome Minister Nel Oduber a finalisa su comentario rond di e caso di Minister Gerlien Croes, kende te ainda no kier bin cu prueba di a paga for di su saco su biahe pa Corsou pa recibi e oncena cu a clasifica pa Mundial.

Resultado financiero positivo den prome tres lunanan di 2026

Minister di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario mr. Geoffrey Wever a elabora riba e prome cifranan preliminario di ehecucion di Presupuesto 2026 p’e prome kwartaal di 2026. Conforme ley di supervision financiero cada kwartaal Departamento di Finansa ta compila e Uitvoeringsrapportage (URK). E Uitvoeringsrapportage ta contene cifranan preliminario di e administracion central di Pais Aruba y cifranan ricibi di entidadnan AZV, SVB, ATA, Serlimar, SEPB y Universidad di Aruba cu ta forma parti di e sector colectivo.

CAft a ricibi conforme ley e uitvoeringsrapportage p’e prome kwartaal di 2026 na tempo. Den cuadro di transparencia y pa informa comunidad na un forma structural, Gobierno lo elabora cada kwartaal riba e ehecucion di e presupuesto 2026 manera ta haciendo desde Gabinete AVP-FUTURO su huramentacion dia 28 di maart 2025.

Entradanan di Gobierno ta mustra un subida di 24,8 miyon florin den e prome kwartaal di 2026 compara cu e mesun periodo den 2025. Segun e Uitvoeringsrapportage 2026 p’e prome kwartaal, a ricibi un total di 439,5 miyon florin na entrada. Esaki ta igual na 22,6% di e suma total na entrada riba presupuesto 2026.

Di e 439,5 miyon florin na entrada ricibi, 115,4 miyon florin of 26% ta relata na Belasting Directo, 231 miyon florin of 53% ta relata na Belasting Indirecto y 93 miyon of 21% na otro tipo di entrada. Gobierno ta ricibi mas cu mitar di su entradanan di Belasting Indirecto.

Pa loke ta trata Belasting Indirecto, Gobierno a ricibi na entradanan di BBO/BAVP un total di 117 miyon florin den e prome kwartaal. Esaki ta un aumento di 8 miyon florin of 8% compara cu den e prome kwartaal di 2025. Entrada na Invoerrechten a subi di 58 miyon florin den e prome kwartaal di 2025 pa 62 miyon florin den e prome kwartaal di 2026. Esaki ta un aumento di 3 miyon florin of 6%. Subida den entradanan di BBO/BAVP y Invoerrechten ta resultado di mas actividad economico.

E desaroyo positivo aki tambe ta wordo refleha den entradanan ricibi na Toeristenheffing. Den e prome kwartaal di 2026 Gobierno a ricibi un total di 33,8 miyon florin na Toeristenheffing. Compara cu 28,8 miyon florin ricibi den e prome kwartaal di 2025, entrada di Toeristenheffing a subi cu 5 miyon florin of 17%. E crecemento aki ta ilustra e desaroyo positivo di turismo.

Den e prome kwartaal di 2026, gastonan di Gobierno a yega un suma di 390 miyon florin. Di e 390 miyon florin, 122 miyon a bai na gastonan di personal, 47 miyon na Goederen en Diensten, 47 miyon na interes, 63 miyon na subsidio, 72 miyon na overdrachten y 39 miyon na Bijdrage en Afschrijvingen. Compara cu prome kwartaal di 2025, ta mustra un aumento di 15 miyon florin. E aumento aki ta resultado di e.o. aumento extra di 150 florin di reparatietoeslag na pensionadonan desde 1 di januari 2026 y mehoracion den structura salarial di kaderpersoneel y enseñanza. Pa loke ta trata e norma di gastonan di personal, e realisacion di e prome kwartaal di 2026 ta na 1,96% di BBO. Si e trend aki sigui, Aruba lo cumpli ampliamente cu e norma di 10% – cu un proyeccion pa fin di aña di 9,1%. Gobierno ta institui un comision cu lo elabora propuestanan pa garantiza cumplimento structural cu e norma di gastonan di personal a largo plaso.

Hayando un Cuerpo Policial demotiva, Lito Lacle tin un reto grandi pa trece cambio den Polis

“Mi ta cla p’e reto”, asina Lito Lacle a scirbi na su coleganan buscando nan sosten p’e por representa nan como Presidente di Sindicato di Polis Aruba (SPA). Un mayoria a responde n’e yamada y un cantidad record di riba 200 miembro a bay deposita nan voto, di cual 164 a sostene Lito Lacle y 37 miembro a vota pa continua cu e maneho actual di Rodney Solognier. Den nos ultimo edicion di dialuna ultimo, Den Noticia a haci mencion cu Lito Lacle a lansa su mes como candidato pa presidencia di SPA, ya cu hopi di e miembronan a desea un persona mas fuerte den dicho posicion.

Aunke cu e diferencia ta grandi, tog e no ta un record si. Den eleccionnan anterior tabatin cifranan manera 246 y 240 miembro cu a vota pa un Presidente y su miembronan di directiva. Loke tambe ta notable den e eleccion aki ta cu mayoria di e miembronan di directive di Rodney Solognier, a keda re-eligi tambe. Esaki tabata duna tog indicacion, cu e miembronan di directiva mes no a sostene maneho di Rodney Solognier.

Tin un caminda largo pa cana ainda den sindicalismo na Aruba. Enbes di sigui pensa den tempo di “couchi boulo”, ta ora pa digitalisa procesonan, modernisa e experiencia sindical, bin cu un app pa tur miembro ta conecta cu otro y asina por sigui menciona. Establece un liña di contacto directo cu DRH, tin un bon relacion cu mando policial, Minister di Husticia y asina por sigui menciona e servicionan cu miembronan ta desea di por conta riba dje di nan sindicato.

Di e riba 400 miembronan di SPA, algo menos cu mita a vota p’e directiva nobo. Esey ta un mensahe si cu Lito Lacle tin un reto pa convence e miembronan pa ta mas participativo y bin mas cerca di nan sindicato. Ta bisa cu e caminda ta largo, pasobra tempo di Juancho Gomes na aña 2015 ta 131 miembro so a vota p’e directiva nobo. Hopi biaha ora di yama reunion tambe ta un man yen di miembro ta duna oido.

Pesey ta pensa den modernisa e proceso, haciendo cu miembronan tin acceso na nan sindicato y informacion den nan plant’i man. Un relacion mas interactivo posibel, uzando tecnologia moderno, pero tog manteniendo e plataforma di sindicalismo y union bibo.

“Mi ta cla pa e reto”

Lito Lacle tin experiencia caba den sindicalismo y conoce e retonan cu tin den e Cuerpo di Polis. El a bisa su coleganan cu e nunca a forma parti di ningun kliek” den e organisacion. “Mi kliek yama KPA”. Un di su tareanan principal como Presidente lo ta di exigi transparencia. Mando Policial lo mester trata tur miembro mescos. “Nos tur merece crece den KPA”, e Presidente nobo a vocifera.

“Mester caba cu cultura di redo. awe nos Cuerpo Policial ta draai mas tanto riba hiba trece y haci redo riba otro pa nan mesun beneficio. P’e motibo ey mes mi persona awe tin un duidelijke afspraak cu mi hefe directo y cu Korpschef. Si un hende bisa ami di, trece e hende mi dilanti pa confronta otro y caba e redo. Y esey mi lo spreek af cu tur miembro for di awor en adelante”, tabata palabra fuerte di Lito Lacle.

E Presidente nobo di Sindicato di Polis a hereda tur e proyectonan na mitar of esnan priminti sin cumpli. Asina por menciona e bunita proyecto di bodycam pa Polis, e edificio principal na Cumana, bulletproof vests, edificio di Strandpolitie y lo principal: E reorganisacion di Cuerpo Policial.

Ta sinti cu Lito Lacle tin bon relacion interno den Polis, den Gobierno y cu Ministerio di Husticia pa pone proyectonan move. E votonan cu a logra awor ta “presta” y lo perde tur bek si no cumpli cu promesanan haci. Polisnan a demostra di no kier duna Solognier mas chens, pero a opta pa bet riba Lacle, kende awor tin cu demostra cu e por mihor.

Hopi hende sa cu e relacion entre Lito Lacle cu Alto Comisario, Ramon Arnhem no ta uno bon. Pesey ya caba el a pidi un reunion pa discuti maneho di Cuerpo Policial.

Gobierno di Aruba den reunion na Hulanda pa futuro di e area di refineria

Den cuadro di e bishita di Gobierno di Aruba na Hulanda, Prome Minister mr. Mike Eman, hunto cu Vice-Prome Minister mr. Gerlien Croes, Minister mr. Geoffrey Wever y Minister Plenipotenciario Mildred Schwengle, a reuni na Ministerio di Asunto Economico di Hulanda na Den Haag cu un grupo di funcionario Hulandes di e Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) como tambe di e mesun Ministerio di Asunto Economico pa dialoga riba futuro di e area di e ex-refineria na Aruba.

Durante e reunion, a enfoca riba cooperacion tecnico, apoyo strategico y e posibilidadnan concreto pa desaroyo di un destino nobo p’e area di ex-refineria, como parti di e vision di Gabinete AVP-Futuro pa diversificacion economico y desaroyo sostenibel di Aruba. Segun Prome Minister Eman, e reunion a representa un paso importante den e proceso di planificacion strategico pa futuro di Aruba mirando cu e area di e ex-refineria como un zona cu tin hopi potencial pa futuro di nos economia, apesar di e retonan cu e area ta enfrenta.

“Ta un area cu tin hopi perspectiva. Tin reto grandi manera limpiesa y rehabilitacion, pero e area tin tambe enorme potencial pa Aruba,” Prome Minister Mike Eman a splica. Durante e sesion di brainstorming, diferente experto y tecnico di Rijksvastgoedbedrijf, Ministerio di Asunto Economico y Ministerio di Interior y Relacionnan di Reino a comparti nan experiencia y conocemento cu por contribui n’e proceso di desaroyo di e area aki.

Prome Minister Eman a enfatisa cu Aruba ta busca combina e experiencia Hulandes cu e conocemento local di diferente ministerio, stakeholder y instancia manera Refineria di Aruba N.V. (RdA) pa crea un vision realista y prometedor p’e area aki. “Nos ta mira un oportunidad grandi pa combina e experiencia amplio di Gobierno Hulandes cu e experiencia y conocemento local di Aruba,” Prome Minister a expresa.

Segun e delegacion di Aruba, e reunion a resulta den compromiso concreto pa sigui cu e proceso den e siguiente simannan. “Nos a yega na compromiso cu dentro di dos siman lo presenta algun idea concreto di e direccion pa sigui y p’e expertonan aki por bishita Aruba y reuni cu nos stakeholdernan local,” Prome Minister Eman a declara.

Gabinete AVP-Futuro ta considera e Proyecto aki como un proyecto di importancia strategico pa futuro economico di Aruba y pa crea varios portunidad nobo di inversion y desaroyo. “E decisionnan cu nos ta tuma awor lo ta sumamente importante pa futuro di Aruba,” Prome Minister Mike Eman a conclui.

Pro me Minister Mike Eman ta boga pa mira prosperidad comparti pa tur ciudadano di Aruba

Premier Mike Eman a reuni na Den Haag cu prof. dr. Kim Putters, Presidente di SER Hulanda. Durante e reunion, a dialoga riba diferente tema socio-economico cu ta relevante pa Aruba y Hulanda cu enfoke special rib’e bienestar di nos famianan riba nos isla, pero tambe e poder di compra y e futuro di dialogo social na Aruba.

Prome Minister Eman a indica cu e reunion tabata hopi valioso, mirando cu SER (Sociaal-Economische Raad) Hulanda ta un partner importante pa SER Aruba. “Tin hopi tema cu SER Aruba ta ocupa su mes cu nan, cu tambe ta tema di prioridad pa SER Hulanda. E intercambio di experiencia y conocemento ta importante pa Aruba den e siguiente etapa di desaroyo socio-economico,” asina Prome Minister Eman a expresa.

Un di e tema principal durante e combersacion tabata e posibilidad pa conecta e salario minimo na Aruba cu e “bestaansminimum”, pues e minimo necesario pa un famia por cubri su gastonan basico di bida. Actualmente e bestaansminimum na Aruba ta rond di 2.500 florin, mientras cu e minimum loan ainda ta considerablemente bou di esey.

Segun Prome Minister Eman, esaki ta crea presion financiero serio riba hopi famia Arubiano. “Un persona cu solamente ta gana salario minimo awor ta confronta cu un deficit mensual significativo. Nos kier move den direccion di un sistema mas husto, unda traha duro realmente ta permiti un famia biba cu dignidad.”

Gobierno ta consciente cu eventual aumento di salario minimo lo mester implementa esaki cuidadosamente pa no pone comercio, specialmente esnan mas chikito, den dificultad financiero. Durante e reunion tambe a discuti e posibilidadnan pa haci e aumento di salario minimo den fase y acompaña cu algun sosten.

Prome Minister Eman a enfatisa cu Aruba ta mira crecemento den turismo y den e indicadornan macro-economico, pero cu e crecemento mester tambe sinti den bida diario di ciudadano. “Nos kier cu prosperidad no keda solamente den cifra economico, pero cu e yega realmente na cas di hende.”