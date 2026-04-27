Despues di decision di Minister Dowers, ta spera cu lo sigui combati tur ilegalidad
Siman cu a pasa, Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers a tuma un decision, cu a ser aplaudi pa mayoria di nos con-ciudadanonan. No t’awor, pero for di algun aña caba, tin critica riba e uso di step electrico, scooter electrico y bicicleta electrico, cu tabata bayendo for di control, creando situacionnan cu no por sigui ignora.
E ley Landsverordening Wegverkeer (AB 1997 no. 18) ta reglamenta cu tur vehiculo di motor, mester di permiso pa subi caya. Esey a keda re-confirma tambe pa Directora di DIMP, sra. Luenne Gomez-Pietersz, pero ta surgi e pregunta, si un persona individual cumpra un step of un e-bike pa usa personal, e no ta ser permiti pa subi caminda publico?
Por a compronde, cu tin un caso hudicial den Corte caba, pasobra un di e companianan aki a haya permiso di Gobierno (cua Gobierno?), te hasta di por huur e aparatonan aki cu turista. Interesante pa sa opinion di Huez riba e caso aki, awor cu Minister Dowers a tuma su medida firme, mientras cu tur otro autoridad tabata sa cu e e-step, bikenan aki tabata illegal riba caminda publico.
Siman pasa, despues di hopi critica, indicando cu na Aruba tur hende (inversionista) ta para riba ley, nos a haya un Minister Dowers, kende a mustra cu mester di un intervencion di inmediato pa trece orden y seguridad den trafico. Manera a ser mustra, “porfin di un Minister cu sa di tuma un decision corecto, pa no keda bisa cu Aruba ta birando un Republica di Banana”
Specialmente den e area di hotel, e situacion ta evidente: Decenas di step electrico, Bicicleta electrico y hasta scooternan grandi electrico ta para riba acera, caminda y hasta unda peaton tin cu cana. E realidad aki ta pone presion riba infrastructura existente y ta crea riesgo directo pa seguridad di tur usuario di e espacionan publico.
Pero asina mes tin un cantidad di violacion di ley, cu nos autoridadnan no ta haci nada contra nan. P.e. huurmento di auto cu number A. Otronan cu ta crea taxi pirata, autoridad ta ciego. Mira kico a pasa den mesun area di hotelnan, unda tabatin confiscacion grandi di mercancia, cu ta ser bisa di ta “fake”. Den mesun area aki, tin masha bendemento di droga, y kico ta ser haci pa combati esaki. Ta di spera cu Minister Dowers sigui cu su bon maneho y no flakea y kere cu su partido lo perde eleccion si e sigui traha cu man duro. Combati tur ilegalidad!!!
Segun e Landsverordening Wegverkeer, e vehiculonan aki ta considera como vehiculo di motor, cu ta nifica cu nan mester cumpli cu reglanan specifico pa por ta riba caminda publico. Sinembargo, ningun di e vehiculonan menciona ta cumpli cu e exigencianan legal estableci. Lamentablemente no ta ser menciona kende(nan) t’e doñonan di e companianan aki cu ta dedica na ilegalidad. Pakico tur e tempo ey, sabiendo cu tin violacion di ley, tur esaki a ser permiti, unda hasta morto a cai.
Comision di Seguridad den Trafico a pasa varios luna trahando activamente riba un solucion structural p’e problema aki. Despues cu pa falta di corahe di Ministernan di Husticia di Gobiernonan anterior, awe, despues di evaluacion profundo y coordinacion cu instancianan relevante, Minister Dowers a bisa ta basta: Mester restablece orden y seguridad den trafico.
E realidad actual ta mustra un falta total di cumplimento. Doñonan di e vehiculonan aki no tin seguro, no tin aprobacion tecnico di DTI, ni ta paga motorrijtuigbelasting. Disponibilidad y acceso facil ta permiti cualkier persona conduci sin control riba capacidad ni conocemento di nos leynan di trafico.
“No por sigui ignora e situacion aki y doñonan di e vehiculonan aki mester tuma responsabilidad of autoridad lo tuma accion,” Minister Arthur Dowers a laga sa. Ademas di e riesgo di seguridad, e bista den sector turistico ta deteriora. Usuarionan cu ta frecuenta e area turistico ta mira e vehiculonan aki como molester den trafico, afectando tanto e experiencia como reputacion di Aruba como destino sigur y ordena.
E consecuencianan di falta di regulacion ya ta visibel. Practicamente tur dia tin accidente unda e tipo di vehiculonan aki ta envolvi, incluyendo incidentenan serio y hasta fatal den pasado. Den caso di accidente cu otro vehiculo cu si ta cumpli cu ley, cobertura di seguro ta bira un problema serio, aumentando impacto financiero y legal p’e partidonan envolvi.
Gobierno, bao di liderazgo di Minister Dowers, a tuma un posicion firme y decisivo. E maneho nobo ta enfoca riba control, cumplimento cu ley y clarificacion di reglanan pa garantisa cu espacionan publico ta keda sigur pa tur hende. Por ultimo Minister Dowers a manda un mensahe cla na tur doño di e vehiculonan aki, “Kita nan for di caminda publico of autoridad lo kita esakinan” y esaki lo ta acompaña cu multa pa cada vehiculo cu autoridad kita.
OTRO VIOLACION
Gobierno tambe a anuncia cu huurmento di stepnan ta ilegal, no tin permiso oficial di Ministerio di Transporte. Segun e mandatario, actualmente no tin ningun base legal cu ta permiti e actividad aki. “Stepnan no por wordo verhuur na Aruba. No tin ningun marco legal pa esaki,” Dowers a enfatisa. E situacion ta complica mas, paso hopi di e compañianan cu ta ofrece e servicio aki no ta registra oficialmente. Diferente di otro tipo di vehiculo, autoridadnan no tin informacion ken e doño di e stepnan ta cu ta wordo laga riba caminda publico.
Gobierno a duna un advertencia cla na tur propietario y compañianan cu tin step. Nan tin e oportunidad pa kita nan vehiculo boluntariamente. Si no, autoridadnan lo procede cu confiscacion. Si un step wordo confisca, e propietario mester tuma contacto cu autoridadnan pa recupera esaki, ademas di paga e boet correspondiente.
“Si bo laga bo step riba caminda publico, nos lo bay cu ne,” Ministro Dowers a bisa cla. “Y despues bo lo mester paga un boet pa haya esaki bek.” T’asina leu cu nos sa, te awe autoridad no a recoge ningun di e e-stepnan aki. Por ta pa motibo di dianan di fiesta, no a traha of e siman aki si lo tuma accion? Of e doñonan ta reta e decision di Minister Dowers?
Atrobe a confisca centenares di producto falsifica: Unda e control di Aduana a keda
Siman pasa, durante un operacion di ehecucion na gran escala na Aruba, centenares, posiblemente hasta casi mil, mercancia di marca falsifica a wordo tuma den beslag. E operacion a tuma lugar den e area di Paseo Herencia, riba e strip dilanti nos hotelnan y e tabata bou di liderazgo di deurwaarder Marali Cruz, den colaboracion cu abogado mr. Wiek Herben, kende ta activo na tanto Corsou como Aruba.
No ta prome, y sigur lo no t’e ultimo biaha cu lo tin e accion aki, pasobra e “importadornan” lo sigui trece nan productonan fake, pasobra nan ta gana hopi placa. E negoshi aki no ta na Aruba so, y sigur na varios otro isla den Caribe y otro paisnan na mundo. Loke nos di Den Noticia kier remarca ta, cu na Aruba tin control na frontera, pa nos Cuerpo di Aduana. Acaso nan no sa di e productonan importa aki?
BBO aan de grens mas Invoerrechten no ta ser cobra y esnan cu ta traha cu e documentonan aki no ta mira e articulonan importa y cu nan ta prohibi pa importa nan? Pesey nos ta bisa, cu Aduana hunto cu DIMP, ta complice den e negoshinan aki. A sabiendas cu e productonan aki ta “fake”, asina mes ta cobra tur Impuesto cu por cobra. Esaki tambe ta illegal tog?
Pesey den un otro articulo nos a haci mencion cu Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers tin cu combati tur ilegalidad cu tin, tur violacion di ley, manera esaki, unda den e reciente razzia teni dirigi riba varios tienda y kiosco caminda tabata bende productonan falsifica di marcanan di luho y deportivo. Entre e articulonan falsifica cu a haya tabata tas, joyas, holoshi, bril di solo, faha, y cartera di marcanan conoci manera Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Nike, y Puma. Tambe a haya holoshinan Rolex falso.
Segun e abogado Herben, e comercio di productonan falsifica ta un delito penal y ta constitui un problema structural riba e isla. “Tin partidonan cu ta gana hopi cen importando y bendiendo productonan falsifica ilegal, hopi biaha dirigi riba turistanan cu ta paga sumanan halto pa loke nan ta kere ta articulonan di marca”. A confisca e mercancianan y lo inventarisa y evalua esakinan. Na final di e proceso aki, lo destrui tur e productonan falso pa evita mas distribuimento.
Minister Dowers mester actua cu mesun determinacion contra di UTV y ATV, cu si ta daña nos medio ambiente
For di ing. Milton Ponson, Defensor di Medio Ambiente, nos a recibi un comunicado, den cual ta duna su opinion riba e medida cu Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers a tuma contra di e e-bikes, scooters, etc. Segun Milton Ponson, atrobe na Aruba ta traha ala buchi pa robes.
E-bikes (incluyendo fat bikes) y e-scooters ta regula y permiti na hopi isla turistico den Caribe, pasobra nan ta electrico y ta sostene e transicion pa mobilidad no basa riba hidrocarburo. Nan no ta daña medio ambiente y naturaleza. Pero UTV y ATV sI ta malo pa medio ambiente y naturaleza. Y esakinan keto bay ta ser PERMITI.
Aki nos di Den Noticia kier para keto un rato, ora cu Milton Ponson ta bisa cu na otro islanan turistico den Caribe, SI ta permiti tur e e-bikesnan aki. Milton Ponson lamentablemente no ta duna constancia du prueba, pakico aya si nan por y na Aruba no. Nos no mester copia nada di otro pais. Manera menciona caba den un otro articulo, ningun hende ta para riba ley akin a Aruba
Segun Milton Ponson. Riba Dia di Tera nan di Reinbow Warriors a condena Minister Dowers pa no a haci su huiswerk. Dia cu doñonan di UTV y ATV pa turista a cuminza SIN DEBIDO PERMISO operacion pa huur esakinan cu turista a corre regula esaki pa doñonan no keda perhudica pa via di inversion haci.
Awor doñonan di e-bikes y e-scooters SI lo keda perhudica. Pues transicion energetico pa vehiculo electrico ta ser castiga. Y manera nos di Den Noticia tin entendi, e inversionistanan aki ta evaluando si ta cuminza un caso hudicial of no. Interesante pa sa e decision final
Y e prohibicion aki den un solo tiro ta kita nos isla su imagen di transicion energetico pa vehiculo electrico. Y hasta lo por ta un razon awor pa otro isla haci promocion como destinacion SI dedica na transicion energetico den ramo di vehiculo disponibel pa turista, segun Milton Ponson..
Dia 2 di juni awor, World Bicycle Day lo elaborate EXTENSAMENTE riba e tematica aki y su papel den turismo, y como tal Milton Ponson lo bin bek riba e topico aki, pa cual nos ta spera cu e bin cu prueba palpable kico ley ta bisa n’e otro islanan Caribense, unda tur esaki SI ta ser permiti.
Tin algun Polis mester bai curso di Relacion Humano
Algun dia pasa, Aruba a conoce su di 5 morto den trafico. Ta trata aki di sra. Liris Aurelia Senior Barrios, kende n’e momento ey tabata riba caminda pa su trabao. E no tabata cana riba caminda, pero leu di caminda, pero debi cu un chofer irresponsabel, a desvia y a bai dal e señora mata di inmediato.
E chofer a pasa test y a resulta di no tabata burachi, pero por tin tur indicacion cu e chofer aki lo a pega soño e mainta tempran aki, of e tabata riba su cellular y no tabatin atencion riba trafico.
Famia di e difunto, algun di nan a bin for di Colombia pa haci tur tramite pa hiba nan ser queri pa Colombia, unda el a nace. Buscando informacion, algun miembro di famia a bay Warda di Polis, pa papia cu e autoridadnan cu Polisnan di Trafico, pa e.o. busca informacion di e.o. kende t’e chofer, kende mientrastanto a ser laga liber caba, pa sa cu ken nan tin cu negocia pa cubri gastonan di famia Seior Barrios pa mande Colombia.
Pero ora cu nan a kere di haya un bon trato di Polisnan di Trafico, mas bien nan a haya un mal corri. Esaki no por. E chofer aki a mata nan mama, nan ser keri y tin tur derecho di haya informacion adecuado. Y lo kier a sa, pakico e chofer a ser laga den libertad asina liher, siendo el a mata un ser humano.
Pero no, e Polisnan cu a atende e famia a rabia cu e famia, a bisa nan cu nan no tin nada di busca nigun clase di informacion y a core nan for di Warda di Polis. Esaki no por. Si tabata un miembro di famia di e Polisnan di Trafico, nan tambe lo kier informacion, cu ta un derecho, pero no pa ser corri manera cacho.
Awor nos ta tende cu no ta prome biahe cu esaki ta sosode na despacho di Polisnan di Trafico. Nan tin un actitud hasta inhumano, cu nos ta kere cu Mando Policial mester cai aden y regla e asunto aki. Tur pero tur hende tin derecho di haya informacion y si nan no kier dun’e, laga e Vocero di Polis atende cu e famianan, pero no pa nan ser trata manera cacho.
Tambe nos ta kere cu Parlamento mester bin cambio di ley pronto. No por t’asina ora cu un chofer ta burachi y dal mata un hende, e ora ey so e por keda sera. Manera e ley ta awor, maske cu dal un hende mata, e chofer lo duna su declaracion y ta liber. Ta un hende e dal mata. Si asina ley ta, tur hende por mata nan enemigo cu nan auto, sin ta bebi y sali liber. No por. Parlamento tin hopi trabao di haci!!!!
Spantenbier na Cas Blanco ta marca progreso di proyecto y pone enfasis riba naturalesa y sostenibilidad
Diamars atardi a tuma lugar spantenbier na Cas Blanco, den Parque Nacional Arikok, unda invitado, colaboradornan y representante di diferente sector a reuni pa celebra e progreso di e proyecto.
Durante e actividad, tambe a presenta e video “Naturalesa ta Papia”, un iniciativa cu ta pone enfasis riba conciencia ambiental y e importancia di conecta cu naturalesa di Aruba.
Prome Minister Mike Eman a haci acto di presencia n’e evento, subrayando importancia di proyecto cu ta contribui na conservacion di naturalesa y desaroyo sostenibel di e isla.
E encuentro a tuma lugar na werkplek di Cas Blanco, unda actualmente ta desaroyando infrastructura cu respet p’e entorno natural. E momento di spantenbier a simbolisa un paso importante den e construccion y desaroyo di e instalacion.
Organisacion di e evento, coordina pa Aruba Conservation Foundation, cu ta traha activamente na proteccion di patrimonio natural di Aruba. E actividad a reuni participante den un ambiente informal, pero significativo, enfoca riba colaboracion, sostenibilidad y e balor di cuida nos naturalesa pa futuro generacionnan.
AFTA a cumpli cu ley, a entrega cuenta annual 2025 Gobierno
Siman pasa Minister di Finansas, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, a ricibi directiva di Aruba Fair Trade Authority (AFTA) pa entrega oficialmente nan jaarverslag 2025. E entrega aki ta confirma e compromise continuo cu transparencia, bon gobernacion y consolidacion di un mercado moderno y husto pa Aruba.
Desde su fundacion riba 1 di januari 2024, AFTA a bira un pilar importante den e proceso pa crea un ambiente economico unda empresanan por competi di forma husto y consumidornan por beneficia di mihor servicio, innovacion y prijsnan mas competitivo. Como autoridad independiente, AFTA ta opera cu su propio competencia legal y instrumentonan pa supervisa mercado y actua ora practicanan inhusto surgi.
Den e jaarverslag 2025, AFTA a presenta e progreso logra durante su di dos aña operacional, incluyendo fortalecemento institucional, proceso di investigacion, orientacion na empresanan y preparacion p’e siguiente fase di proteccion di consumidor. Esaki ta mustra cu Aruba no solamente a crea e cuadro legal necesario, pero cu tambe ta duna contenido real na reformanan cu ta modernisa nos economia.
“Mi ta sumamente contento cu AFTA a sigui crece y madura como institucion. Den poco tempo nan a demostra cu Aruba por tin un autoridad serio, profesional y efectivo cu ta boga pa competencia husto y proteccion di nos ciudadano. Un economia fuerte mester tin reglanan cla y husto pa tur hende,” segun Minister Geoffrey Wever.
Minister Wever a enfatisa cu un mercado ordena y confiabel ta esencial pa atrae inversion, stimula emprendemento y amplia oportunidadnan pa empresanan local. “Ora inversionista mira cu Aruba tin institucionnan independiente, transparencia y seguridad huridico, nan tin mas confiansa pa inverti na Aruba. Esaki ta traduci den empleo, crecemento economico y mas bienestar pa nos comunidad”.
Cu entrega di e cuent annual 2025, AFTA ta confirma cu Aruba ta avansando cu accionnan concreto den construccion di un economia mas competitivo, moderno y resiliente, completamente den linea cu e Programa di Gobernacion AVP-FUTURO 2025-2028.
Tin hopi hoben interesa den trabao di Cuido Medico
Pa di 4 aña consecutivo, HOH Academy di Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) a organisa un “open dag” cu meta pa inspira y informa hobennan studiante riba e diferente oportunidadnan den mundo di cuido. Durante e “open dag”, mas cu 300 studiante a bishita e evento, unda nan a haya e oportunidad pa papia directamente cu profesionalnan di diferente departamento, haci pregunta y conoce di cerca e diferente funcionnan cu tin den nos Hospital.
Un mainta exitoso cu bishita tambe di Minister di Salubridad, Asunto Social, Cuido di Adulto Mayor y maneho di Adiccion sra. Mervin Wyatt- Ras kende tambe tabata emociona pa mira tanto interes di nos hobennan.
Segun Jacco Vroegop, Presidente di Hunta Directiva na HOH, un cantidad grandi di colega a participa pa conta con e trabou diario ta y con gratificante e ta pa forma parti di un organisacion manera HOH. Hopi di e hobennan cu tin interes pa traha den hospital tabata presente, mustrando entusiasmo pa sa y siña mas. Danki sigur n’e nursenan, team di oncologia, radiologia, departamento di mucha, recurso humano y tambe HOH Academy, cu banda di organisa a duna demostracion di CPR. Tambe danki na e team cu a brinda e tour den hospital manera sala di operacion, radiologia, dialyse, functiekamer, revalidatie y departamento di mucha.
E evento a haya un acogida positivo den comunidad, cu un interes visibel di parti di nos hobennan pa orienta nan futuro profesional. “Mi ta spera cu hopi di esnan cu a bishita nos tambe dicidi pa bin traha cerca nos, pa hospital, pa publico y pa Aruba,” Vroegop di HOH a expresa.
Huurcommissie lo sigui desaroya den un organo mas fuerte, eficiente y enfoca riba proteccion
Recientemente Minister di Finansas, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, a reuni cu Presidente y Secretario di Huurcommissie unda a presenta y discuti e relato annual 2025, e di dos jaarverslag oficial di Huurcommissie. Huurcommissie t’e instancia cu ta duna permiso pa un verhuurder por termina un contrato di huur y riba peticion ta determina e prijs di huur pa casnan cu un balor di mercado te cu Afl 150.000, asegurando cu procesonan aki di huur ta transparente, consistente y conforme ley.
Huurcommissie ta hunga un rol clave pa fortalecee confiansa y stabilidad den mercado di huur na Aruba. E obhetivo di Minister Wever ta restructura Huurcommissie desde 2021, tabata pa traha na un manera consistente riba fortalecemento di e proceso interno, claridad den proceduranan y mehoracion di e organo independiente. E esfuerso aki a resulta den un Huurcommissie cu awor ta opera di manera mas structura, profesional, eficiente y cu un base solido pa sigui crea un impacto positivo pa comunidad di Aruba.
Un desaroyo importante den e periodo aki ta cu e atraso cu tabata existi den tratamento di casonan a wordo elimina, resultando den un Huurcommissie cu awor ta completamente ‘up to date’. Esaki ta permiti cu casonan ta wordo trata na tempo y cu beschikkingen ta bin na tempo, fortaleciendo e eficiencia y confiabilidad di e proseso.
Den 2025, e Huurcommissie a trata un total di 264 caso di terminacion di contrato di huur y 33 caso di determinacion di prijs di huur. E cantidad di peticionnan ta mustra stabilidad den e cantidad di peticionnan compara cu añanan anterior.
Minister Wever a felicita y gradici e Presidente di Huurcommissie mr. Monica Kock, Secretaria mr. Marlee Lacle,demas miembronan di Huurcommissie y e funcionarionan di Servicio na Defensa di Consumidor (SEDECO) pa nan esfuerso y compromiso pa sigui traha pa optimisa su funcionamiento pa por brinda e mihor apoyo na comunidad di Aruba.
Maneho di Adiccion no ta di un Minister so, pero di henter Conseho di Minister
Te cu awe, Aruba no tin un maneho concreto pa combati adiccion, of manera bisa den pueblo, combati e chollernan cu ta terrorisando centro di Oranjestad. E problema aki no ta data di awor, pero for di prome cu Aruba a haya Status Aparte. Aruba a conoce varios signatura di Gobierno, manera di MEP y AVP e ultimo 40 añanan, y ningun di nan no a bin cu un solucion concreto, siendo por mira cu dia pa dia e problematica di adictonan ta birando mas serio.
Poco tempo pasa, Minister di Husticia, Arthur Dowers a reuni cu Mando Policial pa studia kico pa haci pa core of elimina e choller for di Centro di Playa. A laga sa cu lo piki un pa un, pero e pregunta cu no a haya contesta ainda ta, unda hiba nan.
No ta na Playa so tin e problema di e adictonan, pero tambe na San Nicolas y poco poco den algun otro region di Aruba. Awor e situacion ta birando mas serio, pasobra e adictonan aki sa cu nan lo wordo cori for di Oranjestad y ta buscando otro loalidad pa bai. Y awor nan ta yegando tambe den area di nos hotelnan, nos Zona Turistico, y esey lo por bira un daño serio pa nos turismo, cu te awor ta e unico pilar di nos economia.
Algun dia atras por a tende e CFO di Fundacion Hunto, Randall van Trigt declara den un entrevista, tanten cu no tin un maneho concreto pa cu Adiccion, ta bira mescos cu ta carga awa hiba laman. Core chollernan for di centro di Oranjestad y no tin caminda pa hinca nan aden, hamas lo tin un solucion p’e problema aki. Por mira cada dia, cu e colonia di chollernan ta birando mas grandi y tin mas hoben tambe envolvi, tanto homber como muher.
Randall van Trigt a nota cu nan Corsou no tin e problema manera Aruba tin, pasobra nan Corsou nan tin un sitio pa duna tur adicto un rato pa saca nan for di e adiccion aki. Pakico nos na Aruba mester inventa e wiel di nobo y no bai studia y mira con ta haci’e na Corsou y haci’e mescos of mihor. Na Aruba tin hopi bla-bla-bla, pero accion no tin.
Problema di combatimento di adiccion no ta di un Minister so, pero di henter un Conseho di Minister. Pesey pone cabez hunto, pa hunto cu demas stakeholdernan construi un instituto pa hinca e hendenan aki aden, duna nan un tratamento pa sali y recupera nan salud. Core cu nan, sin tin un lugar pa duna tratamento, no ta un solucion pa un problema cu tin su añanan caba tin solucion.
Mester fortalece cooperacion pa conservacion y desaroyo sostenibel di Aruba
Diarazon mainta, na ocasion di celebracion di Dia di Mama Tera, a tuma lugar ceremonia oficial di firma di un Memorandum of Understanding (MOU), unda Prome Minister Mike Eman hunto cu Minister di Infrastructura Rene Herdé a forma parti di e acto, conhuntamente cu Tyson Lopez y Natasha Silva di Aruba Conservation Foundation.
E seleccion di e fecha aki no tabata casual, sino un refleho directo di e enfoke di e acuerdo: Fortalece compromiso cu proteccion di naturalesa y desaroyo sostenibel di Aruba. E acuerdo ta marca un paso importante den fortalecemento di cooperacion entre diferente entidad, cu enfoke riba conservacion di naturalesa, maneho responsabel di recurso natural y desaroyo sostenibel di e isla.
Den su intervencion, Prome Minister Mike Eman a enfatisa importancia di e compromiso diario di esnan cu ta traha pa proteha naturalesa di Aruba. El a destaca cu, den medio di ocupacionnan diario, hopi biaha no ta reconoce e conexion profundo entre e diferente ecosistema di e isla, for di cadushi y vegetacion na tera, te manglar y bida marino.
Segun Prome Minister, e proyecto di Parque Marino ta busca fortalece e conexion aki, creando condicionnan pa proteha tanto naturalesa na tera como maritimo. Premier Eman a subraya cu e iniciativa aki ta resultado di un vision cu a existi pa hopi tempo y cu awor ta bira realidad pa medio di e firma di e acuerdo.
Prome Minister a conclui su palabra cu un mensahe di aprecio pa tur esnan envolvi, resaltando importancia di sigui traha hunto pa cuida y preserva patrimonio natural di Aruba.
E firma di e MOU ta representa un compromiso pa sigui desaroya iniciativa cu ta contribui na bienestar di Aruba, mientras cu ta mantene un balansa entre progreso y preservacion di naturalesa.
Fondo Hulandes ta yuda enrikece prensa na Aruba
Durante un presentacion di Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, a resulta cu tin basta interes for di sector di comunicacion pa proyectonan cu e fondo aki, establece na Hulanda, por brinda ayudo.
Alice van Romondt, kende a organisa e evento, a splica cu e fondo aki por yuda esnan den prensa, scirbidornan di blog of esnan cu ta haci podcast, enrikece nan conocemento. Un delegacion di e organisacion aki tabata na Aruba y e otro islanan Hulandes aña pasa caba y a ricibi peticion di subsidio for di 90 instancia/persona.
Di Aruba a honra 4 peticion y dos di nan tabata presente e anochi aki pa mustra con nan a logra haya e ayudo necesario. Prome Minister Mike Eman a sostene recientemente un encuentro cu representantenan di Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FBJP).
E bishita di Wensley Francisco y Joëlle Terburg a forma parti di un recorido na diferente isla den Caribe Hulandes, cu meta pa informa y conecta cu periodista y creador di contenido local.
Durante nan estadia na Aruba, e grupo a organisa un sesion informativo na Biblioteca Nacional, unda a comparti informacion general cu interesado den sector di comunicacion y produccion periodistico. E iniciativa a enfoca riba apoyo pa desaroyo di proyecto creativo y periodistico, incluyendo diferente forma di “conta noticia”.
E encuentro cu Prome Minister a marca e segundo aña cu e dos partinan a topa, consolidando un dialogo continuo y constructivo. Durante e reunion, e representantenan a expresa nan interes pa contribui na fortalecemento di periodismo local.