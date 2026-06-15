Mike de Meza no a acepta e deal di Ministerio Publico
Pa evita persecucion penal, Ministerio Publico a ofrece Mike de Meza y su señora e posibilidad pa paga suma di placa di 5 mil florin cada uno. Esaki a resulta siman pasa den un asina yama Cita cu Fiscal (Tom Zitting) den e caso yama Mero, den cual e sospechoso Mike E. de Meza y su esposa mester a responsabilisa nan mes pa delitonan fiscal cometi den e periodo 2009 te 2019.
E investigacion contra e dos sospechosonan aki a cuminsa despues cu DIMP (Departamento di Belasting) a haci denuncia na Ministerio Publico di, durante e añanan menciona, keda sin yena e aangiftenan di belasting completamente, keda sin yena nan corectamente y keda sin yena nan na tempo. E iregularidadnan a sali na cla durante un investigacion di integridad den cuadro di screening di kandidaat-ministernan na inicio di 2025.
Awor ta resulta cu tur e acusacionnan haci, no ta nada mas di error cometi, dor di yena un cruz robez, pa cual awor Ministerio Publico a bin cu un deal. Bo ta puntra bo mes, despues di lastra nomber di dos persona drechi, awor kier yega na un deal asi no mas. No por!! Despues di mas di un aña famia de Meza mester a wanta tur clase di insulto, anto kere cu paga un asina yama boet, pa un hecho “opzettelijk”, sin cu famia de Meza tin arte ni parte den esaki, pero si Ministerio Publico kier pa nan paga dicho suma, anto lo no persigui penalmente famia de Meza mas.
Tabata Diabierne ultimo caba, team Defensor di Mike de Meza a informa Ministerio Publico cu no tin deal. Segun un carta firma pa abogadonan Desiree Croes y Diana Emerencia, e pareha ta considera cu e propuesta no ta basa riba fundamentonan factual y huridico corecto.
Den nan reaccion, famia de Meza ta señala cu, aunke tabatin cuestion tocante entrega lat di declaracionnan di impuesto, tur declaracion finalmente a wordo entrega, procesa y acepta dor di Departamento di Impuesto. Segun nan abogadonan, Director di Impuesto a confirma tambe den Corte cu e declaracionnan a wordo ricibi y tramita corectamente.
Nan ta argumenta ademas cu, pa lo menos tocante un parti di e sospechanan relaciona cu infraccionnan fiscal, e termino legal pa persecucion penal ya a vence debi na prescripcion. Famia de Meza tambe no ta di acuerdo cu e acusacion cu nan deliberadamente a entrega declaracionnan incorrecto of incompleto. Segun nan posicion, e informacion entrega tabata suficiente pa autoridadnan calcula e impuesto debido, y efectivamente e impuesto corespondiente a wordo determina. Nan ta enfatisa cu no tabatin entrada scondi, patrimonio scondi ni perjuicio fiscal comproba.
A base di esakinan, señor y señora Mike y Brigitte de Meza a conclui cu nan no por identifica nan mes cu e base factual y legal di e propuesta di areglo y, p’e motibo ey, a dicidi rechasa e oferta presenta dor di Ministerio Publico. Tin un disgusto grandi si den partidonan AVP y Futuro, sigur p’e distancia cu nan a tuma for di Mike de Meza, kende a para riba su Inocencia y tog a permiti pa Directora di DIMP entrega un keho, cu awe por ser califica como falso.
No ta exclui e posibilidad cu Mike de Meza y señora entrega un denuncia na Ministerio Publico pa valsheid in geschrifte contra un persona cu tur e añanan anterior, si tabata por a bira Minister y awor na 2025, a bin descubri un hecho cu lo a conden’e. Screening di kandidaat-ministernan a wordo fiha den ley na 2021 y ta inclui e.o. un evaluacion di parti di Inspector di Belasting tocante e cumplimento fiscal den e añanan anterior, inclusivamente si tin debenan habri of otro iregularidadnan. E sospecho di un crimen den un investigacion habri ta trece cu ne cu e nominacion di un persona como Minister no por sigui su curso. Esaki tabatin consecuencianan grandi pa señor de Meza, cu a pone su mes candidato pa un puesto ministerial den e gabinete actual, segun OM.
E caso awor mester ser trata den Corte, pero asina leu cu nos sa, no tin ningun procesverbal traha y esaki sigur lo tuma su tempo, prome cu e caso aki keda presenta pa trata den Corte di Prome Instancia.
Aruba no tin suficiente Recherche pa atende denuncianan haci
Siman pasa a surgi un protesta bao di personal di Cuerpo di Polis, specialmente bao di Cuerpo di Recherche, pasobra despues di varios grito cu falta di personal, nada a ser haci. Falta di personal no ta manifesta su mes bao di Polis so, pero tambe bao di hopi departamento gubernamental, p.e. falta di Aduana, falta di docente, falta personal bao di mucho mas departamento.
E hecho aki a bin ta manifesta su mes no di awe, pero pa algun aña, sigur despues di Covid, unda Aruba a wordo poni bao di presion pa tuma medida pa baha su gastonan. Den Cuerpo Policial, ex-Minister Rocco Tjon a corta 10% den su presupuesto y hasta no a percura pa tin mas klas pa bira polis, cu awe por sinti e efectonan aki.
Minister di Husticia actualm mr. drs. Arthur Dowers a duna di conoce cu e sa di e situacion aki, y a duna Alto Comisario Ramon Arnhem ordo pa wak con e por yena e vacaturanan cu tin den Recherche, pero si saca Polis for di otro departamento, e lo afecta otro session pa cual ta keda un problema.
E Presidente nobo di Sindicato ddi Polis, Lito Lacle, kende no tin ni 2 siman na mando, a sali duro contra di Mando Policial, a manda 4 carta pa tur esnan concerni, pero no ta mira accion. Alto Comisario a lamenta e accion di Recherchenan, pero no a invita e sindicato pa ban dialoga pa busca un solucion.
Hasta SPA a condena Alto Comisario Ramon Arnhem p’e hecho cu el a keda invita p’e team di Recherche pa dialoga riba e situacion, e alto funcionario aki a keda sin presenta na dicho reunion. Na San Nicolas, Recherchenan tambe a pidi un reunion cu alto inspector Molina pa splica e situacion na San Nicolas, en bes di atende e reunion a lanta bela bai Corsou.
Awor for di e propio SPA ta lanta voz pa manda busca Recherche na Hulanda, cu na nos opinion no te solucion tampoco. Loke sip or ta un solucion, cu ultimamente tabatin un “brain drain” di Recherchenan experiencia, kende a bai cu pensioen, pero kende sigur por yuda guia polisnan hoben pa bira Polis. Pero e sistema di cobra un pensionado belasting, no ta haci’e nada atractivo. Parlamento y/of Gobierno por bin cu ley, unda loke e pensionado expert aki lo haya como pago lo wordo exonera di paga belasting of si tin cu paga, e porcentahe lo ta mas abao. Boluntad mester tin pa yega na un solucion.
E siman aki ta di spera cu e partidonan lo bai mesa y tuma accion, pa trece un solucion pa haya mas Recherche. Hende pa duna curso, guia tin hopi, p.e. e ex Alto Comisario Dolfi Richardson, ex Comisario Vanessa Kock y Inspector Panneflek, nan ta sinta den un oficina, sin ta productivo. Hunto cu nan por trece algun di Recherchenan experto cu a bai cu pensioen, manera e.o Betto Winklaar, Dennis Jacobs, Boy Boezen, djies pa menciona algun, sin cu tin cu trece Recherche for di Hulanda, cu no conoce nos ambiente y menos ainda conoce nos cultura. Stop di papia, y tuma accion, prome cu ta demasiado lat.
Agente policial deteni riba sospecho di mensensmokkel
Polis a detene un agente policial siman pasa riba sospecho di trafico ilegal di hende of mensensmokkel. Su esposa tambe a keda deteni. Ambos a wordo presenta dilanti Hues-Comisario y nan detencion a keda alarga. E sospecho contra e dos sospechosonan aki ta ensera cu nan a duna hendenan entrada na Aruba, mientras nan tabata sa cu esey ta contra ley. Tambe nan a duna acomodacion n’e mesun personanan aki y na otronan sin estadia legal na Aruba. Ademas nan ta wordo sospecha di falsificacion y di a pone e personanan aki traha ilegalmente.
Den boca di pueblo e terminonan trafico ilegal di hende (mensensmokkel) y trata di hende (mensenhandel) ta wordo bruha hopi biaha. Sinembargo, ta trata di dos hecho castigabel totalmente diferente.
Mensenhandel: Ora di trata di hende of mensenhandel ta referi na exploitacion di personanan. Esaki por tuma diferente forma. Exploitacion laboral ta (p.e.) ora un persona tin cu traha bao di condicionnan malo, cu un sueldo hopi abao, sin dia liber of sin e posibilidad pa bay di trabao. Exploitacion sexual ta ora un persona wordo obliga pa haci actonan sexual sin cu nan mes kier. Exploitacion criminal ta ora un persona ta wordo obliga pa comete crimennan, manera transporta droga.
Mensensmokkel: Den e investigacion aki ta trata di trafico di hende of mensensmokkel. E delito aki ta referi na crusa frontera di un pais na un manera ilegal. Hasta si e persona doño di curpa cu ta wordo trafica més kier bin Aruba (p.e. dor di drenta como turista y keda pa traha), e ta contra ley. Practicanan asina ta debilita maneho di Pais Aruba y ta trece riesgo y gasto pa henter comunidad.
Ademas sospechosonan di e tipo di crimen aki, ta gana gran cantidad di placa na un manera ilegal, mientras cu otro ciudadanonan mester traha duro y largo pa gana nan bida. Esaki ta duna e sospechosonan un bentaha deshonesto riba otro personanan (y nan negoshinan) cu si ta cumpli cu regla y ley.
Pa colmo, e personanan envolvi tabata hopi dependiente di e sospechosonan. Nan tabata traha pa nan y ta biba cerca nan. Nan mester a obedece, sino nan lo perde nan lugar di biba y nan entrada. Nan no tabata ni segura. Esey kier men cu si algo a pasa nan, tur gasto lo a cay pa comunidad carga.
Cu un agente policial, kende precisamente mester mantene ley, ta envolvi den e tipo di hecho asina, ta haci e cos mucho mas serio. E investigacion den e caso ta andando. Mas informacion lo por wordo duna na momento cu desaroyo di e investigacion ta permiti.
Gobierno ta mehora poder di compra di pueblo
Gabinete AVP-Futuro a tuma paso concreto pa brinda sosten na nos famia, nos grandi, trahador y gruponan vulnerabel. For di inicio di Gabinete AVP-Futuro, a tuma varios paso pa dirigi y fortalece e poder di compra di nos pueblo di e manera aki pa yuda compensa e costo di bida cu a subi.
Cambionan cu lo bin na vigor pa 2026, entrante 1 di augustus ta p’e personanan cu limitacion lo bin un aumento di uitkering di Afl. 1.080 pa Afl. 1.180 pa luna. Como tambe un aumento di reparatietoeslag pa nos hendenan cu salario minimo di Afl. 125 pa Afl. 225 pa luna, pues un beneficio anual te cu Afl. 2.700. Gobierno tambe ta absorba aumento di tarifa di combustibel pa luna di juli y augustus.
Diarazon merdia ultimo, Prome Minister Mike Eman hunto cu colega Minister di Finansas, mr. Geoffrey Wever acompaña pa otro Ministernan di e gabinete a repasa diferente inversion haci durante Gabinete AVP-Futuro.
Cu e ahustenan aki, Gobierno ta inverti directamente den e cartera di pueblo. Nos grandi, famianan cu muchanan, e trahadornan, nos pueblo cu salario minimo y personanan cu limitacion tur ta beneficia di e mehoranan concreto cu ta aumenta nan entrada y yuda baha e costo di bida.
Crecemento economico mester bay man den man cu mas poder di compra pa nos pueblo. Mas seguridad. Mas oportunidad pa un y tur.
Mas cu un 1/3 parti di nos forsa laboral den sector priva lo mira beneficio
Gobierno di Aruba a anuncia un serie di ahuste concreto cu tin como meta fortifica e poder di compra di miles di ciudadano riba nos isla, cu enfoke special riba e trahadornan cu entrada mas abou y gruponan cu ta sinti mas fuerte e impacto di aumento den costo di bida.
“Pa nos ta sumamente importante cu crecemento economico no keda solamente den cifra, pero cu nos pueblo tambe por sinti e mehoracion den nan bida diario,” Prome Minister Mike Eman a expresa. 18.262 trahador lo beneficia den mehoracion di nan poder di compra.
Un di e puntonan principal cu Gobierno ta introduci un aumento di reparatietoeslag p’e trahadornan cu un entrada di salario minimo Segun e cifranan presenta dor di Directie Arbeid & Onderzoek (DAO), e grupo aki ta representa un total di 18.262 persona den sector priva, ekivalente na 37.4% di tur trahador den sector priva.
“Nos ta papia aki di un grupo hopi grandi den nos comunidad. Tin hopi hende cu, apesar di e crecemento economico di pais, no semper a logra mira un aumento significativo den nan poder di compra y cu ta pasando den momentonan dificil,” asina e Prome Minister a indica.
Segun e informacion comparti durante un momento cu prensa, e grupo di trahador cu lo beneficia ta inclui: 5.554 persona cu ta gana menos cu salario minimo; 4.389 persona cu ta gana salario minimo; 8.319 persona cu tin un entrada entre salario minimo te cu Afl. 2.500.
Den total, 8.187 homber y 10.075 muher lo beneficia di e ahuste financiero. E cifranan presenta ta mustra tambe cu e mayoria di trahadornan cu entrada mas abou ta concentra den sectornan manera servicio comercial, horeca, retail, lodges y construccion.
Segun e Prome Minister, e ahuste ta forma parti di un strategia mas amplio pa proteha e bienestar di pueblo Arubiano, incluyendo tambe aumento den sosten p’esun cu handicap-uitkering y absorba parcialemente e aumento di prijs di combustibel.
Ekipo di HOH ta prepara y entrena pa lansa terapia hiperbarica di oxigeno
Un paso importante den cuido medico na Aruba poco poco ta hayando forma cu instalacion di un tanki nobo di terapia hiperbarico di oxigeno na Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH). E facilidad nobo lo ta integra cu HOH su Wondpoli p’asina pashentnan por ricibi un servicio di cuido completo, mas moderno y mihor ekipa. E dianan aki diferente miembro di personal a participa na un training relaciona cu e software, mantencion di e sistema y tambe siña con e ta traha.
Jacco Vroegop, Presidente di Hunta Directiva di HOH, a indica cu pronto lo entrega e edificio caminda e tanki hiperbarico ta situa oficialmente cu ta riba tereno di HOH mes. Aworaki ta tumando lugar entre otro preparacion di e personal pa medio di training p’asina por brinda e servicio di cuido rekeri. Durante e temporada aki, e enfoke principal ta riba test, calibracion y training intensivo p’e personal di HOH, pa garantisa cu tur sistema ta funciona optimalmente y mas importante ainda, di un manera safe.
Specialistanan internacional di e compania Hipertech di Turkia cu t’e fabricante di e tanki, hunto cu expertonan di Eurocept Clinics di Hulanda, ta trahando hunto cu e ekipo local pa prepara nan p’e siguiente fase.
E modelo “14+2 Multiplace Hyperbaric Oxygen Chamber” ta un tanki cu ta ofrece precision, control y unda cu e pashent y su terapia hiperbarico ta keda central. Por entre otro trata malesanan di decompresion y intoxicacion di monoxido di carbon y otro terapia. Un gran paso pa buceadornan local y turista cu actualmente mester bay exterior si nan encontra problema cu presion bou awa.
Team di HOH ta trahando duro pa aporta un biaha mas na eleva calidad di cuido riba nos isla treciendo mas servicio y mehoracion den cuido pa nos comunidad. Cu introduccion di e tanki ultramoderno aki, Aruba ta amplia significativamente su cuido medico specialisa y ta crea oportunidad pa ofrece cuido avansa na Aruba mes pa comunidad y pa turistanan.
Sigmar Carmelia, Presidente nobo di Corte Comun di Husticia tabata di bishita
Prome Minister mr. Mike Eman a ricibi dialuna den su oficina e Presidente nobo di Corte Comun di Husticia, mr. Sigmar Carmelia, esaki durante un bishita di cortesia den cuadro di su prome bishita oficial na Aruba for di su nombramento.
Mr. Carmelia a huramenta como Presidente di Corte Comun di Husticia dia 11 di mei 2026. El a nace na Corsou y durante su carera profesional a ocupa diferente funcion den e tereno hudicial.
For di 2015 el a sirbi como Huez den Corte Comun di Husticia y durante e añanan el a contribui na diferente area di husticia den Caribe Hulandes.
Corte Comun di Husticia t’e instancia comun di apelacion pa Aruba, Corsou, Sint Maarten, Boneiro, Sint Eustatius y Saba. E Corte ta trata caso civil, penal y administrativo cu anteriormente a wordo trata den e respectivo Corte di Prome Instancia, y ta hunga un papel importante den nos estado di derecho.
Durante e encuentro, a intercambia pensamento riba e importancia di cooperacion institucional y e papel fundamental cu un poder hudicial fuerte ta hunga riba nos islanan. Mr. Sigmar Carmelia tabata acompaña pa Martin Luttge, Director di Operacion di Corte Comun di Husticia, y Kyra de Koeijer, Secretaria Ehecutivo di Corte Comun di Husticia.
Gobierno ta informa tocante e espacio pa prepara medicamento na Hospital
Siman pasa a constata cu e espacio na Dr. Horacio E. Oduber Hospital cu ta wordo uza pa prepara cierto medicamento no ta adecuado mas pa prepara dicho medicamento. Inmediatamente, den cooperacion entre Hospital y Gobierno a logra pa medicamentonan cu ta wordo prepara den e espacio aki por wordo prepara na un botica local, mientras cu un otro parti lo wordo prepara cu sosten di CMC Corsou.
E medicamentonan cu lo wordo prepara na Corsou lo wordo transporta pa Aruba cu cooperacion di Douane di Aruba y Corsou y tambe Inspectie Volksgezondheid. E espacio aki no por wordo uza mas. Sinembargo, tin un espacio nobo cu lo mester wordo entrega entrante augustus di e aña aki.
E espacio ta parti di diferente facilidad cu mester wordo traspasa den e proceso di finalisacion di renobacion y ampliacion di e edificio di Hospital cu a inicia desde 2013. Ainda tin componentenan pendiente. Gobiernonan no a finalisa esaki.
Desde cu e Gobierno actual a huramenta, e Minister encarga cu Salubridad Publico, Asunto Social, Cuido di Adulto Mayor y Maneho di Adiccion, drs. Mervin Wyatt-Ras ta na mesa di dialogo cu Hospital y SOGA pa yega na traspaso di e espacionan pendiente. A habri e entrada principal y a finalisa diferente parti di Hospital.
Tambe a firma un timeline p’e proceso sigui avansa. Como parti di esaki tin intencion p’e espacio nobo pa prepara medicamento wordo finalisa y entrega na augustus di e aña aki. Mientrastanto, den deliberacion entre Dr. Horacio E. Oduber Hospital y CMC Corsou, a logra un solucion temporario pa por tin continuidad di e servicio.
Pueblo por ta trankil cu a tuma e medidanan necesario pa garantisa seguridad y calidad den reparacion di medicamento. Ta di importancia pa cuido medico di calidad wordo salvaguardia. Esey ta compromise cu nos Gobierno tin cu pueblo di Aruba.
Ducapro no tin derecho di cobra ningun radio-emisora pa derecho di autor
Huez ultimo diarazon mainta a bari e demanda di Ducapro for di mesa y a confirma cu mientras Aruba no tin un legislacion cu ta regula e uzo, distribucion y representacion di derechonan di autor, no ta rasonabel pa demanda pago di usuarionan manera e radio emisora Hits100FM (Q-waves).
Ducapro su demanda tabata pa declara cu Hits100FM lo a actua contra di nan derecho (onrechtmatig) como representante di derechonan di autor. Segun Ducapro nan lo tin e autoridad pa duna permiso na usuarionan di musica, haci cobranza p’e uzo aki y distribui e cobranza n’e autor di musica a base di un contracto cu Buma/Stemra.
Hits100 a reconoce cu nan ta haci uzo di musica y ta dispuesto pa paga e autornan di musica p’e uzo aki. Sinembargo Hits100FM ta duda cu un pago na Ducapro lo nifica cu nan si lo por haci uzo di musica cu permiso di autor di musica.
Den e veredicto Huez a subraya cu Buma/Stemra por actua encontra di usuarionan di musica segun ley di Hulanda. Na Aruba no tin base legal cu ta regula e uzo, distribui y representacion di derechonan di autor. Es mas, e contracto cu Ducapro lo a sera cu Buma/Stemra ta stipula cu e autoridad pa representa derecho di autor ta den forma no exclusivo.
Pues si Hits100FM paga Ducapro mes pa uzo di musica ainda, Hits100 no tin ningun garantia cu e autor di musica y/of Buma/Stemra mes ta duna permiso p’e uzo aki. Sin base legal cu ta stipula e autoridad pa representa e autor di musica of cu ta regula e cobranza cu representante di e autor di musica por cobra y e forma cu e cobranza aki lo mester wordo distribui, e demanda di Ducapro no ta rasonabel.
Hues a rechasa e demanda di Ducapro y su abogado mr. David Kock y Ducapro a ser condena pa cubri e gastonan di e procedura. Sr. Aldrich Croes, Director di Hits100FM (Q-Waves) a gradici nan abogado mr. Gabriela Sjiem Fat pa a defende nan compania y tambe interes di tur e radio emisoranan di Aruba. Actualmente e radio emisoranan hunto cu Canalnan di Television ta trahando riba un structura pa yega na un asociacion.
Mas cu 165 mil kilo di desperdicio colecta den prome siman di Zona di Desperdicio
Solamente un siman despues di su apertura oficial, Zona di Desperdicio ta mustra resultado positivo y ta confirma cu Aruba tin un necesidad real pa mas facilidad cu ta permiti deshaci di sushi di un manera responsabel. E datonan compila durante e prome siman di operacion, di dialuna 1 di juni te cu diadomingo 7 di juni for di 7 or di mainta te cu 3 or di atardi, ta indica cu un total di 945 ciudadano a bin cu nan vehiculo pa bishita e facilidad na Barcadera.
Durante e mesun periodo, 165.68 ton of 165 mil 680 kilo di desperdicio a wordo entrega y procesa, pues a yena un total di 130 baki di sushi. E resultado nan ta sigui riba e vision presenta durante e inauguracion oficial di e proyecto Aruba Limpi, un colaboracion entre Gobierno, Aruba Tourism Authority (ATA) y Ecotech Aruba N.V. impulsa pa Ministerio di Turismo, Transporte y Labor mr. Wendrick Cicilia, cu como meta principal ta ofrece un solucion structural pa deshaci di desperdicio y contribui na un Aruba mas limpi y agradabel pa biba y bishita.
Pueblo tin anhelo pa mira su isla limpi. Gobierno ta mira e resultadonan como un paso importante den e esfuerso pa mehora calidad di bida den nos comunidad, mantene Aruba limpi y fortalece sostenibilidad.
Mal politico por crea “corrupcion moral” den fundacion di sociedad
Ex-Procurador General di Aruba y ex-Hoofd Officier di Ministerio Publico pa Bonaire, Saba y Sint Eustatius, mr. Bote ter Steege, a adverti durante IPKO na Hulanda, cu politico y Minister den comunidadnan chikito mester compronde cu nan conducta tin consecuencianan cu ta bay mucho mas leu cu politica.
Segun e, mal ehemplo di lidernan por crea un tipo di “corupcion moral” den bida publico. Ter Steege, cu a traha 6 aña den Caribe Hulandes incluyendo Aruba, a papia riba importancia di integridad, responsabilidad ambiental y idioma den sistema di husticia. Segun e, den comunidadnan chikito unda tur hende ta conoci otro, e ehempel cu lidernan ta duna tin un impacto directo riba sociedad.
POLITICA COMPLEHO
Bote ter Steege la reconoce cu politica riba islanan ta compleho paso votadornan ta hopi cerca di nan representantenan. Precisamente p’e motibo ey, el a bisa cu ta ainda mas importante p’e politico y Minister ta consciente di e ehempel cu nan ta pone. Ter Steege a menciona un experiencia na Aruba unda, segun e, un inspector di vehiculo a bisa cu un auto no por a pasa inspeccion pa motibo di un luz kibra, pero posteriormente supuestamente a sugeri cu un pago di 25 dollar por a resolve e asunto.
Segun e, e tipo di situacion ta mustra con conducta cuestionabel por bira algo normal den sociedad. El a advirti cu ora ciudadano mira autoridadnan haci cosnan incorrecto, nan por cuminza puntra dicon nan mes mester comporta mihor cu esnan cu tin poder. Segun e, si lidernan no demostra integridad, confianza den ley, institucionnan y gobernacion por debilita poco a poco.
MEDIO AMBIENTE
Riba tema ambiental, mr. Bote ter Steege a indica cu problemanan ambiental no ta limita na Bonaire, sino cu Aruba y Sint Maarten tambe ta enfrenta reto similar. Sinembargo, el a enfatisa cu derecho penal no por soluciona problemanan ambiental grandi y structural. E solucion, segun e, mester bin for di gobernacion efectivo, politica adecuado y bon control. Ter Steege a agrega cu hopi biaha ciudadano ta recurri na Ministerio Publico of Procurador General ora nan ta sinti cu otro instancia no ta funciona, pero sistema penal no por substitui trabou di Gobierno y otro institucionnan responsabel.
IDIOMA DEN HUSTICIA
Ter Steege tambe a trata e tema di idioma den husticia. Segun e, derecho penal den Caribe Hulandes ainda ta wordo redacta y administra principalmente den Hulandes. Aunke fiscalnan y interpretenan por presta asistencia den Ingles of Papiamento, preparacion di caso penal ainda ta wordo haci den Hulandes.
Ter Steege a enfatisa cu esaki no ta pa menosprecia e idioma local. Al contrario, el a bisa cu hende mester ta orguyoso di nan idioma materno. No obstante, el a señala cu hobennan mester domina Hulandes suficientemente, pasobra e idioma ainda ta esencial pa logra oportunidadnan profesional den sistema di husticia.
Ter Steege a conclui cu e estado di derecho no ta depende solamente di ley y institucionnan, sino tambe di liderato responsabel, proteccion ambiental, aceso na husticia y inversion serio den desaroyo di hende. Segun e, bon gobernacion y bon ehempel continua siendo fundamental pa proteha sociedad den comunidadnan chikito manera Aruba.
Fraccion di AVP no lo participa na sesion informativo organisa pa PPA tocante HOFA
Fraccion di AVP a informa cu nan no lo participa n’e sesion informative organisa pa partido PPA mañan dia 16 di juni 2026 na Simar, unda a invita tur lider di fraccion den Parlamento, pero tambe tur gremio commercial, unda lo trata e tema di HOFA. AVP ta reconoce cu HOFA ta un tema di gran importancia pa futuro financiero di Aruba y cu e merece un debate amplio, serio y transparente. Sinembargo, e fraccion di AVP ta considera cu un asunto cu por tin implicacionnan profundo pa gobernacion, finansas y sostenibilidad fiscal di nos pais mester wordo trata den un cuadro institucional apropia, cu aceso na informacion completo y participacion di tur actor relevante.
Segun lider di fraccion di AVP, Jennifer Arends Reyes, e foro natural pa trata e tema aki ta Parlamento di Aruba, unda representantenan electo di pueblo tin e responsabilidad constitucional di evalua, cuestiona y debati proposicionnan cu tin efecto riba futuro di nos pais. Aki ta unda Parlamentarionan por haci pregunta, analisa documentonan oficial y tene Gobierno responsabel p’e decisionnan cu ta propone.
AVP ta enfatisa cu e discusion tocante HOFA no ta limita na consideracionnan politico so, pero ta involucra tambe aspecto legal, financiero y constitucional cu ta exigi studio profundo y evaluacion tecnico. Entre e documentonan importante cu mester forma parti di e proceso di evaluacion t’e conseho di Raad van State.
Fraccion di AVP ta considera cu participacion den un sesion organisa pa un partido politico por crea e impresion robes cu e tipo di encuentro ta substitui un debate democratico y oficial. “Nos no kier contribui na ningun percepcion cu un actividad politico-partidario por re-emplasa e proceso institucional cu nos democracia parlamentario exigi. E debate oficial mester tuma lugar den Parlamento, cu participacion di tur representantenan electo,” AVP a expresa.