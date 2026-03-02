Mr. Shandra John, candidata pa bira proximo Minister Plenipotenciario

Ta bai haci un aña caba di Gabinete AVP-Futuro y te ainda no por a yena e vacatura di un Minister Plenipotenciario pa Aruba. AVP tabatin su candidato den persona di mr. Desiree Croes, kende a yega di traha caba na Aruba Huis, pero ora cu AVP a presenta su candidata, tabata Gerlien Croes, lider di Futuro cu no a desea dicho candidato.

E siguiente candidato di AVP, tabata drs. Rene (Baba) Herde, kende a pasa e screening, pero como ing. Mike de Meza a bira un sospechoso sin te ainda a ser interroga, no a keda otro pa drs. Baba Herde bira miembro di Conseho di Minister AVP-Futuro temporalmente.

Tempo ta bai pasando y oposicion a cuminsa na cuestiona e falta di un representacion Arubiano na Den Haag, Hulanda. AVP a laga sa cu actualmente nan tin 5 candidato, cu kendenan ta hiba combersacion. Nos di Den Noticia a bin ta tuma nota di presencia di mr. Shandra John, kende ta traha na Cas di Aruba como Consehero Huridico y a bin ta representa Gobierno di Aruba den reunionnan di Conseho di Minister di Reino.

A base di esaki, nos di Den Noticia a conclui cu e candidato fuerte pa bira e proximo Minister Plenipotenciario ta mr. Shandra John, kende tin tur e cualidadnan pa ocupa e funcion di Minister Plenipotencario, maske e no ta miembro di ningun partido politico di e partidonan di actual coalicion.

Na opinion di 𝐄𝐯𝐞𝐥𝐲𝐧 𝐖𝐞𝐯𝐞𝐫-𝐂𝐫𝐨𝐞𝐬:

“ 𝐏𝐥𝐞𝐢𝐭𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐀𝐕𝐏 𝐲 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐭𝐚 𝐥𝐚𝐠𝐚 𝐀𝐫𝐮𝐛𝐚 𝐬𝐢𝐧 v 𝐨 z 𝐧𝐚 𝐇𝐮𝐥𝐚𝐧𝐝𝐚 ”

𝗟𝗶𝗱𝗲𝗿 𝗱𝗶 f𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗶 𝗠𝗘𝗣, 𝗘𝘃𝗲𝗹𝘆𝗻 𝗪𝗲𝘃𝗲𝗿-𝗖𝗿𝗼𝗲𝘀, 𝘁𝗮 𝗵𝗼𝗽𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗼𝗰𝘂𝗽𝗮, 𝗽𝗮𝘀𝗼𝗯𝗿𝗮 𝗔𝗿𝘂𝗯𝗮 𝗻𝗼 𝘁𝗶𝗻 𝘂𝗻 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗹𝗲𝗻𝗶𝗽𝗼𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼 (𝗚𝗲𝘃𝗠𝗶𝗻) 𝗻𝗮 𝗛𝘂𝗹𝗮𝗻𝗱𝗮. 𝗠𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗔𝗩𝗣 𝘆 𝗙𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝘁𝗮 𝗯𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮 𝗰𝘂 𝗼𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗮 𝗽𝗼𝗱𝗲𝗿, 𝗻𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗶𝘀 𝘁𝗮 𝗸𝗲𝗱𝗮 𝘀𝗶𝗻 𝘂𝗻 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗰𝘂 𝗺𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗻 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗥𝗲𝗶𝗻𝗼.

𝗨𝗻 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻, 𝗻𝗼 𝘂𝗻 𝗼𝗽𝗰𝗶𝗼𝗻

Evelyn ta splica cu Statuut, e ley di mas halto di nos pais, ta obliga Gobierno pa tin un Minister na Hulanda. No ta un cos cu nan por dicidi si nan kier of no; nan mester tin e. Te hasta e hefe di Raad van State di Hulanda mes a bin Aruba y bisa Parlamento cu esaki ta hopi importante.

“𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 M𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑢𝑟 𝑙𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑗𝑖𝑠 𝑝𝑎 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛, 𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑒𝑦 𝑛𝑜 𝑡𝑎 𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑜𝑢. 𝑈𝑛 𝐺𝑒𝑣𝑀𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑡’𝑒𝑦 𝑡𝑢𝑟 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑎 𝑙𝑜𝑏𝑏𝑦 𝑦 𝑣𝑖𝑔𝑖𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑛𝑎𝑛. 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑒𝑠, 𝑏𝑜 𝑛𝑜 𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖 𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑏𝑜 𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑔𝑎 𝐴𝑟𝑢𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑙,” Evelyn a duna di conoce.

𝗣𝗹𝗲𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗮𝗹𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻

E motibo pakico no tin un GevMin t’e falta di union den e Gobierno aki. Na december, AVP a presenta un mocion contra su mesun partner, Futuro, pa purba forsa nan pa nombra un hende. E pleito aki tabata visibel den Parlamento: prome Futuro a vota contra, y despues bou di presion nan a vota na fabor.

“𝐴 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑎 𝑦 𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎. 𝐴𝑘𝑖 𝑏𝑜 𝑡𝑎 𝑚𝑖𝑟𝑎 𝑐𝑢 𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎 𝑐𝑢 𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑐𝑢 𝑐𝑢 𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑖 𝐴𝑟𝑢𝑏𝑎. 𝑁𝑎𝑛 𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑖𝑛𝑖 ℎ𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑒𝑟, 𝑦 𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑢 𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎 𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠 𝑡𝑎 𝑝𝑢𝑒𝑏𝑙𝑜,” e lider di MEP a enfatisa.

𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗰𝘂𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗮 𝗔𝗿𝘂𝗯𝗮

Pa Evelyn Wever-Croes, e situacion aki ta serio. “𝐸 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐴𝑉𝑃 𝑦 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑠 𝑡𝑢𝑟. 𝑀𝑖𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑎 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎, 𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑛𝑎𝑛 𝑛𝑎 𝐻𝑢𝑙𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑎 𝑘𝑒𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟. 𝑀𝑖 𝑡𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑢 𝐺𝑜𝑏𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑡𝑜𝑝 𝑑𝑖 ℎ𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑦 𝑐𝑢𝑚𝑖𝑛𝑠𝑎 𝑔𝑜𝑏𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑐𝑢 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑛 𝐺𝑒𝑣𝑀𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒 𝑐𝑢 𝑒 𝑑𝑎𝑛̃𝑜 𝑝𝑎 𝐴𝑟𝑢𝑏𝑎 𝑏𝑖𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖.”

Demanda di OM a laga un sabor amargo

Corte den Prome Instancia a sigui cu e caso penal yama Caret. E caso aki, cu a atrae hopi atencion di publico, ta regarda e tiroteo caminda Ayden C. Lanoy a perde su bida debi na un bala di polis. Ministerio Publico a hiba dos agente policial, R.R.G.Dirksz y M. Violenes, dilanti Hues y a acusa nan di complicidad di homicidio. Claro cu polis tambe mester duna cuenta den Corte ora nan wordo sospecha di a comete hechonan penal serio.

Ministerio Publico ta sali for di e punto di bista cu, aunke nan no tabatin mal intencion, e agentenan policial, dor di tira varios biaha dirigi riba e auto di Lanoy, a concientemente tuma e riesgo cu e chofer hoben por wordo alcanza fatalmente pa bala. Pesey Ministerio Publico a persigui e dos agentenan policial pa complicidad di homicidio. Ambos a declara cu nan mester a defende nan mes y cu nan tabata den un situacion menazante.

Ministerio Publico a conclui, a base di e grabacionnan di video, cu no tabatin ningun condicion di defensa propio. Ademas e cantidad grandi di tiro no tabata den ningun relacion rasonabel cu e situacion e anochi ey. Y asina mes, Ministerio Publico a conclui cu por papia di complicidad di homicidio, y a pidi castigo igual contra e dos sospechonan. Contra tanto R.R.G.Dirksz como contra M.Violenes, a exigi un castigo condicional di 12 luna, cu un periodo di prueba di dos aña, y 180 ora di trabou pa comunidad.

Ora mama di Ayden Lanoy a tende e demanda, el a cai flauw deen Corte. El a declara despues cu ta mihor Ministerio Publico a declara e dos polisnan aki liber, enbes di loke OM a demanda.

Publico cu a bin ta sigui e caso aki como di un sabor masha amargo. Pa asesina un hende, castigho mester ta mucho mas halto. Mira p.e. e caso cu un periodista (Speed) a tende radio di polis, tin un demanda di dos aña sera. Ridiculo e demanda aki di Ministerio Publico ta. Maske cu e vocero di Ministerio Publico ta bisa cu ningun hende ta para riba ley, un demanda di castigo manera pidi ta pone pueblo perde confianza den e organo aki. Maske cu te ainda Huez no a duna su veredicto, tur cos ta indica cu di ambos banda lo apela sea cual sea e veredicto.

E incidente tabatin un impacto grandi den comunidad di Aruba. E hecho cu polis a tira tanto biahe riba un auto y cu un persona a muri pa motibo di esaki, a crea un ola di indignacion. E violencia den un bario residencial a causa sentimentonan di inseguridad y intrankilidad cerca ciudadanonan.

Loke tambe a hala atencion den e demanda di castigo, cu OM no a pidi p’e dos polisnan aki perde nan trabao, loke nifica cu nan por sigui traha normalmente. Mas bien OM kier pa Minister di Husticia tuma pa retira e dos polisnan aki.

Huez lo sera e caso dia 16 di maart benidero y lo probablemente dicta sentencia dia 2 di april.

Di acuerdo cu Bill Armstrong Oil & Gas, proceso di exploraciom ta avansa conforme planificacion tecnico

Recientemente, Minister di Husticia, Integracion, Transporte Publico y Energia, mr. drs. Arthur Dowers, a ricibi un presentacion amplio for di ehecutivonan di Compania Arubano di Petroleo (CAP) relaciona cu e status di trabaonan di exploracion di petroleo y gas natural. E reunion a enfoca riba desaroyo energetico sostenibel y responsabel.

Durante e presentacion, CAP a duna un update di e trabaonan cu ta den proceso dor di Armstrong Oil & Gas den cuadro di exploracion di petroleo of gas natural den awanan teritorial rond Aruba. E proceso di exploracion ta avansa conforme planificacion tecnico, respetando tur norma internacional y rekisito legal cu ta aplica p’e tipo di actividad aki. E siguiente fase ta determina cua sitio ta mas prometedor pa inicia cu boramento, un proceso cu tambe lo rekeri su tempo y cautela.

E fase den cual Armstrong Oil & Gas t’aden, ta uno hopi costoso, pero necesario pa por yega eventualmente na boramento. Esaki no ta un proceso rapido, sino un trayecto tecnico cu lo dura varios luna prome cu tin claridad total. E fase actual ta enfoca riba investigacion cientifico, coleccion di data y evaluacion geologico, cu lo sirbi como base pa cualkier decision den futuro. Transparencia, responsabilidad y interes nacional ta keda central den tur paso cu ta considera.

Minister Dowers a enfatisa cu Gobierno lo sigui monitorea e proceso cu hopi atencion, teniendo como prioridad proteccion di medio ambiente, seguridad di comunidad y beneficio economico pa pueblo di Aruba. Cualkier desaroyo potencial den sector energetico mester tuma lugar den un marco di sostenibelidad, cu respet pa nos generacion actual y futuro.

Tumando na cuenta henter e proceso y cu ainda falta, no ta di awe pa mañan por cuminsa na explotacion, pa cual no por dicidi mes pa mantene e refineria habri. Pasobra e refineria den su estado actual, ta mihor deshaci di dje y bin cu sistemanan mas moderno, semper y cuando lo crea trabao y drecha nos economia.

Minister Dowers hunto cu CAFT a ricibi resultado di doorlichting haci di Utilities Aruba NV y AWSS

Diahuebs atardi, Minister di Husticia, Integracion, Transporte Publico y Energia, mr. drs. Arthur Dowers, a asiste na un presentacion duna dor di Joseph Everon, Director di Utilities Aruba N.V.. E presentacion tabata dirigi na miembronan di College Aruba Financieel Toezicht y a trata e resultadonan di e doorlichting haci recientemente na Utilities Aruba N.V. y Aruba Wastewater Sustainable Solutions (AWSS).

Durante e reunion aki, Director Joseph Everon a presenta tambe e plannan basa riba e recomendacionnan cu a sali for di e doorlichting. E obhetivo ta cla: mitiga e deficiencianan identifica y pone un fundeshi structural p’e futuro, tanto pa AWSS como pa Utilities Aruba N.V.

Transparencia, bon gobernacion y responsabilidad financiero ta fundamental pa garantisa un sector di utilidad fuerte, sostenibel y confiabel. Gobierno tin un responsabilidad grandi pa cuida entidadnan vital y fondonan di nos pais. E doorlichting ta apenas e inicio, pero ta un punto di salida pa fortifica e organisacionnan aki y sigura cu nan ta opera cu eficiencia, disciplina financiero y vision pa futuro.

Cu e presentacion aki, Gobierno ta mustra unda nos ta para awor y ta reitera su compromiso cu supervision serio, maneho responsabel y accion concreto pa sigura stabilidad a largo plaso den e sector di energia y tratamento di awa di riool di Aruba.

Despues di mas cu 10 aña, Gobierno a anuncia modernisacion di beach policy

Minister di Turismo, Transporte y Labor y Minister di Infrastructura, respectivamente Wendrick Cecilia y drs. Baba Herde a anuncia oficialmente inicio di un revision integral y modernisacion di e beach policy di Aruba, marcando un paso decisivo y tan spera padilanti den e maneho responsabel di e isla su activo natural mas valioso: Su beachnan publico.

E beach policy actual, conoci formalmente como RRIS (Richtlijn Ruimtelijke Inrichting Stranden), ta na vigor pa mas cu 10 aña. E guianan aki ta regula e uzo, zonificacion y desaroyo di beachnan publico. Sinembargo, mirando e crecemento rapido di turismo, e demandanan espacial cu ta evoluciona y realidadnan ambiental y social nobo, e beach policy ta rekeri un actualisacion urgente.

Pa prome biaha den mas di un decada, Gobierno ta tuma accion concreto pa revisa y modernisa e RRIS. E iniciativa aki ta representa un reforma structural den con ta goberna, maneha y proteha nos beachnan.

E proceso lo conta cu sosten di Directie Infrastructuur en Planning (DIP) respalda pa Ministerio di Turismo y Ministerio di Infrastructura, locual ta demostra un cooperacion interministerial solido.

Minister Wendrick Cicilia a enfatisa un principio fundamental cu a guia e anuncio di e mainta: “Ningun beach na Aruba nunca lo ta propiedad di un hotel”. Tur beach ta keda publico y accesibel p’e Arubiano como p’e bishitante. E beach policy modernisa lo re-enforsa e derecho aki, garantisando e acceso husto y proteccion di e espacio publico.

Aruba Tourism Authority, pa medio di Minister di Turismo, a contribui cu financiamento parcial pa sostene e proceso di modernisacion. Esaki ta enfatisa e resposabilidad comparti entre Gobierno y stakeholdernan di turismo pa maneha e beachnan di Aruba di un manera sostenibel y responsabel.

Den e siguiente simannan, Gobierno lo inicia un dialogo structura cu tur stakeholder relevante, incluyendo hoteleronan, operadonan di tour, gruponan di medio ambiente, representantenan di comunidad y demas partnernan. E meta ta pa sigura cu beach policy modernisa ta refleha un participacion Amplio, mientras ta salvaguardia e interes publico.

Dor di modernisa y revisa e beach policy, Aruba ta tuma un stap significativo den direccion di un planificacion espacial sostenibel, reparticion husto di beach y proteccion a largo plaso di un di su activonan nacional mas balora.

“Beach ta pa tur hende, awe y p’e generacionnan benidero”, asina Minister Wendrick Cicilia a finalisa bisando.

Minister di Infrastructura, Rene (Baba) Herde a haya presentacion innovativo di organisacion PLACE

Durante un presentacion na SETAR, Minister di Infrastructura, drs. Rene Herdé a ricibi informacion riba un proyecto innovativo encabesa p’e organisacion internacional PLACE, un entidad sin fin lucrativo cu ta dedica na adkiri imagen di resolucion halto di tereno. Segun Minister Herdé, e proyecto ta ofrece potretnan y mapa di Aruba cu un nivel di precision sumamente halto, cu ta permiti uzo strategico pa planificacion fisico, infrastructura, naturaleza, seguridad y desaroyo urbano.

“E nivel di detaye t’asina halto cu e informacion por wordo uza pa planificacion di caya, edificio, tuberia y diferente proyecto di Infrastructura,” Minister Rene Herdé a splica. E proyecto ta implica pa saca potret aereo detaya di nos isla, locual lo facilita aceso na informacion geografico valioso pa departamento gubernamental, companianan di utilidad y sector priva.

Segun Minister Herdé, e balor di e tipo di informacion aki ta enorme, paso e ta permiti decisionnan cu mas precision, inversion mas efectivo y un planificacion mas sostenibel pa futuro di Aruba.

E organisacion PLACE lo traha estrechamente cu diferente departamento local durante un periodo di aproximadamente un luna, cu meta pa posiciona Aruba como un ehempel den uzo di tecnologia geografico pa desaroyo moderno.

Minister Herdé a indica cu esaki ta un paso importante pa modernisa planificacion infrastructural di Aruba y crea un base solido pa mas desaroyo den futuro. Minister Herdé kier gradici PLACE, DIP y DLV pa organisa e presentacion, DOW pa nan presencia y SETAR pa financia y facilita esaki.

Hopi bunita, pero despues di un aña, Minister drs. Rene Herde ta bin ta haci net nada pa loke ta su cartera. Pueblo no kier mas presentacion, pero kier mira accion. Den esaki, Minister Herde ta laga masha di desea. “Ban mira, man na obra. Stop cu tur e shownan di foto, etc”.

Fundacion Siñami Paso pa Paso Aruba di bishita serca Prome Minister

Prome Minister Mike Eman a ricibi señor Carlos Falla, representante di Fundacion Siñami Paso pa Paso Aruba, den un bishita formal caminda a presenta un proyecto educativo enfoca riba formacion di balornan y desaroyo integral di mucha y hoben.

Durante e encuentro, señor Falla a ofrece e buki titula: “Un Tesoro pa mi Bida”, un publicacion di 156 pagina cu ta enfoca riba 12 balor fundamental manera Husticia, Perseverancia, Integridad, Pordon, Humildad, Puntualidad, Sinceridad, Responsabilidad, Solidaridad, Lealtad, Amor, Berdad y Respet. Cada balor ta representa den un capitulo separa y adopta pa diferente compania of organisacion.

E buki no solamente ta promove lectura, pero tambe tin ehercicionan interactivo dirigi na fortificacion di habilidadnan social y emocional, psicomotricidad, habla y lenguahe. E material didactico ta inclui actividadnan pa mehora atencion, concentracion, expresion, comprension, lectura y scritura, ademas di reconocemento di emocion, tecnicanan pa regula emocion, alfabetisacion, nocion di number, derechonan di mucha y importancia di famia.

E fundacion a indica cu e fondo recauda cu benta di e buki lo contribui na continuacion di nan proyecto integral despues di scol. E iniciativa aki ta enfoca riba guia professional pa un grupo vulnerabel di mucha y hoben cu discapacidad intelectual leve (L.V.B.) y nan famia, cu apoyo di psicologo, logopedista y neuropedagooog. E fondo lo ta inclui como contribucion propio pa proyecto 2026–2027 na CEDE Aruba.

Prome Minister Eman a aprecia e iniciativa y e compromiso di e fundacion pa fortalice formacion di balornan den nos comunidad, reconociendo e importancia di inversion den desaroyo personal di nos muchanan como base pa un sociedad mas fuerte y responsable.

Europarlamentario Malik Azmani di bishita na Aruba

Siman pasa, Prome Minister Mike Eman hunto cu Minister Gerlien Croes a ricibi na Bestuurskantoor, sr. Malik Azmani, miembro Hulandes di Parlamento Europeo y representante di e partido liberal VVD, cu ta forma parti di grupo politico Renew Europe.

Malik Azmani, kende ta sirbi desde 2019 como Europarlamentario, ta actualmente Presidente di delegacion di Parlamento Europeo p’e Asamblea Parlamentario Caribe–Union Europeo. Durante su bishita, a papia riba cooperacion entre Europa y Caribe, y manera con relacionnan institucional por sigui fortalece.

Prome di su rol actual, Malik Azmani a sirbi nuebe aña como miembro di Tweede Kamer na Hulanda, caminda el a enfoca riba migracion, seguridad y asuntonan Europeo. El a studia Derecho na Universidad di Groningen y a cuminsa su carera profesional na Servicio di Inmigracion y Naturalisacion Hulandes (IND).

Den Parlamento Europeo, Malik Azmani a ocupa posicionnan di liderazgo importante, incluyendo Prome Vice Presidente di Renew Europe y lider interino di e grupo durante 2024. E ta ampliamente reconoci pa su trabou riba politica migratorio, gobernacion democratico y cooperacion internacional.

Durante e encuentro na Aruba, a enfatisa e importancia di dialogo continuo y colaboracion estrecho entre Aruba, Hulanda y institucionnan Europeo, mirando oportunidadnan comun pa desaroyo, stabilidad y fortalecemento institucional den region.

E reunion a tuma lugar den un ambiente constructivo, reafirmando e balor di cooperacion entre partnernan den Reino y dentro di marco mas amplio di Union Europeo.

Dialogo Social inicia cu yamada pa proceso structura y colaboracion Amplio

Siman pasa na Renaissance Convention Center a tuma lugar un encuentro importante den marco di Dialogo Social entre Gobierno, gremio, sindicato y otro stakeholdernan relevante den nos comunidad. E reunion a wordo habri dor di Prome Minister Mike Eman, hunto cu su coleganan Minister di gabinete, drs. Mervin Wyatt-Ras, Geoffrey Wever y Wendrick Cicilia.

Den su palabra di apertura, Premier Eman a enfatisa cu e intencion principal ta habri un proceso structura di dialogo, basa riba respet mutuo y participacion amplio. A remarca cu Aruba ta enfrenta diferente reto structural, incluyendo pensioen, salario minimo, cuido a largo plaso y sostenibilidad financiero.

Durante e reunion a trata 6 punto riba agenda: 1. Cambio di e Landsverordening Algemeen Pensioen (LAP): 2. Aviso di SER riba ahuste gradual di salario minimo te na nivel di bestaansminimum: 3. Propuesta pa reglamentacion di Maatschappelijk Verlof: 4. Iniciativa pa regulacion di Langdurige Zorg: 5. Concept Landsverordening pa apoyo na muchanan cu necesidad di cuido intensive: 6. Inventarisacion di otro tema pa futuro Dialogonan Social

A base di feedback ricibi di diferente organisacion, Prome Minister Mike Eman a propone pa, prome defini claramente e proceso, formato y prioridadnan di e Dialogo Social. P’esey el a sugeri forma un grupo representativo compone di delegado di werkgevers, werknemers y otro stakeholdernan, hunto cu Gobierno, cu lo traha un propuesta concreto riba e agenda y metodologia p’e siguiente fase.

Premier Eman a indica cu e dialogo ta keda den espera di continuacion a base di feedback cu e comision representativo, cu lo presenta cu sugerencianan riba e temanan di prioridad. E reunion a marca un paso importante den fortalecimento di dialogo structural entre Gobierno y sector laboral, cu meta di construi concenso y sostenibilidad social pa Aruba.

Jalken Antonia di Stichting Ja Ik Aruba a bishita Prome Minister Eman

Prome Minister Mike Eman a ricibi señor Jalken Antonia pa continua combersacion, tras un prome encuentro cu a tuma lugar anteriormente. Señor Antonia ta consultor den change management y fundador di Stichting Ja Ik Aruba, un iniciativa enfoca riba guia di hoben y hoben adulto (13–36 aña) den nan desaroyo personal y profesional.

Durante e combersacion, el a presenta su trabou den acompañamento di organisacionnan pa mehora rendimento, productividad, efectividad y eficiencia. Un di e puntonan central di su presentacion tabata e uso di un instrumento online valido, cu ta ofrece insight den e fortalesa natural di un persona y tambe den comportamento cu por surgi bou presion.

Segun el a splica, e metodologia aki por aplica tanto den desaroyo di ekipo como individual, y tambe den studiekeuze, orientacion profesional y job matching basa riba talento y actitud. Den e encuentro, a intercambia idea riba con e enfoke aki por contribui na fortalecemento di organisacionnan den sector publico y con e programa di Stichting Ja Ik Aruba por alinea cu metanan amplio di desaroyo humano y eficiencia institucional.

Prome Minister a aprecia e iniciativa y e enfoke dirigi na inversion den capital humano, reconociendo e importancia di acompañamento profesional pa logra un sector publico mas eficiente y un hoben generacion mas prepara pa futuro.

Tematica di vivienda mester di un solucion urgente

Miembro di Parlamento pa partido AVP, John Hart a expresa su gran preocupacion riba e situacion actual di vivienda na Aruba, indicando cu pa hopi di nos yiu di tera, cumpra of huur un cas ta bira impagabel y den algun caso hasta imposibel.

“Na momento cu nos ta stimula nos “young professionals” na Hulanda pa bolbe Aruba, un di e prome preguntanan ta: mi por haya trabou? Y despues ta bin un pregunta igual di importante: mi por haya un cas pa biba?” asina John Hart a declara. Segun e Parlamentario, e tematica di vivienda ta un asunto urgente cu mester atencion inmediato. E ta dirigi preguntanan formal na Minister di Infraestructura, sr. Rene (Baba) Herde, pa claridad riba e maneho y direccion di politica di vivienda.

Ademas, el a pidi Presidente di Parlamento, sr. Marlon Sneek, pa un vragenuur pa habri e debate den Parlamento cu a keda programa p’awe dia 2 di maart. Un parti esencial di e iniciativa aki ta cu miembro di Parlamento Hart a scoge deliberadamente pa hiba e voz di comunidat mes den Parlamento.

Pa medio di e pagina di Facebook AVP Fraccion y un publicacion specifico riba e tema di Vivienda, ciudadanonan ta invita pa comparti nan preocupacionnan, pregunta, comentario y ideanan.

“Mi kier pa Parlamento tende e voz real di pueblo. No solamente stadistica, pero experiencia di hende cu ta sufri e problema tur dia. E reaccion y sugerencianan cu nos a ricibi ta forma parti di e argumento cu lo presenta y defende den debate,” John Hart a enfatisa.

El a agrega cu pueblo di Aruba merece claridad riba e direccion cu e Gobierno ta hiba den e asunto aki, y cu Parlamento tin un deber pa traha na solucionnan concreto y sostenibel. “Vivienda no por sigui ta un luho; e ta un derecho basico. Nos yiu di tera merece oportunidad real pa biba y progresa na nan propio pais.”

Miembro di Parlamento John Hart ta haci un yamada pa un acercamento integral y urgente pa enfrenta e reto di vivienda, cu solucionnan accesibel y realista pa nos comunidad.

Trabaonan di saneamento di Dump di Parkietenbos lo inicia e aña aki

Recientemente, Minister di Husticia, Integracion, Transporte Publico y Energia, mr. drs. Arthur Dowers, a ricibi e resultado di estudionan tecnico haci dor di Witteveen & Bos riba e situacion di dump di Parkietenbos. E investigacion ta confirma cu tin tres punto di prioridad cu ta rekeri atencion inmediato y structural.

E prome punto di preocupacion t’e inclinacion na parti zuid di dump cu ta pega na lama y cu ta demasiado halto. Como consecuencia di esaki, desperdicio ta bay den lama, creando un riesgo ambiental serio y un situacion cu no por sigui ignora. E situacion aki ta rekeri intervencion tecnico urgente pa preveni mas daño y pa proteha e ecosistema den e area.

E di dos punto t’e fenomeno di asina yama “smouldering waste”, caminda desperdicio, aunke no tin candela visibel, ta kima bao tera durante tempo largo. Actualmente tin 16 area identifica cu e situacion aki y ocasionalmente e sushi riba tera por pega candela, causando molester grandi n’e habitantenan di e bario. E problema aki no solamente ta crea molester p’e habitantenan, sino ta representa un riesgo pa salubridad publico y seguridad.

E di tres punto di preocupacion t’e deposito di asbest riba e tereno. E material aki ta rekeri un maneho specialisa y costoso pa garantisa cu ta keda seya y controla sin forma riesgo pa medio ambiente ni pa salud publico. Mester di un plan serio y tecnico pa maneha e situacion di manera responsabel.

Pa Minister Dowers, ta inacceptabel pa ignora e situacion di Parkietenbos. Gobierno ta exigi accion structural y responsabel. Gobierno tin un responsabilidad cu nos comunidad y cu futuro generacionnan y lo tuma accion duradero p’e dump.

Den su vision p’e futuro di e area, Minister Dowers ta contempla un transformacion completo di e dump den un area cu mata nativo. E plan ta enfoca riba saneamento di e tereno, rehabilitacion ambiental y mehora e estetica di e area. Un area natural lo no solamente elimina e molester cu a afecta e bario durante hopi aña, pero tambe lo crea un espacio berde cu por contribui na bienestar general.

Responsabilidad ambiental y sostenibilidad ta central den tur decision di Gabinete AVP-Futuro. Tin situacionnan dificil cu ta rekeri inversion, planificacion y determinacion, pero Gobierno ta traha riba solucionnan structural cu ta beneficia nos comunidad y futuro generacionnan. Ta tempo pa trata e problema di Parkietenbos cu seriedad, vision y accion concreto.

Delegacion FECC Germany di bishita cerca Prome Minister pa fortalice cooperacion cultural

Siman pasa, Prome Minister Mike Eman, den su capacidad di Minister di Cultura, a ricibi un delegacion di Federation of European Carnival Cities (FECC) Germany, cu tabata di bishita na Aruba den marco di un intercambio cultural oficial.

E bishita ta forma parti di cooperacion internacional dentro di red global di Carnaval, mirando cu SMAC ta awor un miembro activo di FECC. Durante nan estadia na Aruba, e delegacion a asisti na tres di nos paradanan di Carnaval, obteniendo experiencia directo riba organisacion, participacion comunitario y impacto cultural di nos celebracion nacional.

Durante e encuentro cu Prome Minister Eman, a enfatisa e balor di Carnaval como un di e actividadnan cultural mas importante y grandi di Aruba, no solamente den termino di tradicion y identidad, pero tambe den su impacto economico y turistico.

E reunion a sirbi como un oportunidad pa reafirma compromiso di Aruba cu diplomacia cultural y cooperacion internacional. Tambe a resalta e potencial pa amplia colaboracion dentro di red internacional di Carnaval, fortaleciendo posicion di Aruba den escenario cultural global.