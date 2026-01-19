Joselin Croes poni un banda como Director di Aruba Huis

Recientemente den Parlamento tabatin discusion, con bini Gobierno AVP-FUTURO no a nombra ainda un Minister Plenipotenciario. Durante formacion, dirigencia di partido Futuro no a duna aprobacion n’e candidata di AVP, esta mr. Desiree Croes. Motibo, nunca a ser bisa, siendo un persona prepara p’e funcion. A sigui busca y AVP a haya drs. Rene (Baba) Herde, pero ora cu a bira imposibel pa huramente Mike de Meza, AVP a dicidi di mantene Rene (Baba) Herde na Aruba pa temporalmente cubri e puesto pa Mike de Meza, kende te ainda ni a ser interroga pa Ministerio Publico kico t’e delito penal el a comete, pa cual e no por bira Minister ainda.

Recientemente tabatin un reunion extraordinario di Conseho di Minister di Reino, unda e Ministernan Plenipotenciario di Aruba, Corsou y St. Maarten tambe a ser invita pa duna punto di bista riba e situacion reinante entre Venezuela y Merca.

Pero kico nos a nota, Aruba no tin un Minister Plenipotenario ainda, y como tal e Director di Cas di Aruba t’esun yama pa atende dicho reunion, esta lo tabata Joselin Croes, pero Gobierno a nengue di bay y a manda e hurista di Aruba Huis Shandra John.

Buscando informacion ta resulta cu Minister di Asuntonan di Reino, Gerlin Croes a dicidi di pone Joselin Croes riba non-actief, pa cual e tin algun siman caba di no ta presenta na trabao mes mas. Kier men Aruba Huis no tin un Minister Plenipotenciario ainda, pero tampoco no tin un Director (activo) na Cas di Aruba. Ta di spera cu decisionnan cay, of manera nos a yega di bisa recientemente: “Sera Aruba Huis, of lague como un Oficina cu ta atende asuntonan coriente y ora cu un Minister mester ta presente na reunion di Conseho di Minister di Reino, lo bay un Minister for di Aruba”.

De lo contrario lo bisa cu manera e situacion ta actualmente na Aruba Huis, no tin dirigencia cu ta carga responsabilidad p’e maneho cu mester tin. Aki ta AVP y Futuro tin cu carga nan responsabilidad.

Chofernan na Aruba gusta bebe; na 2025 a cobra 5.5 miyon florin na boet so pa maneha burachi

Corte den Prome Instancia a trata siman pasa den su prome zitting pa casonan di alcohol di aña 2026, un total di 30 caso, kendenan a ser haya ta stuur bao influencia di alcohol. Trinta sospechoso a keda cita pa nan presenta dilanti Huez riba acusacion di a core burachi.

Cu e zitting aki, Ministerio Publico kier pone enfasis cu core bao influencia di alcohol ta nifica peliger di morto. E consecuencianan di core burachi a dal comunidad di Aruba duro y ta causa masha hopi sufrimento. E ultimo simannan esey a keda demostra, unda a keda comproba cu no por sigui asina. Tur hende por a wak e noticianan tocante e consecuencianan devastador di alcohol den trafico y unda hasta tin casonan di morto, y tin cu a keda invalid.

Pueblo ta demanda pa mas castigo, cu mester cambia ley. Ta parce cu manera hopi otro ciudadano ta bisa y remarca, Arubianonan ta burache. Nan ta gusta bebe y no ta prome biahe tin e remarke aki.

Na aña 2025 Minister di Husticia a pone recursonan adicional na disposicion di Ministerio Publico, destina pa combati alcohol den trafico y pa cobra boetnan. Danki n’esaki, na 2025 Ministerio Publico por a cita mas di 500 sospechoso dilanti Huez pa core bao influencia di alcohol. Di e manera ey, Ministerio Publico a logra haci un gran paso pa dilanti durante 2025 y e atraso den caso a keda elimina completamente.

E castigonan duna pa core bao influencia ta bin generalmente cu boet halto y prohibicion di stuur. Esey a hiba Ministerio Publico na logra cobra mas di 5,5 miyon Florin na boetnan pa Pais Aruba.

Pa aña 2026 Minister di Husticia a bolbe priminti recursonan adicional na Ministerio Publico pa combati alcohol den trafico y pa cobra boetnan. Esaki ta nifica cu chofernan cu di awor pa dilanti wordo deteni pa Polis pa core bao influencia, lo ricibi un citacion pa presenta dilanti Huez dentro di maximo 3 luna di tempo. Of un convocacion pa un asina yama “TOM-MBI”(Cita cu Fiscal).

E TOM-MBI of Cita cu Fiscal ta encera cu Fiscal mes ta trata e casonan. Na aña 2025 a convoca alrededor di 200 persona p’e TOM-MBI, cu a bin den contacto cu Polis pa core burachi. Mas of menos un kwart di nan a keda sin presenta y a ricibi di inmediato un citacion pa presenta dilanti Huez pa duna cuenta.

Alcohol y trafico no ta bay hunto. Ministerio Publico kier mustra Aruba cu infraccionnan lo wordo ataca rapidamente y visibelmente, cu consecuencianan hopi cla. Tur esey cu e meta pa aumenta seguridad riba caminda pa cada ciudadano.

Yiu di residente di Aruba entre prisoneronan politico

Sra. Dulce Molina ta Venezolano di Valencia, Carabobo di famia financieramente bon para. E tabata bishita Aruba frequentemente y tabata hospeda casi semper na La Cabana. El a bin biba na Aruba na ańa 2013 despues cu gobierno Chavista a kita negoshi di famia. Sra. Dulce tin un jiu homber cu nomber legal: Carlos Adrian Propesa Molina.

Carlos ta politologo cu a studia ley. Na aña 2024 el a keda eligi diputado di e “Partido Un Nuevo Tiemp” (UNT) den parlamento di estado Carabobo. E Partido UNT tabata cu oposicion . Riba 17 di Augustus, 2024, apenas 21 dia despues di e eleccion, Gobierno a secuestra Carlos y encarcel’e mescos cu miles otro cu tabata contra gobierno. Na prison gobierno a yam’e CARLOS MOLINA. Awo su famia ta sperando ansiosamente cu gobierno lo libera Carlos Molina

Aruba Bank a reforsa beneficionan di su empleadonan cu CAO nobo di 4 aña

Aruba Bank ta orguyoso di anuncia cu a logra un acuerdo riba un Convenio Colectivo di Obrero (CAO) nobo pa 4 aña, despues di negociacionnan constructivo cu FTA – Federacion di Trahadonan Arubano.

E acuerdo aki ta reforsa e compromiso continuo di e Banco cu bienestar, seguridad financiero y stabilidad di su empleadonan.

E base di e CAO nobo ta un mehoracion importante di e Plan di Pensioen. Pa fortalece seguridad di retiro di empleadonan, Aruba Bank a aumenta e contribucion di empleado pa 15%, garantisando un mihor futuro pa tur.

Ademas di e mehoracion den e plan di pensioen, e CAO ta introduci varios mehoracion importante pa sostene empleadonan y nan famia:

E puntonan clave di e CAO nobo ta:

Permiso di ausencia mehora: E cantidad di dianan pa acompañamento di familiarnan inmediato di un empleado cu ta cuidando pa un familiar durante y/of despues di hospitalisacion a wordo aumenta na tres (3) dia laboral.

Seguro Medico mehora: Cobertura medico mehora pa tur empleado. Ahuste di Costo di Bida: E limiet di Costo di Bida a wordo aumenta significativamente y alinea cu e limiet di SVB, pa mantene salario competitivo cu cambionan economico.

E acuerdo aki ta muestra di e balor cu Aruba Bank ta duna na su empleadonan. Cu e aumento di contribucion di pensioen, e mehoracion di seguro medico, aumento di e limiet di costo di bida, y e sosten pa famia, e banco ta inverti directamente den bienestar y futuro di su empleadonan.

Aruba Bank ta aprecia e colaboracion cu FTA y ta sigui comprometi cu fomenta un ambiente di laboral sostenibel, husto, sostenibel y orienta riba futuro pa tur empleado. E acuerdo aki a wordo logra danki na esfuersonan colaborativo di sres. Hose Figaroa, Aldrick Pontilius y Ryan Giel, representando FTA, y na nomber di Aruba Bank, sranan. Marleen van der Borgt, Nataly Simmons, Militza Oduber-Gietel, Gjalynn Kolfin, hunto cu e shopstewards sranan Mirla Koolman y Ninette Croes.

Ministerio di Husticia, drs. mr. Arthur Dowers ta na Sint Maarten pa atende reunionnan di JVO

Siman pasa Diarazon mainta un delegacion di Aruba, cu ta consisti di ehecutivo y expertonan di Ministerio di Husticia, acompaña pa Minister drs. mr. Arthur Dowers, pa atende e reunion di JVO 2026, cu ta tuma lugar na Sint Maarten.

JVO Sint Maarten a resulta den varios compromiso importante pa husticia den Reino. Diabierna mainta, a inicia e ultimo sesion di e Justitieel Vierlanden Overleg (JVO), den cual Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers, hunto cu su coleganan Minister di Husticia di Sint Maarten, Nathalie Tackling, Foort van Oosten di Hulanda y Charles Cooper di Corsou (representando Minister Shalten Hato) a bin hunto pa yega na acuerdonan importante riba tereno di Husticia.

Esaki den cuadro di e esfuersonan pa fortifica e lasonan den Reino cu e meta principal pa garantisa siguridad p’e comunidadnan den Reino. Ta trata aki di palabracionnan haci pa combati e.o. crimen organisa y crimen cu ta mina nos estado di derecho, e necesidad pa extende e capacidad di personal pa combati traficacion di droga di Sur America via Caribe pa Europa y vice versa. Ademas a acorda maneho di cooperacion den area preventive, pero tambe den cuido forensico riba e islanan.

Na final di e sesionnan di JVO a acorda varios punto di interes na bienestar di husticia di cada pais den Reino. Por wak atras riba algun dia intensivo di reunion y decisionnan durante e sesionnan di JVO na Sint Maarten entre Ministernan di Husticia di Reino y ehecutivonan den Ministerio di Husticia di cada pais participante cu hunto ta traha pa fortifica e compromiso riba nivel di husticia pa garantisa e siguridad den Reino.

No tin espacio pa Refineria, pero si pa un Up-Grader, un Hub Energetico Limpi

Dia 8 di December ultimo, Minister di Energia, Arthur Dowers y Minister di Asunto Economico, Geoffrey Wever a anuncia cu Gobierno actual lo cuminsa cu e proceso pa desmantela Refineria di Aruba. E facilidad ta masha deteriora cu ta motibo cu no tin espacio pa bolbe opera e refineria y cu mester traha pa un energia limpi.

Hasta SNBA a presenta un plan, pa desaroya San Nicolas, den cual tin un proposicion kico pa haci cu tereno di e refineria. Den Hunta di SNBA, un su expertonan ta kere cu tin sigur espacio pa bin cu un Clean Energy Hub, bin cu un Up-Grader, cu e.o a ser propone pa Amstrong Petroleum & Gas Company, cual compania ta convenci cu tin crudo y gas den awa territorial di Aruba.

Despues di detencion di Presidente Nicolás Maduro y su señora, tabata e propio Presidente Mericano, Donald Trump a duna di conoce cu e.o. refineria di Aruba lo por yuda Merca di procesa e crudo pisa di Venezuela. Companianan Mericano lo por envolve Aruba su facilidadnana den modernizacion di e refineria di Aruba. Pero esaki ta referi un inversion di biyones di dollar y e pregunta ta, si tin compania Mericano lo ta dispuesto pa haci dicho inversion, e.o. den un U-Grader

Pero manera Gobierno a laga sa caba, cu Refineria di Aruba lo no bolbe bek den operacion. Decision a cai caba, pa desmantela e refineria, pa cual hasta tin un compania Hulandes lo yuda den e proceso aki. E sitio di refineria lo wordo desaroya den 3 parti, e.o. crea un industria di hub sustainable y industria berde, cu posibilidad di bin cu un potencial pa un hydrogen valley. Manera menciona lo por crea un Hub di Energia Limpi, loke expertonan ta bisa di si por. P.e. lo trece crudo pisa di Venezuela, no por saca ningun producto petrolero, manera e rfineria tabata haci, pero trece crudo pisa di Venezuela y haci e crudo fini y mand’e pa Merca.

E otro parti di terreno di e refineria lo ta destina pa bin cu industrianan moderno, sin cu mester di keda dependiente di crudo pisa. Hunto cu e desaroyo aki, lo construi casnan luhoso y hunto cu esaki, lo desaroyo un yacht-haven y un haf pa recibi barconan crucero na San Nicolas, pa cual e haf di San Nicolas ta hundo suficiente.

E di tres parti cu t’e parti dilani di Zeewijk, lo mantene e parti logistico/storage, lo mantene e tankinan, pa almanecena crudo, pa cual tin su capacidad caba. Awe tur hende ta conclui y ta cuestiona, pakico Gobierno di MEP a dicidi di exonera Citgo di e fondo di 320 miyon dolar, cu tabata destina pa limpia e tereno di Refineria di Aruba. Kende a saca beneficio di esaki? Ta bon institui un investigacion.

Cu e plannan cu Gobierno tin Aruba, sigur lo habri un capitulo nobo pa un futuro sustainable, no solamente pa nos isla, pero sigur pa San Nicolas in particular.

Aruba ta antfitrion di Common Good Expo 2026 y Conferencia Internacional: “E cas cu nos ta construi hunto”

Dianan 29 y 30 di januari proximo Aruba lo ta anfitrion di e Common Good Expo y Conferencia Internacional di Common Good, un iniciativa cu ta trece organisacionnan comunitario, lidernan, sociedad civil y expertonan internacional respeta rond mundo hunto, pa fortifica e fundamentonan di un sociedad husto, inclusivo y sostenibel. E Expo y Conferencia aki ta organisa pa Ministerio di Asunto General, den colaboracion cu Ministerio di Turismo, Ministerio di Asunto Social, YMCA Aruba y Fundacion pa Nos Comunidad.

Common Good Expo — 29 di januari 2026

E Expo aki lo conta cu mas di 50 organisacion comunitario, social y di servicio y ta ofrece un plataforma pa organisacionnan presenta nan trabao, conecta cu boluntarionan, diferente partner y donante. Diseña como un expresion bibo di e bon comun, e Expo ta resalta con solidaridad, participacion civico y responsabilidad comparti ya ta hayando forma den comunidad Arubano pa medio di acto diario di cuido, servicio y compromiso.

Conferencia Internacional di Common Good — 30 di januari 2026

Despues di e Expo, e Conferencia lo trece lidernan internacional hunto y local pa un dia completo di reflexion y dialogo riba democracia, etica, economia, liderazgo, sostenibilidad y comunidad.

Oradornan Destaca

E conferencia ta inclui un lista di orador reconoci cu ta cla pa inspira tur presente; Prof. Michael Sandel (Harvard University), reconoci internacionalmente pa su aporte pa trece filosofia moral y politico den bida publico; autor di The Tyranny of Merit y What Money Can’t Buy—cu ta analisa con meritocracia y pensamento di mercado por debilita solidaridad y confiansa civico.

Jan Peter Balkenende (ex Prome Minister di Hulanda) y Govert Buijs (filosofo y economista), co-autornan di Capitalism Reconnected—cu ta boga pa un economia basa riba balor comparti, sostenibilidad, liderazgo etico y responsabilidad.

Peter Block, autor y practicante respeta internacionalmente den creacion di comunidad y liderazgo civico; autor di Activating the Common Good—cu ta enfoca riba confiansa, participacion y responsabilidad comparti na nivel comunitario.

Ad Verbrugge, filosofo y intelectual publico; autor di De Gezagscrisis (E crisis di autoridad)—cu ta examina e deterioro di balornan comparti, autoridad y cohesion social.

Jelle van Baardewijk, filosofo y experto den etica di negoshi (Nyenrode Business University; Rotterdam University of Applied Sciences); co-fundador di e podcast di filosofia publico De Nieuwe Wereld hunto cu Ad Verbrugge.

Oradornan Local

Dr. Robertico Croes (Central Florida International University), experto reconoci globalmente den economia di turismo, desaroyo di destino y bienestar—cu ta explora con turismo por mehora calidad di bida, husticia social y resiliencia comunitario den sociedadnan di islanan chikito.

Francielle Lacle, experto ambiental y consehero di Prome Minister Mike Eman riba sostenibilidad y desaroyo inclusivo cu naturalesa—cu ta integra responsabilidad ambiental den politica social y economico pa largo plaso.

Thais Franken, docente y investigadora na Departamento di Administracion Publico y Ciencia Organisacional (Universidad di Aruba); candidata pa PhD na Utrecht University y Universidad di Aruba. Sra. Franken ta Program Manager di Master na Governance y Leadership. Su enseñanza, investigacion y liderazgo di programa ta fortifica capacidad institucional y ta impulsa gobernacion efectivo den sector publico di Aruba.

Esther Emerencia-Gomes, Directora di Post Aruba N.V. y ta lidera e modernisacion y fortalecimento strategico di e servicio postal nacional di Aruba. E ta graduado di Universidad di Aruba, y ta combina experencia academico cu un liderazgo ehecutivo fuerte. Prome cu su rol actual, Gomes a sirbi como Presidente di Kiwanis Club di San Nicolas y a contribui activamente na adelanto di iniciativanan guia pa comunidad. Esther tambe a sirbi como consehera di Prome Minister Mike Eman durante su Gabinete anterior, aportando na politica y gobernacion na e nivel mas halto. E ta ampliamente respeta pa su liderazgo orienta riba servicio, comprension institucional y compromiso cu e bon comun.

Di practica pa reflexion

Hunto, e Expo y e Conferencia ta forma un conhunto coherente: di practica pa reflexion, di accion pa direccion. E Expo ta resalta loke comunidadnan ya a construi, mientras e Conferencia ta ofrece perspectiva etico, filosofico y orienta riba politica pa guia decisionnan pa futuro. E bon comun no ta presenta como un ideal abstracto, sino como un compas practico—specialmente relevante pa sociedadnan di isla chikito manera Aruba, unda comunidad, confiansa y responsabilidad comparti ta realidad bibo.

Prome Minister a expresa cu “mi ta orguyoso cu, aki na Aruba, nos ta eleva e tema di e Bon Comun—creando espacio pa reflexion profundo hunto cu expertonan internacional respeta y treciendo e organisacionnan comunitario hunto cu ta traha duro riba nos isla. E combinacion di pensamento y accion ta refleha ken nos ta como pueblo y e futuro cu nos ta scoge pa construi hunto.”

Gobierno ta invita miembronan di comunidad, organisacionnan, hoben, lidernan politico y partnernan internacional pa participa y contribui na un combersacion renoba riba confiansa, dignidad, solidaridad y e futuro cu nos ta forma hunto.

A duna 241 permiso pa negoshi nobo den di 4er kwartaal di 2025

Pa habri un negoshi of haci cambio den e permiso pa negoshi segun ley, mester haci un peticion pa permiso di negoshi via e website di Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEACI) y ta wordo otorga bou di responsabilidad di Minister di Asunto Economico.

Den e di 4er kwartaal di 2025, Aruba a sigui demostra un nivel halto di actividad economico y confiansa den iniciativa empresarial, segun e ultimo reportahe di Vestigingsverordening Bedrijven (VVB) prepara dor di Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEACI). E datonan ta confirma cu interes pa establece negoshi y pa inverti na Aruba a keda fuerte na final di aña, apesar di e diferente reto economico internacional.

Durante e periodo di october te cu december 2025, un total di 1.311 peticion a wordo ricibi pa permiso di vestiging y otro cambio relaciona cu negoshi. Di esakinan, 724 peticion a wordo trata y e permiso relevante otorga, mientras cu 508 peticion ta aun den proceso. Un total di 79 peticion no por a wordo trata pa motibo di falta di documento y/of pago, segun e proceduranan vigente.

E mesun periodo a resulta den 1.225 vestigingsvergunningen (beschikkingen ministerial) firma, cu ta cubri tanto peticion nobo como peticion cu a wordo entrega anteriormente. Di e total aki, 241 permiso tabata relaciona directamente cu e establecimento di negoshi nobo, loke ta subraya cu, te na final di 2025, iniciativa empresarial a sigui keda activo y resiliente.

Mayoria di e negoshinan nobo a wordo registra den forma di VBA, sigui dor di eenmanszaak, filiaal y NV, loke ta mustra un patronchi claro di structuracion Empresarial orienta riba crecemento y profesionalisacion. E sectornan mas representa entre e negoshinan nobo tabata horeca, construccion y instalacion tecnico, comercio (incluyendo e-commerce), houdstermaatschappij y servicio personal manera kapsalon y salon di beyesa.

Segun Minister di Finansas, Asunto Economico y Sector Primario, mr. Geoffrey Wever, e resultadonan di e di 4er kwartaal ta confirma cu e economia Arubano ta sigui move den un direccion positivo. “E cifranan ta mustra cu tin confiansa real den Aruba como lugar pa inverti y pa cuminsa negoshi. Momentum economico no ta sosode casualmente; e ta resultado di stabilidad, claridad di maneho y un Gobierno cu ta sigui traha pa kita barera innecesario pa ciudadano y empresario,” segun Minister Wever.

Minister Wever ta enfatisa cu e vestigingsbeleid nobo, introduci na october 2022, a sigui contribui structuralmente pa acelera e proceso di otorgacion di permiso, mediante eliminacion di diferente rekisito, digitalisacion di henter e proceso y un enfoke claro riba stimulacion di actividad economico, incluyendo inversion den centro di Oranjestad y San Nicolas. Meta di e maneho aki ta pa emiti permiso den un periodo di dos siman, y e resultadonan di 2025 ta mustra progreso constante den e direccion aki.

Finalmente, Minister Wever a expresa su gradecimento n’e team di DEZHI pa nan compromiso continuo y e manera profesional cu nan ta maneha e volumen di peticionnan, sigurando cu e proceso di permiso pa negoshi ta wordo ehecuta na un forma eficiente, transparente y confiabel.

Tur informacion adicional riba e proceso pa permiso di negoshi ta disponibel riba e website oficial: www.deaci.aw

UNOPS lo por yuda Aruba cu su prizon nobo

Durante su bishita na Sint Maarten, ademas di ta ocupa cu e reunionnan di JVO, Minister drs. Mr Arthur Dowers a reuni cu ehecutivonan di United Nations Office of Project Services (UNOPS).

UNOPS ta presente na Sint Maarten principalmente pa sostene recuperacion y reconstruccion despues di Horcan Irma, cu tabata devastador p’e isla ruman na 2017. Ademas UNOPS ta brindando sosten cu e expansion di Pointe Blanche Prison na Sint Maarten pues tin amplio experticio den supervision tanto tecnico, financiero y di ehecucion di proyectonan publico.

UNOPS ta yuda maneha proyectonan grandi di reconstruccion cu ta financia pa partnernan internacional, sigurando compra transparente, maneho coherente di proyecto y cumplimento cu normanan internacional. Nan trabao ta enfoca riba reconstruccion y mehoracion di scolnan, facilidadnan medico y infrastructura publico.

E reunion aki a tuma lugar den cuadro di trabaonan di preparacion andando pa Aruba haya un prizon nobo bao supervision di UNOPS. Denter di 2 siman, UNOPS lo ta na Aruba pa duna un presentacion di e plannan pa desaroyo di un prizon completamente nobo na Aruba, mirando e situacion di deterioro alarmante di e facilidad coreccional KIA na Santo di Patia.

Durante e bishita, Minister Dowers a reuni cu Deputy Regional Director Guiseppe Mancinelli, Head of Programme William Gonzalez y Regional Director for Latin-American and the Caribbean, Dalila Goncalves, pa discuti oportunidadnan di cooperacion y sostenibilidad den futuro proyectonan di reconstruccion.

Fundacion Lotto pa Deporte tin un Hunta nobo pa garantisa transparencia y bon maneho

Entidad deportivo tin 3 miembro nobo den Raad, nombra pa Minister di Deporte, mr. Gerlien Croes pa tuma responsabilidad pa guia, conseha y controla e organisacionnan den e temporada nos dilanti. E renobacion di e hunta ta forma un paso strategico pa sigura cu e maneho di fondonan destina pa deporte na Aruba ta tuma lugar den un ambiente di transparencia, integridad, seriedad y cumplimento debido.

E hunta nobo lo ta encarga pa evalua, supervisa y fortalece e proceso interno di Fundacion Lotto pa Deporte y otro entidadnan, cu e meta pa garantisa cu cada florin di e fondo deportivo ta wordo utilisa riba un manera husto, cu transparencia y cumpliendo cu ley. Atrabes di regla y procedemento mas fuerte, e organisacion ta compromete pa mantene un nivel halto di profesionalismo y responsabilidad na beneficio di e comunidad deportivo di Aruba.

E restructuracion general aki tumando lugar den deporte, ta demostra un compromise firme pa traha cu integridad den sector deportivo, y pa crea un base fuerte pa crecemento sostenibel. Un sistema di supervision mas robusto den nos organisacionnan ta pa garantisa cu confiansa di pueblo y deportistanan ta wordo proteha, y cu e fondonan ta yega na destinacion corecto y cu merece.

Minister di Deporte, mr. Gerlien Croes a expresa su gratitud na tur miembro nobo, kendenan ta: abogado America Barrios – hurista fiscal Gerald Moreta y profesional den negoshi internacional y maneho di mercadeo Danielle de Miranda, pa nan profesionalismo y disponibilidad pa nan servicio na comunidad, y ta deseanan exito den e responsabilidad nobo aki. Cu vision cla, Minister di deporte ta tuma un otro paso firme pa fortifica deporte y bienestar deportivo riba nos isla.

Quota International of Aruba ta start cu nan campaña di conscientisacion pa cuido di oído

E boluntarionan di Quota Aruba ta hopi contento di por comparti nan programa di conscientisacion di oido cu a cuminsa oficialmente siman pasa cu e prome bishita di scol pa e temporada di Carnaval na Colegio Sagrado Curazon.

Conhuntamente cu WEB Aruba y sr. Glenn Rock, Quota ta educando nos hobennan tocante e importancia di proteccion di oido y e efecto cu exposicion na ruido excesivo por tin riba nos salud auditivo.

P’e aña aki Quota ta sumamente contento di por bishita 6 scol basico, cual ta Colegio Sagrado Curazon, Colegio Santa Filomena, Colegio Pastoor Kranwinkel, Sint Michael Basis School, Colegio Santa Teresita y Colegio Ora Ubao unda nos a duna un charla y por sigui cu nos compromiso di crea concientisacion tempran riba cuido di oido responsabel. Nos ta sigur cu durante e festividadnan di Carnaval cu ta den porta, e mensahe aki ta mas importante cu nunca.

Recordatorio pa e publico:

Proteha bo oido, mientras cu bo ta disfrutando di e paradanan of cualkier actividad di Carnaval. Earplugs lo ta na benta prome cu tur parada di Carnaval riba e ruta di Carnaval. Earplugs pa adulto ta Afl 2 y pa mucha solamente Afl 1,=.

Nos ta invita grandi y chiquito pa celebra e temporada dushi consciente cu nos earplugsnan y disfruta di e musica contagioso pa hopi aña mas. Un agradicimento special na All Safety Aruba, The Specialists, Aruba Quality Apartments y WEB Aruba cu ta aporta pa hopi aña caba dor di donación di e earplugsnan como tambe na sr. Glenn Rock, nos “Safety Advisor”, kende ta contribuyendo activamente cu nos programanan di educacion na scol durante e periodo di Aruba su Carnaval pa mas cu 16 aña.

Quota su meta ta pa hunto crea un Aruba cu mas concientisacion, mas proteccion y mas salud auditivo pa nos comunidad. Pa mas informacion bishita nos facebook page: Quota International of Aruba. Nos ta topa riba ruta di Aruba su Carnaval!

Ley di trafico mester manda señal mas fuerte pa cambio di comportacion

Parlamentario John Hart di AVP a duna merito na maneho di husticia den e ultimo dianan, caminda por mira un presencia mas intensive di Cuerpo Policial como parti di e refuerzo di control riba regla di trafico. E presencia visibel di polis ta contribui na mas ordo, prevencion y un mayor sentimento di siguridad riba caminda. Sinembargo, segun Hart, control so no ta suficiente pa enfrenta e problema serio di accidente di trafico, specialmente den caso di hit and run.

“Control, conscientisacion y un ley mas fuerte mester bay hunto pa manda un mensahe cla: Hit and Run no ta aceptabel riba Aruba y lo ta castig’e duro. Parlamento tin un rol importante y tin cu asumi su rol den esaki. Nos mester mas cu solamente multa y control,” segun Hart. Un cambio di comportacion colectivo den trafico ta rekeri conscientisacion pa fortalece mas e sentido di responsabilidad y norma den trafico.

P’esey ta necesario pa adapta e Landsverordening Wegverkeer (LWV). “Durante nos prome vragenuur di 2026 den Parlamento cu fraccion di AVP a yama, Minister di Husticia a elabora tambe riba e Landsverordening Wegverkeer y cu un comision lo bin cu diferente recomendacion den cuadro di mehoracion di siguridad di trafico. Esun principal cu ta resalta ta cu mester bay aumenta e castigo pa accident den trafico,” Parlamentario John Hart a splica.

Ta un hecho cu Aruba tin hopi auto riba caminda, cu e fluho di trafico diario ta hopi halto y tambe cu e comportacion di automobilistanan, teniendo na cuenta e diferente accidentenan den trafico, mester di un cambio di direccion. Siguridad den trafico ta un responsabilidad comparti, cada persona; di un automolista cu mester ta consciente cu e no por bebe y conduci, pa cu Cuerpo Policial cu tin cu aumenta control di nos trafico, pero tambe un Parlamento cu tin cu habri e debate si leynan actual ta manda e señal debido. Tur esaki ta forma parti di responsabilidad comparti p’asina por mehora siguridad den trafico.

Preparacion a cuminsa pa Aruba ta sede di IPKO

Presidente di Comision di Asuntonan di Reino y Relacion Exterior di Parlamento di Aruba, sra. Jennifer Arends-Reyes a reuni siman pasa cu e comision di Commissie Koninkrijksaangelegenheden en Buitenlandse Betrekkingen (CKABB) di Aruba y Griffie di Parlamento pa oficialmente cuminsa cu e preparacionan p’e Interparlamentaire Koninkrijksoverleg (IPKO) 2026, cu lo tuma luga na Aruba den luna di februari 2026.

E Interparlamentaire Koninkrijksoverleg (IPKO) ta un reunion formal entre delegacionnan di Parlamento di e paisnan cu ta forma parti di Reino di Hulanda, manera Parlamento di Aruba, Parlamento di Corsou, Parlamento di Sint Maarten y Staten Generaal di Hulanda.

IPKO ta tuma lugar di forma rotativo entre e paisnan di Reino y tin como obhetivo fortalece dialogo parlamentario, cooperacion mutuo y comprension riba asuntonan comun cu ta toca Reino di Hulanda den su totalidad.

Durante e reunion cu CKABB, e Presidente a subraya e importancia di IPKO como un plataforma esencial pa dialogo y cooperacion entre e parlamento di e paisnan den Reino di Hulanda. E prome discusionnan a concentra riba organizacion logistico, coordinacion interinstitucional y e temanan prioritario cu Aruba kier pone riba e agenda di IPKO 2026.

Entre e tema principalnan cu ta wordo considera p’e agenda di IPKO 2026 tin desaroyonan geopolitico reciente y nan impacto riba e Reino, bienestar y proteccion di studiantenan di Aruba y e otro paisnan cu ta studia na Hulanda, y e necesidad pa fortalece cooperacion den area di cybersecurity pa proteha institucionnan y infrastructura digital den Reino.

Segun e presidente, ta di gran balor pa Aruba di ta anfitrion di e reunion aki, ya cu esaki ta duna e isla e oportunidad pa fortalece su voz den discusionnan di Reino y pa mustra su compromise cu cooperacion mutuo, respet y desaroyo sostenibel den Reino.

“IPKO ta un momento importante pa parlementarionan por discuti riba base di igualdad e reto y oportunidadnan cu nos ta enfrenta como paisnan den mesun Reino,” segun Arends-Reyes. IPKO 2026 ta reuni delegacionnan parlamentario cu nan comisionnan relevante.