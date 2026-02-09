Bon dia. Aki ta lo ultimo for di Den Noticia pa start bo dia informa y prepara.
Dia 14 di April awor, Corte di Cassacion lo dicidi si Benny Sevinger lo keda condena den caso Avestruz
Diamars siman pasa, Abogado-General a conseha Hoge Raad (Corte di Cassaion) pa mantene e condena di Minister anterior di Desaroyo Espacial, Infrastructura y Medio Ambiente, Osling Benny Sevinger, den e caso ‘Avestruz’. T’asina cu na aña 2024, Corte Comun di Husticia a condena e ex-Minister pa complicidad di estafa di Pais Aruba, corupcion pasivo y malversacion.
Den Corte di Prome Instancia e.o. Benny Sevinger a haya un castigo di un aña, pero a bai den apelacion, unda 3 Huez a bisa cu no, cu nan ta conden’e na 3 aña di prison, cu ta motibo cu Sevinger a bai Corte di Cassacion. Tambe pa loke t’e dos otro sospechosonan, cu a wordo condena (entre otro) pa omkoping di e Minister, Abogado-General a conseha Hoge Raad pa mantene nan condena tambe.
Hoge Raad (Corte di Cassacion) a duna di conoce cu nan lo dicta riba 14 di april benidero. E dictamen di Abogado-General ta trata un analisis huridico independiente di e caso. Hoge Raad no ta mara na tuma e conseho aki, aunke den practica e tin hopi peso y ta wordo sigui regularmente.
Sinembargo, Hoge Raad por kita di dje, segun un comunicado di Ministerio Publico na Aruba. Caso Avestruz ta un caso serio, cu acusacionnan grave contra e ex-Minister. Su actonan a kibra y a mina profundamente e confiansa cu sociedad por tin den un Gobierno cu ta funciona cu integridad.
Corte Comun di Husticia a condena Sevinger. pa un castigo di prison di 48 luna, di cual 12 luna ta condicional y un tempo di prueba di 3 aña. Ademas el a wordo despoha di su derecho pa presenta su candidatura pa un cargo político y a perde su derecho pa tene cualkier cargo publico pa un periodo di 5 aña di tempo.
Ademas t’asina cu na 2025 Corte den Prome Instancia a dicta sentencia den e procedimento di decomiso (ontnemingsprocedure) cu Ministerio Publico a hiba contra e ex-Minister, y a bay di acuerdo cu e ontneming di Afl. 840.000. Pero awor Benny Sevinger a laga sa cu el a traha su cas cu propio sudor y ta prefera sinta castigo adicional, enbes di perde su cas.
Ta pa Gobierno dicidi, cu Aruba tin un Oficina di Mediador, cu varios mediador
No t’awor, pero for di varios añs caba, Gobierno a bin ta busca un susesor pa Anselmo Pontilius como Mediador di Gobierno. Varios aviso di solicitud tabatin, a haya varios candidato, pero Gobierno na mando, esta MEP no tabata di acuerdo cu un di mihor candidatonan, pasobra e hurista aki no tabata di mesun pensamento of hasta ideologia cu partido na mando. Constantemente a pidi Anselmo Pontilius pa keda, kende a anuncia cu e no por mas y cu pa fin di 2024, awor si lo kier bai cu pensioen.
Asina Aruba a keda sin un Mediador di Gobierno entrante 1 di januari 2026. E persona cu a tene e funcion ultimo, Anselmo Pontilius oficialmente a retira dia 31 di December ultimo despues cu el a ‘alarga’ e retiro aki cu un aña. Tabata den e programa di NoticiaCla Live, dirigi pa Tito Lacle, Pontilius a confirma, cu enberdad Aruba ta sin un Mediador di Gobierno. Pero esaki lo no mester ta un problema pasobra Gobierno por apunta temporalmente un of dos persona cu por asumi e funcion. Hecho ta si, cu Gobierno no a actua ainda y como tal, no tin un Mediado di Gobierno.
Den un combersacion cu nos di Den Noticia tabatin prome cu e entrevista aki, Anselmo Pontilius a duna di conoce, pa Oficina di Mediador no tin un solo persona como Mediador, pero pa tin varios mediador. P.e. por hasta nombra 3 of 5 Mediador, cada uno cu nan specialidad pa por haci e trabao di Mediador. Y asina no pone e peso aki riba un solo Mediador di Gobierno.
Palabra de facto ta na Minister di Trabao, den e caso aki Wendrick Cecilia, si ta acepta e proposicion aki cu Anselmo Pontilius a haci. Tempo lo bisa kico ta kico pa tin un Oficina di Mediador di Gobierno, pero cu varios mediador cu experiencia den nan ramo.
E pregunta ta kico a pone cu ainda no por a haya un Mediador di Gobierno nobo, pa re-emplasa Pontilius? Anselmo Pontilius mester a retira for di december di 2024, pero a pidi’e keda. A sigui cu e proceso pa haya un otro persona, pero esaki no a cana bon. Segun Pontilius, a haya hende, pero nan no tabata califica segun e normanan di cada partido na mando. Despues a para e proceso, pa cuminsa di nobo, pero nunca e proceso no a sigui. Como tal, cos a pega, y ainda no tin un persona.
Tarea di un Mediador di Gobierno, ta pa intermedia den conflictonan laboral, y sali afo cu un posibel solucion, dor di guia e partidonan opuesto den e conflicto. E ta un funcion, regla pa ley, paga pa Gobierno, y cu tin cu funciona asina cu haci peticion dor di e.o. sindicato of doño di trabou ora cu tin problema laboral.
E posicion no ta mustra uno mucho atractivo segun Anselmo Pontilius, pasobra e orario, e pago no ta loke hopi ta verwacht, pues esaki ta bira un reto e ora, ora pa haya hende. Hende califica lo tin, pero pa un of otro motibo segun e reglanan, tog, nan no tabata resulta e persona apropia p’e funcion, of no tabata di acuerdo cu e condicionan di trabou. Manera menciona caba, tin un Oficina di Mediador di Gobierno, cu ta existi caba, pero cu tin 3 pa 5 Mediador, specialisa riba e conflicto cu por tin y sa di soluciona e problema laboral.
Den Noticia buscando mas informacion a haya sa cu Minister di Trabao, Wendrick Cecilia tabatin un reunion caba cu Anselmo Pontilius. Durante e dialogo, a reconoce cu hopi di e leynan vigente, incluyendo e ley di referendum, ta di caracter anticua y ta contene aspectonan legal cu ta obstaculisa un implementacion eficaz. Minister Cicilia a enfatisa cu esakinan mester haya atencion prioritario, pa garantisa cu e ley y procedemento ta refleha e realidad actual di nos mercado laboral.
Bureau Landsbemiddelaar Aruba a demostra su capacidad y autoridad den maneho di conflictonan laboral y implementacion di ley, sirbiendo como un brug crucial entre dunadornan di trabao y empleadonan. E proceso di mediacion no solamente ta busca resolucion di conflicto, pero tambe ta crea un base di dialogo, cooperacion y respet mutuo.
Minister Cicilia a indica su compromiso pa fortalece e rol di mediacion den nos institutonan publico, cu e meta pa promove un cultura di solucion interno, formacion continuo y capacitacion p’empleadonan den sector publico.
Durante di e reunion, a trata e situacion urgente di e mercado laboral, incluyendo e scarsedad di empleado y e necesidad urgente pa modernisacion. Minister Cicilia ta reconoce e trabao impresionante cu e Mediador saliente a haci durante mas di 10 aña y ta ancioso pa traha di cerca cu e Mediador(nan) nobo, cu su nombramento ya ta den proceso na Departamento di Recurso Humano (DRH). Ta di sumo importancia pa Minister mr. Wendrick Cicilia tin un relacion estrecho cu e Mediador di Gobierno nobo pa continuidad di e trabao vital cu e instituto ta realisa.
Minister Cicilia ta comprometi pa sigui traha na un solucion sostenible, den colaboracion cu tur sector relevante, pa crea un ambiente laboral husto, moderno y productivo pa tur esnan cu ta forma parti di e mercado laboral na Aruba. Kier men, tin un candidato caba p’e posicion di Mediador di Gobierno.
Ministerio Publico a exigi 30 luna prison pa Kenneth Vrolijk den caso Bromelia
Corte den Prome Instancia a trata Diabierne ultimo e caso penal ‘Bromelia’ contra e sospechoso Kenneth R. Vrolijk (30), ex-dirigente di Stichting Sportsubsidie Aruba (SSA). Kenneth Vrolijk mes no tabata presente den Corte, mirando cu e no ta na Aruba y no a bolbe mas tampoco p’e tratamento dilanti Huez.
E ta wordo acusa di estafa di SSA, malversacion di fondonan publico, labamento di placa y maluso di su funcion. Den e periodo di mei 2023 te september 2024, Kenneth Vrolijk a malversa mas di Afl. 180.000. E placa aki a wordo entre otro, pasa via cuentanan bancario di cuatro (4) otro persona (asina yama ‘money mules’), pa finalmente yega riba cuenta di e sospechoso.
Den practica esey ta nifica cu e tabata paga e subsidionan na su mes. E no tabata ni duda pa falsifica e firma di Minister di Enseñansa y Deporte di e tempo ey, Endy Croes diferente biaha. Banda di Kenneth R. Vrolijk tin mas sospechoso den e investigacion aki, entre nan e money mulesnan envolvi. Nan lo wordo yama pa un cita cu Fiscal of TOM-zitting (Transactie Openbaar Ministerie).
Ministerio Publico ta tuma Kenneth Vrolijk hopi na malo loke el a haci. Atrobe e ciudadano Arubano a keda perhudica pa un dirigente cu ta usa placa di Pais Aruba pa financia su estilo di bida luhoso.
Placa destina pa engrandece deporte, a wordo malusa. Cu esey Kenneth Vrolijk a causa daño na integridad di Gobierno, di SSA y otro stichtingnan gubernamental. Aunke Kenneth Vrolijk a paga SSA back gran parti di e placa cu a somenta, Ministerio Publico ta haya cu un medida di compensacion di daño contra dje ta na su lugar, p’asina e paga e suma cu a keda habri: Afl. 7.720,63.
Ministerio Publico a exigi un castigo di prison di 30 luna contra dje. Tambe Ministerio Publico a pidi pa Kenneth Vrolijk perde e derecho pa traha como ambtenaar pa un periodo di 7 aña. Ministerio Publico ta ademas exigi encarcelacion inmediato di Kenneth Vrolijk, pa motibo cu ta calcula cu e riesgo ta existi cu e lo por trata di evita ehecucion di e castigo.
Huez a suspende tratamento di e caso te dia 27 di februari benidero. Riba e fecha ey e caso lo wordo tuma di nobo y sera. Posibelmente Huez lo dicta sentencia mes dia tambe.
SNBA mester dicidi sea ta bira un partido politico of laga politica pa politiconan
Siman pasa un Comision di Parlamento a convoca un reunion cu San Nicolas Business Association pa delibera riba e situacion reinante, cu a surgi despues di detencion di Presidente Venezolano, Nicolas Maduro te cu Merca a haya mas di bisa riba e crudo Venezolano. MEP despues di 7 aña den gobernacion no a haci nada riba e terreno aki a haya importante cu posibilidadnan nobo a habri p’ e refineria di Aruba y como tal kier studia awor tur posiblidad.
Manera conoci, San Nicolas Business Association a reuni cu varios stakeholder na Parlamento, na unda mas tanto e reunion a bay den presencia di miembronan di oposicion, cu excepcion di fraccion Futuro, kende tabatin sr. Gino Goeloe presente. Aki cos a manera pega un poco pasobra e encuentronan aki na Parlamento cu SNBA ta pa papia tocante entre otro e desaroyo di energia riba Aruba. Pero SNBA a haya e oportunidad pa haci su politica partidista, unda a laga nan experto, Phillip de Souza ser usa, siendo tur loke e experto aki a trece, no tabata nobo. E ta bon conoci caba. E.o. cu di acuerdo cu e compania Amstrong a duna di conoce caba cu den subsuelo di Aruba, pa 89% tin gas y cu posibilidad di petroleo.
Pero e compania Amstrong aki mester di fondo pa sigui cu e trabao di exploracion pa despues explotacion. Si Presidente Donald Trump ta bisa cu tin biyones di dollar pa inverti, pakico no presenta su amigo Amstrong pa sigui cu e trabao. Te awor ta bisa cu tin hopi compania interesa pa sigui explora den sub suelo di Aruba, pero ningun kier placa riba mesa pa sigui cu e trabao. Pesey tur loke e experto di SNBA a trece dilanti, no ta nada nobo, pero jammer SNBA, cu ta sigui cu weganan politico, sostenedor di MEP ta hunga cu credibilidad di Phillip de Sousa.
Segun Clifford Heyliger, parlamentario di fraccion AVP, y Presidente di Comision pa Asuntonan Energetico a bisa cu e reunion aki no mester a ni tuma lugar mes den e manera cu esaki a bay. “Parlamento tin su reglanan, su comisionnan – cada comision tin su rol. Pero nos a ripara cu e comision dirigi pa MEP awor ta haci trabao di tur comision hunto, creando discordia.”
Heyliger a bisa cu net MEP t’e partido cu mas ta gusta grita cu hende no ta cumpli cu regla, y awor nan mes ta hunga sushi. “Awor nos ta compronde dicon ta dificil pa duna oposicion presidencia den un comision, pasobra nan ta abusa”, Heyliger a expresa. MEP a demostra cu nan ta haciendo politica cu e tema aki ,pasobra SNBA a papia tocante vivienda, infrastructura – awor nan kier papia di energia, mientras cu a reuni cu nan caba y duna nan tur informacion. SNBA a reuni cu cada partido y Gobierno, kico mas mester haci – ta puramente politica tin den e cos aki segun Clifford Heyliger.
“Mi ta spera SNBA no ta un extension of hala di MEP.” E Parlamentario a bisa cu el a nace y crece na San Nicolas, e ta su lugar – a dicidi cu e aña aki kier mira placa di presupuesto bay San Nicolas.”
Heyliger a acentua cu nan tin cu laga politica pa politiconan – tin un meta pa wak San Nicolas bay dilanti, pasobra a bira tempo, pero den e forma aki no ta yudando ningun negoshi na San Nicolas y ta solamente causa problema.
Parlamentario di Futuro, Gino Goeloe a cuestiona e experto di SNBA riba e posibilidadnan petrolero pa Aruba. Na opinion di sr. Phillip de Souza, e presentacion duna no ta nada nobo. E experto no por a duna contesta concreto y a keda na su opinion cu Aruba tin gas y nada mas.
Loke si a sali afo cu Gobierno di MEP durante su 7 aña na mando, no a percura pa mantene e tank-farm, cu por wordo usa di inmediato cu “storage” di crudo e.o. di Venezuela y asina genera entrada pa RdA. Awor mester haci cierto trabao di mantenimento, prom cu cuminsa cu proceso di almanesena crudo.
Awe caso ‘New York’ lo tuma lugar den un Regiezitting
Awe dialuna 9 di februari 2026 lo tuma lugar Regiezitting den apelacion di e caso penal ‘New York’. Un Regiezitting ta un sesion den Corte di Prome Instancia of den Corte Comun di Husticia pa prepara pa trata contenido di un caso.
Durante e Regiezitting di awe dialuna ta bay mira con ta para cu e investigacion y particularmente si mester di investigacion adicional, manera si mester scucha mas testigo, prome cu e contenido di e caso mes wordo trata.
Siguientemente Corte ta dicidi si e caso por wordo trata den su contenido y ta pone un fecha. E caso New York ta trata di corupcion administrativo y violacion di secreto di trabao di parti di un agente policial y cuatro (4) periodista den e periodo di januari 2021 te maart 2023. Corte den Prome Instancia a condena nan esten pa castigonan di prison (condicional) y trabao pa comunidad.
Varios di e sospechosonan den e caso aki a bay den apelacion contra nan condena den Corte den Prome Instancia. Sinembargo, solamente un di nan a efectivamente sigui cu su apelacion. E otro 4-nan a acepta nan condena.
E Regiezitting di awe ta unicamente tocante e sospechoso N.M.Q.C.d.A (Nelson Speed Andrade) kende a wordo sentencia den Corte den Prome Instancia pa un castigo di prison di 18 luna, di cual 12 luna ta condicional, cu un tempo di prueba di 3 aña.
Kaderpersoneel di Gobierno lo conoce un mihor salario e aña aki
Gabinete AVP-FUTURO ta informa cu desde 1 di januari 2026 personal di Gobierno den “kaderfuncties” y funcionnan specializa lo conoce un structura salarial nobo. Meta di esaki ta preveni salida di profesionalnan den e rangonan mas halto di e aparato gubermental. E cambio aki ta ensera personal di Gobierno den “kaderfuncties” y funcionnan specializa lo conoce un trayecto di crecemento salarial den nan respectivo rangonan.
E compromiso y punto di salida di Gabinete AVP-FUTURO ta y lo sigui duna e beneficio di desaroyo bek na nos comunidad. Awor ta nos profesionalnan den Gobierno cu tin como salario solamente un schaal sin e posibilidad di haya periodieken y cu ta haci diferente trabaonan grandi continuamente.
Basa riba e Meibrief cu ta contene diferente opcion compila pa Departamento di Finansa, Ministerraad riba peticion di Minister Geoffrey Wever ta determina loke lo bira e cuadro financiero y prioridadnan p’e Presupuesto 2026. Un di e prioridad tabata pa preveni salida di profesionalnan den e rangonan mas halto di e aparato gubermental. Pesey basa riba conseho di Deparatemento di Recurso Humano, Conseho di Minister dia 30 di mei 2025 a tuma e decision pa aloca 5 miyon florin pa mehora e structura salarial di ambtenaarnan den e rangonan mas halto, di cual a usa 3.3 miyon florin p’e aumento salarial aki.
Investigacionnan di salario di Deloitte na 2016 y di Curconsult di 2023 ta mustra cu salarionan den e schaalnan mas halto den sector publico ta na un promedio mas abao cu salarionan den sector priva. E diferencianan mas significativo den salarionan maximo ta den caso di posicionnan di management, caminda e salarionan den sector priva ta den tur caso ta considerabelmente mas halto.
Riba esaki indexering di sumanan fiho na 2008, 2011, 2012 y 2013 incluso e indexering via e compensacionnan anual, a conduci na un desbalance entre e schaalnan halto den e structura salarial y esnan na schaalnan mas abao. Considerando esaki, a uza e indexering den forma di porcentahe cu e meta pa trece mas balance den e structura di salario.
Ta un realidad cu den den e Bezoldigingsregeling Aruba 1986 e schaalnan 13 te cu 16 t’e unico schaalnen cu no conoce periodieken, compara cu otro schaalnen cu si conoce periodieken, tin te hasta 15 periodieken.
E cambio di maneho aki ta dirgi riba funcionaronan publico cu responsabilidad riba area di maneho y specializa y tambe riba funcionarionan den management cu ta dificil pa haya y mantene. Den Gobierno e posibilidadnan pa crece den funcionnan cu schaal 13 te cu 16 ta hopi limita, mientras e grupo aki no conoce aumento via periodieken.
Despues cu Gabinete AVP-FUTURO a entrega riba 29 di augustus 2025 e presupuesto 2026 na Parlamento, na tempo y conforme ley. Despues cu Parlamento por a haci tur su preguntanan riba e Presupuesto 2026, Parlamento di Aruba a duna su aprobacion despues di e tratamento publico di esaki den december 2025, un prioridad di maneho cu ta drecha structura salarial di ambtenaarnan den e rangonan mas halto ta un realidad. Gabinete AVP-FUTURO ta sigui su compromise pa hiba un maneho financiero responsabel y prudente segun normanan di presupuesto ancra den ley y sigui duna e beneficio di desaroyo economico bek na pueblo di Aruba.
Respaldo ta duna espacio pa investiga, e sucedido lamentabel, unda nan a perde un cliente
Teniendo na cuenta e privacidad di e cliente involucra y di su famia, como tambe e investigacion andando, Respaldo no lo duna informacion detaya riba e caso aki. “Prome cu tur cos, Respaldo kier expresa su sincero condolencia n’e famia y sernan keri di e persona cu a perde su bida. Nos pensamento ta cu e famia como tambe cu tur e profesionalnan cu a keda involucra den e incidente impactante aki. Ningun hende no ta desea un resultado asina”.
Actualmente, e incidente ta bao di investigacion p’e debido autoridadnan. Respaldo ta brinda su cooperacion completo den e investigacion aki y cu respet p’e proceso, no ta considera apropia pa adelanta riba e resultadonan ni pa haci declaracion di contenido riba esaki. “Pa clarificacion general, Respaldo ta considera importante pa splica con e servicio di su Crisisdienst ta organisa y ta funciona.”
“For di october 2024, Respaldo ta dispone di un Servicio di Crisis 24/7 pa personanan cu problematica psikiatrico serio den situacion di crisis. E servicio aki ta wordo ehecuta pa profesionalnan di cuido specialisa y ta forma parti integral di e FACT-Teams di Respaldo. E Servicio di Crisis ta enfoca riba evaluacion, stabilisacion y tratamento di crisis psikiatrico, preferiblemente den un fase mas tempran posibel.
E Servicio di Crisis ta funciona den un cadena di colaboracion cu diferente partner. Dependiendo di e situacion, por pidi apoyo di otro instancianan, incluso Polis pa garantisa e seguridad publico y servicio di transporte pa traslado di clientenan”.
Respaldo ta sigura di ta comprometi, hunto cu su partnernan, pa fortalece mas ainda e colaboracion mutuo, comunicacion y coordinacion, cu e obhetivo comun di ofrece cuido profesional y humano na personanan cu problematica psikiatrico.
“Nos ta pidi pa comprension y respet p’e privacidad di tur persona involucre, mientras cu e investigacion ta andando”.
No por haci denuncia solamente a base di rumornan, sin tin evidencia concreto
Stichting Ziekenverpleging Aruba (SZA), e fundacion cu ta maneha Dr. Horacio E. Oduber Hospital a entrega un keho formal na Minister di Salubridad Publico, drs. Mervin Wyatt-Ras, encuanto e conducta di Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA). Esaki despues cu IVA a anuncia un investigacion den SZA. Ta bon pa splica cu e tresnan na cabes di SZA ta Jacco E.M. Vroegop como Presidente di Hunta Directiva, hunto cu e CFO, G.A.A. Croeze y drs. Yuri A. Casseres como miembro di Hunta Directiva.
Hospital ta kere cu e forma cu IVA ta iniciando y haciendo e investigacion aki ta viola e cuadronan legal aplicabel y e principionan general di bon gobernacion. Durante e reunion di 16 di october 2025 y den un carta fecha 24 di october 2025, IVA a anuncia cu lo haci un investigacion riba e grado te na cual e Hunta Directiva di SZA ta “den control” y tambe e calidad y seguridad di e cuido cu ta brinda.
E carta di denuncia aki no tin ningun referencia na un base huridico specifico pa un investigacion. No ningun hecho, resultado, raport of señalnan specifico menciona cu por hustifica un investigacion asina. IVA ta referi solamente na “tendencianan (redo) di e ultimo tres pa cuater añanan” y ta declara cu e tin “duda bon funda” tocante e maneho, sin duna ningun substancia factual of legal. Con por haci un investigacion, sin tin base concreto, y basa solamente riba redo, redashi, etc.
IVA no a logra contesta e preguntanan clave, apesar di peticionnan ripiti di SZA (incluso cartanan fecha 24 di november 2025 y di dia 13 di januari 2026). En bes di esey, IVA a opta pa tene discucionnan cu otro stakeholdernan, explicitamente excluyendo SZA. E forma aki ta reforsa e sospecho cu IVA no ta basando su investigacion riba informacion concreto y verificabel, pero riba señalnan no verificabel sin duna SZA e oportunidad pa defende nan mes.
Aunke a inicia un investigacion no ta un decision den e sentido di LAR, accionnan real dor di un organo administrativo (IVA ta un organo administrativo) tambe mester cumpli cu exigencianan di legalidad, bon gobernacion y e principionan di bon administracion. E principio di legalidad ta nifica cu accionnan di Gobierno (incluyendo accionnan di supervision real) ta resorta riba un base legal solido y mester keda den e limitenan di e autoridad ey. Den e caso aki, no tin un motibo reconocibel y verificabel cu ta hustifica un auditoria administrativo y un investigacion amplio di calidad y seguridad.
Ademas, IVA nunca a reacciona negativo riba e relatonan anual di calidad entrega pa SZA. Na juli 2025, IVA a hasta reconoce cu SZA tabatin, den casonan isola (manera emergencia), a cumpli completo of pa gran parti cu mas di mitar di e medidanan di mehoracion. Pues, no tin peliger agudo of structural cu por hustifica pa inicia un “audit” administrativo amplio.
Confiansa ta esencial pa un cuido di salud bon y accesibel. SZA a traha intensivamente pa añanan largo pa construi y mantene e confiansa aki cu su pashentnan, pa nan por conta cu cuido di calidad halto igual y enfoca riba pashent cu ta provee localmente, sin e necesidad pa bandona Aruba. IVA su accionnan ta mina seriamente e confiansa fundamental aki y completamente inhustificadamente causa daño significativo na reputacion y credibilidad di SZA.
P’esey SZA ta considera e consecuencianan di esaki negligente y un comportacion ilegal di parti di IVA ta socialmente inaceptabel. SZA ta suplica Minister Mervin Wyatt-Ras pa ordena un un investigacion independiente den e legalidad, proporcionalidad y cuido debido di e accionnan di IVA den e asunto aki. Tambe pa evalua si IVA a keda dentro di e limitenan di su podernan statutario y percura pa inspeccion cumpli cu su tareanan di supervision di acuerdo cu e principionan general di bon gobernacion, particularmente obhetivo, proporcionalidad y rasonamento.
P’e Minister considera medidanan apropia pa proteha e siguridad huridico y reputacion di SZA. Ta pidi pa mantene Parlamento informa pa medio di Comision di Salud, pa garantisa supervision parlamentario riba gobernacion legal. SZA kier pa Minister ordena IVA pa para e investigacion anuncia y abstene di tuma mas accion investigativo te ora cu a establece su legalidad y base huridico y SZA a haya e oportunidad pa responde na e rasonamento.
Finalmente, SZA ta confirma enfaticamente su boluntad pa coopera completamente cu cualkier supervision legal y conduci cuidadosamente, basta esaki tuma lugar denter di e cuadronan legal aplicabel y den cumplimento cu e principionan di bon gobernacion.
Arubaanse Bond van werknemers in Verplegende Instellingen (ABV) ta lamenta e recien disputa entre Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) y Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA). Di acuerdo cu ABV, tipo di disputanan asina ta ocasiona inkietud inecesario.
Si IVA kier haci un “audit” mes na Hospital, porcierto esaki ta ser haci caba pa JCI, pa duna HOH su acreditacion. IVA y HOH tga debidamente na altura di esaki. Pa loke ta trata maneho interno, esey ta rol di Hunta Supervision (Raad van Toezicht) cu tin e autoridad pa haci esaki, den cual nan por supervisa y investiga e maneho cu e Hunta Directiva (Raad van Bestuur) ta hiba pa maneha e fundacion di mas grandi di nos isla.
“Esaki no ta rol di IVA. Si tin un disputa interno mes, anto esey ta un rol cu directiva di HOH mester asumi pa soluciona esaki”, asina Gina Maduro, Presidente di ABV a splica. El a corda IVA cu “Cada ken tin nan rol y no por pretende di sinta riba stoel di otro.
Bo ta perde crebilidad como instancia independiente cu bo rol ta defini den un Landsverordening”, asina presidente di e sindicato cu ta representa mayoria trahador den e sector di cuido a vocifera cu un bos firme y convincente! ABV ta spera cu tin claridad den esaki y cu Minister di Salubridad Publico por interveni mas rapido posibel pa sali di e impasse aki.
Eric van der Burg lo bira Secretario di Estado Nobo, pa Asuntonan di Reino
Manera ta conoci, e formacion di Gobierno Hulandes ta den su proceso. Y den e caso aki e di dos partido Hulandes mas grandi VVD lo forma parti di e Gobierno nobo. Y ta conoci cu e partido menciona lo produci e proximo Secretario di Estado pa Asuntonan di Reino, kende lo reemplasa Eddie van Marum.
Di acuerdo cu partido VVD mes, Eric van der Burg ta haya e cartera ey. E no ta un desconoci pa nos ya cu el a bishita Aruba caba na october 2023 como Secretario di Estado pa Asilo y Migracion, y te hasta a bira malo y a keda hospitalisa brevemente ora cu e lo a shuata durante di su bishita na Aruba.
E tempo ey, su vocero a confirma cu enberdad e la bira malo y cu e tabata hospitalisa brevemente. Ora cu e la bolbe Hulanda, el a retira temporalmente, pa recupera y awor a keda presenta como e proximo Secretario di Estado pa Asuntonan di Reino.
Cuerpo Policial a yena vacaturanan pa Comisario
Siman pasa, Cuerpo Policial Aruba (KPA) a celebra un ceremonia special durante cual Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers, a huramenta dos miembro di Cuerpo Policial como Comisario di Polis. Ta trata aki di mr. Silvio de Mey y Adrick Croes, dos profesional cu un trayecto impresionante y di hopi aña di experencia den e organisacion policial.
Cuerpo Policial a conoce varios Comisario, pero cu poco poco no tey mas. P.e. prome cu huramentacion di e 2 Comisarionan nobo, KPA tabatin como Comisario e.o Trudy Hassell, kende a baha cu pensioen, te recientemente tabatin Robert Candelaria, kende a bira Chief of Staff di Gabinete AVP-Futuro. E unico Comisario cu a keda tabata Irma Gordon y awor Gobierno a yena 2 vacaturanan cu tabatin.
Si t’asina cu KPA ta yen di Alto Comisario, e.o. Dolfi Richardson, Vanessa Kock, kende a keda sacrifice pa su (ex)esposo Rocco Tjon y tambe tin ainda Andrew Hoo. Nan tur ta ganando keto bai salario di un Alto Comisario. Dia cu contract di Ramon Arnhem caduca, e posibilidad por ta cu Vanessa Kock lo por bolbe den funcion di Alto Comisario.
Durante su discurso, Alto Comisario Ramon Arnhem a repasa e carera profesional di ambos Comisario nobo y a expresa su gradicemento na famianan di nan p’e comprension, sosten y apoyo constante durante nan carera como Polis.
Silvio de Mey a drenta Cuerpo Policial na edad di 18 aña y a cuminsa su carera den Korps Politie Nederlandse Antillen como Aspirant-Agent. Dia 1 di januari 1986, el a haya e oportunidad pa traha riba un di e otro islanan di Antiyas, pero a scohe conscientemente pa keda sirbi su pais Aruba. El a cuminsa su trabao den Sectie Surveillance Dienst Buitendistricten y a sigui forma parti di diferente departamento den KPA, entre otro Sectie Surveillance Dienst, Jeugd en Zeden Politie y Bureau Interne Zaken en Onderzoek. Como Onderinspecteur Eerste Klasse y cu su titulo di Meester in Rechten, de Mey a sigui su formacion na Nederlandse Politie Academie, caminda el a gradua na aña 2012 cu e titulo di Executive Master Tactical Policing (EMTP).
Desde e tempo ey, el a ocupa diferente funcion, incluyendo Inspecteur, Inspecteur Eerste Klasse, Hoofdinspecteur y recientemente como waarnemend Comisario di Polis.
Adrick Croes tambe ta un figura bon conoci den KPA. El a cuminsa su formacion na Nederlandse Politie Academie na aña 2000 y na 2004 a drenta KPA como Inspecteur. Den apenas dos aña, el a subi di rango y bira Inspecteur Eerste Klasse. Desde 2008, Adrick Croes ta ocupa e funcion di Hoofdinspecteur di Polis y a eherce diferente posicion clave, manera Hoofd Informatie & Expertise, Hoofd Bijzondere Diensten, Portofeuillehouder Arrestatieteam, Hoofd Grensbewaking y Districtschef di Santa Cruz y San Nicolas.
Cu e huramentacion di Silvio de Mey y Adrick Croes como Comisario, Cuerpo Policial Aruba ta fortifica su liderato y ta sigui inverti den experencia, conocemento y compromise cu seguridad y bienestar di comunidad Arubano.
Minister di Husticia Arthur Dowers a felicita Cuerpo Policial cu e logro aki di dos miembro ehemplar, awor den funcion como Comisario di Polis. Ademas e mandatario di Husticia a gradici esnan presente pa nan dedicacion y esfuerso pa mantene e integridad di Cuerpo Policial halto.
Ex- Premier Balkenende cu bishita na Ayo Rock Formation: Un experencia profundo y inolvidabel
Prome cu el a bandona Aruba, ex-Prome Minister di Hulanda Jan Peter Balkenende a haci un bishita special na Ayo Rock Formation, caminda despues di un presentacion riba e historia di nos antepasadonan y e pinturanan riba e barancanan, e disfruta di un desayuno local. E momento a sirbi como un espacio di reflexion riba historia, cultura y identidad di Aruba.
Durante e bishita, Balkenende a expresa cu e experencia a impacta profundamente, no solamente e formacion di e barancanan, sino particularmente pa scucha e historia y relato di e pueblo original di Aruba. Segun ex-Premier Balkenende, e narativanan a duna un comprension mas profundo di loke a pasa den pasado y di e significado di e lugar.
“Het was enorm indrukwekkend en leerzaam om de verhalen te horen van de oorspronkelijke bevolking en respect te hebben voor degenen die hier als eerste hebben gewoond,” Balkenende a bisa.
El a subraya cu respet p’e prome habitantenan di Aruba ta esencial pa compronde e identidad di e isla y pa reconoce e balor di e herencia cultural. Pa Balkenende, e bishita no tabata solamente informativo, sino tambe emocional y personal.
“Voor mij was het echt een verrekende gebeurtenis om hier te zijn,” segun e ex-Premier, describiendo e experiencia como un momento cu lo keda graba den su memoria.
E bishita na Ayo Rock Formation a marca un ciere simbolico di su estadia na Aruba, combinando reflexion historico cu dialogo cultural. E experiencia a resalta e importancia di preserva y comparti e historia di Aruba, no solamente pa su propio pueblo, pero tambe pa bishitantenan internacional cu kier compronde mas profundo e isla y su pasado.
Na Dr. Horacio E. Oduber Hospital tin un bom cla pa explota
Fuera di diferencianan di opinion cu a surgi entre Stichting Ziekenverpleging Aruba (SZA), cu ta maneha Dr. Horacio E. Oduber Hospital y Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA), unda ambos a denuncia otro, tin un caso mucho mas serio, cu tambe merece atencion debido, prome cu esaki rementa. Informacion cu nos di Den Noticia a haya, cu un grupo di medico specialista kier organisa nan mes den un forma di un sindicato pa negocia nan tarifanan cu Gerencia di Hospital.
E grupo aki ta organisa caba bao di e staff medico di Hospital, pero nan kier cambio y manera menciona kier forma nan mesun sindicato. Aki ta trata di un grupo di 80+ medico specialista cu ta den servicio di HOH, pero cu ta gana menos salario cu un grupo di como di 30+ specialista, cu ta ser paga pa AZV.
Ora cu gerencia a sinti e cayente aki, a trata di kiebra e intencion di formacion di un sindicato, di tras di lomba ofrece e mediconan specialista pa nan no forma parti di dicho sindicato, y lo duna nan 10 mil florin mas riba nan actual salario. Pues un forma di “omkoperij”, cu a lo largo pueblo lo tin cu bai paga, via di AZV.
Henter e caso aki a pone cu tin algun specialista a bai averigua kico t’e salario di specialistanan na Corsou, unda a sali na cla cu aya specialistanan ta mihor paga cu esnan na Aruba. Na Aruba, esnan cu ta ser paga pa AZV, esta e “vrij gevestige specialisten”. Nan tin un contract directo cu AZV y ta mihor paga cu e otro grupo cu awor kier un sindicato di nan mes, pa negocia cu nan.
Considerando cu tin algun di e mediconan specialista cu ta traha manera un ambtenaar, esta atende cierto cantidad di paciente so, causando asina un lista grandi di espera, a cuminsa menaza cu nan lo retira y lo e.o. traha na Bonaire (Hulanda) y/of na Corsou, unda e salario ta mas halto.
Ora cu Gerencia di HOH a laga sa cu por paga un mihor salario, pero kier sa si e specialistanan lo yuda nan baha e lista di espera, no tin reaccion, cu a pone gerencia di HOH participa cu nan lo bai trece mediconan specialista for di Colombia pa yuda reduce e wachtlijst di paciente cu tin. A surgi un protesta grandi di e specialistanan na Aruba, pero te asina leu cu nos sa, no tin un convenio ainda.
Gobierno, esta Minister di Salubridad, drs. Mervin Wyatt Ras tin cu cai aden y liher, prome cu e bom explota. Ta ser haci mencion cu tin un ex-Minister tras di tur esaki, kende hasta lo ta ambiciona y aspira pa bira e proximo Director di HOH y/of hasta di ImSan na San Nicolas.
Durante parada escolar, Polis ta detene 2 hoben cu arma blanco
Diabierna mainta a tuma lugar parada escolar di Carnaval na diferente districto rond Aruba. Cuerpo Policial tabata presente pa cu e orden publico y seguridad. Diferente team di Polis tabata presente p’asina percura p’e seguridad di tanto e participante y como mirones. Polis presente tabata Mobiele Eenheid (ME), Polis Uniforma, Polis di Bario, K-9, SBV, planologie, OCC, y Flex team.
Na comienso di e parada na Avenida Milio Croes a surgi un bringamento entre algun hoben. Di biaha Polis a presenta y a bay over na detencion. Ta trata di dos menor di edad (masculino) cu a wordo deteni y ora a listranan, a topa cu arma blanco riba nan (boksbeugel y sambechi).
Cuerpo Policial un biaha mas ta recorda cu nos ta drentando e ultimo simannan di Carnaval na unda nos ta pone enfasis riba e controlnan y tambe Polis tey p’e seguridad pa cada persona cu lo ta sea den parada of na banda.
Corda FAYA BO HAYA ta bay ta na vigor como tambe controlnan den trafico prome durante y despues di cada parada. Si bo ta bebe no stuur. Percura pa bo tin Bo Amigo Respondabel. Un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur.
Recientemente Prome Minister Mike Eman a bishita e Museo di Carnaval na San Nicolas pa un reunion fructifero cu SMAC, cu meta pa explora e reactivacion y e maximo potencial di e museo como un pilar cultural pa Carnaval y Distrito di San Nicolas.
E bishita a surgi despues di un combersacion reciente, caminda Prome Minister Eman a extende personalmente un invitacion na SMAC pa bishita e museo. Durante e rondleiding, e partinan involucra a dialoga riba posibel plannan pa desaroyo futuro di Carnaval, cu un enfoke riba beneficio pa gruponan di Carnaval, e comunidad di San Nicolas, musiconan, partnernan clave y tur cu ta forma parti di e celebracion cultural aki.
Desde su inauguracion na aña 2012, e Museo di Carnaval no a explora ni maneha na su maximo potencial. No obstante, e museo ta considera como un activo cultural importante cu por aporta significativamente na turismo cultural, identidad local y preservacion di historia di Carnaval.
Durante e ultimo cuatro temporada di Carnaval, SMAC, bou liderazgo di Darren van Ommeren, a haci varios intento pa sinta na mesa cu Gobierno anterior pa discuti continuacion y maneho apropia di e museo, sin por a logra progreso concreto te awor.
“Esaki ta un proyecto di SMAC pa continuacion y desaroyo di nos Carnaval. Nos ta spera cu colaboracion di Gobierno, e proyecto aki por concretisa na beneficio di tur cu ta stima y aporta na Carnaval di Aruba,” segun Darren van Ommeren.
Segun SMAC, e obhetivo ta cu e proximo directiva y Presidente por asumi e maneho integral di e proyecto, garantisando continuidad y un uzo sostenibel di e museo. Van Ommeren a indica cu, siendo Carnaval 72 su ultimo temporada como Presidente di SMAC, e ta keda positivo cu e capitulo aki por sera den luna di juni cu un proyecto cla y prepara pa ehecucion p’e proximo directiva.
Finalmente, SMAC a informa cu lo mantene contacto estrecho cu DOW y Gobierno pa monitorea e desaroyonan den e lunanan cu ta bin, cu e bishita aki siendo un paso importante den direccion di reactivacion di Museo di Carnaval y fortalecemento di Carnaval como expresion cultural central pa Aruba.
Walter Mosher a inicia oficialmente como Director nobo di Free Zone Aruba N.V.
Minister Geoffrey Wever, den su calidad di representante di Land Aruba como unico accionista di Free Zone Aruba N.V. (FZA), a anuncia cu Sr. Walter E. Mosher a inicia oficialmente como Director nobo di FZA, dialuna dia 2 di februari 2026.
E nombramento aki ta marca un paso importante den e proceso di fortalecemento institucional y modernisacion operacional di Free Zone Aruba, un entidad cu tin un rol strategico esencial den diversificacion economico y posicionamento internacional di Aruba.
Sr. Walter Mosher ta un profesional Arubiano cu, despues di un trayectoria trahando den sector priva na Aruba, a continua cu un formacion academico y experiencia profesional relevante den diferente sector. Despues di varios aña di experiencia internacional, Walter Mosher a tuma e decision consciente pa bolbe Aruba cu e proposito claro di aporta activamente na desaroyo economico y institucional di su pais.
Minister Wever ta sumamente contento cu Walter Mosher a haci su mes disponibel pa lidera Free Zone Aruba den e era nobo. E mandatario tin pleno confiansa den su profesionalismo y experticio. Sr. Walter Mosher ta un Arubiano cu hopi experiencia local y internacional, y cu pa hopi aña tabata biba na exterior, pero awor a bolbe cas pa traha pa Aruba.
E nombramento di sr. Mosher ta resultado di un proceso di seleccion riguroso, ehecuta dor di e Hunta Comisario di FZA. E proceso di solicitacion publico a atrae varios candidato califica, cu evaluacion tecnico, consulta profesional y intercambio extenso cu e Hunta Comisario y cu e Minister como accionista representativo, resultando den un acuerdo completo riba tur condicion contractual.
Den su rol como accionista y Minister responsabel, Geoffrey Wever a subraya cu e nombramento di un director nobo ta un paso clave den e continuacion di reformanan institucional, operacionalisacion di esfuersonan di modernisacion y preparacion di Free Zone Aruba pa competi mas efectivamente den mercado internacional.
Free Zone Aruba tin potencial pa bira un motor di crecemento, innovacion y actividad economico nobo, specialmente den un contexto unda Aruba ta sigui busca pa diversifica su base economico riba un manera duradero y resiliente. Recientemente, un lista di actividad y oportunidadnan nobo cu lo fortalece e rol di Free Zone como catalisador pa inversion y emprendemento a keda anuncia.
Cu e nombramento di sr. Walter E. Mosher, oficialmente ta inicia un era nobo pa Free Zone Aruba N.V., basa riba liderazgo local, vision strategico y un compromiso firme cu desaroyo economico di Aruba.
Kustwacht Caribe Hulandes a celebra nan di 30 aniversario
Siman pasa, Minister di Husticia mr. drs, Arthur Dowers a asisti na Kustwacht Aruba na Marinierskazerne Savaneta pa hunto cu personal di Kustwacht, celebra nan di 30 aniversario. Dia 1 di februari 1996, pa contraresta e cantidad alarmante di contrabanda di droga y traficaccion di hende p’e islanan bisiña for di Venezuela y Colombia den añanan 80 y 90, Hulanda, Antiyas y Aruba a funda Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba (KWNA&A ) y na momento cu a disolve Antiyas na 2010, esaki a bira Kustwacht Caribisch Nederland (KWCARIB).
Na comienso, e organisacion tabata consisti di un grupo relativamente chikito di profesional cu tabata traha riba lama cu hopi dedicacion. Antes tabata sali riba lama cu e intencion di intercepta botonan cu ta meti den ilegalidad. Awendia Kustwacht ta consisti di un gran cantidad di profesional dedica y motiva y ta conta cu botonan di velocidad halto manera e boto di patruya Panther, Metal Sharks, Super RHIBS, Boston Whalers, Helicopter AW139 y Avion DASH8 cu ta ekipa cu tecnologia moderno y hunto cu sistemanan di radar avansa riba lama y riba tera, por intercepta cualkier movecion sospechoso den awanan teritorial di Caribe Hulandes.
E trabao awendia ta basa riba sistemanan di inteligencia cu ta haci e trabao riba lama mucho mas eficiente. Ademas di celebra 30 aña di Kustwacht, a reconoce e trabao di tres agente di Kustwacht pa nan 25 aña di servicio, dedicacion y integridad. Ta trata di Rivelino Kelly, Nehomar Rasmijn y Rowaltski Paskel. Tambe a reconoce sra. Juanita Ozuna cu ta un trahando 25 aña na Kustwacht den servicio como personal civil.
Minister di Husticia, Dowers a felicita e personal di Kustwacht pa nan añanan di trabao incansabel den cuida nos teritorio maritimo di transporte ilicito di hende, droga y arma.
Jouvert Morning a produci 20 detencion
Pa 4’or di madruga SMAC conhuntamente cu KPA a duna inicio na Jouvert Morning 2026. KPA a conta cu 125 personal riba pia. Diferente departamento di Cuerpo Policial a traha hunto e.o. Mobiele Eenheid, Flex Team, Polis Uniforma, Departamento di Recherche, Personal administrativo, Departamento di Trafico y Planologie, AE, K9 Unit, Mobiel Comando y OCC como tambe personal di CEA.
Pa 7::40 di mainta e cabez di e parada a yega Joe Laveist y pa 8:51 am parada di Jouvert a yega su final. E aña aki tabatin 20 detencion. E detencionnan tabata basa riba entre otro; droga, arma blanco bringamento, buracheria, no sigi ordo di polis, etc.
Aña 2025 tambe tabatin 20 detencion. Segun vocero di KPA, Liliana Rasmijn, Unidad Motorisa a detene 17 chofer despues di Jouvert Morning. Durante y despues di Jouvert Morning, Unidad Motorisa a tene nan control di trafico na diferente punto strategico pariba di brug.
A controla mas cu 600 vehiculo di motor y a detene 17 chofer pa maneha bao di influencia di alcohol. Na aña 2025 tabatin 7 detencion. Cuerpo Policial Aruba ta keda recorda un biaha mas, si bo ta bebe NO stuur. Busca Bo Amigo Responsabel pa stuur pabo. Controlnan di Unidad Motorisa lo continua durante y despues di cada evenemento di Carnaval!
Detencion di 2 Venezolano cu basta bulto di droga
Diahuebs ultimo den oranan di anochi departamento di Crimen Organisa trahando conhuntamente cu Polis Uniforma di San Nicolas a detene dos persona y haya un cantidad di bulto di droga den un auto. Tur esaki ta lanta cabez atrobe, awor cu Presidente Donald Trump a stop di elimina e botonan pesquero cu ta transporta droga.
T’asina cu e Dash di Guardacosta a topa cu un boto ta drief. Dash a spot y trece aden. E tabata bashi sin hende riba dje. A informa Departamento di Crimen Organisa y conhuntamente cu Polis Uniforma di San Nicolas a mobilisa y bay den accion.
A sera e area den Colony y despues Patruya di Polis ta bin topa cu 1 auto sospechoso. A bay nan tras pa para nan pa controla y unda a cuminsa un persecucion y e auto a logra para na altura di Juana Morto. E tres personanan den e auto a sali y huy pa Polis.
Polis conhuntamente cu personal di Crimen Organisa a cuminsa cu un busqueda rigoroso pa por haya e sospechosonan cu a huy. Den un tempo cortico a logra haya dos sospechoso. Nan a wordo deteni y tur dos ta di nacionalidad Venezolano. No a logra haya e otro sospechoso.
Den e auto a haya un cantidad di bulto di droga cu a confisca esakinan. E auto encuestion tambe a wordo confisca. Departamento di Crimen Organisa ta traha incansabelmente p’asina pone man riba esnan cu ta purba drenta cu droga riba nos isla. Cu e hendenan aki tin un auto pa transporta droga nifica cu nan mester ta biba na Aruba, te nan tin un auto. A base di su nummerplaat, lo haya sa kende ta su doño.
Cuerpo Policial Aruba ta keda haci un apelacion na nos comunidad cu sa algo of a wak algo pa yama nos tiplijn di polis cu ta 11141.