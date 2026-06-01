Maske refineria tin varios aña sera, ainda tin grupo interesa pa habri’e
Refineria di Aruba tin mas di 7 aña sera, te cu awor e.o. Prome Minister Mike Eman a delibera cu Gobierno Hulandes pa haya asistencia pa studia ki alternativa tin pa cu e tereno y e refineria mes, prome cu dicidi di desmantela tur cos.
Nos di Den Noticia a haya informacion cu tin un grupo di inversionista cu tin masha bon contacto cu un compania Americano, cu a laga sa di kier sa mas di e posibilidadnan pa nan inverti un suma cuantioso pa rehabilita e refineria. E grupo aki ta yegando Aruba den proximo dianan pa duna nan presentacion di nan ideanan, pakico nan ta kere den un posibel re-apertura di e refineria.
Den e delegacion cu ta yega proximamente, nan tin varios experto cu nan, pa cuminsa na haci un due diligence y ta dispuesto pa firma un MOU cu den 90 dia, cu nan keda cla cu nan due diligence lo habri deliberacionnan cu Gobierno di Aruba riba nan futuro plannan. Haciendo dicho due diligence ta cu e meta, kico nan por haci cu loke tin riba e tereno, p.e. kico lo mester worde deshaci di loke ya no ta sirbi y cuanto lo bira e inversion cu tin cu wordo haci. Nan sa cu e refineria ta den mal estado, pero asina mes ta mira cu tin futuro pa loke ta nan plannan.
E grupo di inversionista aki ta prefera di keda anonimo ainda pa no crea speculacionnan cu por perhudica nan plannan. Nan interes ta den henter e operacion cu tin di haci cu refineria y tambe cu e tankinan pa almacena crudo.
Pa loke ta interes den e 17 tankinan, RdA a organisa un public bidding y te asina leu cu nos sa, te cu fin di siman, 3 grupo so a inscirbi, e.o. e compania aki cu ta interesa den e refineria completo. Den e dianan aki, lo clausura e destaho publico pa loke t’e 17 tankinan, cu sigur ta requeri cuantioso inversion pa warda crudo, pero cu na final lo laga hopi dividendo pa Aruba.
Secretario di Estado Hulandes, Eric van der Burg kier elimina Status Aparte di Aruba, loke ta inaceptabel
E actual Secretario di Estado Hulandes, Eric van der Burg, ultimamente a bin ta haci algun declaracion, cu ta pone hende pensa, si e ta bon di cabez. Ta masha bunita cu Hulanda kier pa Aruba aproba e ley di HOFA, cu manera algun politico Arubiano ta bisando cu cu esaki Aruba lo perde su autonomia y consecuentemente su Status Aparte.
Pa loke t’e ley di HOFA, mester admiti cu tanto MEP como AVP, como partidonan mas grandi di Aruba tabata y ta di acuerdo cu mester bin un sorto di control financiero di e maneho financiero cu tin. Ambos partido tin y a haya politiconan cu a hinca man di e “pochi di sucu”. Ultimmente a keda demostra, cu meramente debi n’e supervision di CAFT, maneho financiero a mehora.
Pero awor di ripiente e discusion no ta bay mas tocante mal maneho financiero, pero Hulanda kier papia tocante "igualdad" entre e tres islanan, ABC. Pero homogenidad no ta igualdad.
E ta bira mas y mas cla cu e meta no ta solamente supervison financiero, pero kier integra Aruba mas cerca den un structura regional unda nos Status Aparte y autonomia ta bai perde su balor. Den pasado caba, nos por a sinti cu mas y mas Gobierno Hulandes kier forma un manera un “Common Wealth” of na Hulandes, crea un “Gemeente Best”, Estilo Ingles of hasta Hulandes, unda e islanan Aruba, Corsou y St. Maarten lo bira partner igual cu Hulanda.
Hulanda kier igualdad berdadero, no ta pone tur isla den un mesun bachi. Igualdad berdadero ta trata Aruba, Corsou, St Maarten como partnernan igual den Reino. Mas cu nunca e Arubiano mester proteha nos Status Aparte y nos derecho pa determina nos propio futuro locual nos a lucha p'e pa años y loke ta haci nos Aruba diferente di Corsou y St. Maarten. E dos islanan aki tin ley di HOFA caba, pero ki e resultado awe?
Corsou y St. Maarten, cu a cuminsa cu un status autonomo, a pordona tur nan debe, tin un debe mas grandi hasta did loke Aruba tin. Ley di HOFA, por tin su control financiero, pero mira resultado di Corsou y St. Maarten. Dia cu Aruba a logra su Status Aparte 40 aña pasa, no a haya su debenan pordona dor di Hulanda y awor kier pa nos ta igual, mesun nivel, etc.
Loke Hulanda kier ta hiba nos bek na tempo di colonisacion tur isla riba un linea, pasobra manera Eric van der Burg a bisa: " Aruba, Curaçao en St Maarten zijn van ONS Nederland". Momento a yega, pa nos uni y laga Hulanda sa bon cla, cu Aruba lo mantene su Status Aparte, lo mantene su autodeterminacion. Tur partido politico, gremionan sindical y comercial mester uni, forma un solo moketa y bisa: Aruba lo no forma parti di e Common Wealth of Gemeente Best, unda awor si Hulanda kier y reconoce cu e islanan aki, Corsou, St. Maarten y Aruba, lo ta igual cu Hulanda.
Solamente e pueblo por salba e pueblo. Ora 0 a yega pa pueblo lanta ‘riba. No ta pornada nos lidernan di pasado a lucha loke Aruba tin awe y no ta permiti ningun pais mishi cu e logronan aki, cu manera ya menciona, Aruba durante su 40 aña di su Status Aparte a demostra cu e por maneha e pais aki riba su mes.
Diabierne atardi, lider di MEP, Evelyn Wever-Croes, a lansa fuerte critica contra Secretario di Estado Hulandes tocante Reino, Eric van der Burg, acusando Hulanda di kier usa ley HOFA pa cambia posicion constitutional di Aruba den Reino Hulandes.
Segun Wever-Croes, e reciente declaracionnan di vd Burg ta mustra claramente cu e discusion no ta solamente tocante financiamiento gubernamental of rente mas abou, pero cu tin un agenda pa “iguala” Aruba cu Corsou y Sint Maarten. Diabierne atardi, MEP a organisa un demostracion, cu entrega di un carta di protesta y Evelyn Wever Croes a laga sa cu esaki ta inicio di manifestacionnan grandi si Hulanda persisti cu su plannan pa un Aruba igual cu Corsou y St. Maarten, y cu no ta papia mas di Status Aparte di Aruba.
Awe Corte di Apelacion ta cuminsa trata caso Flamingo, unda e.o. ex-Minister Otmar Oduber ta envolvi
Awe Corte den Apelacion lo cuminza cu tratamento di e caso Flamingo, cu ta conoci como e caso unda lo huzga ex-Minister Otmar Oduber, Richinella Wever y Eisia Esser. E tratamento ta cuminsa awe dia 1 di juni y lo sigui te cu 5 di juni 2026.
Den Corte di Prome Instancia, Huez a declara Otmar Oduber y Richinella Wever culpabel di varios delito relaciona cu abuso di funcion, falsificacion y malversacion, mientras cu Eisia Esser a keda liber di castigo. Di ambos banda a dicidi di bai den apelacion, cu de facto a tuma hopi tempo, pero cu porfin awe lo cuminza cu su tratamento den apelacion.
Fiscal di Ministerio Publico a pidi castigonan pisa, incluyendo multa, trabou comunitario y sentencianan di prizon. Den caso di Otmar Oduber, Fiscal ta busca un castigo mas severo, alegando cu el a usa su posicion como Minister pa beneficia otro hende y causa daño na confianza publico den Gobierno.
Corte anteriormente a conclui cu tabatin indicacion di abuso di poder y trato preferencial den asunto di dunamento di tereno, particularmente den caso relaciona cu Malmok. Segun e sentencia anterior, Richinella Wever tabata envolvi den proceso administrativo y a participa den decisionnan cu no tabata sigui e proceduranan normal.
Pa loke ta Eisia Esser, Corte anteriormente a determina cu no tabatin suficiente prueba pa comproba cu el a ricibi regalo of beneficio ilegal. Esser a keda liber di tur acusacion.
Awor den Corte di Apelacion, ta 3 Huez lo analisa e acusacionnan totalmente di nobo prome cu duna nan sentencia. Por corda ainda e caso di ex Minister Benny Sevinger, kende a confia cu den Corte di Apelacion cu veredicto lo bira menos, pero el a haya mas aña di castigo. Awe e tres acusadonan lo haya oportunidad pa presenta nan defensa un biahe mas, mientras cu Corte Superior lo re-evalua e prueba y e sentencianan anterior.
Despues di e tratamento, Corte di Apelacion lo determina si e condenanan anterior ta keda na vigor, of ta wordo cambia.
Tin morto a cay tambe den trecemento di droga via refineria
E caso di droga unda a detene Arubianonan den tereno di refineria, ta hayando un rabo largo. Awo famianan a cuminsa claim cu nan ser keri no ta bibo. Parce den e trecemento di droga na tera un di nan a hoga. Aki ta trata di Charlys Alexander Goitia Diaz di 23 aña.
E ta venezolano di nacionalidad. E tin famia ilegal tambe bibando na Aruba. El a sali for di Venezuela hunto cu otronan den e boto. Ademas di hendenan cu a bin como pasahero, tabata tin droga tambe abordo. E boto a yega y esnan den e boto mester a bula na awa y trece e droga tera. E droga of mayoria di e droga a yega tera riba tereno di refineria. Un pasahero cu ta Charlys Alexander Goitia Diaz no a yega.
Hendenan cu sa a yama famia bisa nan cu el a hoga y nan no sa di dje. Djey a cera e telefon. Ora a yama bek e number no ta existi mas. A djis yama y deshaci di e telefon. Tur esnan cu a bin como pasahero y a subi tera a logra sali den e area di San Nicolas.
Droga ta sigui drenta Aruba
Tabata Diabierna atardi bahada di solo Recherchenan di Departamento di Narcotica y Crimen Organisa a baha riba un dos waverunner cu a caba di yega canto pazuid di Rodgers Beach den Seroe Colorado. Aki nan a topa cu cu varios persona envolvi homber y muher. Mas cu 5 persona a keda transporta pa Warda di Polis.
Recherchenan a listra un jeep y e waverunnernan y a canta bingo despues cu e hendenan aki a intenta di pasa droga, despues cu nan lo a busca e droga riba lama y tabatin wowo riba nan despues di haya un tip. Un investigacion grandi cu a sosode fo’i tempran te ora cu a laganan nan yega y asina pone man riba tur hende.
A hiba tur e sospechosonan pa Warda di Polis y eynan interogacion a cuminsa. Y haya adres di e cabes den e caso aki y asina anochi a bay a haci un razzia na su cas den Tarabana na Fiyostraat. Un adres bon conoci pa autoridadnan, pero aparentemente e hendenan aki no ta siña y ta sigui ta meti den e negoshi di droga aki.
Ne cas autoridad a listra tanto boto pafo, pickup y paden y tuma cosnan importante den beslag. Den e entradanan hudicial e Recherchenan tabata compaña pa Fiscal di Ministerio Publico. Invesatigacion ta sigui y no ta exclui mas detencion.
Mientrastanto Ministerio Publico y demas autoridadnana hudicial a anuncia cu lo tin control preventive lo tuma lugar den fin di siman nan districto di Noord (area di hotelnan na Palm Beach) y tambe na San Nicolas.
Diabierna anochi durante e control preventivo aki tabata riba posesion di arma di candela, droga den districto di Noord y San Nicolas a tene control den varios auto y a ristra varios persona. Apesar cu e control aki a keda anuncia, durante e control den e zona di hotelnan (hotzone) a bin detene un homber cu tabatin un suma cuantioso di placa den su poder. A controla den su auto y a topa cu droga y artefactonan relata cu esaki.
Por menciona cu durante accion di ristramento preventivo a confisca un cuchiu, pepperspray y tambe droga. E control a sigui diasabra di 6’or atardi te cu diadomingo mainta pa 6’or. Resultado di esaki nos no a haya ainda. Ministerio Publico y KPA ta traha estrechamente pa reforza seguridad riba caya y pa proteha particularmente nos hobennan.
Homenahe na Ito Tromp pa su dedicacion na cultura y historia di Aruba
Den sala principal di Biblioteca Nacional su seccion Arubiana-Caribiana den Bachstraat, a tuma lugar un anochi unico y bunita titula: Conversatorio Ito Tromp: “Duna mi dos placa di palabra”.
Un anochi caminda Ito Tromp, di 87 aña, tabata rondona pa su famia, su amigonan y tur esnan cu tanto cariño y aprecio ta sinti p’e gran Arubiano ‘ki cu ta dedicando su bida na Aruba su cultura y historia general.
Tabata Zetsia Ponson y Renwick Heronimo, kendenan t’esnan cu a conduci e anochi unda cu Ito Tromp tabatin e oportunidad di reacciona riba cada etapa di su bida. Mas cu 40 aña na Radio Kelkboom cu e programa Butishi di Alegria y sin lubida e quiz, conoci como Hersengymnastiek, “Scucha, Pensa y Contesta”.
Tambe a pasa Ito Tromp su trayectoria den DCA, Radio Nederland Wereld Omroep, Ito su entrevistanan cu celebridadnan grandi Arubano entre otro y su aporte enorme pa nos idioma Papiamento.
Tur presente tabatin e oportunidad pa brinda palabra di aprecio y admiracion na nos baluarte Ito Tromp.
Den e publico por a mira personahenan local manera entre otro Parlamentario Xiomara Maduro, Joyce Pereira, Ramon Todd Dandaré, Luc Alofs, Deliomar Laclé, Mieckey Gravenhorst, Victor “Toko” Winklaar, Edselyn Figaroa, Desiree Correa, Olga Buckley, Roberto Croes, Mayra de Graaf, Ernesto Rozenstand, Sharin Croes y sin lubida Ito Tromp su rumannan, señora, yiu Vicky y nieto.
Tambe mi admiracion p’esnan di BNA cu a haci e anochi posibel manera Zetsia Ponson, Renwick Heronimo, Yorleny Oduber, Robby Solognier y Deliomar Lacle cu no ta di BNA, pero cu a digitalisa e tapenan di Ito Tromp presenta.
No ta keda nos tur di desea Ito Tromp tur clase di éxito mas pa futuro y pabien na Arubiana-Caribiana cu e bunita homenahe brinda na Ito, awor na bida. Nos a disfruta inmensamente y nos ta contento cu e legado di Ito Tromp lo keda pa semper digitalisa desde awor.
Corte a confirma e autoridad di Gobierno pa actua contra e uzo ilegal di e-step y bicicletanan electrico
Den un recien decision di Corte relaciona cu uzo ilegal di e-step y bicicletanan electrico riba camindanan publico, Corte a confirma cu Gobierno di Aruba por actua conforme procedementonan administrativo stipula den ley. Na mes momento, Corte a duna claridad adicional riba e proceso administrativo cu por aplica den e caso aki.
E caso ta relaciona cu e prohibicion di e-stepnan y bicicleta electrico for di espacionan publico cu Minister di Husticia Arthur Dowers a anuncia algun siman atras. Den su decision, Corte a indica cu accionnan di handhaving mester tuma lugar conforme e trayecto administrativo y e procesonan stipula den legislacion vigente.
Corte a dicta cu e medidanan di control contra e-steps y bicicleta electrico mester tuma lugar di acuerdo cu e procedimentonan administrativo prescribi den ley. Minister Dowers ta respeta e decision aki y lo cumpli cu e sentencia.
Na mes momento, Minister di Husticia ta enfatisa cu ningun momento a tuma e vehiculonan aki den beslag, sino a coy nan “in bewaring” y a entrega esakinan bek na nan respectivo doño cu a bira conoci despues di e ordemaatregel.
E decision di Corte no ta limita autoridad di Minister di Husticia pa actua contra e uzo ilegal of na momento cu constata infraccionnan, y lo actua conforme ley. Pais Aruba por, ora aplicabel, impone medidanan administrativo (manera boetnan administrativo of un orden cu sancion financiero den caso di incumplimento) y tuma accion di control contra usuarionan cu comete infraccionnan di trafico.
Gobierno ta reafirma cu proteccion di comunidad y cumplimento di ley ta keda central den tur decision relaciona cu uzo di transporte alternativo riba caminda publico.
Evelyn Wever-Croes ta mal informa pueblo tocante fiansa riba mercado internacional pa metanan politico
Dia 21 di mei 2026 Minister di Finansas, mr. Geoffrey Wever, a anuncia cu a logra di haya un prestamo di 160 miyon dollar riba mercado internacional. Den un comunicado di prensa Minister Wever a comparti: “E nivel di debe no ta subi. Tampoco e nivel di gasto di interes. Esaki no ta un debe nobo, pero un areglo nobo pa debenan di pasado cu ta caduca e aña aki. E resultado ta historico. E nivel di ‘country risk’ t’e mas abou cu Aruba a logra den henter su historia”.
Dia 22 di mei 2026 Parlamentario, lider di MEP, Evelyn Wever- Croes ta reacciona di siguiente manera riba e relato di prensa: “Usualmente mi no ta reacciona riba cosnan asina. Pero...nos tin surplus y cu orguyo e Minister aki ta anuncia mas debe??? Really??? Anto e kier pa bo ta contento tambe”
Como Minister di Finansas, mi kier clarifica algun punto importante cu ta, desafortunadamente, wordo presenta di manera incorrecto na pueblo dor di Parlamentario Evelyn Wever-Croes. Ex-Prome Minister, Evelyn Wever- Croes, cu su añanan di experiencia y conocemento dicon e presupuesto di Pais Aruba ta hinca den otro, cu sa cu Pais Aruba (incluyendo e sector colectivo) mester tin por lo menos 1% di surplus pa aña y cu Pais Aruba mester usa e surplus aki pa paga debe, y cu e surplus aki no ta suficiente pa paga tur debe cu ta caduca den un aña y Aruba pa añas (tambe bou Gabinete Wever-Croes) ta refinancia parti di e debe tur aña, pues Aruba ta presta e placa aki y ta usa e placa aki pa paga debenan di pasado.
E proceso aki ta hancra den Presupuesto di Pais Aruba y e prestamo di 160 miyon dollar cu Gobierno a caba di sera ta basa riba e Presupuesto 2026, cu a bai Parlamento di Aruba y a wordo aproba pa Parlamento di Aruba. Pues NO ta trata di un debe nobo, no ta trata di un prestamo cu ta hisa e debe di Pais Aruba, sino un prestamo pa por repaga un prestamo di mas di 10 aña pasa. E proceso aki ta identico cu e proceso cu Gabinete Wever-Croes tambe tabata cana, segun Minister Geoffrey Wever.
Parlamento, incluyendo Parlamentario Evelyn Wever- Croes a ricibi presupuesto 2026 y conoce e leynan di supervision financiero y e leynan presupuestario. Tur hende sa cu Pais Aruba no ta fia pa subi e debenan di Aruba, al contrario nos ta bahando nos debe, y e aña aki nos lo yega un “Debt-to-GDP” di 61%, cu ta casi e mitar di Debt-to-GDP na 2020 durante Covid, cu tabata alrededor di 120%.
Lamentablemente Evelyn Wever-Croes ta scoge pa malinforma pueblo cu e fiansa di 160 miyon dollar cu Aruba a sera na condicionnan faborabel lo bay hisa e debe di Aruba y ta purba di crea e impresion cu mirando cu tin surplus Pais Aruba no lo mester fia mas placa, esaki no ta berdad. Lamentablemente e Parlamentario ta scoge pa mal informa pueblo simplemente pa meta politico.
Ta di lamenta cu un ex Prome Minister cu conoce e materia bon, lo mal informa pueblo n’e manera aki, considerando cu durante Gabinete Wever-Croes II a subi mercado di capital varios biaha pa refinancia debenan di pasado, mientras cu tabatin surplus tambe.
Minister Geoffrey Wever: “Como Minister di Finansas mi ta haya importante pa trece e informacion corecto riba un topico asina importante y mi lo sigui informa pueblo debidamente.”
Burubundu Residences pronto den fase di construccion
Gobierno a presenta vision pa un comunidad nobo na Aruba. Minister di Infrastructura, Vivienda y Comunicacion, drs. Rene Herdé, a comparti cu Gobierno ta sumamente contento cu Burubundu Residences finalmente ta acercando na fase di ehecucion despues di hopi aña di preparacion.
Segun e minister, e proyecto ta un iniciativa cu originalmente a cuminsa durante Gabinete AVP 2009-2017 y cu awor ta drenta su fase final preparatorio pa posteriormente cuminsa cu construccion.
Burubundu Residences lo ta situa den area di Pos Chiquito/Burubundu y ta visualisa como un comunidad completamente nobo pa Aruba, cu aproximadamente 850 te 1000 vivienda, incluyendo casnan familiar, apartamento y flattan moderno.
Minister Herdé a enfatisa cu e vision ta bay mucho mas leu cu simplemente construi casnan. Segun Herdé, e meta ta pa crea un bario moderno cu hopi espacio berde, area recreativo, facilidadnan deportivo y oportunidadnan pa actividad economico.
E proyecto ta inclui un gran “curason berde” central, rond di cual e diferente area residencial y facilidadnan comercial y social lo wordo desaroya. E diseño ta enfoca riba trankilidad, mihor calidad di bida y un balance entre infrastructura y naturalesa.
Gobierno ta comparti cu informacion tocante e proyecto actualmente ta disponibel na edificio di DIP/DOW, unda comunidad por mira e plannan, haya mas informacion y comparti comentario of sugerencia.
Segun Minister Herdé, den e proximo dos lunanan Gobierno kier finalisa e fase preparatorio pa despues invita inversionista y companianan di construccion pa participa den ehecucion di e proyecto.
Gobierno ta considera Burubundu Residences como un paso importante rumbo na un futuro mas sostenibel y inclusivo pa Aruba, cu mas oportunidad di vivienda pa comunidad y un enfoke fuerte riba calidad di bida y desaroyo urbano moderno.
Schiphol Group ta insisti pa bira socio minoritario di Aeropuerto di Aruba
Prome Minister Mike Eman a consolida cooperacion pa pre-clearance Europeo cu Royal Schiphol Group. Durante un reunion strategico na Hulanda, Prome Minister mr. Mike Eman, hunto cu Minister Plenipotenciario mr. Mildred Schwengle, a reuni cu CEO di Royal Schiphol Group (RSG), mr. Pieter van Oord. Durante e encuentro, ambos partido a reafirma e fuerte relacion institucional cu ta existi entre Aruba y Schiphol.
Tambe a dialoga rib’e oportunidadnan pa amplia e cooperacion den futuro, y delinea un grupo di maneho pa guia e proceso di introduci un pre-clearance Europeo entre Aruba y Hulanda. Un biahe mas RSG su ehecutivonan a expresa e deseo di kier ta socio minoritario di Aeropuerto di Aruba. Pero Prome Minister Mike Eman a laga sa un biahe mas, cu mientras cu e ta encabesa e Gobierno aki, ningun di e companianan Estatal, manera WEB Aruba N.V., N.V. Elmar, Aruba Ports Authority y AAA N.V., lo no bende ningun shares. Si tin un otro Gobierno cu otro pensamento, esey ta otro asunto, pero e Gobierno actual no ta bende ningun shares.
Prome Minister Mike Eman a enfatisa cu pa Gobierno di Aruba tabata di gran importancia pa restablece y fortalece e relacion cu Schiphol despues di periodonan dificil den Gobierno anterior. “Nos ta hopi contento cu durante entrada di nos den Gobierno nos por a restalece e contactonan y garantisa e continuidad di e relacion entre Aeropuerto di Aruba cu Schiphol. Pa nos e relacion aki ta sumamente importante,” Prome Minister Mike Eman a expresa.
Segun e mandatario, Schiphol ta hunga un rol importante den e expansion di mas cu 400 miyon dolar cu ta tuma lugar na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. “Pa un proyecto di e grandura ey, ta hopi importante pa tin conocemento local, pero tambe internacional. E contribucion y experiencia di Schiphol riba maneho di aeropuerto ta sumamente valioso pa Aruba.”
Un tema central durante e reunion tabata e iniciativa pa investiga e posibilidad di implementa pre-clearance Europeo entre Aruba y Hulanda. Segun Gobierno di Aruba, Schiphol ta un socio strategico den e dialogo cu Hulanda y Bruselas tocante e tema aki. “Schiphol ta partner di nos den yuda busca e posibilidadnan pa EU pre-clearance. Nos a traha duro den Hulanda y na Bruselas, y nos ta contento cu Schiphol ta dispuesto pa colabora como partner den e proceso aki,” Eman a bisa.
Di su banda, Pieter van Oord a confirma cu RSG ta mira e cooperacion cu Aruba como un relacion fuerte cu potencial pa sigui crece den futuro. “Relacion entre Schiphol, Gobierno di Aruba y Aeropuerto Internacional Reina Beartix ta excelente. Esaki ta di dos encuentro cu Prome Minister Mike Eman y nos ta aprecia e bon cooperacion cu Aruba,” van Oord a expresa.
Segun van Oord, Schiphol tambe ta mira bentaha den e concepto di pre-clearance, pasobra esaki por yuda crea mas capacidad operacional na Schiphol. “E traslado di control di Aduana y Imigracion for di Schiphol pa Aruba por crea mas espacio operacional na Schiphol y esaki lo ta den beneficio di ambos aeropuerto,” e CEO di Schiphol a splica.
Royal Schiphol Group hunto cu Gobierno di Aruba y KLM recientemente a firma un MoU pa sigui explora e iniciativa di un EU pre-clearance. Gobierno di Aruba ta considera e cooperacion cu Schiphol como un paso importante den e vision pa fortalece conectividad internacional, innovacion aeroportuario y posicion strategico di Aruba como hub den region.
Aruba tabata anfitrion di e di 4 edicion di ‘Women in Para Sports Americas Summit’
Recientemente, Gobierno di Aruba hunto cu Aruba Paralympic Committee (APC) conhuntamente cu Americas Paralympic Committee (AmPC) a organisa un exitoso edicion di e ‘Women in Para Sports Americas Summit’, cu a tuma lugar na Aruba durante tres dia consecutivo. E cumbre aki a reuni mas di 50 hende muher lider den region Panamericano, representando 29 pais, pa dialoga riba topiconan clave relaciona cu inclusion, liderazgo y desaroyo den para sports.
Durante e 3 dianan, e enfoke principal tabata riba fortalece conexionnan, amplia rednan y converti ideanan na accion concreto, reconociendo cu liderazgo no ta wordo construi individualmente, sino conhuntamente den un comunidad.
Como Minister di Deporte, Minister Gerlien Croes a participa activamente den e panel titula “Leading Global Change: Advancing Women in Sports Across Systems”, unda hunto cu lidernan internacional manera Barbara Ortiz (United Nations), Alia Atkinson (campeon mundial y atleta olimpico), Shardea Croes (AmPC Women’s Committee) y Nicole Hoevertsz (International Olympic Committee), a discuti con por impulsa cambio real den sistema deportivo y fortalece participacion y liderazgo femenino na tur nivel.
E edicion aki a destaca su mes como un exito completo, no solamente pa su contenido y participacion internacional, sino tambe pa su enfoke innovador. Pa prome biaha, e cumbre a habri su porta pa participacion di comunidad, permitiendo intercambio directo di experencia entre profesionalnan, para-atletanan y publico.
Minister Gerlien Croes a expresa su gradicimento na Aruba Paralympic Committee, Americas Paralympic Committee, tur partner y organisadornan, pa nan dedicacion, liderazgo y esfuerso continuo.
E cumbre aki no solamente a fortalece e presencia di para sports, pero tambe a planta e base pa un futuro unda mas hende muher lo lidera, inspira y crea cambio den deporte riba nivel local y internacional. Hunto, nos ta sigui construi un movemento cu ta transforma bida y crea oportunidad pa tur.
Edmundo Gonzalez no ta interesa mas pa bira Presidente di Venezuela
Ayera e Presidente electo, Edmundo Gonzalez, pero kende nunca a keda instala, manera deseo di pueblo a laga sa di no ta interesa mas pa ocupa e funcion aki. si e ta kere cu mester bin un eleccion nobo, unda e lo no participa, pero lo duna su sosten na Maria Corina Machado.
Su eleccion como Presidente di Venezuela ta confirma cu pueblo Venezolano kier un cambio, pero n’e circumstancia reinante cu Nicolas Maduro, kende no kier baha, cu a organisa practica un golpi di estado pa keda na cabez di su Gobierno, te dia cu Merca a drenta y bai cune hunto cu su señora, pa cual nan ta ser huzga na Merca.
Tabata 28 di juli 2024, el a keda eligi como Presidente y t’e ultimo Presidente eligi di Venezuela, pa democracia bolbe na Venezuela. Y esey sigur e lo para p’e, pa cual ta boga pa un eleccion nobo, cu garantia necesario lo mas pronto posibel. Tambe Edmundo Gonzalez ta boga pa liberacion di tur preso politico y den e ruta aki hopi ta para riba mesun liña.
Pueblo kier un cambio y esey por unicamente via di un eleccion nobo den forma democratico, pero cu Edmundo Gonzalz maske Presidente eligi, lo no kier ocupa e puesto aki, pero kier pa Maria Corina Machado tuma e batuta.
No por papia cu Edmundo Gonzalez ta entrega su retiro, pasobra e no por retira di nada cu e no a ocupa. E ta un Presidente electo, pero nunca a eherce e funcion. E ta rechasa di keda instala como Presidente di Venezuela.