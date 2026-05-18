Zitting di LAR lo no trece ningun solucion den caso Gerlien Croes

Siman pasa un biaha mas, estando den Parlamento pa atende algun punto di Enseñanza y Deporte, Minister Gerlien Croes a bolbe wordo cuestiona seriamente pa oposicion, MEP y PPA, pa mustra e recibo cu el a paga pa haci uso di un avioneta priva pa biahe pa Corsou pa bai recibi e oncena di Corsou cu a clasifica pa Copa Mundial di Futbol.

Minister Gerlien Croes ta alega cu e mes a paga p’e bai den e avioneta aki (no un jet) y como tal e no tin ningun cuenta pa duna na Parlamento. Di mes e dia siguiente e mandatario mester ta na Corsou pa un reunion, pa cual Gobierno a paga pa su pasashi. Pero debi n’e invitacion cu el a haya for di Minister di Deporte di Corsou p’e ta presente, e mandatario di Aruba a acepta e invitacion y cu net e momento ey, un avioneta tabata cla caba pa lanta buelo cu Nelson Speed Andrade di 24Ora.com pa cubri dicho evento, Minister Gerlien Croes a haya esaki un bon oportunidad p’e por yega Corsou na tempo p’e por biaha den mesun avioneta, cu manera el a declara, a paga esaki for di su propio saco.

Oposicion a bin ta demanda p’e mandatario p’e mustra e recibo, loke e no kier haci te ainda, cu a pone miembronan di MEP di haci nan propio investigacion, y a aplica ley di LOB, pero no a keda satisfecho y a dicidi di acudi na Corte di LAR, cual zitting lo tuma lugar dia 26 di mei awor.

Di acuerdo cu nos conocimento, LAR lo NO duna ningun veredicto, pero ta un organo pa duna Conseho na Gobierno. Minister Gerlien Croes a laga sa un biaha mas den Parlamento, cu e ta prefera di warda resultado di e zitting di dia 26 awor, pa despues mustra e recibo. Logico Parlamento, Oposicion, pero tambe Mike de Meza di AVP a mustra cu ley ta demanda cu un Minister mester contesta tur pregunta cu ser haci na su persona.

Minister Gerlien Croes a bai Corsou pa representa Aruba den su funcion di Minister y como tal mester responde n’e preguntanan cu a ser haci na su persona. E no por desvia y bisa awor cu e ta warda riba resultado di e zitting di LAR di dia 26 di mei awor. LAR lo emiti su Conseho na Gobierno y ta keda Minister Gerlien Croes dicidi pa demostra con a paga e biahe aki pa Corsou.

Ta bon pa agrega tambe, cu Minister Gerlien Croes no por bin dicta den Parlamento, con e Parlamento tin cu funciona. Parlamento (Pueblo) ta eligi y retira miembronan di Conseho di Minister. Ningun Minister no por bin dicta con un Parlamento tin cu funciona.

Si a bira tempo pa pone un fin n’e discusionnan aki. Tin asunto mas importante pa atende pa sa si a paga o no a paga pa subi un avioneta pa bai Corsou.

Tin tur indicacion, cu Pastoor Morrison La Porte lo bira proximo Obispo di Willemstad

Luis Secco a laga su mes ser yama como Obispo di Willemstad, pero de facto su nomber oficial y Italiano ta Luigi Antonio Secco. El a traha 23 aña, como di 3 Obispo di Willemstad y tabata como 2 aña pasa, el a dicidi di entrega su retiro na Papa Francisco despues di a cumpli 75 aña di edad.

For di e tempo a cuminza busca un candidato y ainda nos por corda con Pastoor Jairo Maduro, kende ta di opinion cu mescos cu Aruba a haya su Status Aparte, Aruba mester por tin su propio Obispado pa Aruba no sigui cai bao di Obispado di Willemstad. E tempo ey, nomber di un conocido Pastoor, Daniel Szpila a cai, pero el a duna di conoce di no ta interesa, uno mirando su edad y ademas no tabata sinti mucho bon di salud, pa cual el a prefera pa no acepta su nomincacion.

Mientrastanto e islanan di habla Hulandes a cai bou di Obispado di Trinidad, cu ta na encargo di Arzobispo Charle Jason Gordon, mientras lo sigui busca un candidato pa Obispado di Willemstad.

Recientemente nos a haya informacion cu Pastoor Morrison La Porte, un religioso masha bon conoci y stima pa su pueblo, lo ta un candidato fuerte pa bira Obispo, cu tabata motibo cu el a biaha pa Vaticano pa papia cu Papa Leo XIV, pa cual por spera pronto su nombramento. Morrison a bin ta sirbi como Pastoor di Parokia di Suffisant, pero ta ser mira como un prominente lider spiritual den Diosices di Willemstad, pero tambe den comunidad Catolico di Caribe.

Na Aruba mes, e ta masha keri y masha fiel ta gusta su forma di hiba predicashi. Si e tin cu hala atencion di su fielnan e ta haci’e sin temor. Su nominacion sigur lo keda aproba p’e fielnan di Aruba, cu manera Den Noticia a duna di conoce caba, Pastoor Morrison La Porte lo bira e proximo Obispo di Willemstad.

Lito Lacle lo bira proximo Presidente di SPA

Proximamente Sindicato di Polis tin su reunion general anual, cu tin como agenda e.o. eleccion di un Directiva nobo di SPA. E actual Presidente Rodney Solognier no kier pone su mes disponible pa un otro re-eleccion, pa motibonan personal. Manera ta conoci, despues cu Rodney Solognier a hay’e den un accidente pisa, el a keda resenti, pero asina mes, miembronan a haci apelacion na su persona pa keda na timon di e sindicato.

E biahe aki, Rodney Solognier a dicidi cu no, considerando su salud, y ademas e trabao sindical ta exigi hopi di dje. Pa loke t’e demas miembronan di Directiva di SPA, mayoria di nan a pone nan mes re-eligible.

Loke a hala nos atencion t’e hecho cu e unico candidato, (te awor) pa bira Presidente di SPA, ta Lito Lacle, Inspector di Polis y tabata masha conoci pa su trabao como Vocero di KPA. Kico a pone Lito Lacle dicidi pa dedica pa bira Presidente di SPA, no ta conoci, pero e mester tin su motibonan. E si ta kere cu mester bin cambio den e trabao sindical.

MOU firma acuerdo ta pone Aruba den posicion strategico pa modernisa experiencia di biahe

Diaranson atardi, Aruba a marca un stap importante pa futuro di turismo y conectividad internacional cu firmamento oficial di un Memorandum of Understanding (MoU) entre Gobierno, Aruba Airport Authority N.V. (AAA), KLM Royal Dutch Airlines y Royal Schiphol Group (RSG). E acuerdo ta enfoca riba explora y fortifica colaboracion strategico pa desaroya un experiencia di biahe mas digital, eficiente y sigur entre Aruba y Hulanda.

E iniciativa ta basa riba un vision comparti pa crea un “Seamless Travel Corridor” entre Aruba y Hulanda, un proceso di biahe y control di frontera maneha na un manera mas integra, moderno y eficiente, haciendo uzo di innovacion digital, biometria y coordinacion internacional.

Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia, a enfatisa cu Aruba ta sigui posiciona su mes como un lider den innovacion y facilitacion di biahe den region di Caribe. “Aruba a demostra pa decadanan caba con nos ta combina seguridad cu eficiencia y experiencia di calidad. E colaboracion aki ta representa un stap mas den nos ambicion pa modernisa e manera con hende ta bishita Aruba y Hulanda, haciendo uzo di tecnologia y partnership strategico pa simplifica e experiencia di biahe sin cu ta compromete seguridad”.

Segun e MoU, esnan envolvi tin e intencion di pa crea un grupo di trabou conhunto cu lo enfoca riba diferente area strategico, incluyendo e exploracion di integracion di e European Digital Travel Credential (DTC)-framework den infrastructura di control di frontera di Aruba y tambe studia e posibilidadnan pa conecta e sistemanan biometrico di Gateway 2030 cu sistemanan operacional di KLM y Schiphol.

E acuerdo tambe ta reconoce e posicion unico di Aruba den e dominio transatlantico y e experiencia cu Aruba tin cu e opracionnan di US CBP Preclearance pa mas cu 30 aña, manera un fundeshi fuerte pa sigui innova den facilitacion di pasahero y maneho di frontera.

Minister Wendrick Cicilia conhuntamente cu Gobierno ta considera e colaboracion aki como un paso importante den e vision di futuro pa turismo, aviacion y conectividad internacional. Cu inversionnan continuo den Gateway 2030 y infrastructura inteligente, Aruba ta sigui fortalece su posicion como un hub moderno, sigur y conecta den Caribe.

Ministerio di Husticia a tuma paso firme contro contrabanda cu drone den KIA

Durante fin di siman, Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers, acompaña pa Director di Cuerpo Especial Arubano (CEA) Richard Kramers y personal di KIA y CEA, a ricibi un presentacion riba e uzo di un “drone jammer”, un aparato sofistica cu lo yuda fortifica seguridad rond di prizon na Aruba.

No ta un secreto cu diariamente tin personanan cu ta busca manera pa burla di nos leynan y ta haci uzo di drone pa trece contrabanda di productonan ilegal den KIA. E situacion aki ta pone seguridad, control y trankilidad den e facilidad coreccional bao di presion.

Debi n’esaki, Cuerpo Especial Arubano (CEA), cu ta encarga e.o. cu proteccion y seguridad di prizon, a adkiri un drone jammer pa intercepta y stop dronenan cu ta drenta den e no fly zone di prizon. Actualmente un grupo selecta di personal di CEA cu ta traha na KIA, ta den entrenamento pa por maneha e drone jammer di manera optimal p’asina unabes cu detecta presencia di drones den cercania di e facilidad coreccional, por actua y tuma control di e drone prome cu esaki logra baha su mercancia riba tereno di KIA.

Ta trata aki di tanto droga, telefon y otro productonan prohibi paden di e murayanan di KIA. Durante e presentacion, a bay mas profundo riba funcionamento di e tecnologia y con e aparato lo yuda den combati contrabando y otro actividadnan ilegal relaciona cu prizon. Minister di Husticia a indica cu no por tolera situacionnan cu ta pone seguridad di nos sistema coreccional na riesgo y ta inverti den tecnologia moderno pa fortifica seguridad nacional y mantene control efectivo den prizon di Aruba.

Hopi biaha fondonan ta ser establece riba base ad hoc

Como cu no ta existi un cuadro standardisa, e raport di Algemene Rekenkamer Aruba (ARA) ta bisa cu fondonan hopi biaha ta ser establece riba un base ad hoc, pa gran parti dependiente di escogencianan di politica haci pa Ministernan individual enbes di criterionan obhetivo of transparente. E maneho fragmenta aki a contribui na structuranan di gobernacion inconsistente, administracion financiero incompleto y mecanismonan di supervision debil.

Tambe e investigacion a constata cu Aruba falta un panorama financiero general completo y confiabel di e begrotingsfondsen. Sistemanan di contabilidad fragmenta y relacionnan financiero no cla entre e fondonan y Gobierno central ta hacie dificil pa evalua cu exactitud e posicion financiero mas amplio di e pais y e riesgonan asocia cu e fondonan aki. Segun ARA, esaki ta reduci transparencia y ta limita control efectivo riba finanzas publico.

Un otro asunto grandi identifica den e raport t’e falta di obhetivonan claramente defini pa hopi di e fondonan. Aunke e propositonan di e begrotingsfondsen ta ser scirbi generalmente den e legislacion cu ta establece nan, ARA a haya cu e metanan aki hopi biaha ta mucho amplio y falta indicadornan cu por ser midi of criterionan di evaluacion concreto.

E raport ta adverti cu obhetivonan impreciso ta hacie dificil pa determina si proyectonan financia ta contribuyendo realmente n’e resultadonan di politica previsto. Sin puntonan di referencia cla, Gobierno no por evalua efectividad corectamente, evalua eficiencia of determina si placa publico ta ser gasta apropiadamente.

ARA tambe a expresa preocupacion tocante structuranan di gobernacion y e distincion no cla entre maneho y supervision. E investigacion a haya cu responsabilidadnan pa maneho y supervision operacional hopi biaha no ta separa claramente, creando confusion tocante ken ta responsabel pa decisionnan y ken ta responsabel pa monitoria cumplimento.

Segun e raport, esaki ta debilita control y balansa y ta aumenta e riesgo di supervision inefectivo. ARA ta argumenta cu funcionnan di maneho y supervision mester keda institucionalmente separa pa garantisa monitoreo y responsabilidad independiente.

E raport ta adverti mas aleu cu eficiencia a ser usa mas y mas como hustificacion pa evita controlnan presupuestario normal. Begrotingsfondsen hopi biaha ta ser promovi como instrumentonan cu ta permiti mas flexibilidad y tumamento di decision mas liher, pero ARA a haya cu e supuesto ganashi di eficiencia aki frecuentemente a bini na costo di transparencia y supervision democratico.

Di acuerdo cu e raport, pa opera pafo di e structura di presupuesto regular ta rekeri proteccionnan mas fuerte, no esnan mas zwak. ARA ta declara cu eficiencia nunca mester ser usa pa hustifica reduccion di supervision, e debilitacion di obligacionnan di informe of e bypass di autorisacion di presupuesto parlamentario.

Reformanan significante ta rekeri cambionan structural y compromise politico sosteni

Otro asunto identifica t’e existencia continuo di fondonan inactivo cu nunca no a ser desolvi formalmente. Di e diesdos (12) begrotingsfondsen estableci desde 1994, siete (7) ta inactivo actualmente, pero ainda ta existi legalmente. ARA a haya cu den cierto caso e sumanan restante di fondonan inactivo a ser transferi administrativamente bek den cuentanan di Gobierno general sin e proceso di disolucion formal legalmente rekeri.

Segun e raport di ARA, esaki ta bypass aprobacion di Parlamento y ta crea incertidumbre riba e destinacion final y uso di placa publico. E raport tambe ta mustra riba problemanan administrativo mas amplio causa pa cambionan di gabinete y cambio di responsabilidadnan ministerial. ARA ta declara cu memoria y responsabilidad institucional hopi biaha ta bay perdi durante transicion politico, pasobra no tin proceduranan consistente pa transferi supervision di e fondonan pa administracionnan nobo.

Apesar di e preocupacionnan treci dilanti, e raport ta reconoce cu begrotingsfondsen ainda por hunga un rol util den e sistema financiero di Aruba si nan ta debidamente regula y maneha transparentemente. Di acuerdo cu ARA, e fondonan ey por sostene continuidad den financiamento y ehecucion di politica mas dirigi ora nan ta opera dentro di garantianan legal y di gobernacion estricto.

Pa atende e problemanan identifica, ARA a emiti varios recomendacion na Gobierno y Parlamento, incluyendo e creacion di un cuadro di maneho unifica pa tur begrotingsfondsen. E raport ta boga pa reglanan cla tocante establecimento, maneho, evaluacion y disolucion di e fondonan. ARA tambe ta pidi pa fortalece gobernacion, defini responsabilidadnan mas cla y cumpli estrictamente cu e Comptabiliteitsverordening 1989, incluyendo aprobacion na tempo di presupuesto y cuentanan anual.

ARA ta recomenda tambe pa converti obhetivonan di tur fondo den metanan concreto y midibel, mientras cu fondonan inactivo mester ser desolvi oficialmente segun e proceduranan legal. Parlamento ta ser urgi pa exigi reportahe regular y transparente di tur begrotingsfondsen. E raport tambe ta adverti cu Aruba mester aplica e lesnan siña n’e proponi Algemeen Investerings- en Ontwikkelingsfonds pa evita ripiti e mesun erornan di pasado.

Den su contesta oficial inclui den e raport, Gobierno a reconoce e necesidad pa mehora gobernacion y responsabilidad pa begrotingsfondsen. Gobierno a declara cu reformanan ta andando caba como parti di esfuersonan mas amplio pa fortalece e sistema di maneho financiero di Aruba.

Plannan di Gobierno ta inclui reduci y simplifica e cantidad di begrotingsfondsen, introduci instrumentonan alternativo manera reservanan designa y desaroya un sistema formal di reportahe financiero. Gobierno a indica tambe cu reformanan lo keda implementa gradualmente y cu Parlamento lo keda informa tocante progreso.

ARA a enfatisa cu reformanan significante lo rekeri cambionan structural y compromiso politico sosteni. Segun e raport, begrotingsfondsen por mantene nan legitimidad solamente ora nan ta opera di forma transparente, keda someti na supervision parlamentario total y cumpli estrictamente cu e cuadro huridico cu ta goberna finanzas publico.

Voorjaarsnota 2026 entrega na Parlamento

Minister mr. Geoffrey Wever, a haci entrega oficial di e Voorjaarsnota 2026 na Presidente di Parlamento. E Voorjaarsnota 2026 ta contene e proposicionnan di Gabinete AVP-FUTURO p’e prome cambio di Presupuesto 2026. Banda di entrega e Voorjaarsnota, Gabinete AVP-FUTURO a entrega e prome concepto di ley di e presupuesto supletorio na Caft. Despues di ricibi conseho di Caft riba esaki, Raad van Advies lo ricibi esaki pa finalmente e prome presupuesto supletorio 2026 wordo entrega na Parlamento.

E Voorjaarsnota 2026 ta un refleho di e strategia di Gabinete AVP- FUTURO pa mitiga e impacto di e guera na Iran. Gabinete AVP-FUTURO den un esfuerzo colectivo a crea e espacio financiero pa mitiga posibel efectonan di e guera na Iran riba Aruba su economia.

Cu un subida drastico di e prijs di petroleo den luna di maart, Gabinete AVP-FUTURO a baha e accijns riba gasoline cu 20,2 cen y a kita full e accijns di 33,2 cen riba diesel. E decision aki ta den liña cu e Programa di Gobernacion den cual proteha e poder di compra di tur hende ta y keda prioridad di Gabinete AVP-FUTURO. Calculacionnan preliminario ta indica un costo di 5.1 miyon florin pa absorba parcialmente e aumento di prijs di gasolin y diesel, un paso concreto pa proteha poder di compra di nos ciudadanonan.

E esfuerzo colectivo ta enxera cu cada Minister a reafirma e compromiso pa proteha e poder di compra y crea e buffer necesario pa haci esaki posibel. Creacion di e buffer aki ta resultado di prioritiza loke Gabinete AVP-FUTURO ta haya necesario na inversion y gastonan operacional. Punto di salida ta keda proteccion di e poder di compra y Aruba su economia.

Minister Wever a enfatisa cu: “Gobierno ta actua cu determinacion pa proteha nos economia y nos ciudadano. Den momento di incertidumbre global, disciplina fiscal y colaboracion ta esencial pa logra stabilidad y crecemento sostenibel.”

Crea virus nobo pa farmaceuticonan por traha vacunanan nobo

E caso di un virus nobo ta pone hopi hende pensa y cuestiona tocante di e asunto ey di un virus nobo, manera esun mas recien, e Hantavirus. Un par di pregunta cu ta surti ta e.o. E pais unda cu e ratonnan a bin, ta dicon e hendenan cu ta bibando ey, ningun di nan no tin e virus aki???

Ta dicon ta net un barco di turista a haña e virus aki, siendo cu e doño sa bon-bon di pa añas cu ratonnan sa subi riba un barco??? Pakico ta warda e ratonnan aki te ora ta riba barco aki pa nan subi riba dje pa bisa cu tin un virus abordo???

Si e virus aki tabata circulando den e pais aki, ta dicon e no a wordo avisa di antemano prome cu e barco aki a yega? Ta dicon nan ta publica di e virus ora cu ta lat caba?

E ultimo informacionnan cu pueblo ta haya sa cu tin un total tin 32 vacuna traha. Awor na bin un nobo atrobe. Conclusion di algun experto ta, mester sigui crea vacuna nobo p’e negoshi di medicina sigui florece. Si no tin virus, no por traha medicina nobo y asina e farmaceuticonan por sigui gana “boshi” di placa.

Por corda cla cla con a crea varios vacuna pa combati Covid. Tin hende a keda sin tume y ta duna di conoce cu nan a scapa nan bida. Si t’asina tambe cu hopi hende a muri tambe, maske cu nan a tuma e vacuna contra di Covid.

Cuanto hende nan no a gana hopi placa. Hasta na Aruba aki tin hende a “strika” placa, te cu a surgi e vacuna-gate, pero sin ningun dia a investiga esaki. Lo ta interesante pa sa, kende(nan) na Aruba a gana hopi placa cu e “vacuna-gate”.

Gianina de Freijtas prome “Physician Assistant” na Aruba

Dos aña y mey pasa, Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) a inicia hunto cu HAN University na Huland e master opleiding Physician Assistant (PA). E estudio di PA ta uno bastante popular na Hulanda y sigur tambe uno interesante pa Aruba mirando e retonan existente na Aruba relaciona cu e disponibilidad di dokternan y tambe e tremendo beneficio di tin e funcion aki na hospital y den cuido medico en general.

E prome studiante cu tabata interesa y a inscribi e tempo ey tabata Gianina de Freijtas. Despues di un trayecto intensive, pero cu hopi animo y empuhe el a logra slaag cu hopi orguyo como e prome Physician Assistant na Aruba dia 7 di April ultimo.

Gianina de Freijtas, Physician Assistant na poli gynaecologie, a expresa di ta hopi contento y agradecido can HOH y HAN University di a brind’e oportunidad pa haci e estudio aki for di Aruba mes.

Mayoria stage e por a haci na Aruba mes pero algun biaha e mester a bay Hulanda tambe. Awor Gianina ta contento di ta bek y ta traha “full time” na poli gynaecologie unda e ta atende pashent y asisiti e specialistanan.

Ministerio di Infrastructura trahando riba cambionan necesario a corto plazo di ROPV

Ministerio di Infrastructura a indica cu, paralelo n’e proceso di preparacion di un ROPV nobo, ta mira e necesidad pa trata cierto cambio a corto plazo den e reglamentonan actual pa facilita realisacion di proyectonan prioritario. Actualmente e decreto legal vigente ta limita e posibilidad pa realisa cierto tipo di construccion y instalacionnan, e.o. riba punto di haltura di edificio y uzo di tereno.

Den cierto caso, e reglamentonan actual no ta permiti solucionnan tecnico cu ta necesario p’e funcionamento di infrastructura moderno, manera fluho, circulacion di proceso y instalacion di utilidadnan.

Minister di Infrastructura, drs. Rene Herdé a indica cu e cambionan cu ta wordo considera ta di caracter tecnico y puntual y ta dirigi na posibilidad pa implementa proyectonan cu awor no por wordo realisa bou e reglamentonan vigente. E ahustenan aki lo wordo trata den e marco dje ley existente y tin como meta pa crea solucionnan practico a corto plazo den e trayectoria pa yega na un ROPV nobo.